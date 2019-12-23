Почему коммунисты Японии требуют аннулировать Сан-Францисский мирный договор

И в чём они, хотят того или нет, смыкаются с японскими профашистскими силами

Трудно избежать впечатления, что появившееся на страницах японской проправительственной газеты Японии «Иомиури симбун» интервью председателя Коммунистической партии Японии (КПЯ) Кадзуо Сии с призывом требовать на переговорах с Москвой все Курильские острова было приурочено к первому визиту в Россию 19 декабря нового министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Это заявление должно было дать понять российскому руководству, что, если оно не будет идти навстречу Токио и соглашаться «вернуть» Японии южные Курилы, может произойти эскалация территориальных требований к России с распространением их на всю Курильскую гряду вплоть до полуострова Камчатка.

Для специалистов позиция Сии не является чем-то неожиданным. Требование добиваться «возвращения» всех Курильских островов давно – с 1960-х годов – вписано в программные документы КПЯ. В качестве «обоснования» такой позиции японская компартия выдвигает несогласие с содержащимся в заключённом и ратифицированном парламентом Японии Сан-Францисском мирном договоре (1951) отказе Японии от всех Курильских островов. Данный документ гласит: «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

Так вот председатель КПЯ предлагает пересмотреть итоги Второй мировой войны и фиксирующего эти итоги международного документа. «Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага Тисима (так в Японии именуют Курильский архипелаг. – А.К.)», – сказал Кадзуо Сии. По его словам, Япония может добиться возвращения островов южной части Курил, «если будут начаты переговоры с позиции, что весь архипелаг, включая его северную часть, является японской территорией».

Логика, на первый взгляд, странная. Или товарищ Сии полагает, что российское политическое руководство и народ России испугаются такого «аннулирования» и сочтут за благо поскорее отдать Японии южные Курилы, дабы сохранить остальные?

Скорее, при выдвижении подобных притязаний произойдёт прямо противоположное, а именно: Москва вовсе откажется от переговоров о так называемом мирном договоре, заключение которого давно превратилось в анахронизм. И правильно сделает.

Ибо вопреки утверждениям малограмотных российских журналистов и политологов, никакого «формального состояния войны между Россией и Японией» давным-давно нет. А все обычно составляющие содержание мирных договоров положения и вопросы, включая пограничные, отражены в Советско-японской совместной декларации 1956 года. Статья первая этой декларации гласит: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения». Точка!

Так что никаких «проблем послевоенного урегулирования» между нашими странами не существует в принципе. На что, кстати, всегда указывало советское руководство до появления у руля КПСС господина Горбачёва, который сознательно, в погоне за материальными выгодами открыл ящик Пандоры, признав существование надуманного «территориального вопроса».

Объясним, почему надуманного.

В послевоенной Японии изъятие захваченных ранее этой страной территорий воспринимали как должное. Такое изъятие являлось одним из условий Потсдамской декларации союзных держав, на основе которой милитаристская Япония безоговорочно капитулировала. Японские защитники подсудимых на Токийском процессе в заключительной речи со всей определённостью заявили: «Если Япония была побеждена в войне, вся нация должна испытывать на себе последствия этого. Она должна в зависимости от обязательств платить репарации или возместить ущерб, или должна быть лишена своей территории». Тем более что Япония лишалась не своих, а ранее принадлежавших другим государствам территорий.

Когда при ратификации Сан-Францисского мирного договора депутаты японского парламента выясняли, от всех ли островов Тисима (Курильских) отказывается Япония, они получили исчерпывающий ответ правительства. От имени правительства разъяснения депутатам давал заведующий договорным департаментом МИД Японии Кумао Нисимура. 6 октября 1951 года он сделал в палате представителей парламента заявление: «Поскольку Японии пришлось отказаться от суверенитета на Курильские острова, она утратила право голоса на окончательное решение вопроса об их принадлежности. Так как Япония по мирному договору согласилась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный вопрос, в той мере, в какой он имеет к ней отношение, является разрешенным».

Ещё более определенно позиция МИД Японии, а значит, кабинета министров, была сформулирована господином Нисимурой 19 октября 1951 года на заседании специального комитета по вопросу ратификации Сан-Францисского мирного договора палаты представителей японского парламента. Он заявил: «Территориальные пределы архипелага Тисима, о которых говорится в договоре, включают в себя как Северные Тисима, так и Южные Тисима».

И при ратификации японским парламентом Сан-Францисского мирного договора высший законодательный орган японского государства констатировал факт отказа Японии от всех островов Курильской гряды.

Однако по мере укрепления японо-американского военного союза в холодной войне и развития японской экономики при поддержке США в Японии усиливалось влияние реваншистских сил, задавшихся целью пересмотреть итоги Второй мировой войны, добиться «возвращения» Курильских островов в состав Страны восходящего солнца.

Чтобы обойти отказ от Курил в Сан-Францисском мирном договоре, была принята ложная во всех отношениях концепция о том, что в понятие «архипелаг Тисима» (Курильский архипелаг) якобы не входит их южная часть – острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и островная группа Хабомаи. Для них придумали название «северные территории», которые японское правительство, вопреки фактам истории, именует «исконно японскими». Между тем японские документы и карты довоенного периода свидетельствуют: эти острова никогда не выделялись из архипелага Тисима, то есть входят в состав Курильской гряды, которая в полном составе по решению стран-победительниц была возвращена нашей стране. «Географическая новация» была предпринята с единственной целью – требовать от СССР, а теперь от России якобы «незаконно оккупированные северные территории».

Понимая неубедительность и юридическую уязвимость занятой японским правительством позиции, Компартия Японии и ставит задачу вместо выдвижения противоречащих международным документам требований «северных территорий» решить вопрос кардинально – аннулировать статью Сан-Францисского мирного договора, дабы на «законных» основаниях поставить вопрос о «возвращении» островов архипелага Тисима.

Здесь японские коммунисты, хотят они того или нет, смыкаются с японскими ультраправыми, профашистскими силами, требующими не признавать итоги Второй мировой войны и добиваться «возвращения» Японии всех русских Курильских островов и южной половины острова Сахалин.