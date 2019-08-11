Депутат из Франции требует от РФ вернуть царские долги

Лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков прокомментировал «Дума ТВ» заявления французского депутата Франсиса Веркамера о том, что РФ должна рассчитаться по царским долгам.

Он отметил, что с точки зрения международного права этот вопрос был закрыт ещё в бытность Виктора Черномырдина премьер-министром.

«Мы видим, что этот вопрос вновь начинает муссироваться и подниматься. Это означает, что наши западные партнеры создают некий повод, чтобы предъявлять определенные претензии в адрес РФ, выставлять нашу страну в качестве некоего неплатящего должника, выставлять ее в неприглядном свете», — сказал Стариков.

По его мнению, в независимости от того, окончательно решены эти вопросы или нет, ситуация будет оставаться такой же, поэтому эксперт предлагает наступательную тактику.

«У России есть целый ряд вопросов к западным государствам, которые в разное время присвоили различные части золотого запаса Российской империи. И думаю, что вопрос возвращения России со стороны Франции, Великобритании части запаса Российской империи должен быть поднят», — отметил лидер «Патриотов Великого Отечества».

Он также напомнил, что и в отношении Японии нужно поднять вопрос о возвращении так называемого золота Колчака, а Чехия должна ответить за часть царского золота, которое вывезли из охваченной смутой Российской империи.

Николай Стариков считает, что как только Россия начнет предъявлять претензии, сразу стихнут разговоры о том, что наша страна кому-нибудь что-либо должна.

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер призвал французское правительство разъяснить, какие меры оно готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен. Об этом сообщает RT.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107521