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Депутат из Франции требует от РФ вернуть царские долги

18:55. 11 августа 2019 Просмотров - 69 2 коммент. Опубликовал:
Источник: ДумаТВ

Лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков прокомментировал «Дума ТВ» заявления французского депутата Франсиса Веркамера о том, что РФ должна рассчитаться по царским долгам.

Он отметил, что с точки зрения международного права этот вопрос был закрыт ещё в бытность Виктора Черномырдина премьер-министром.

«Мы видим, что этот вопрос вновь начинает муссироваться и подниматься. Это означает, что наши западные партнеры создают некий повод, чтобы предъявлять определенные претензии в адрес РФ, выставлять нашу страну в качестве некоего неплатящего должника, выставлять ее в неприглядном свете»,

— сказал Стариков.

По его мнению, в независимости от того, окончательно решены эти вопросы или нет, ситуация будет оставаться такой же, поэтому эксперт предлагает наступательную тактику.

«У России есть целый ряд вопросов к западным государствам, которые в разное время присвоили различные части золотого запаса Российской империи. И думаю, что вопрос возвращения России со стороны Франции, Великобритании части запаса Российской империи должен быть поднят»,

— отметил лидер «Патриотов Великого Отечества».

Он также напомнил, что и в отношении Японии нужно поднять вопрос о возвращении так называемого золота Колчака, а Чехия должна ответить за часть царского золота, которое вывезли из охваченной смутой Российской империи.

Николай Стариков считает, что как только Россия начнет предъявлять претензии, сразу стихнут разговоры о том, что наша страна кому-нибудь что-либо должна.

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер призвал французское правительство разъяснить, какие меры оно готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Об этом сообщает RT.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107521

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 413 193
    BlackCat 11 августа 2019 в 19:00

    …Николай Стариков считает, что как только Россия начнет предъявлять претензии, сразу стихнут разговоры о том, что наша страна кому-нибудь что-либо должна.
    Верно, но наши мотивированные товарищи постараются сформировать общественное мнение так, как будто виноваты в утерях золота лишь те, кто не выгоден сейчас “плану”. Наверное СССР, ибо сейчас будет разыгрываться сценарий “новой силы”, которая “задавит” Навального, и при этом же заявит свои претензии на политику правительства. Очередной троянский конь готов.

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  • 1042 598
    Онуфрий 11 августа 2019 в 19:06

    Стариков что ли депутат из Франции?

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