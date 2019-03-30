«Курилы — наша исконная земля». Чему учат школьников в Японии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В новых японских учебниках для младших классов Курильские острова названы «нашей исконной территорией». Правки внесло Министерство образования. В учебные пособия добавили карты и другие визуальные материалы, касающиеся спорных земель. При этом в Токио «забыли» упомянуть, кто сорвал урегулирование курильского вопроса. РИА Новости разбиралось в том, чему будут учить маленьких японцев.

Каждый японец должен знать

Как пояснили в Токио, учебные материалы исправлены в соответствии с «курсом правительства на активное отстаивание японской позиции в отношении спорных островов». Раньше об этой проблеме рассказывали только старшеклассникам. Теперь решили приступить к идеологической обработке с начальной школы. Видимо, чтобы к критическому подростковому возрасту подданные Тэнно усвоили как аксиому: все спорные территории принадлежат Японии. Просто соседи их оккупировали.

Школьникам объясняют: во время Второй мировой войны СССР захватил «северные территории», вторгнувшись в страну и тем самым нарушив двусторонний договор о ненападении. Важные обстоятельства, проясняющие реальную суть произошедшего, в учебниках опущены.

Речь идет и о других территориях. Так, Токио претендует на острова Токто (английское название — Лианкур), которые по итогам Второй мировой войны вошли в состав Южной Кореи. Японцы именуют их Такэсима. Как и в случае с Курильской грядой, власти Страны восходящего солнца считают, что острова Токто отторгнуты незаконно.

Много внимания уделено спору Японии и Китая по поводу архипелага Сенкаку. Школьникам сообщают, что его китайское название Дяоюйдао неуместно, поскольку это тоже самая что ни на есть японская земля. Еще в XIX веке, утверждают авторы учебников, японские власти начали осваивать необитаемые острова в Восточно-Китайском море и сразу же включили их в состав страны. После Второй мировой войны архипелаг перешел к США, но в 1972 году американцы вернули его японцам.

И тогда претензии на острова предъявили китайцы. Они апеллируют к тому, что еще шестьсот лет назад архипелаг Дяоюйдао принадлежал Китайской империи, что подтверждено документально. В частности, Пекин демонстрирует японские карты XVIII века, где острова указаны как китайские.

Дезинформированное поколение

Первыми на инициативу японского Министерства образования отреагировали в Южной Корее. Официальный представить МИД Ким Ин Чхоль считает, что подобные школьные пособия искажают историю и наносят вред двусторонним отношениям. «Сеул решительно осуждает учебники по истории, по которым обучают в Японии. Высказанные в них притязания на Токто ничем не оправданы. Острова — наша исконная территория, а не японская. История, география и международное право тому свидетельством», — заявил он.

Откликнулись и российские политики. Депутаты Госдумы напомнили, что пока Москва и Токио продолжают обсуждать мирный договор, но нет никаких соглашений по территориальному вопросу. Парламентарии отметили, что изложенная в учебниках позиция японских властей — это фальсификация истории.

«Подрастающее поколение будет дезориентировано. Любые поползновения на наши острова неприемлемы. Токио обязан уважать наш суверенитет и национальные интересы», — сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Неоднократно призывал Японию не искажать историю и российский МИД. На Смоленской площади в минувшие месяцы не раз напоминали, что только после признания суверенитета России над Южными Курилами можно вести полноценный диалог об островах. Сергей Лавров подчеркивал: первый шаг в этом вопросе должны сделать японцы.

Грабли истории

Чтобы обосновать свои права на Курилы, в Токио очень вольно трактуют историю. Еще в XVII веке до этих островов в Охотском море добрались русские мореплаватели. Примерно тогда же тут появились и японцы. А коренное население — айны.

О Курильской гряде Токио и Санкт-Петербург спорили вплоть до середины XIX века. В итоге подписали Симодский трактат. Японии перешли острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а России достались Северные Курилы. После Русско-японской войны 1905 года, помимо Курильского архипелага, Япония присоединила к себе и Южный Сахалин.

В 1945 году СССР на правах страны-победительницы во Второй мировой войне вернул себе Южный Сахалин и Курильские острова. Но с оформлением этого факта возникли проблемы. Москва не подписала Сан-Францисский мирный договор с Японией 1951 года. Советскую сторону не устроило, что в документе не говорилось прямо, в чью пользу Токио отказывается от Курильских островов.

Первый заместитель главы советского МИД Андрей Громыко указывал: фактически это сепаратный договор между Вашингтоном и Токио. «В проекте мирного договора с Японией ничего не говорится о том, что Япония должна признать суверенитет Советского Союза над Южным Сахалином и Курильскими островами, — говорил он. — Проект находится в грубом противоречии с обязательствами в отношении этих территорий, взятыми на себя США и Англией по Ялтинскому соглашению».

Не согласился Советский Союз и с тем, что на подписание договора не пригласили Китай, который, по мнению Москвы, вынес «на своих плечах основную тяжесть борьбы с японскими милитаристами». Кроме того, документ не учитывал территориальные претензии Пекина.

Вероятно, в пору советско-китайской дружбы в Москве были другие виды на развитие ситуации на Дальнем Востоке. Но впоследствии японские власти воспользовались отсутствием подписи Москвы под Сан-Францисским договором как «доказательством» того, что переход Курил под суверенитет СССР незаконен.

«Не отказались бы подписать мирный договор в 1951 году в Сан-Франциско, не было бы территориальных проблем», — сетовал позднее патриарх советской и российской дипломатии Евгений Примаков.

«Япония фактически под оккупацией»

Вскоре Вашингтон сделал все, чтобы подписание Сан-Францисского договора Москвой стало невозможным. Сенат принял резолюцию о непризнании за СССР прав или претензий на Курилы. Фактически Соединенные Штаты отказались исполнять данные ими на Ялтинской конференции обещания — вернуть эти земли после вступления СССР в войну.

Затем устами японских политиков американцы начали обвинять Москву в незаконной оккупации Курил и выдвигать условия для заключения мирного договора. В Токио осознавали необходимость диалога, но Япония тогда не была самостоятельным игроком.

Американо-японское сближение беспокоило СССР. Поэтому, когда японцы заявили, что подпишут мирный договор только после передачи им четырех островов южнокурильской гряды — Шикотана, Хабомаи, Кунашира и Итурупа, советские власти предложили компромисс. Видимо, в Москве решили, что игра стоит свеч — можно было наконец-то закрыть эту главу в истории двусторонних отношений. Глава ЦК КПСС Никита Хрущев выдвинул встречное ключевое условие. Он заявил, что готов рассмотреть вопрос о передаче Токио двух островов, но лишь после вывода американских баз с территории Японии. Речь шла о Шикотане и Хабомаи.

«Иначе было бы глупо передавать эти острова такой Японии, которая сама фактически находится под оккупацией. Мы бы передали острова японцам, а США превратили бы их в свои военные базы», — объяснял потом Хрущев. Советский лидер питал надежды, что Япония станет нейтральным государством.

В Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года зафиксировано, что диалог о передаче двух островов начнется сразу после заключения мирного договора. Но дальше декларации дело не пошло. США предъявили Японии ультиматум: если Токио откажется от претензий на острова Кунашир и Итуруп, Вашингтон не вернет архипелаг Рюкю с островом Окинава.

Тем не менее в Японии обещание Хрущева расценивают как основание для претензий на острова. При этом в Токио «забывают», что отказались от мирного договора и не выполнено главное условие Москвы: американские военные базы по-прежнему находятся в Стране восходящего солнца.

Даже сегодня, когда Москва пошла навстречу премьер-министру Синдзо Абэ и возобновила диалог по территориальному вопросу, японские СМИ все активнее предлагают разместить там американские военные базы. Причем тон публикаций таков, словно вопрос о передаче двух островов давно решен. Упускают из виду и то, что в Москве вообще не признают сам факт территориального спора с Японией.

«Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать», — объяснил позицию Кремля в 2017-м Владимир Путин.