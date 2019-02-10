Сукин сын Пушкин! От сказок к песням.

О том, что наши предки записывали даты с помощью фиксации положения звезд на нашем небе известно давно. Например, расшифровка знаменитого Дендерского зодиака - широко известного египетского барельефа с потолка пронаоса (портика) часовни, посвященной Осирису в храмовом комплексе Хатхор в Дендере, который содержит изображение Тельца и Весов, проведенная академиком Фоменко А.Т., дала дату 22-26 АПРЕЛЯ 1168 года Н. Э., то есть 12 век. А это говорит о том, что БЫЛИНА Древнего Египта - впрочем, как и других "древних цивилизаций", - разворачивалась в эпоху X-XVI веков НАШЕЙ ЭРЫ. То же, что сегодня выдается за истину не более, чем история, или же, самая обычная подгонка событий под толкования Торы (Ветхого Завека) и отнесение их в глубокую древность.Вполне логично предположить, что и в более поздние времена предпринимались попытки записей неких дат в виде зашифрованных гороскопов. Например, используя китайскую астрономию, особо модную в первой половине 19 века в России, в зодиакальных записях дат особо отличился А.С. Пушкин. О причинах такого положения дел, я рассказывал в иных работах пр этого генералища царских жандармов, а посему не буду повторяться. Я просто покажу на примере стихотворения Лукоморье (а я ранее пояснял, что это такое), как Пушкин использовал китайскую астрономию в фальсификации русского наследия.Итак, «Лукоморье»!

У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

Лукоморье – море лука или море лукавства.

Златая цепь это Млечный Путь. Дуб зеленый это Му-син ("Звезда-планета стихии дерева") — одно из названий Юпитера. Зеленый дуб потому, что Юпитер светится желто-зеленоватым светом. Юпитер вообще верховный бог, в честь которого назван город Санкт-Петербург - Питер - Юпитер. А Исаакиевский собор это солярный собор, посвященный Юпитеру.

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Кот ученый это Солнце, которое движется в Млечном пути вместе со всеми планетами Солнечной системы. Собственно говоря кот это не совсем Солнце, а его ход относительно Зодиака.

Идёт направо - песнь заводит,

Налево - сказку говорит.

Если ход по солнцу то это «посолонь» или песня – царское родовое христианство, староверие. Если ход против солнца то это «осолонь» или сказка – никонианство или новая религия. То есть можно рассматривать зодиак справа-налево и слева-направо.

Слово кот можно читать наоборот, как ток. Ток — это поток, движение в одном направлении (к примеру, у Пушкина: «вина кометы брызнул ток…»)

Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит;

Леший – это Гуйцзин — солнечная тень, отбрасываемая гномоном, собственно вообще ночь, поскольку то, что мы именуем ночью это косматая (в смысле космическая) тень Земли скользящая по Зодиаку.

Русалка – древнее название созвездия Лебедь. Русалка и есть лебедушка. Еще руслан - лебедь.

Русалка на ветвях сидит – Мао или Мао-сю ("Утиное гнездо") — 18-е из 28 зодиакальных созвездий, 4-е из 7 созвездий "западного дворца", называемое также Мао-тоу и Лю-сю (см.). Группа звезд, соответствующая звездному скоплению Плеяды в созвездии Тельца. В нем различались семь звезд, поэтому в просторечье называлось Ци цзы-мэй син ("Семь сестер")

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей;

Неведомые дорожки – Гэ-дао ("Подвесная дорога"), созвездие из 4-6 звезд, ломаной линией пересекающих Млечный путь в координатах 45 ° - 70 ° северного склонения и 0 ч. — 2 ч. прямого восхождения. Соответствуют ряду звезд созвездия Кассиопеи

Следы невиданных зверей - это Тянь-юань ("Небесный зверинец") — группа из 9 (по другим данным из 16) звезд, соответствующих верхним и средним звездам созвездия Эридан в координатах 10 ° - 40 ° южного склонения и 2 ч. 30 м. — 4 ч. 30 м. прямого восхождения. В числе этих звезд гамма, дельта, ипсилон, эта, тау Эридана Куй или Куй-сю ("Скипетр") — 15-е из 28 зодиакальных созвездий в "Западном дворце" (называется также Тянь-ши - "Небесный кабан", или Фэн-ши - "Большой кабан"). Состоит из 16 звезд, соответствующих 9 звездам (эта, ми, пи, дельта, ипсилон, зета, бета и др.) созвездия Андромеды и 7 звездам созвездия Рыб (в их числе омега, фи, хи, пси Рыб). Созвездие считалось покровительствующим литературе. Пушкин, как известно литератор.

Избушка там на курьих ножках

Стоит без окон, без дверей;

Избушка – это "северный дворец" неба с его 7 зодиакальными созвездиями: Доу ("Ковш"), Цянь ню ("Воловод"), У нюй ("Служанка"), Сюй ("Пустота"), Вэй ("Кровля"), Ши ("Дом") и Би ("Стена"), лежащими в созвездиях Стрельца, Козерога, Водолея, Малого Коня, Пегаса и Андромеды.

«Без окон без дверей» - это Сюй ("Пустота"), Вэй ("Кровля"), Ши ("Дом") и Би ("Стена"), то есть есть дом, стены, кровля, а вместо окон и дверей пустота.

Курьи ножки – это Паогуа ("Тыква-горлянка") — другое название Тянь-цзи ("Небесная курица") — созвездие из пяти звезд 3-й и 4-й звездных величин, соответствуют альфе, бете, гамме, дельте, зете созвездия Дельфин (по Гао Пин-цзы и Шлегелю)

Там лес и дол видений полны;

Там о заре прихлынут волны

На брег песчаный и пустой,

Лес - Тянь-бан (поу) ("Небесная палка") — 1) созвездие из 4—5 звезд, которые соответствуют, по одной из версий, кси, ни, бете и гамме созвездия Дракона и йоте созвездия ГеркуЛЕС (между 45 ° и 55 ° северного склонения)

Дол - Тянь-тянь-син ("Звезда небесного поля") — то же, что Лин-син (смотри ниже в приложении). Соответствует сигме и тау созвездия Девы

Заря – утренняя звезда или планета Венера, Сюй-син ("Звезда-прибежище ") - то есть прибегать или брег. Другие ее названия: Инь-син ("Величественная звезда"), Тай-чжэн ("Великое начало"), Ин-син (Звезда военных"), Гуань-син ("Всевидящая"), Гун-син ("Дворцовая звезда"), Мин-син ("Блестящая"), Да-шуай ("Великий упадок"), Да-цзэ ("Великое благодеяние") и др.

Волны – это Тай-вэй-юань ("Великое непостижимое") — одна из трех крупных звездных конфигураций китайского неба, состоящая из более чем десяти звезд, расположенных соответственно в созвездиях Льва, Волос Вероники (Волны), Девы и Секстанта

Песчанный брег – это Чанша ("Длинные пески") — звезда в созвездии Чжэнь ("Повозка"), соответствует либо зете Ворона (по Шлегелю), либо рассеянному звездному скоплению М 68 к юго-востоку от созвездия Ворон (по Гао Пин-цзы)

И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской;

Тридцать витязей прекрасных это тянь-гуань — небесные чиновники (27) и управители (3); в широком смысле вообще все наблюдаемые небесные явления, которых всего 30 (планеты, кометы, звезды, метеориты и т.д.)

Дядька их морской – это Месяц (Луна) – Якорь

Воды - Тянь-у-хуан ("Пять небесных прудов"), или Сянь-чи ("Рыбный пруд"), или У-цзюй ("Пять колесниц") (см. приложение) — группа из 5 звезд в созвездиях Возничего и Тельца

Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя;

Грозный царь – это Тянь-хуан ("Небесный владыка") — ситуация, когда Юпитер в десятом году своего 12-летнего цикла поднимается с созвездиями Ган и Цзюэ.

Пленяет – это нахождение Сатурна в Плеядах

Королевич – это Орион.

Здесь зашифрованный Пушкиным текст Ветхого Завета: «Можешь ли ты связать узел Плеяд и разрешить узел Ориона?»

(Иов, 38/31).

Там в облаках перед народом

Через леса, через моря

Колдун несёт богатыря;

Колдун – это комета с хвостом, в данном случае это комета Галлея (колдуна, ученого) или Вифлеемская звезда, которая предзнаменовала рождение Исуса Христа в 1152 г. Богатырь это русский счет тройками, где тырь это «один», то есть «Бог един».

В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит;

Царевна – это Нюй-сю ("Дева") - 10-е из 28 зодиакальных созвездий и 3-е из 7 созвездий "северного дворца", находящееся в созвездии Водолея.

Тянь-лан ("Небесный волк") (см. Лан) — соответствует альфе Большого Пса – Сириусу – бурый волк. Здесь название Сириус обыграно как «бурый» - цвет Сириуса, что вместе с «небесным волком» дало «бурого волка».

Тянь-лао ("Небесная тюрьма") — группа звезд, лежащих южнее Ковша Большой Медведицы между созвездиями Малый Лев и Гончие Псы – темница царевны.

Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой,

Баба Яга - Мария Богородица, созвездие Девы

Чу-цзю ("Пест и ступа") — два созвездия с общим числом в 7 звезд. Чу состоит из 3 звезд (2 звезды Ящерицы и пи Пегаса); Цзю — из 4-х звезд (в их числе йота Пегаса и, вероятно, ми Лебедя)

Цзю ("Ступа") — созвездие из 4-х звезд, лежащих в координатах 20°-35° северного склонения и в интервале 21 ч. — 22 ч. прямого восхождения. В числе этих звезд нота Пегаса и ми Лебедя; см. Чу-цзю

Хочу добавить еще сюда атрибут Бабы Яги – метлу. В Лукоморье ее поэт не упоминает, а я все таки дам: суйсин — комета с расширяющимся хвостом (как метла).

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух... там Русью пахнет!

Кащей - Лаожэнь ("Старик"), называется также Наньцзи лаожэнь. Вторая по яркости (после Сириуса) звезда небосклона, соответствующая альфе Киля (Канопусу). Звезда медленно угасает (чахнет), что было известно во времена Пушкина.

Злато - Лю или Лю-сю ("Накопление") — 18-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 4-е из 7 созвездий "западного дворца", оно же называется Мао-сю. Состоит из семи звезд группы Плеяды в созвездии Тельца

И там я был, и мёд я пил;

У моря видел дуб зелёный;

Под ним сидел, и кот учёный

Свои мне сказки говорил.

Все сказки Пушкина подписанные "И там я был, и мёд я пил", созданы командой фальсификаторов под руководством "умершего" царя Александра Первого в период с 1825 по 1836 год в поместье Кеков (Геккеренов) в Пензенской губернии, в родовых вотчинах Романовых.

Сказка – это просто перепись населения, в данном случае небесного, то есть счет звездам. Например, в Российской империи, было 10 переписей населения. Перепись 8-я, в которой участвовал Пушкин, была в 1833—1835 г. по Манифесту «О производстве по всей Империи новой народной переписи» от 16 июня 1833 г. Устав 1833 г. перечисляет более точно тех лиц, которые не подлежат переписи и в 11 главах систематически излагает правила её производства и проверки собранного материал. Система ревизских сказок удержана целиком как в этом уставе, так и в этом уставе о 10 ревизии. В ревизские сказки вносились сведения в порядке номеров семей, по данной и по предшествующей ревизии. На одной стороне листа бумаги вносился поименный список лиц мужского пола каждой семьи с отметкой о возрасте и с обозначением, сколько таких лиц было в семье во время предшествующей ревизии; сколько лиц выбыло, сколько состоит налицо. На другой стороне листа вписывались лица женского пола с отметкой о возрасте. Участниками сбора данных последних ревизий были помещики, особые ревизские комиссии и казенные палаты. Окончательная проверка сказок производилась специально посылавшимися в уезды чиновниками, в обязанности которых входил не только просмотр метрических книг, но и розыск всех «утаенных и прописных».

Что касаемо звездочета Пушкина, то я уже рассказывал, что он в составе большой группы лиц принимал участие в фальсификации русской былины и подгонку ее под европейскую историю. Брались песни староверов, которые наши отцы благоразумно расположили в виде созвездий на небе и подвергались ревизии в соответствии с никонианством и вообще греко-кат(ф)олической веры, которая стала главенствующей на Руси. Расположение песен (а это именно песни в виде крюковых записей – звезда-крюк это Гоу-син ("Планета-крюк"), одно из названий планеты Меркурий) на небе невозможно стереть никакому попу или правителю. Если знать, что Меркурий это ключ к крюковому пению, написанному на небесах, то можно вспомнить все события прошлого, которые наши предки так гениально сохранили.

Вообще, рассказывая о песнях, нужно говорить о глубоком понимании отдельных знамен, о принципе осмогласия, звукоряде, лицах и фитах. Например, первое знамя крюковой азбуки называется Параклитом. Параклит в Евангелии — одно из имен Духа Святого, ипостаси Св. Троицы.

«Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его… Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14:17-26), — наставлял Иисус учеников во время Тайной вечери.

Еще одно знамя, по имени которого часто называют пене староверов крюковым, именуется «Крюк» - Меркурий.

Читатель спросит меня, а умею ли я читать, написанное предками на небе? Пусть ответом тебе на этот вопрос, будет мое молчание и улыбка ученого кота. Позволь мне временно промолчать и о дате зашифрованной в этом стихотворении. Делаю я это не из спеси колдуна-ученого, а ради того, что бы тебе было интересно читать следующие миниатюры, в которых ты узнаешь много нового о том, насколько прозорливы были наши предки, предвидевшие упадок духовности и веры людей. Они решили сохранить знания любой ценой и записали их на небе, откуда стереть их невозможно никаким способом, хоть подбрасывай Трампа с Путиным и Терезой Мэй на батуте, под самую кромку атмосферы. Они бессильны над мудростью предков, как бессильны потерявшие остатки ума-разума попы все мировых конфессий.

Сегодня, ты прочитал много нового и интересного. Теперь встречая непонятные слова в сказках Пушкина, ты можешь взглянуть на приложение, которое я публикую в конце миниатюры и самостоятельно поискать ответ на многие вопросы. Лебедь – Руслан, Вера – Людмила, бородатый карлик и т.д., все они имеют отражение на небе. И пусть тебе в подспорье будет моя старая миниатюра «Астрономия для чайников», дополненная миниатюрой «Астрология для чайников».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ань-чжоу-син ("Планета, несущая покой повсюду") — одно из названий планеты Меркурий

Ба — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует ипсилон созвездия Змеи

бай лу — один из 24 периодов солнечного года, "светлые росы" (сентябрь)

Бай-xy ("Белый тигр") — "западный дворец", часть небосвода, которая вместе с основными созвездиями вписывалась в символическую фигуру Белого тигра. В ней числились 7 зодиакальных созвездий: Куй, Лоу, Вэй, Мао, Би, Цзуй, Шэнь (соответствовали части созвездий Андромеды, Рыб, Овна, Тельца, Ориона)

бань-цян — мера отсчета расстояний по небосводу, равнялась 5/8 °

би-син — комета с хвостом, подобным кисти

Би или Би-сю ("Вилы"), 19-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба. Содержало 8 звезд, расположенных в 5 ° южнее эклиптики и в 20 о севернее небесного экватора. В форме вил вписывается в европейское созвездие Тельца: верхняя часть — звездное скопление Гиады и альфа Тельца (Альдебаран). Называется также Чжо (см.)

бин — третий циклический знак в десятичном ряду; 3-й сектор (юго-юго-восток) неба, восточная половина южной четверти горизонта

бицзюй — название месяца

бо-ши — взаимное соприкосновение планет; их частичное затмение

Боши ("Ученый"), одна из звезд группы Шао-вэй (см.) в европейском созвездии Малого Льва

Бэй-гун "Северный дворец", участок неба, который соответствует символической фигуре черной черепахи, семь зодиакальных созвездий: Сюй, Вэй, Ши, Би, Доу, Ню, Нюй (соответствовали части звезд Стрельца, Козерога, Водолея, Малого Коня, Пегаса и Андромеды)

Бэй-доу ("Северный ковш"), созвездие из семи звезд, совпадающее полностью с Большой Медведицей

Бэй-ло ("Северная стоянка"), позднее называлась Бэй-ло ши-мэнь. Крупная звезда, располагавшаяся у 30 ° южного склонения и 23 ч. прямого восхождения. Соответствует альфе Южной Рыбы (Фомальгаут)

Бяо — ручка Большой Медведицы

Бэй-ло ши-мэнь ("Ворота для войск у северной стоянки") см. Бэй-ло

Бэйхэ ("Северная река"), группа из трех звезд к северо-востоку от созвездия Дун-цзин (см.), в их числе альфа (Кастор) и бета (Поллукс) и ро европейского созвездия Близнецов

Бянь дань ("Коромысло"), просторечное название созвездия Хэ-гу ("Речной барабан"), состоящего из трех звезд Орла

Бянь тянь — "меняющееся небо" — часть небесной сферы на северо-востоке

Ван-лян ("Превосходно управляющий"), крупная звезда у 60 ° северного склонения и 1 ч. прямого восхождения. Соответствует, вероятно, гамме созвездия Кассиопеи. Позднее была соединена со звездами Тянь-сы (см.) в одно созвездие

ван-ши ("Кривая стрела"), род болида или метеорита

Вэй или Вэй-сю ("Хвост"), шестое из 28 зодиакальных созвездий и шестое из 7 созвездий "восточного дворца", состоит из 9 звезд, именуемых также Цзюнь-чэнь ("Слуги правителя"). Они соответствуют нижней части европейского созвездия Скорпион, в том числе ми, тета, йота, каппа, ламбда, ипсилон Скорпиона

Вэй или Вэй-сю ("Желудок"), семнадцатое из 28 зодиакальных созвездий и третье из 7 созвездий "западного дворца". Состоит из 3-х звезд, соответствующих слабым звездам Овна, в их числе дельте и ипсилон созвездия Овен (их координаты на 26-28 ° северного склонения и 21 ч. 30 мин. — 22 ч. прямого восхождения)

Вэй или Вэй-сю ("Кровля"), двенадцатое из 28 зодиакальных созвездий и одно из созвездий "северного дворца". Состоит из 3-х звезд в координатах - 2 ° -+ 8 ° южного склонения и 2 ч. 30 м. - 22 ч. прямого восхождения. Соответствует альфе Водолея (Садальмек), эте и омикрону Пегаса

вэй — 8-й циклический знак в 12-ричном ряду; время от 1 до 3 часов дня, юго-западная треть южной четверти лимба 103, 105,123, 131, 1S5, 251, 259, 287

Вэньчангун ("Дворец процветания словесности"), каре из шести звезд в составе европейского созвездия Большой Медведицы, в их числе: тега, ипсилон, фи, тау, омикрон Б. Медведицы

гай-тянь — теория "покрывающего все неба"

Ган /сю/ ("Шея"), зодиакальное созвездие, третье из 7 созвездий "восточного дворца", состоит из 4-х звезд, которые соответствуют йоте, каппе, ми и фи созвездия Девы

Гохуансин ("Звезда повелитель государства"), отождествляется с альфой Киля (Канопус)

Гоу-син ("Планета-крюк"), одно из названий планеты Меркурий

гуюй — один из 24 периодов солнечного года, "хлебные дожди" (апрель)

гуань — управитель, чиновник (над звездами), звездные группы

Гуань ("Факел"), группа из 4-5 звезд с координатами 25-39 ° северного склонения и около 8 ч. прямого восхождения, соответствующих крайним звездам созвездия Рак

Гуань-син ("Всевидящая звезда"), одно из названий планеты Венера

Гуаньсо ("Связка"), группа в виде круга из 8-9 звезд в европейском созвездии Северная Корона

Гуй-сю или Юй-гуй-сю ("Духи"), второе из 7 зодиакальных созвездий "южного дворца" неба, состоящее из 4-5 звезд, соответствующих гамме, дельте, эте, тете созвездия Рак

гуй — последний циклический знак десятеричного цикла; 10-й (сев.-сев.-вост.) сектор неба, восточная половина северной четверти горизонта

гуйсе ("Обращенные ко злу"), необычные небесные явления, связанные с атмосферными переменами, подобные Северному сиянию и др.

Гуй-сян ("Почитаемый советник"), звезда, соответствующая ипсилон Большой Медведицы

Гуй-цзи ("Скопление сена"), называется также Чугао ("Солома для корма"), скопление звезд южнее созвездия Вэй ("Желудок") с координатами 5 ° -15 ° южного склонения в интервале 2 ч. — 3 ч. прямого восхождения, что соответствует группе звезд созвездия Кита

Гуйцзин — солнечная тень, отбрасываемая гномоном

Гун-син ("Дворцовая звезда"), одно из названий планеты Венера

Гэ-дао ("Подвесная дорога"), созвездие из 4-6 звезд, ломаной линией пересекающих Млечный путь в координатах 45 ° - 70 ° северного склонения и 0 ч. — 2 ч. прямого восхождения. Соответствуют ряду звезд созвездия Кассиопеи

Гэцзэ-син — метеорит, падение которого сопровождалось взрывом на земле и столбом огня

Гэнхэ ("Запруда"), группа звезд называемых также Тянь-фэн ("Небесное острие") или Дунь ("Щит") (см.) Соответствуют звездам ипсилон, ро и сигма созвездия Волопас

гэн — седьмой циклический знак из десятеричного цикла

Дабо ("Большая белая") — одно из названий Венеры

дабэй — название периода времени или эпохи в 4500 лет (связанного с периодом вращения Неба)

дабянь — большое изменение Неба за период 500 лет

Да-инь ("Большая тень"), ситуация, когда Юпитер в 7-й год своего 12-летнего цикла обращения вокруг Солнца (год называется Тунь-тань) в седьмой луне утром поднимается с созвездиями Дун-цзин и Юй-гуй (соответствует созвездиям Близнецов и Рака). Связан в этот год с циклическим знаком вэй

да ли ("Великое правило") — мелкие звезды в Ковше Большой Медведицы

Да-лян — название участка небосвода, включающего созвездия Вэй, Мао и Би (европейские созвездия Овна, Плеяд и Тельца). Связан с движением Юпитера на 5-м году его 12-летнего цикла

да сюэ — один из 24 периодов солнечного года, "большой снег" (декабрь)

Да-сян ("Великий советник"), одно из названий планеты Венера

Дафу ("Сановник"), одна из звезд конфигурации Шао-вэй (см.) в европейском созвездии Льва

да хань — один из периодов солнечного года, «большие холода» (январь)

Дасяо ("Большая птица") - одно из названий Венеры

дахо — звезда Антарес в созвездии Скорпиона

Дахо — название участка небосвода, включающего созвездия Ди, Фан и Синь (соответствующие созвездиям Весов и Скорпиона). Связан с движением Юпитера в 11-й год его 12-летнего цикла

Да-хуан-ло — название 4-го года 12-летнего цикла Юпитера, связанного с циклическим знаком Сюй. Юпитер проходит в этот год участок неба, именуемый Сян-лоу (соответствуя созвездиям Андромеды и Овна)

Да-цзэй-син ("Небесный крупный злодей"), название небесного тела типа кометы

Да-цзэ ("Великое благодеяние"), одно из названий планеты Венера

Да-цзюэ ("Большой рог"), название крупной звезды, соответствующей альфе созвездия Волопас (Арктур)

Да-чжан ("Великие предначертания"), ситуация, когда Юпитер в 10-й год его 12-летнего цикла (год называется Да-юань-сянь) в 10-й луне поднимается вместе с созвездиями Цзюэ и Ган (созвездие Овна). Юпитер находится в этот год под циклическим знаком чэнь

да шу — один из 24 периодов солнечного года, "сильная жара" (июль)

Да-шуай ("Великий упадок"), одно из названий планеты Венера

Да-юань-сянь — название десятого года 12-летнего цикла Юпитера, связанного с циклическим знаком чэнь. Юпитер проходит в этот год участок неба Шоу-син (созвездие Девы)

да-юй — большой остаток подсчета 60-дневных циклов года

да-юнь— великий кругооборот, вращение небес

Дивэй сянь-гуан — небесное тело типа метеорита, носящее название "То, что освещает все четыре угла земли"

Ди или Ди-сю ("Основа"), третье из 28 зодиакальных созвездий и 3-е из 7 созвездий "восточного дворца" неба. Соответствует 4-м звездам созвездия Весов (альфе, бете, гамме и йоте Весов)

Ди-хоу ("Князь земли"), одно из названий Сатурна

Ди-хоу ("Наблюдающий за землею"), одно из названий планеты Сатурн

дин — 4-й циклический знак из десятеричного цикла или ряда; четвертый (юго-юго-западный) сектор неба, западная половина южной четверти горизонта

Доу или Доу-сю ("Ковш") — одно из 28 зодиакальных созвездий; первое из 7 созвездий "северного дворца". Состоит из 6 звезд, которые соотносят с ламбдой, ми, сигмой, тау и зетой созвездия Стрельца

Доу-бин или Доу-бяо ("Ручка ковша") — ручка Большой Медведицы, состоящая из ипсилона, зеты и эты Большей Медведицы (Алиота, Мицара и Бенетнаша)

Доу-куй или сокращенно Куй ("Основа ковша"), обшей название 4-х звезд Большой Медведицы, образующих параллелограмм (включал альфу, бет», гамму и дельту Большой Медведицы). Считалось жилищем бога литературы Вэнь Чана

Дуань-мэн Шань-э — название года 50-летнего цикла ”Цзя-цзы"

Дуань-мэн Чи-фэн-жо — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"

Дуань-мэн Да-юань-сянь — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"

Дуань-мэн Цзо-э — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"

Дуань-мэн Се-ця — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"

Дуань-мэн Да-хуан-ло — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"

Дуань-мэнь ("Главные ворота дворца") — пара звезд в конфигурации Тай-вэй (см.). Предположительно соотносится с южными звездами созвездия Волосы Вероники

Дун-би или Би-сю ("Восточная стена", или "Стена") — созвездие из двух крупных звезд, образующих вместе с созвездием Ши ("Дом") четырехугольник. Звезды созвездия Би соответствуют альфе Андромеды и гамме Пегаса

Дун-гун — "Восточный дворец" неба, часть небосклона, в которую вписывается символическая фигура синего дракона - Цан-лун. В нем числится семь китайских зодиакальных созвездий: Фан, Синь, Гаи, Ди, Вэй, Цзи, Цзяо, соответствующих ряду звезд созвездия Стрельца, Скорпиона, Весов и Девы

Дун-сянь ("Восточная всеобщность") — группа из 4-х звезд с координатами 15-22 ° южного склонения и 16 ч. — 16 ч. 30 м. прямого восхождения, соответствующих крайним южным звездам Змееносца

Дун-цзин или Цзин-сю ("Восточный колодец", или "Колодец") — первое из семи созвездий "южного дворца" неба, в его составе от 5 до 8 звезд, в их числе гамма (Альгена), ипсилон, зета, ламбда, ми созвездия Близнецов

дун чжи — зимнее солнцестояние; один из 24 периодов солнечного года (декабрь)

дуняо — мерцать, колебаться (о планетах)

дунчжижи — день зимнего солнцестояния

Дунь ("Щит "), группа звезд, соответствующая ипсилон, ро, сигме созвездия Волопас. Эту группу иногда также называют Тянь-фэн и Гэнь-хэ

Дунь-цзан — название пятого года 12-летнего цикла обращения Юпитера вокруг Солнца. Связан с циклическим знаком ю. В этот год Юпитер проходит участок неба под названием Да-лян (включающий созвездия Плеяд и Тельца)

Дэсин ("Звезда добродетели"), одно из названий планеты Сатурн

Емэнь ("Боковые ворота дворца"), две пары звезд около звезд Дуань-мэнь (см.) в центре конфигурации Тай-вэй. Соотносятся с звездами в европейских созвездиях Волосы Вероники и Льва

Жи — Солнце

Жи чэнь — Солнце и созвездия

жи ши — затмение Солнца

жи-юнь — круг вокруг Солнца, ореол, гало (различные модификации солнечной короны)

жэнь — девятый циклический знак в десятеричном ряду; 9-й (северо-северо-запад) сектор неба, западная половина северной четверти горизонта

И — второй знак десятеричного цикла

И-сю ("Крыло"), созвездие, состоящее из 20-22 звезд, с координатами 5-25 ° южного склонения, в 10 ч. — 12 ч. прямого восхождения. Включает ряд звезд созвездия Чащи и южных звезд созвездия Гидры

Иши ("Советчик"), одна из звезд группы Шао-вэй (см.) в европейском созвездии Льва

ин — стремительное, ускоренное движение планеты через созвездие, раннее восхождение планет, раннее появление

Ин-син ("Звезда военных"), одно из названий планеты Венера

Ин-син ("Звезда отклика"), одно из названий планеты Юпитер

ин-со /cy/ — два вида движения планет: ускоренное и замедленное; более раннее или более позднее восхождение той или иной планеты

Инхо — название планеты Марс

Ин-ши или Ши ("Построенный дом", или "Дом"), созвездие из двух крупных звезд, соответствующих альфе и бете созвездия Пегас

инь — третий циклический знак в двенадцатеричном ряду; время от 3 ч. ночи до 5 ч. утра; северо-восточная треть восточной четверти лимба

Инь-дэ ("Скрытая добродетель") — три звезды, соответствующие звездам Дракона (в том числе хи и пси) между Большой и Малой Медведицами

Иньсуй — см. Суйинь

Инь-син ("Величественная звезда"), одно из названий планеты Венера

Инь-син ("Звезда темного начала"), звезда, соответствующая бете созвездия Скорпиона

инь-син — попятное движение планет

Инь-хэ ("Серебряная река"), одно из названий Млечного пути

и — второй циклический знак в десятеричном ряду; 2-й (восток-юго-восток) сектор неба, южная половина восточной четверти горизонта

Кай-мин ("Распространение света") - ситуация, когда Юпитер на 5-м году своего 12-летнего цикла обращения вокруг Солнца (в год под названием Дунь-цзан) появляется в 5-й луне утром вместе с созвездиями Вэй ("Желудок"), Мао ("Утиное гнездо") и Би ("Вилы"), что соответствует созвездиям Овна и Тельца. Юпитер находится под циклическим знаком ю

Кай ян ("Открывающая путь силе ян"), название звезды, соответствующей зете Большой Медведицы (Мицар)

Коу-шэ ("Рот и язык") — другое название созвездия Цзи ("Корзина") (см.)

Кулоу см. Тянь-кулоу

Куй ("Ковш") — крайняя звезда ковша Большой Медведицы, ее альфа. Иногда так называются все четыре звезды ковша Большой Медведицы

Куй или Куй-сю ("Скипетр") — 15-е из 28 зодиакальных созвездий в "Западном дворце" (называется также Тянь-ши - "Небесный кабан", или Фэн-ши - "Большой кабан"). Состоит из 16 звезд, соответствующих 9 звездам (эта, ми, пи, дельта, ипсилон, зета, бета и др.) созвездия Андромеды и 7 звездам созвездия Рыб (в их числе омега, фи, хи, пси Рыб). Созвездие считалось покровительствующим литературе

Кунь-дунь — название одиннадцатого года 12-летнего цикла движения Юпитера вокруг Солнца, связан с циклическим знаком мао. Юпитер в этот год проходит участок небосвода под названием Да-хо, связанный с созвездиями Весов и Скорпиона

Лан ("Волк") — другое название Тянь-лан ("Небесный волк") — самая яркая из постоянных звезд, соответствует альфе созвездия Большой Пес (Сириусу)

Лан-вэй ("Посты чиновников") — группа из 15 звезд, связанных с туманностью близ северного полюса Галактики на севере созвездия Волосы Вероники

Лаожэнь ("Старик"), называется также Наньцзи лаожэнь. Вторая по яркости (после Сириуса) звезда небосклона, соответствующая альфе Киля (Канопусу)

лидун — один из 24 периодов солнечного года, "начало зимы" (ноябрь)

лися — один из 24 периодов солнечного года, "начало лета" (май)

лицю — один из 24 периодов солнечного года, "начало осени" (август)

личунь — один из 24 периодов солнечного года, "начало весны" (февраль)

Ли-гун ("Дворец расставаний") — группа из 6 звезд рядом с созвездием Ши ("Дом") в координатах 20-30 ° северного склонения и 22 ч. 30 м. - 23 ч. 30 м. прямого восхождения. Соответствует звездам Пегаса (ми, эта, йота)

Лин-син ("Чудотворная звезда") -созвездие, отождествляемое Шаванном с сигмой и тау созвездия Девы. Существовал и жертвенник под таким названием

Лоу или Лоу-сю ("Оковы") - 16-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, второе из 7 созвездий "западного дворца", состоит из трех звезд, соответствующих альфе, бете и гамме созвездия Овна

Лун-цзюэ ("Рог дракона") — крупная звезда, отождествляемая либо с альфой Волопаса (Арктуром), либо с альфой Девы (Спикой)

лю — задержка планет на одной позиции

Люсин — падающие звезды (метеориты)

Лю или Лю-сю ("Накопление") — 18-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 4-е из 7 созвездий "западного дворца", оно же называется Мао-сю. Состоит из семи звезд группы Плеяды в созвездии Тельца

Лю или Лю-сю ("Изгиб", или "Ива") — 24-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, третье из 7 созвездий "южного дворца", состоит из восьми звезд, соответствующих западным звездам созвездия Гидры (эта, сигма, дельта, ипсилон, ро, зета, омега и тета Гидры)

Люцзэйсин ("Звезда шести злодеев"), то же, что Дацзэйсин ("Большой злодей") — название небесного тела, типа метеорита

Лэй ("Крепость"), именуется также Юэ ("Секира") и Лэйбичжэнь ("укрепленная стенами позиция") — группа из 12-13 звезд, вытянутых по наклонной вдоль эклиптики между 22 ч. и 0 ч. прямого восхождения. Находятся в созвездиях Рыб и Козерога

Лэйбичжэнь ("Укрепленные стенами позиции"), см. Лэй

лэй-дянь — гром и молния, гроза

Лян — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует дельте созвездия Змееносца

лян-хэ — название двух групп звезд Наньхэ и Бэйхэ (см.), находившихся в созвездиях Близнецов и Малого Пса

ман цзюэ — пучки лучей, отходящих от планет

ман чжун — один из 24 периодов солнечного года, "колошение хлебов" (июнь)

мао — 4-й циклический знак из двенадцатеричного ряда; время 17 ч. — 19 ч.

Мао ("Секира") — звезда, соответствующая ламбде созвездия Волопас, в 10 ° южнее эты Б. Медведицы

Мао или Мао-сю ("Утиное гнездо") — 18-е из 28 зодиакальных созвездий, 4-е из 7 созвездий "западного дворца", называемое также Мао-тоу и Лю-сю (см.). Группа звезд, соответствующая звездному скоплению Плеяды в созвездии Тельца. В нем различались семь звезд, поэтому в просторечье называлось Ци цзы-мэй син ("Семь сестер")

Мао-тоу ("Косматая голова") — то же, что Мао-сю (см.)

Мин-син ("Блестящая звезда") — одно из названий планеты Венеры

Мин-тан ("Зал света") — одно из названий созвездия Синь (см.)

Му-син ("Звезда-планета стихии дерева") — одно из названий Юпитера

Мянь ("Избегающий") — одно из названий планеты Меркурий

Нань-гун ("Южный дворец") — одна из сфер неба, которая включала семь зодиакальных созвездий: Цзин ("Колодец"), Гуй ("Духи"), Лю ("Ива"), Ци-син ("Семизвездие"), Чжан ("Лук"), И ("Крыло") и Чжэнь ("Повозка"). В эту сферу попадали созвездия Рака, Близнецов, Чаши, Секстанта, Гидры, Ворона

Нань-доу ("Южный ковш"), или просто Доу (см. Доу-сю)

Нань-мэнь ("Южные ворота") — созвездие из двух звезд, по одной версии две звезды Центавра, по другой — две звезды созвездия Гидры

Наньхэ ("Южная река") — группа из трех звезд, расположенных южнее созвездия Дун-цзин (см.). Состояла из альфы Проциона, беты и эты созвездия Малый Пес

Наньцзи лаожэнь ("Старик южного полюса"), или просто Лаожэнь — яркая звезда, соответствующая альфе созвездия Киля (Канопусу)

Ню-сю ("Бык") - 9-е из 28 зодиакальных созвездий, второе из 7 созвездий "северного дворца". Шесть звезд созвездия Козерог. См. Цянь ню сю

Нюй-сю ("Дева") - 10-е из 28 зодиакальных созвездий и 3-е из 7 созвездий "северного дворца", находящееся в созвездии Водолея

Нэн-син ("Планета способностей") — одно из названий планеты Меркурий

Няо — то же, что Лю-сю ("Изгиб"), состоит из 8 звезд Гидры

Паогуа ("Тыква-горлянка") — другое название Тянь-цзи ("Небесная курица") — созвездие из пяти звезд 3-й и 4-й звездных величин, соответствуют альфе, бете, гамме, дельте, зете созвездия Дельфин (по Гао Пин-цзы и Шлегелю)

Пинсин ("Ровная") — группа из двух звезд, вероятно, в созвездии Гидры

пинь мy ("самка и самец") положение планет, когда Венера находится на юге, а Сатурн — севернее

пянь-чжун ("Схождение") - ситуация, когда Юпитер на 4-м году своего 12-летнего цикла (год называется Да-хуан-ло) в четвертой луне утром поднимается с созвездиями Куй ("Скипетр") и Лоу ("Оковы"), соответственно в созвездиях Андромеды и Овна. Он находится под циклическим знаком сюй

пэйсин — комета с коротким хвостом

сань-гуан — "Три источника света", т.е. Солнце, Луна и планеты солнечной системы

сань-гун ("Три гуна") — 1) три небольшие звезды в звездной конфигурации Тай-вэй, соответствующих звездам Девы; 2) три малых звезды в Малой Медведице (альфа, ипсилон, дельта)

Сань-тай ("Три террасы", или Три ступени") — три пары звезд ниже ковша Б. Медведицы, включающие йоту, каппу, ламбду, ми, ни и кси Большой Медведицы

Сань-хэ ("Три мерила") — группа звезд с разной идентификацией: 1) звездная конфигурация Тай-вэй-юань (созвездия Девы, Волос Вероники и Льва); 2) группа равноценна звездам ковша Б. Медведицы и звезде Хэн; 3) группы Сань-тай (см.)

Се-ся — наименование шестого года 12-летнего цикла обращения Юпитера вокруг Солнца, связан с циклическим знаком шэнь . В этот год Юпитер проходит участок неба Ши-чэнь (созвездие Ориона)

Си-гун ("Западный дворец") — область небосвода, включающая семь зодиакальных созвездий: Куй ("Скипетр"), Лоу ("Оковы"), Вэй ("Желудок"), Мао ("Утиное гнездо"), Би ("Вилы"), Цзуй ("Морда") и Шэнь ("Заслуги"), соответствующих европейским созвездиям Ориона, Тельца, Овна, Андромеды и Рыб

Симу — название участка небосвода, включающего созвездия Вэй ("Хвост") и Цзи ("Корзина"). Связан с движением Юпитера в последний год его 12-летнего цикла и циклическим знаком инь.

Си-сянь ("Западная всеобщность") — группа из 4-х звезд с координатами 10-17 ° южного склонения, между 15- 16 ч. прямого восхождения. Соответствуют группе восточных звезд созвездия Весы

Си-фань ("Западный барьер") — группа звезд вблизи полюса, включающих соответственно альфу, каппу, ламбду созвездия Дракона, д 2106 Б. Медведицы и I H Жирафа

Сишуан ("Тонкосветящий") — одно из названий планеты Меркурий

Син-сю, или Ци-син-сю ("Звезда", или "Семизвездие") — 25-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, 4-е из 7 созвездий "южного дворца". Насчитывает 7 звезд, соответствующих звездам Гидры, самая яркая — альфа Гидры (Альфард)

синли — ход светил (календарный ход)

син ду — измерения небесных светил

Синцзи — участок небосвода, который проходит Юпитер в первый год своего 12-летнего цикла обращения вокруг Солнца. Он связан в этот год с циклическим знаком чоу и проходит созвездия Доу ("Ковш") и Цянь ню ("Воловод"), соответствующие созвездиям Стрельца и Козерога

синчэнь — звезды, планеты и небесные тела

синчжаньцзя — астролог, гадатель по звездам

синьюнь, или юньши — метеориты

синь — 8-й циклический знак десятеричного цикла; 8-й (запад.-сев.-запад) сектор неба, северная половина западной четверти горизонта

Синь-сю ("Сердце", или "Душа") — 5-е из 28 зодиакальных созвездий и 5-е из 7 созвездий "восточного дворца" неба, состоит из трех звезд, соответствующих альфе (Антарес), сигме и тау Скорпиона

Синьсин ("Звезда доверия") - одно из названий планеты Сатурн

со (cy) — отхождение планет назад, вспять; позднее восхождение планет, запоздалое появление

Суй-инь ("Тень звезды года") — обозначение антипода, нереального Юпитера, его "тени"

суйсин — комета с расширяющимся хвостом (как метла)

Суй-син ("Звезда года") — Юпитер. Считался главой духов и демонов, был связан с Востоком, со стихией дерева, с весной, с судьбами урожая. Назывался также Му-син, Тай-суй, Ин-син, Цзин-син (см.)

сы — 6-й циклический знак в двенадцатеричном ряду; время от 9 до 11 ч. утра; юго-восточная треть южной четверти лимба

Сывэй ("Надзирающий над опасностями") — 1) пара небольших звезд, находящихся в созвездии Малый Конь, называется также Сыкун(см.); 2) название небесного тела типа болида

Сыгуй ("Надзирающий за плутнями") — то же, что Сывэй

Сы-ду ("Четыре потока") — группа верхних звезд созвездия Единорог и нижней западной звезды созвездия Близнецов

Сыкун ("Управляющий общественными работами") — 1) название трех пар звезд восточнее созвездия Вэй в координатах + 100-0 ° склонения и 21 ч. - 22 ч. прямого восхождения. Эти пары назывались также Сымин, Сылу, Сывэй, соответствуя небольшим звездам Водолея, Малого Коня и Пегаса; 2) название одной из звезд Малой Медведицы

Сыкоу, см. Сыкун

Сылу ("Управляющий жалованьем") 1) пара небольших звезд в созвездии Пегаса, см. Сыкун; 2) название звезды йоты Б. Медведицы

Сымин ("Управляющий судьбами") — 1) пара небольших звезд, соответствующих звездам (26, 28) созвездия Водолей; 2) звезда — дельта Б. Медведицы

Сыту ("Блюститель нравов") — название одной из звезд Б. Медведицы

Сыфу ("Четыре подпорки") — название четырех звезд, соответствующих звездам созвездия Жираф

Сыцзай ("Управляющая бедствиями") - одна из звезд, соответствующая фи Б. Медведицы

Сычжун ("Управляющая центром") — название звезды, соответствующей эте Б. Медведицы

Сычжэньсин ("Четыре подчинения") — небесное тело типа кометы или болида, появление которого фиксировалось в разных частях небосвода

сы ши ("Четыре начала") — одновременное начало года, начало его сезонов, начало месяца года и начало исчисления дней года

сю — зодиакальные созвездия (иногда именуемые "лунные станции"); остановка планет на одном месте

сюань — древняя космографическая система, не признающая присутствия твердого вещества в небесном пространстве, которое пусто, безгранична; синтез света и тьмы

Сюань-сяо — название участка небосвода, включающего созвездия Сюй-нюй ("Служанка"), Сюй ("Пустота") и Вэй ("Кровля"), соотносящихся с Водолеем и Пегасом. Связан с движением Юпитера во второй год его 12-летнего цикла и с циклическим знаком цзы

сюань-тянь ("темное небо") — часть небесной сферы на севере

Сюань-у ("Черная черепаха") — символическая фигура черепахи, в которую вписывается "северный дворец" неба с его 7 зодиакальными созвездиями: Доу ("Ковш"), Цянь ню ("Воловод"), У нюй ("Служанка"), Сюй ("Пустота"), Вэй ("Кровля"), Ши ("Дом") и Би ("Стена"), лежащими в созвездиях Стрельца, Козерога, Водолея, Малого Коня, Пегаса и Андромеды

сюань-цзи юй-хэн — 1) древний прототип астролябии; 2) название трех основных звезд Б. Медведицы: Тянь-сюань (бета), Тянь-цзи (гамма) и Юй-хэн (ипсилон)

Сюань-юань, или Цюань — группа из 17 звезд, лежавших в созвездиях Льва (альфа, гамма, ипсилон, зета Льва) и Рыси

сюй — 11-й циклический знак в двенадцатеричном ряду; время от 7 до 9 ч. вечера; сев.-западная треть западной четверти лимба

Сюй-сю ("Пустота") — 11-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 4-е из 7 созвездий "северного дворца" с координатами 50 северного склонения — 8 ° южного склонения, близ 21 ч. прямого восхождения. Соответствующие им звезды: бета Водолея и альфа Малого Коня

Сюйнюй-сю ("Ожидающая дева"), или просто Нюй-сю (см.) — 10-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, третье из 7 созвездий "северного дворца". Состоит из четырех звезд, соответствующих ипсилон, ми, ни Водолея

Сюй-син ("Звезда-прибежище ") — одно из названий планеты Венера

сюньши — небесное тело, типа кометы

Ся ("Чека") — звезда в созвездии Фан ("Дом"), расположенная рядом с бетой созвездия Скорпион

сяжи-чжи — день летнего солнцестояния

Сясинсин — нижние планеты

Ся-тай, или Тянь-чжу ("Нижняя ступень", или "Небесная опора") — пара звезд, соответствующая ни и кси Б. Медведицы

ся-хун — крабовидная радуга

ся чжи — один из 24 периодов солнечного года, "летнее солнцестояние" (июнь)

Сян ("Советники") — несколько звезд к востоку и западу от конфигурации Тай-вэй (см.) в созвездиях Льва, Девы и Волосы Вероники

Сян-лоу — название участка небосвода, включающего созвездия Куй ("Скипетр") и Лоу ("Оковы") — европейские созвездия Андромеды и Овна. Связан с движением Юпитера в 4-м году его 12-летнего цикла

сян цзян — один из 24 периодов солнечного года, ''выпадение инея" (октябрь)

Сянь-Хань-син — другое название звезды Юй-Хань-син (см.)

Сян — небесные тела

Сянь-чи ("Рыбный пруд"), именуемый также Тянь-у-хуан, У-хуан или У-цзюй (см.) — группа из пяти звезд, соответствующих альфе, бете, тэте и йоте созвездия Возничий и бете Тельца

сяо мань — один из 24 периодов солнечного года, "малый налив хлебов" (май)

сяо си — 1) движение времен года, со сменой сил инь и ян; 2) короткая и длинная тень гномона

сяо сюэ — один из 24 периодов солнечного года, "малый снег" (ноябрь)

сяо хань — один из 24 периодов солнечного года "малые холода" (январь)

Сяо-чжэн ("Малый образец") — одно из названий планеты Меркурий

Сяо-юй — малый остаток при подсчете 60-дневных циклов

сяо шу — один из 24 периодов солнечного года, "малая жара" (июль)

Тай-бо — планета Венера, которая связывалась с Западом, с осенью, со стихией металла. Другие ее названия: Инь-син ("Величественная звезда"), Тай-чжэн ("Великое начало"), Ин-син (Звезда военных"), Гуань-син ("Всевидящая"), Гун-син ("Дворцовая звезда"), Мин-син ("Блестящая"), Да-шуай ("Великий упадок"), Да-цзэ ("Великое благодеяние") и др.

Тай-вэй-юань ("Великое непостижимое") — одна из трех крупных звездных конфигураций китайского неба, состоящая из более чем десяти звезд, расположенных соответственно в созвездиях Льва, Волос Вероники, Девы и Секстанта

Тай-инь ("Великая тень", темное или "Великое скрытое") — имеет несколько значений: 1) Луна; 2) обозначение антипода, тени Юпитера, см. Суй-инь; 3) зона неба севернее беты Скорпиона

Тай-суй ("Великий год") — название Юпитера, см. Суй-син

Тай-чжэн ("Великое начало") — одно из названий планеты Венера

Тайян ("Великое светлое") — 1) Солнце; 2) зона небосвода, лежавшая южнее ро Скорпиона

Ту-вэй Дунь-цзан — название года цикла "Цзя-цзы"

Ту-вэй Чжи-сюй — название года цикла "Цзя-цзы"

Ту-вэй Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"

Ту-вэй Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-цзы"

Ту-вэй Янь-моу — название года цикла "Цзя-цзы"

Ту-вэй Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"

Ту-син — планета Сатурн

Тунь-тань — название седьмого года 12-летнего цикла движения Юпитера вокруг Солнца. Год проходит под циклическим знаком вэй. Юпитер проходит участок небосвода под названием Чунь-шоу, соответствующий созвездиям Близнецов и Рака

Тянь-бан (поу) ("Небесная палка") — 1) созвездие из 4—5 звезд, которые соответствуют, по одной из версий, кси, ни, бете и гамме созвездия Дракона и йоте созвездия Геркулес (между 45 ° и 55 ° северного склонения); 2) небесное тело типа кометы

Тянь-бянь ("Небесный головной убор") — группа звезд, находившихся между 0-10 ° южного склонения и 18-19 ч. прямого восхождения и соответствующих звездам созвездия Щит

Тянь-ван ("Небесный ван") — самая крупная звезда в созвездии Синь ("Сердце"), соответствующая альфе Скорпиона (Антаресу)

Тянь-ван ("Небесная сеть") — группа звезд, образующих зодиакальное созвездие Би ("Вилы"), соответствующих звездам созвездия Тельца. Вариант названия созвездия Би (см.)

Тянь-гоу — ("Небесная собака") — 1) небесное тело типа метеорита; 2) позднее — название созвездия из 7 звезд, расположенных в созвездиях Компас и Парус

Тянь-гу ("Небесный барабан") — 1) так назывались метеориты, при падении которых на землю слышался взрыв, грохот (как будто в небесах били в барабаны); 2) второе название звезды Хэ-гу (см.)

Тянь-гуань ("Небесная застава") — звезда с координатами 20 ° северного склонения и 5 ч. 30 м. прямого восхождения, соответствующая зете Тельца

тянь-гуань — небесные чиновники и управители; в широком смысле вообще все небесные явления

Тянь-ду ("Небесная столица") — то же, что созвездие Ци-син ("Семизвездие"), находящееся в европейском созвездии Гидры

Тянь-и — ("Небесное единство") — 1) то же, что Инь-дэ (см.) (три звезды в созвездии Дракона); 2) одна звезда к северу от ковша Б. Медведицы, соответствующая хи Дракона (по Шаванну), йоте Дракона (по Нидэму)

Тянь-инь ("Небесная тень") — группа из 5 звезд южнее созвездия Вэй ("Желудок") с координатами 21-23 ° северного склонения и около 3 ч. прямого восхождения. Соответствовали дельте, зете, йоте и др. звездам Овна

Тянькулоу или Кулоу ("Башня небесного хранилища") — цепь звезд в созвездии Центавр (гамма, тау, сигма и др.), растянутая на два часа по прямому восхождению. Включает, очевидно, и шаровое звездное скопление - омегу Центавра

Тянь-лан ("Небесный волк") (см. Лан) — соответствует альфе Большого Пса - Сириусу

Тянь-лао ("Небесная тюрьма") — группа звезд, лежащих южнее Ковша Большой Медведицы между созвездиями Малый Лев и Гончие Псы

Тянь-линь ("Небесный амбар") — группа из 4-х звезд с координатами 8 ° — 12 ° северного склонения и 3 ч. 30 м. прямого восхождения. Соответствует небольшим звездам Тельца

Тянь-мэнь ("Небесные ворота") — созвездие из двух звезд с координатами около 15 ° южного склонения и 13-14 ч. прямого восхождения, ниже альфы созвездия Девы

Тянь-сюань ("Небесная сфера", или "Небесное лекало") — звезда, соответствующая бете Б.Медведицы (Мераку)

Тянь-суй ("Смотр неба", или "Великий смотр") — ситуация, когда Юпитер в 9-й год своего 12-летнего цикла в девятой луне утром поднимается с созвездиями И ("Крыло") и Чжэнь( "Колесница"), что соответствуют созвездиям Чаши, Гидры и Ворона. Год называется Янь-мао (см.), Юпитер находится под циклическим знаком сы

Тянь-сы ("Небесная четверка лошадей") — 1) другое аллегорическое название созвездия Фан ("Дом"), соответствуя бете, дельте, пи и ро Скорпиона; 2) название созвездия из 4-х звезд, соответствующих альфе, бете, эте и дельте Кассиопеи. Позднее вместе с 5-й звездой стало называться созвездием Ван-лян (см.)

Тянь мэнь ("Небесные врата") — образное название созвездия Цзюэ (см.)

Тянь-тин ("Небесные чертоги") — 1) в общем смысле Небесный дворец, т.е. весь небесный свод; 2) так называлась крупная звездная конфигурация Тай-вэй-юань (см.), считавшаяся обителью пяти "императоров" древности

Тянь-тянь-син ("Звезда небесного поля") — то же, что Лин-син (см.). Соответствует сигме и тау созвездия Девы

Тянь-у-хуан ("Пять небесных прудов"), или Сянь-чи ("Рыбный пруд"), или У-цзюй ("Пять колесниц") (см.) — группа из 5 звезд в созвездиях Возничего и Тельца

Тянь-фэн ("Небесное острие") — то же, что Дунь ("Щит") — три звезды в созвездии Волопаса (ипсилон, ро, сигма)

Тянь-хань ("Река звезд") — одно из названий Млечного пути

Тянь-хао ("Великая беспредельность") — одно из названий планеты Венера

Тянь-хао ("Небесный рассвет") — ситуация, когда Юпитер на последнем году его 12-летнего цикла (год называется Чи-фэнь-жо) в 12-й луне утром поднимается с созвездиями Вэй ("Хвост") и Цзи ("Корзина"), что соответствуют созвездиям Скорпиона и Стрельца

Тянь-хуан ("Небесный пруд"), или Тянь-цзинь ("Небесная переправа"), или Тянь-цзян ("Небесная река") — созвездие из 8-9 звезд, лежащее в полосе Млечного пути с координатами 30 ° - 45 ° северного склонения, в интервале 20-21 ч. прямого восхождения. Соответствует дельте, зете, тау, ипсилон, альфе и омикрону созвездия Лебедь

Тянь-хуан ("Небесный владыка") — ситуация, когда Юпитер в десятом году своего 12-летнего цикла поднимается с созвездиями Ган и Цзюэ

Тянь-хэ ("Небесная река") — одно из названий Млечного пути

Тянь-хэн (см. Хэн)

Тянь-цан ("Небесные кладовые") — группа звезд с координатами 10 ° — 20 ° южного склонения, в интервале 0 ч.— 2 ч. прямого восхождения, находящихся в созвездии Тельца

Тянь-ци ("Небесное знамя") — группа из 9 звезд, соответствующая ряду звезд созвездия Орион (в их числе пи Ориона) и западнее его

Тянь-цюань ("Небесные истоки") — ситуация, когда Юпитер на 11-м году его 12-летнего цикла (в год под названием Кунь-дунь) в 11-й луне утром поднимается с созвездиями Ди ("Основа"), Фан ("Дом") и Синь ("Сердце"), соответствующими созвездиям Весов и Скорпиона. Год этот проходит под циклическим знаком мао

Тянь-цюань, или Цюань ("Небесный баланс") — северная звезда, соответствующая дельте Б. Медведицы (Мегрец)

Тянь-цюэ ("Небесные ворота"), называются также Цюэ-цю, — две звезды, лежащие почти на линии небесного экватора у 7 ч. прямого восхождения, соответствуют средним звездам созвездия Единорог

Тянь-цэ ("Небесное отхожее место") — группа из 4-х звезд, соответствующих альфе, бете, гамме и дельте созвездия Зайца

Тянь-цян ("Небесное копье или ружье") — 1) созвездие, состоящее из трех звезд рядом с ручкой Б. Медведицы, соответствующих звездам Волопаса (по Нидэму — йота, омикрон и хи Волопаса); 2) род кометы, увязываемой с кругооборотом Юпитера

Тянь-цяо ("Небесный мост") — одно из названий Млечного пути

Тянь-цзе ("Небесная улица") — две группы звезд, лежащих почти на самой эклиптике между созвездиями Мао и Би. Они соответствуют звездам созвездия Тельца, в их числе ипсилон и хи Тельца. Здесь проходит путь Солнца, Луны, планет, что и породило название

Тянь-цзи ("Небесная курица") — 1) созвездие из двух звезд в европейском созвездии Стрелец; 2) то же, что Пао-гуа (см.)

Тянь-цзи ("Небесный угломер") — название звезды, соответствующей гамме Б.Медведицы (Фекде)

Тянь-цзисин — Полярная звезда или совокупность всех звезд вокруг полюса мира

Тянь цзинь ("Небесное процветание")

Тянь-цзинь ("Небесная переправа") — то же, что Тянь-хуан. Группа звезд у места схода двух ветвей Млечного пути (с координатами 30 °- 45 ° северного склонения в интервале 20 ч. — 21 ч. прямого восхождения), соответствующих альфе, дельте, гамме, ипсилон и др. звездам Лебедя

Тянь-цзунь ("Небесная чарка") — группа звезд в координатах 20 ° -25 ° северного склонения и 7 ч. - 7 ч. 30 м. прямого восхождения, расположенных в созвездии Близнецов

Тянь-цзюнь ("Небесные закрома") — звездная конфигурация из более чем 12 звезд южнее зодиакального созвездия Вэй («Желудок»). Соответствует группе верхних звезд созвездия Кит, в их числе альфе Кита (Менкару)

Тянь-цзян ("Небесная река") — то же, что Тянь-хуан (см.)

Тянь-чань ("Небесное острие") — 1) одно из названий планеты Меркурий; 2) наименование кометы, появление которой увязывалось с движением Юпитера

Тянь-ши ("Небесный рынок") — группа из 4-х звезд в созвездии Ци ("Флаг"), соответствующая звездам Змееносца

Тянь-ши ("Небесный кабан") — то же, что Куй-сю (см.)

Тянь-ши ("Небесные стрелы") — метеоры или болиды, необыкновенные небесные явления

Тянь-ши ("Небесные испражнения") — одна из южных звезд созвездия Зайца

Тянь-ши-му ("Глаз небесного кабана")

Тянь-ши-юань ("Центр небесного рынка") — одна из трех крупных звездных конфигураций на китайской карте неба, насчитывающая 22 звезды (появилась в таком обозначении в нашей эре). В их числе 12 звезд группы Ци, или Тянь-ци ("Небесный флаг")

Тянь-шу ("Небесная основа") — звезда, соответствующая альфе Б. Медведицы (Дубхе)

Тянь-юань ("Небесный зверинец") — группа из 9 (по другим данным из 16) звезд, соответствующих верхним и средним звездам созвездия Эридан в координатах 10 ° - 40 ° южного склонения и 2 ч. 30 м. — 4 ч. 30 м. прямого восхождения. В числе этих звезд гамма, дельта, ипсилон, эта, тау Эридана

Тянь-юэ ("Небесная флейта") — группа звезд, соответствующих нижним звездам Змееносца

Тянь-яо — необычные небесные явления

У — 5-й циклический знак десятеричного ряда; 5-й (центр, северо-запад) сектор горизонта

У — 7-й циклический знак двенадцатеричного ряда; время с 11 ч. утра до 1 ч. дня; южная треть южной четверти лимба

У-бу — пять планет

У-гуань или У-гун — пять секторов или "управлений" неба или у-гун

У-ди цзо ("Места пяти императоров") — группа звезд, соответствующих звездам созвездия Льва, включая бету Льва (Денебелу)

Унюй-сю ("Служанка", называется также Сюйнюй или просто Нюй) — 10-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, третье в "северном дворце". Состоит из 4-х звезд, соответствующих ипсилон, ми, ни Водолея

У-син ("Пять небесных тел") — пять планет солнечной системы, соответствующих пяти стихиям: Суй-син (Юпитер), Тай-бо (Венера), Инхо (Марс), Чжэнь-син (Сатурн), Чэнь-син (Меркурий)

У-фэн ("Пять острых") — название небесного тела, см. У-цань

У-хуан ("Пять прудов"), см. Сянь-чи — соответствует 5 звездам Возничего и Тельца

У-цань ("Пять жестоких"), называется также У-фэн ("Пять острых") — небесное тело желтого цвета, типа болида

У-цзюй ("Пять колесниц") — 1) группы звезд в созвездии Кулоу (см.), их локализация неясна; 2) то же, что Сянь-чи ("Рыбный пруд")

У-чжухоу ("Пять владетельных князей") — пять звезд, вытянутых в ломаную линию между созвездиями Цзин ("Колодец") и Бэй-хэ, соответствующих, в частности, тете, йоте и каппе Близнецов

Фа ("Кара") — три звезды, лежащие ниже среднего пояса Ориона, они соответствуют йоте, сигме и ипсилон созвездия Орион и находятся в области газово-пылевой туманности М-42 (по каталогу Мессье)

Фан-сю ("Дом") — четвертое из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, 4-е из 7 созвездий "восточного дворца". Состоит из 4-х звезд, соответствующих бете, дельте, пи и ро Скорпиона. Называется также Тянь-сы

фань — вторгаться, нарушать, подход планеты к звезде или созвездию на видимом небосклоне на расстояние до одного градуса

Фанчэнь ("Придворные чиновники") группа из 12 звезд в Центральном "дворце" /небес/

Фань-мин ("Возвращенный свет") — одно из положений Марса

Фу-син ("Помощник") — звезда 5-й величины (Алькор), находящаяся в 12 ° от средней звезды ручки Б.Медведицы (Мицара)

Фучжи ("Топор"), другое название Цзи ши ("Скопление мертвых тел"), или Чжи ("Плаха") — звездное скопление в центре созвездия Рака, соответствует скоплению Ясли М 44 (по каталогу Мессье)

Фу-эр ("Приложенное ухо") — звезда 5-й величины, расположенная около альфы Тельца, соответствует его сигме

Фэн-бо ("Князь ветра")

Фэн-ши ("Большой кабан") - см. созвездие Куй

фэнь е — распределение княжеств, областей и районов Китая между созвездиями и звездами, "курирующими" их во всех делах. Использовалось для астрологии и гаданий

фэнь син — то же, что фэнь е — "прикрепление" участков неба и ведущих созвездий к отдельным княжествам на территории Китая для астрологических целей

хай — последний циклический знак из двенадцатеричного ряда; время от 18 до 23 ч.; северо-западная треть северной четверти лимба

Хань — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствующая зете созвездия Змееносца

Хань — сокращенное наименование Млечного пути, см. Тянь-хань

хань лу — один из 24 периодов солнечного года, "холодные росы" (октябрь)

Хань-цзюй ("Колесница со знаменем") — созвездие с группой звезд в европейском созвездии Тельца, основное его название Би-сю(см.)

хао-тянь — "безграничное небо", название части небесной сферы на западе

Хо ("Огонь") — 1) сокращенное наименование планеты Марс (Инхо); 2) центральная звезда в созвездии Синь ("Сердце"), соответствующая альфе Скорпиона (Антаресу)

Xy ("Лук") — четыре звезды, лежащие ниже звезды Лан, или Тянь-лан (Сириус), очевидно, эта, дельта и ипсилон Большого Пса, а омикрон изображал стрелу лука; см. также Ху-ши

Ху-ши ("Лук и стрела"), раннее название Ху (см.) — средневековое созвездие из 9 звезд, в числе которых были эта, дельта, ипсилон и омикрон Большого Пса и пи Кормы

Хуан или Тянь-хуан ("Небесный пруд") — созвездие из пята звезд, находящееся в центре созвездия Возничего

хуандао или хуанцзин — эклиптика (большой крут небесной сферы, наклоненный к экватору под углом в 23° 27' 8,26", по которому перемещается центр Солнца в видимом годичном движении)

хуэйсин — комета

хунь-тянь — теория сферического неба

хуньтяньи — армиллярная сфера, древний астрономический инструмент, существовавший с последних веков до н.э. для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил

Хэ-гу ("Речной барабан") - созвездие, состоящее из трех звезд. Соответствует альфе (Альтаир), бете и гамме созвездия Орел. Альтаир считается старшим командующим — шанцзян, а бета и гамма — соответственно левым и правым командующими — цзоцзян и юцзян

Хэцзянь — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует гамме созвездия Геркулес

Хэчжун — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует бете созвездия Геркулес

Хэн или Тянь-хэн ("Весы", или "Небесные весы") - 1) средняя звезда Б.Медведицы, соответствующая ипсилон Б. Медведицы (Алиот), то же, что Юй-хэн (см.); 2) другое название конфигурации звезд Тай-вэй-юань (см.)

Хэн-ай Янь-моу — название года цикла "Цзя-цзы"

Хэн-ай Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"

Хэн-ай Дунь-цзан — название года цикла'"Цзя-цзы"

Хэн-ай Чжи-сюй — название года цикла "Цзе-цзы"

Хэн-ай Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"

Хэн-ай Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-цзы"

Хэнши ("Баланс") — три средние звезды созвездия Шэнь (см.), соответствующие зете, ипсилон и дельте созвездия Орион

Цан-лун ("Синий дракон") — символическая фигура, в которую вписываются семь зодиакальных созвездий "восточного дворца" неба: Цзюэ ("Рог"), Ган ("Шея"), Ди ("Основа"), Фан ("Дом"), Синь ("Сердце"), Вэй ("Хвост") и Цзи ("Корзина"), охватывая часть созвездий Девы, Весов, Скорпиона и Стрельца

цантянь — "темно-голубое небо", часть небесной сферы на востоке

ци — воздух, эфир, пары, туманы, испарения и эманации (в форме облаков, туманов, дыма и пыли; жизненные силы

Ци или Тянь-ци ("Флаг", или "Небесный флаг") — цепь из 12 звезд, вытянутых в виде ломаной линии в координатах – 10 ° — 20 ° в интервале 16 ч. 30 м. - 17 ч. 30 м. прямого восхождения. Они соответствуют: бете, гамме, каппе Геркулеса, гамме, бете, дельте, альфе, ипсилон Змеи, дельте, ипсилон, зете Змееносца

Цигуань ("Верховые чиновники ") — группа звезд, числом до 27, лежащих в созвездии Волк

Ци-син-сю, или Син-сю ("Семизвездие", или "Звезда") — 25-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, 4-е из 7 созвездий "южного дворца". Состоит из семи звезд, 6 из которых входят в европейское созвездие Гидры, включая ее альфу (Альфард)

Цисин ("Звезда-флаг") — род кометы или новой звезды

Ци цзы-мэй син ("Семь сестер") — разговорное обозначение группы звезд, соответствующих рассеянному звездному скоплению Плеяды в созвездии Тельца; см. также Мао и Мао-тоу

ци-чжэн (Семь управлений") — семь ведущих светил: Солнце, Луна и пять планет

ци-юнь — гало, ореол вокруг Солнца из частиц ци

цин — темно-серый цвет (планет)

цин-бай — светло-серый цвет (планет)

цин-мин — один из 24 периодов солнечного года, "ясная погода весной" (апрель)

цин-хуан — серо-желтый цвет (планет)

Цин-чжан ("Блестящий") — ситуация, когда Юпитер на 3-м году своего 12-летнего цикла (год называется Чжи-сюй) в 3-й луне утром появляется с созвездиями Ин-ши ("Построенный дом") и Дун-би ("Восточная стена"), находящимися в созвездии Пегас. Юпитер находится под циклическим знаком хай

цин-юнь — благовещие облака

Цинь — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует цельте Змеи

цы — местоположение (планеты, созвездия), порядок, промежуток

Цы-цзян ("Второй командующий") — название звезды, соответствующей эте Б. Медведицы

цю фэнь — один из 24 периодов солнечного года, "осеннее равноденствие" (сентябрь)

Цюань, или Тянь-цюань ("Гиря", или "Небесный баланс") — группа звезд, соответствующих альфе, гамме, ипсилон, зете созвездия Льва и части звезд созвездия Рыси. Носит также имя первопредка китайцев Сюань-юань (см.)

Цэ, или Тянь-цэ — группа из 4-х звезд в созвездии Зайца

цян — единица отсчета склонения, равная 1/8 °

Цянь ню-сю ("Воловод"), то же, что Ню-сю (см.) — 9-е из 28 зодиакальных созвездий и 2-е из 7 созвездий "северного дворца". Состоит из шести звезд, относящихся к созвездию Козерога (альфа, бета, кси, пи, ро, омикрон Козерога)

Цян-у Да-хуан-ло — название года цикла "Цзя-цзы"

Цян-у Шань-э — название года цикла "Цзя-цзы"

Цян-у Чи-фэн-жо — название года цикла "Цзя-цзы"

Цян-у Да-юань-сянь — название года цикла "Цзя-цзы"

Цян-у Цзо-э — название года цикла "Цзя-цзы"

Цян-у Се-ця — название года цикла "Цзя-цзы"

цзи — период времени, эпоха длиною в 1500 лет, состоит из трех больших перемен (сань да-бянь) по 500 лет каждая

цзи — 6-й циклический знак в десятеричном ряду; шестой (центральный, юго-восточный) сектор неба

Цзи-сю ("Корзина") — 7-е из 28 зодиакальных созвездий, последнее из 7 созвездий "восточного дворца", состоит из 4-х звезд, соответствующих гамме, дельте, ипсилон и эте Стрельца

Цзи син ("Звезда-основа") — одно из названий Юпитера

Цзи синь ("Скопище дров") — группа звезд, расположенных южнее созвездия Бэйхэ ("Северная река") в координатах 25 о северного склонения и 7 ч. 30 м, прямого восхождения. Соответствуют небольшим звездам в центре созвездия Близнецов, включая йоту Близнецов

цзи цзу ("Нападение на солдат") — положение на небе, когда планета Меркурий должна появиться, а не появляется

Цзи ши ("Скопление мертвых тел") — другое название звездного скопления Чжи (см.) в созвездии Юй-гуй, соответствует звездному скоплению Ясли или М 44 (по каталогу Мессье) в созвездии Рака

цзин тянь — пересекать весь небосклон

Цзин-син ("Звезда-основа") — одно из наименований Юпитера

Цзин-син ("Блестящая звезда") — небесное тело типа кометы, связываемое в астрологии с добродетелью

Цзин-сю ("Колодец") — 22-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, первое из 7 созвездий "южного дворца". Состоит из 8 звезд, относящихся к европейскому созвездию Близнецов /в их числе: гамма (Альгена), ипсилон, зета, ламбда, ми, ни и др.

цзинчжэ — один из 24 периодов солнечного года "весеннее пробуждение насекомых" (март)

Цзинь, или Цянь ("Пояс", или "Запор") — созвездие из двух звезд, соответствующих ни и омеге Скорпиона

Цзинь ("Стихия металла") — одно из названий планеты Венера

Цзинь — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует каппе Геркулеса

Цзо-гэн ("Левая стража") — группа из 5 звезд рядом с созвездием Лоу ("Оковы") с координатами 10°-20° северного склонения и в интервале 2 ч. — 3 ч. прямого восхождения. Соответствуют мелким звездам созвездия Овен

Цзо-ся ("Левая чека") — звезда, находящаяся возле созвездия Чжэнь (см.), около дельты созвездия Ворона

Цзо-ци ("Левый флаг") — группа звезд, лежащих на северной ветви Млечного Пути. Соответствуют звездам европейских созвездий Лисички и Стрелы

Цзо Цзюэ ("Левый рог") — левая звезда созвездия Цзюэ ("Рог"), соответствующая альфе созвездия Девы (Спике)

Цзо э — название восьмого года 12-летнего цикла Юпитера, проходящего под циклическим знаком у. В этот год Юпитер проходит участок небосвода Чуньхо с созвездиями Лю ("Изгиб"), Ци-син ("Семизвездие") и Чжан ("Лук"), соответствующими созвездиям Гидры и Секстанта

Цзо Шэ-ти — левая Шэ-ти, пи и зета Волопаса

Цзуй-сю ("Морда"), см. созвездие Цзуйхуэй

Цзуйхуэй-сю ("Морда") — 20-е из зодиакальных созвездий китайского неба и 6-е из 7 созвездий "западного дворца". Состоит из трех звезд, соответствующих ламбде, фи1 и фи2 Ориона

цзы — первый циклический знак двенадцатеричного ряда; время от 23 ч. до 1 ч. ночи; северная треть северной четверти лимба

Цзы-вэй — см. Цзы-гун

Цзы-гун — "Пурпурный дворец" Верховного владыки неба, название крупной конфигурации звезд вблизи полюса мира, охватывающих часть созвездия Дракона

Цзю ("Ступа") — созвездие из 4-х звезд, лежащих в координатах 20°-35° северного склонения и в интервале 21 ч. — 22 ч. прямого восхождения. В числе этих звезд нота Пегаса и ми Лебедя; см. Чу-цзю

цзю тянь ("Девять небес") — 1) девять делений небесной сферы, восемь пунктов горизонта и центр; 2) у буддистов - обители блаженных; 3) девять делений неба с особыми чертами и характеристиками, данными в "Люйши чунь-цю”: в центре Цзюнь-тянь — «ровное небо», на востоке Цан-тянь — «темно-голубое небо», на северо-востоке Бянь-тянь — «меняющееся небо», на севере Сюань-тянь — «темное небо», на северо-западе Ю-тянь — «мрачное небо», на западе Цзин-тянь — сверкающее небо», на юго-западе Чжу-тянь — «красное небо», на юге Янь-тянь — «огненное небо», на юго-востоке Ян-тянь — «светлое небо»

Цзю-ци ("Винное знамя") — группа из трех звезд в координатах 10°-15° северного склонения и 9 ч. 30 м, прямого восхождения у южной части звездной конфигурации Сюань-юань. Соответствует южным звездам созвездия Льва

Цзю-цин ("Девять высших сановников") — группа звезд, соответствующих звездам в созвездии Волосы Вероники

Цзю-ю ("Девять фестонов") — группа из 9 звезд, протянувшаяся с севера на юг рядом с созвездием Орион в координатах 0° - 22° южного склонения и 4 ч. 30 м. — 5 ч. прямого восхождения. Соответствует звездам созвездия Эридан

Цзюй-цзы — название участка небосвода, включающего созвездия Ин-ши ("Построенный дом") и Дун-би ("Восточная стена"), соответствующего созвездию Пегаса. Связан с движением Юпитера в 3-й год его 12-летнего цикла и циклическим знаком хай

цзюнь-тянь — "ровное небо" - часть небесной сферы в ее центре

Цзюнь-чэнь ("Слуги правителя") — девять звезд созвездия Вэй ("Хвост"), соответствующие нижним звездам Скорпиона

Цзюэ-сю ("Рог", или "Угол") — первое из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и первое из 7 созвездий "восточного дворца". Состоит из двух звезд, соответствующих альфе (Спика) и эте созвездия Девы

цзюэ/цзяо — пучки лучей от планет

цзя — 1-й циклический знак десятеричного ряда; первый (восточн. северо-восточный) сектор неба, северная половина восточной четверти горизонта

цзя-цзы — полный 60-летний или 60-дневный цикл; первый день или год этого цикла

Цзян ("Военачальник") — несколько звезд к востоку и западу от конфигурации Тай-вэй-юань (см.), находящихся соответственно в созвездиях Льва, Девы и Волосы Вероники

Цзян-вэй ("Пост командующего ") — крупная звезда близ северного галактического полюса на севере созвездия Волосы Вероники

Цзян-жу ("Спускаться и вступать") — ситуация, когда Юпитер во второй год своего двенадцатилетнего цикла (год называется Шань-э) во второй луне утром поднимается с созвездиями Нюй ("Служанка”), Сюй ("Пустота") и Вэй ("Кровля"), соответствующими созвездиям Водолея и Пегаса. Он в этот год находится под циклическим знаком цзы

Цзян-син ("Река") — отдельная звезда, расположенная рядом с созвездием Тянь-хуан (см.) и позднее включенная в его состав. Предположительно, эта или каппа Лебедя

Цзяньби ("Замок") — звезда, расположенная в координатах около 20° южного склонения и 16 ч. прямого восхождения, соответствующая, вероятно, ни Скорпиона, если судить по средневековой карте китайского неба

Цзянь дэ ("Взираю на добродетель") — ситуация, когда Юпитер в первый год своего двенадцатилетнего цикла (год называется Шэ-ти-гэ) в первой луне утром поднимается на востоке вместе с созвездиями Доу ("Ковш"), Цянь ню ("Воловод"), соответствующими созвездиям Стрельца и Козерога. Юпитер находился под циклическим знаком чоу

Цзянь-син ("Водруженная") — созвездие из 6 звезд чуть к северу от эклиптики с координатами 20° южного склонения и близ 19 ч. прямого восхождения. Соответствует омикрону, пи, ро, кои и ипсилон созвездия Стрельца

Чан-гэн — 1) небесное тело рода кометы; 2) одно из названий планеты Венера

Чан-ле ("Длинный ряд") - ситуация, когда Юпитер в 6-й год своего 12-летнего цикла (год, называемый Се-ця) в 6-й луне утром поднимается с созвездиями Цзуй-хуэй ("Морда") и Шэнь, что соответствуют созвездию Орион

чан-син — постоянные звезды

Чанша ("Длинные пески") — звезда в созвездии Чжэнь ("Повозка"), соответствует либо зете Ворона (по Шлегелю), либо рассеянному звездному скоплению М 68 к юго-востоку от созвездия Ворон (по Гао Пин-цзы)

чидао — экватор

Чисин — см. Линсин

чи-син — медленное движение планет

Чи-фэн-жо — название 12-го года двенадцатилетнего цикла обращения Юпитера вокруг Солнца, проходящего под циклическим знаком инь. В этот год Юпитер проходит участок небосвода под названием Си-му с созвездиями Вэй ("Хвост") и Цзи ("Корзина"), соответствующими созвездиям Скорпиона и Стрельца

Чи-ю чжи ("Знамя Чи-ю") — одна из комет

чоу — второй циклический знак в 12-ричном ряду; время от 1 ч. до 3-х ч. ночи; северо-восточная часть лимба

Чу — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует ипсилон созвездия Змееносца

Чугао ("Солома для корма") — скопление звезд в созвездии Кита; то же, что Гуй-цзи

Чу-цзю ("Пест и ступа") — два созвездия с общим числом в 7 звезд. Чу состоит из 3 звезд (2 звезды Ящерицы и пи Пегаса); Цзю — из 4-х звезд (в их числе йота Пегаса и, вероятно, ми Лебедя)

Чуши ("Отшельник") — одна из звезд группы Шао-вэй (см.), в европейском созвездии Малого Льва

чу шу — один из 24 периодов солнечного года, "прекращение жары" (август)

Чун-хуа ("Двойной блеск") — одно из названий планеты Юпитер

Чунь-вэй — название участка небосвода, включающего созвездия И ("Крыло") и Чжэнь ("Повозка"), соответствующие созвездиям Гидры, Чаши, Секстанта и Ворона. Этот участок связан с движением Юпитера в девятый год его двенадцатилетнего цикла

чуньфэнь — один из 24 периодов солнечного года, "весеннее равноденствие" (март)

Чун-xya ("Двойной блеск") — одно из названий Юпитера

Чунь-хо — название участка небосвода, связанного с движением Юпитера в восьмом году его двенадцатилетнего цикла. Включает созвездия Лю ("Изгиб"), Ци-син ("Семизвездие") и Чжан ("Лук"), соотносимые со звездами созвездия Гидры

Чунь-шоу — название участка небосвода, связанного с движением Юпитера в седьмом году его 12-летнего цикла. Включает созвездия Дун-цзин ("Восточный колодец") и Юй-гуй ("Духи"), соотносимые со звездами созвездий Близнецы и Рак

чэнь — часовое и градусное деление небесной сферы; пункт соединения Солнца и Луны; место между созвездиями. Пятый циклический знак в двенадцатеричном ряду, время между 7 и 9 ч. утра

Чэнь-син — название планеты Меркурий

Чжан-ван ("Старший правитель") — ситуация, когда Юпитер в 8-й год своего 12-летнего цикла (год называется Цзо-э) в 8-й луне утром поднимается с созвездиями Лю ("Изгиб"), Ци-син ("Семизвездие") и Чжан ("Лук"), которые соответствуют звездам Гидры

Чжан-сю ("Лук", или "Натянутый лук") — состоит из 6 звезд и является 26-м из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 5-м из 7 созвездий "южного дворца". Соответствует средней части созвездия Гидры (каппа, ипсилон, ламбда, ми, фи) и одной из звезд Секстанта

Чжао-ян Цзо-э — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжао-ян Се-ця — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжао-ян Да-хуан-ло — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжао-ян Шань-э — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжао-ян Чи-фэн-жо — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжао-ян- Да-юань-сянь — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжаомин ("Блестящий свет") -название небесного тела типа метеорита

Чжаояо ("Колеблющаяся") — название звезды, находящейся в 10° южнее эты Б. Медведицы и соответствующей бете или гамме Волопаса

Чжи ("Плаха"), другое название Фу чжи ("Топор и плаха") — скопление звезд в центре созвездия Юй-гуй ("Духи"), соответствует рассеянному звездному скоплению Ясли или М 44 (по каталогу Мессье) в созвездии Рака

Чжинюй ("Ткачиха") — три звезды в виде острого треугольника близ Млечного Пути с координатами 35° -40° северного склонения и в интервале 18 ч. 30 м. - 19 ч. прямого восхождения . Соответствуют альфе (Веге), бете и дельте созвездия Лиры

Чжи-сюй — наименование третьего года 12- летнего цикла Юпитера, который проходит в этот год участок неба Цзюй-цзы с созвездиями Ин-ши ("Построенный дом") и Дун-би ("Восточная стена"), соответствующими созвездию Пегас, Год проходит под циклическим знаком хай

Чжи фа ("Ведающие законами") — созвездие из 4-х звезд, расположенных южнее конфигурации Тай-вэй, в их числе бета и эта созвездия Девы

Чжо, или Тянь-чжо ("Мутное", или "Мутное в небе") — созвездие из 8 звезд, 7 из которых находятся в созвездии Тельца. То же, что созвездие Би-сю ("Вилы") (см.)

Чжоу — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует бете Змеи

Чжу ("Течение") — то же, что Лю-сю ("Изгиб") (см.), восемь звезд созвездия Гидры

Чжу — 1) "Подпорки" — три группы небольших звезд, числом 9, в созвездии Сянь-чи или Тянь у-хуан, расположенных в созвездии Возничий; 2) цепь из 15 звезд, находящихся над

созвездием Тянь-кулоу (см.) и расположенных в созвездии Центавра

Чжу-ли Се-ця — название года цикла "Цзы-цзы"

Чжу-ли Да-хуан-ло —название года цикла "Цзы-цзы"

Чжу-ли Шань-э — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжу-ли Чи-фэн-жо — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжу-ли Да-юань-сянь — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжу-ли Цзо-э — название года цикла "Цзя-цзы"

Чжу-няо ("Красная птица") — символическая фигура, в которую вписывается "южный дворец" неба с его 7-ю зодиакальными созвездиями – Цзин ("Колодец"), Гуй ("Духи"), Лю ("Изгиб"), Син ("Звезда"), Чжан ("Лук"), И ("Крыло") и Чжэнь ("Повозка"), охватывающими часть звезд созвездий Близнецов, Рака, Гидры, Чаши и Ворона

Чжу-син ("Светильник") — название небесного тела, появляющегося периодически

Чжу-тянь ("красное небо") — часть небесной сферы на юго-западе

Чжухоу, или Нэй у-чжухоу ("Владетельные князья") — группа из 5-6 звезд, лежащих между 15°-20° северного склонения в созвездии Волосы Вероники

чжун-гуань ("внутренние небесные управления") — общее название созвездий, расположенных между полюсом мира и 28 зодиакальными созвездиями» т. е. в северной полусфере

чжун-гун — центральный дворец (небес)

чжундао — средний путь Луны, когда она проходит через созвездие Фан ("Дом") между дельтой и пи Скорпиона

Чжун-син ("Звезда конца жизни") — одно из названий планеты Венера

Чжун-тай, или Тянь-цзе ("Средняя, или небесная, ступень") — пара звезд, соответствующая ламбде и ми Большой Медведицы

Чжэн — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует гамме Змеи

Чжэн-мин ("Соперничает с Солнцем") — одно из обозначений Венеры

Чжэн-пин ("Выправление и умиротворение") — ситуация, когда на 10-м году двенадцатилетнего цикла Юпитера (год называется Да-юань-сянь), планета дрожит, а сила Тьмы — инь поднимается на рассвете

чжэншо — начало первой луны. Считалось, что в эпоху Ся это происходит утром в 13-ю луну, при династии Шан — в 12-ю луну с пением петуха, при династии Чжоу - в 11-ю луну с полуночи

Чжэнь син — название планеты Сатурн

Чжэнь-сю ("Повозка", или "Колесница") — последнее в ряду 28 зодиакальных созвездий китайского неба и среди 7 созвездий "южного дворца". Состоит из 4-х крупных звезд в форме неправильного четырехугольника, соответствующих бете, дельте, гамме и ипсилону Ворона

Шан-гун ("Высший гун") — одно из названий планеты Венера

Шантай, или Тай-цзе ("Верхняя, или великая, ступень") — пара звезд, соответствующих йоте и каппе Б. Медведицы

Шанцзян ("Старший командующий") — 1) наименование самой крупной звезды созвездия Хэ-гу ("Речной барабан"), соответствующей альфе Орла (Альтаир); 2) наименование одной из звезд Б.Медведицы

шаньюань — 15-е число первой луны; первый 60-летний цикл в 180-летний период в жизни народов, отсюда одно из названий древнего календаря

Шан-хэн Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-хэн Дунь-цзан — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-хэн Чжи-сюй — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-хэн Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-хэн Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-хэн Янь-моу — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-чжан Да-юань-сянь — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-чжан Цзо-э — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-чжан Се-ця — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-чжан Да-хуан-ло — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-чжан Шань-э — название года цикла "Цзя-цзы"

Шан-чжан Чи-фэн-жо — название года цикла "Цзя-цзы"

Шань-э — наименование второго года двенадцатилетнего цикла Юпитера, который проходит в этот год участок неба под названием Сюань-сяо с созвездиями Нюй ("Служанка"), Сюй ("Пустота") и Вэй ("Кровля"), соответствующих созвездиям Водолея и Пегаса. Юпитер находится под циклическим знаком ши

Шао-вэй ("Малое непостижимое") — группа из 4-5 звезд, соответствующих двум звездам Льва и двум самым южным звездам Малого Льва

ши — поедать, затмевать, покрывать; затмение (Солнца), покрытие планет и звезд (Луной)

Ши-лоу ("Рыночный павильон") — группа из 6 звезд в созвездии Ци ("Флаг"), соответствующих звездам Геркулеса и Змеи

ши му — десять небесных циклических знаков ("пней")

Ши-сю ("Дом"), другое название Ин-ши сю ("Построенный дом") — 13-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 6-е из 7 созвездий "северного дворца". Две звезды этого созвездия соответствуют альфе (Маркабу) и бете (Шеату) Пегаса

ши цы — утратить порядок, последовательность движения по небосклону (для планет)

Ши-чэнь — название участка небосвода, включающего созвездия Цзуй-хуэй ("Морда") и Шэнь, соответствующие созвездию Орион. Юпитер проходит этот участок в 6-й год своего двенадцатилетнего цикла обращения вокруг Солнца

шиэр цзы (шиэр чжи, или шиэр чэнь) — циклические знаки двенадцатеричного ряда, так называемые "земные ветви" цзы, чоу, инь, мао, чэнь, сы, у, вэй, шэнь, ю, сюй, хай

шодань — утро первого числа каждого месяца (луны)

шоу — остановка или задержка планеты в одном созвездии, на одном месте

Шоу-син ("Звезда долголетия") — 1) название участка небосвода, включающего созвездия Цзюэ ("Рог") и Ган ("Шея), который Юпитер проходит в 10-й год своего двенадцатилетнего цикла. Соотносится с созвездием Девы; 2) "Звезда долголетия" — одна из южных звезд, соотносимая с альфой Киля (Канопусом)

Шу — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует альфе Змеи

Шуй-вэй ("Место вод") — группа из 4-х небольших звезд, находящихся в созвездии Близнецов

Шуй-син — одно из названий планеты Меркурий

шунь — движение планет на востоке в заданном и правильном направлении

шэ — места остановки планет или места, проходимые Солнцем и Луной и отмечаемые зодиакальными созвездиями

Шэти — 1) одно из названий планеты Юпитер; 2) "Надзирающие и держащие" — общее название двух групп по 3 звезды, лежащих по сторонам альфы Волопаса (Арктура), их называют еще Цзо Шэти ("Левый Шэти") и Ю Шэти ("Правый Шэти")

Шэ-ти-гэ — название первого года двенадцатилетнего цикла Юпитера в его обращении вокруг Солнца, когда он проходит участок неба под названием Син-цзи с созвездиями Доу ("Ковш") и Цянь ню ("Воловод"), соответствующих созвездиям Стрельца и Козерога

шэнь — 9-й циклический знак в двенадцатеричном ряду; время от 3 до 5 ч. дня; юго-западная треть южной четверти неба

Шэнь-сю ("Заслуги") — 21-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и одно из 7 созвездий "западного дворца". Состоит из 7 звезд, соответствующих звездам Ориона, в том числе альфе (Бетельгейзе), гамме (Беллатриксу), бете (Ригель) Ориона

эршиба сю — 28 зодиакальных созвездий китайского неба. Называются также эршиба шэ

эршисы ци — 24 годовых периода (см. таблицу)

ю — 10-й циклический знак двенадцатеричного ряда; время от 5 до 7 час. вечера; западная треть западной четверти лимба

юань — круг вокруг планет, гало

Ю-гэн ("Правая стража") — группа из 5 звезд, расположенных справа от созвездия Би ("Вилы") в координатах 8° - 18° северного склонения и 1-2 ч. прямого восхождения. Соответствует небольшим звездам созвездия Рыб

Ю-ся ("Правая чека") — звезда, находящаяся возле созвездия Чжэнь ("Повозка"), вблизи альфы созвездия Ворон

Ю-тян ("Мрачное небо") — часть небесной сферы на северо-западе

Ю-цзю — правая звезда созвездия Цзюэ ("Рог"), соответствующая зете созвездия Девы

Ю-чжао Чжи-сюй — название года цикла "Цзя-цзы"

Ю-чжао Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"

Ю-чжао Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-Цзы"

Ю-чжао Янь-моу — название года цикла "Цзя-Цзы"

Ю-чжао Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"

Ю-чжао Дунь-цзан — название года цикла "Цзя-цзы"

Ю шэти — группа из трех звезд вблизи альфы Волопаса, соответствует эге, йоте и тау Волопаса

Юй ("Рыба") — звезда, находящаяся в полосе Млечного Пути с координатами 32° южного склонения и около 18 ч.прямого восхождения, соответствует одной из звезд Скорпиона

Юй-гуй или просто Гуй ("Духи людей") — 23-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и второе из 7 созвездий "южного дворца" неба, состоящее из 4-5 звезд, соответствующих гамме, дельте, тете, эте и звездному скоплению М 44 в созвездии Рака

Юй-линь тянь-цзюнь ("Небесные войска, как лес перьев") — группа звезд числом до 45, разбросанных между 5° - 30° южного склонения и 0 ч. - 22 ч. прямого восхождения. Соответствуют звездам созвездия Водолей (дельта, йота, ипсилон, каппа, фи, омега) и ряду звезд Южной Рыбы и других созвездий

Юй-хань ("Колодник", или "Варнак") — небесное тело, типа болида или кометы

Юй-хэн ("Яшмовое мерило") — звезда, соответствующая ипсилону Большой Медведицы ( Алиоту)

Юй-ши — Пастырь дождей

юйшуй — Один из 24 периодов солнечного года, "весенние дожди" (февраль)

юнь-ци — облака или туманы, пары над землей

Юэ ("Алебарда" или "Секира") — название западной части созвездия Дун-цзин ("Восточный колодец") (см.). Включает 4 звезды, соотносимые с этой, ми, гаммой и кси Близнецов

юэ — Луна

Юэ-вэй ("Лунный уток") — одно из названий планеты Венера

юэши — затмения Луны

юэ-юнь — круг вокруг Луны

Ян-син ("Звезда светлого начала") — звезда, соответствующая ро Скорпиона

ян-тянь ("Светлое небо") — часть небесной сферы на юго-востоке

ян-ци — животворная сила

ян, сила Света и жизни

Ян-цзянь ("Пространство Света") — название части небосвода, заключенной между пи и ро созвездия Скорпион

Янь-мао — наименование девятого года двенадцатилетнего цикла обращения Юпитера вокруг Солнца, когда Юпитер проходит участок небосвода под названием Чунь-вэй (см.) с созвездиями И ("Крыло") и Чжэнь ("Повозка"), соответствующими созвездиям Гидры, Чаши и Ворона. Год проходит под циклическим знаком сы

янь-тянь ("Огненное небо") — часть небесной сферы на юге

Янь-фэн Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"

Янь-фэн Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-цзы"

Янь-фэн Янь-моу — название цикла "Цзя-цзы"

Янь-фэн Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"

Янь-фэн Дунь-цзан — название года цикла "Цзя-цзы"

Янь-фэн Чжи-сюй — название года цикла "Цзя-цзы"

Яо-гуан ("Мерцающий свет") — название звезды, соответствующей эте Б. Медведицы (Бенетнашу)