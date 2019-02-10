Сукин сын Пушкин! От сказок к песням.
Вполне логично предположить, что и в более поздние времена предпринимались попытки записей неких дат в виде зашифрованных гороскопов. Например, используя китайскую астрономию, особо модную в первой половине 19 века в России, в зодиакальных записях дат особо отличился А.С. Пушкин. О причинах такого положения дел, я рассказывал в иных работах пр этого генералища царских жандармов, а посему не буду повторяться. Я просто покажу на примере стихотворения Лукоморье (а я ранее пояснял, что это такое), как Пушкин использовал китайскую астрономию в фальсификации русского наследия.
Итак, «Лукоморье»!
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
Лукоморье – море лука или море лукавства.
Златая цепь это Млечный Путь. Дуб зеленый это Му-син ("Звезда-планета стихии дерева") — одно из названий Юпитера. Зеленый дуб потому, что Юпитер светится желто-зеленоватым светом. Юпитер вообще верховный бог, в честь которого назван город Санкт-Петербург - Питер - Юпитер. А Исаакиевский собор это солярный собор, посвященный Юпитеру.
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Кот ученый это Солнце, которое движется в Млечном пути вместе со всеми планетами Солнечной системы. Собственно говоря кот это не совсем Солнце, а его ход относительно Зодиака.
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Если ход по солнцу то это «посолонь» или песня – царское родовое христианство, староверие. Если ход против солнца то это «осолонь» или сказка – никонианство или новая религия. То есть можно рассматривать зодиак справа-налево и слева-направо.
Слово кот можно читать наоборот, как ток. Ток — это поток, движение в одном направлении (к примеру, у Пушкина: «вина кометы брызнул ток…»)
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Леший – это Гуйцзин — солнечная тень, отбрасываемая гномоном, собственно вообще ночь, поскольку то, что мы именуем ночью это косматая (в смысле космическая) тень Земли скользящая по Зодиаку.
Русалка – древнее название созвездия Лебедь. Русалка и есть лебедушка. Еще руслан - лебедь.
Русалка на ветвях сидит – Мао или Мао-сю ("Утиное гнездо") — 18-е из 28 зодиакальных созвездий, 4-е из 7 созвездий "западного дворца", называемое также Мао-тоу и Лю-сю (см.). Группа звезд, соответствующая звездному скоплению Плеяды в созвездии Тельца. В нем различались семь звезд, поэтому в просторечье называлось Ци цзы-мэй син ("Семь сестер")
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Неведомые дорожки – Гэ-дао ("Подвесная дорога"), созвездие из 4-6 звезд, ломаной линией пересекающих Млечный путь в координатах 45 ° - 70 ° северного склонения и 0 ч. — 2 ч. прямого восхождения. Соответствуют ряду звезд созвездия Кассиопеи
Следы невиданных зверей - это Тянь-юань ("Небесный зверинец") — группа из 9 (по другим данным из 16) звезд, соответствующих верхним и средним звездам созвездия Эридан в координатах 10 ° - 40 ° южного склонения и 2 ч. 30 м. — 4 ч. 30 м. прямого восхождения. В числе этих звезд гамма, дельта, ипсилон, эта, тау Эридана Куй или Куй-сю ("Скипетр") — 15-е из 28 зодиакальных созвездий в "Западном дворце" (называется также Тянь-ши - "Небесный кабан", или Фэн-ши - "Большой кабан"). Состоит из 16 звезд, соответствующих 9 звездам (эта, ми, пи, дельта, ипсилон, зета, бета и др.) созвездия Андромеды и 7 звездам созвездия Рыб (в их числе омега, фи, хи, пси Рыб). Созвездие считалось покровительствующим литературе. Пушкин, как известно литератор.
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Избушка – это "северный дворец" неба с его 7 зодиакальными созвездиями: Доу ("Ковш"), Цянь ню ("Воловод"), У нюй ("Служанка"), Сюй ("Пустота"), Вэй ("Кровля"), Ши ("Дом") и Би ("Стена"), лежащими в созвездиях Стрельца, Козерога, Водолея, Малого Коня, Пегаса и Андромеды.
«Без окон без дверей» - это Сюй ("Пустота"), Вэй ("Кровля"), Ши ("Дом") и Би ("Стена"), то есть есть дом, стены, кровля, а вместо окон и дверей пустота.
Курьи ножки – это Паогуа ("Тыква-горлянка") — другое название Тянь-цзи ("Небесная курица") — созвездие из пяти звезд 3-й и 4-й звездных величин, соответствуют альфе, бете, гамме, дельте, зете созвездия Дельфин (по Гао Пин-цзы и Шлегелю)
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
Лес - Тянь-бан (поу) ("Небесная палка") — 1) созвездие из 4—5 звезд, которые соответствуют, по одной из версий, кси, ни, бете и гамме созвездия Дракона и йоте созвездия ГеркуЛЕС (между 45 ° и 55 ° северного склонения)
Дол - Тянь-тянь-син ("Звезда небесного поля") — то же, что Лин-син (смотри ниже в приложении). Соответствует сигме и тау созвездия Девы
Заря – утренняя звезда или планета Венера, Сюй-син ("Звезда-прибежище ") - то есть прибегать или брег. Другие ее названия: Инь-син ("Величественная звезда"), Тай-чжэн ("Великое начало"), Ин-син (Звезда военных"), Гуань-син ("Всевидящая"), Гун-син ("Дворцовая звезда"), Мин-син ("Блестящая"), Да-шуай ("Великий упадок"), Да-цзэ ("Великое благодеяние") и др.
Волны – это Тай-вэй-юань ("Великое непостижимое") — одна из трех крупных звездных конфигураций китайского неба, состоящая из более чем десяти звезд, расположенных соответственно в созвездиях Льва, Волос Вероники (Волны), Девы и Секстанта
Песчанный брег – это Чанша ("Длинные пески") — звезда в созвездии Чжэнь ("Повозка"), соответствует либо зете Ворона (по Шлегелю), либо рассеянному звездному скоплению М 68 к юго-востоку от созвездия Ворон (по Гао Пин-цзы)
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Тридцать витязей прекрасных это тянь-гуань — небесные чиновники (27) и управители (3); в широком смысле вообще все наблюдаемые небесные явления, которых всего 30 (планеты, кометы, звезды, метеориты и т.д.)
Дядька их морской – это Месяц (Луна) – Якорь
Воды - Тянь-у-хуан ("Пять небесных прудов"), или Сянь-чи ("Рыбный пруд"), или У-цзюй ("Пять колесниц") (см. приложение) — группа из 5 звезд в созвездиях Возничего и Тельца
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Грозный царь – это Тянь-хуан ("Небесный владыка") — ситуация, когда Юпитер в десятом году своего 12-летнего цикла поднимается с созвездиями Ган и Цзюэ.
Пленяет – это нахождение Сатурна в Плеядах
Королевич – это Орион.
Здесь зашифрованный Пушкиным текст Ветхого Завета: «Можешь ли ты связать узел Плеяд и разрешить узел Ориона?»
(Иов, 38/31).
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
Колдун – это комета с хвостом, в данном случае это комета Галлея (колдуна, ученого) или Вифлеемская звезда, которая предзнаменовала рождение Исуса Христа в 1152 г. Богатырь это русский счет тройками, где тырь это «один», то есть «Бог един».
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Царевна – это Нюй-сю ("Дева") - 10-е из 28 зодиакальных созвездий и 3-е из 7 созвездий "северного дворца", находящееся в созвездии Водолея.
Тянь-лан ("Небесный волк") (см. Лан) — соответствует альфе Большого Пса – Сириусу – бурый волк. Здесь название Сириус обыграно как «бурый» - цвет Сириуса, что вместе с «небесным волком» дало «бурого волка».
Тянь-лао ("Небесная тюрьма") — группа звезд, лежащих южнее Ковша Большой Медведицы между созвездиями Малый Лев и Гончие Псы – темница царевны.
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Баба Яга - Мария Богородица, созвездие Девы
Чу-цзю ("Пест и ступа") — два созвездия с общим числом в 7 звезд. Чу состоит из 3 звезд (2 звезды Ящерицы и пи Пегаса); Цзю — из 4-х звезд (в их числе йота Пегаса и, вероятно, ми Лебедя)
Цзю ("Ступа") — созвездие из 4-х звезд, лежащих в координатах 20°-35° северного склонения и в интервале 21 ч. — 22 ч. прямого восхождения. В числе этих звезд нота Пегаса и ми Лебедя; см. Чу-цзю
Хочу добавить еще сюда атрибут Бабы Яги – метлу. В Лукоморье ее поэт не упоминает, а я все таки дам: суйсин — комета с расширяющимся хвостом (как метла).
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
Кащей - Лаожэнь ("Старик"), называется также Наньцзи лаожэнь. Вторая по яркости (после Сириуса) звезда небосклона, соответствующая альфе Киля (Канопусу). Звезда медленно угасает (чахнет), что было известно во времена Пушкина.
Злато - Лю или Лю-сю ("Накопление") — 18-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 4-е из 7 созвездий "западного дворца", оно же называется Мао-сю. Состоит из семи звезд группы Плеяды в созвездии Тельца
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.
Все сказки Пушкина подписанные "И там я был, и мёд я пил", созданы командой фальсификаторов под руководством "умершего" царя Александра Первого в период с 1825 по 1836 год в поместье Кеков (Геккеренов) в Пензенской губернии, в родовых вотчинах Романовых.
Сказка – это просто перепись населения, в данном случае небесного, то есть счет звездам. Например, в Российской империи, было 10 переписей населения. Перепись 8-я, в которой участвовал Пушкин, была в 1833—1835 г. по Манифесту «О производстве по всей Империи новой народной переписи» от 16 июня 1833 г. Устав 1833 г. перечисляет более точно тех лиц, которые не подлежат переписи и в 11 главах систематически излагает правила её производства и проверки собранного материал. Система ревизских сказок удержана целиком как в этом уставе, так и в этом уставе о 10 ревизии. В ревизские сказки вносились сведения в порядке номеров семей, по данной и по предшествующей ревизии. На одной стороне листа бумаги вносился поименный список лиц мужского пола каждой семьи с отметкой о возрасте и с обозначением, сколько таких лиц было в семье во время предшествующей ревизии; сколько лиц выбыло, сколько состоит налицо. На другой стороне листа вписывались лица женского пола с отметкой о возрасте. Участниками сбора данных последних ревизий были помещики, особые ревизские комиссии и казенные палаты. Окончательная проверка сказок производилась специально посылавшимися в уезды чиновниками, в обязанности которых входил не только просмотр метрических книг, но и розыск всех «утаенных и прописных».
Что касаемо звездочета Пушкина, то я уже рассказывал, что он в составе большой группы лиц принимал участие в фальсификации русской былины и подгонку ее под европейскую историю. Брались песни староверов, которые наши отцы благоразумно расположили в виде созвездий на небе и подвергались ревизии в соответствии с никонианством и вообще греко-кат(ф)олической веры, которая стала главенствующей на Руси. Расположение песен (а это именно песни в виде крюковых записей – звезда-крюк это Гоу-син ("Планета-крюк"), одно из названий планеты Меркурий) на небе невозможно стереть никакому попу или правителю. Если знать, что Меркурий это ключ к крюковому пению, написанному на небесах, то можно вспомнить все события прошлого, которые наши предки так гениально сохранили.
Вообще, рассказывая о песнях, нужно говорить о глубоком понимании отдельных знамен, о принципе осмогласия, звукоряде, лицах и фитах. Например, первое знамя крюковой азбуки называется Параклитом. Параклит в Евангелии — одно из имен Духа Святого, ипостаси Св. Троицы.
«Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его… Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14:17-26), — наставлял Иисус учеников во время Тайной вечери.
Еще одно знамя, по имени которого часто называют пене староверов крюковым, именуется «Крюк» - Меркурий.
Читатель спросит меня, а умею ли я читать, написанное предками на небе? Пусть ответом тебе на этот вопрос, будет мое молчание и улыбка ученого кота. Позволь мне временно промолчать и о дате зашифрованной в этом стихотворении. Делаю я это не из спеси колдуна-ученого, а ради того, что бы тебе было интересно читать следующие миниатюры, в которых ты узнаешь много нового о том, насколько прозорливы были наши предки, предвидевшие упадок духовности и веры людей. Они решили сохранить знания любой ценой и записали их на небе, откуда стереть их невозможно никаким способом, хоть подбрасывай Трампа с Путиным и Терезой Мэй на батуте, под самую кромку атмосферы. Они бессильны над мудростью предков, как бессильны потерявшие остатки ума-разума попы все мировых конфессий.
Сегодня, ты прочитал много нового и интересного. Теперь встречая непонятные слова в сказках Пушкина, ты можешь взглянуть на приложение, которое я публикую в конце миниатюры и самостоятельно поискать ответ на многие вопросы. Лебедь – Руслан, Вера – Людмила, бородатый карлик и т.д., все они имеют отражение на небе. И пусть тебе в подспорье будет моя старая миниатюра «Астрономия для чайников», дополненная миниатюрой «Астрология для чайников».
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ань-чжоу-син ("Планета, несущая покой повсюду") — одно из названий планеты Меркурий
Ба — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует ипсилон созвездия Змеи
бай лу — один из 24 периодов солнечного года, "светлые росы" (сентябрь)
Бай-xy ("Белый тигр") — "западный дворец", часть небосвода, которая вместе с основными созвездиями вписывалась в символическую фигуру Белого тигра. В ней числились 7 зодиакальных созвездий: Куй, Лоу, Вэй, Мао, Би, Цзуй, Шэнь (соответствовали части созвездий Андромеды, Рыб, Овна, Тельца, Ориона)
бань-цян — мера отсчета расстояний по небосводу, равнялась 5/8 °
би-син — комета с хвостом, подобным кисти
Би или Би-сю ("Вилы"), 19-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба. Содержало 8 звезд, расположенных в 5 ° южнее эклиптики и в 20 о севернее небесного экватора. В форме вил вписывается в европейское созвездие Тельца: верхняя часть — звездное скопление Гиады и альфа Тельца (Альдебаран). Называется также Чжо (см.)
бин — третий циклический знак в десятичном ряду; 3-й сектор (юго-юго-восток) неба, восточная половина южной четверти горизонта
бицзюй — название месяца
бо-ши — взаимное соприкосновение планет; их частичное затмение
Боши ("Ученый"), одна из звезд группы Шао-вэй (см.) в европейском созвездии Малого Льва
Бэй-гун "Северный дворец", участок неба, который соответствует символической фигуре черной черепахи, семь зодиакальных созвездий: Сюй, Вэй, Ши, Би, Доу, Ню, Нюй (соответствовали части звезд Стрельца, Козерога, Водолея, Малого Коня, Пегаса и Андромеды)
Бэй-доу ("Северный ковш"), созвездие из семи звезд, совпадающее полностью с Большой Медведицей
Бэй-ло ("Северная стоянка"), позднее называлась Бэй-ло ши-мэнь. Крупная звезда, располагавшаяся у 30 ° южного склонения и 23 ч. прямого восхождения. Соответствует альфе Южной Рыбы (Фомальгаут)
Бяо — ручка Большой Медведицы
Бэй-ло ши-мэнь ("Ворота для войск у северной стоянки") см. Бэй-ло
Бэйхэ ("Северная река"), группа из трех звезд к северо-востоку от созвездия Дун-цзин (см.), в их числе альфа (Кастор) и бета (Поллукс) и ро европейского созвездия Близнецов
Бянь дань ("Коромысло"), просторечное название созвездия Хэ-гу ("Речной барабан"), состоящего из трех звезд Орла
Бянь тянь — "меняющееся небо" — часть небесной сферы на северо-востоке
Ван-лян ("Превосходно управляющий"), крупная звезда у 60 ° северного склонения и 1 ч. прямого восхождения. Соответствует, вероятно, гамме созвездия Кассиопеи. Позднее была соединена со звездами Тянь-сы (см.) в одно созвездие
ван-ши ("Кривая стрела"), род болида или метеорита
Вэй или Вэй-сю ("Хвост"), шестое из 28 зодиакальных созвездий и шестое из 7 созвездий "восточного дворца", состоит из 9 звезд, именуемых также Цзюнь-чэнь ("Слуги правителя"). Они соответствуют нижней части европейского созвездия Скорпион, в том числе ми, тета, йота, каппа, ламбда, ипсилон Скорпиона
Вэй или Вэй-сю ("Желудок"), семнадцатое из 28 зодиакальных созвездий и третье из 7 созвездий "западного дворца". Состоит из 3-х звезд, соответствующих слабым звездам Овна, в их числе дельте и ипсилон созвездия Овен (их координаты на 26-28 ° северного склонения и 21 ч. 30 мин. — 22 ч. прямого восхождения)
Вэй или Вэй-сю ("Кровля"), двенадцатое из 28 зодиакальных созвездий и одно из созвездий "северного дворца". Состоит из 3-х звезд в координатах - 2 ° -+ 8 ° южного склонения и 2 ч. 30 м. - 22 ч. прямого восхождения. Соответствует альфе Водолея (Садальмек), эте и омикрону Пегаса
вэй — 8-й циклический знак в 12-ричном ряду; время от 1 до 3 часов дня, юго-западная треть южной четверти лимба 103, 105,123, 131, 1S5, 251, 259, 287
Вэньчангун ("Дворец процветания словесности"), каре из шести звезд в составе европейского созвездия Большой Медведицы, в их числе: тега, ипсилон, фи, тау, омикрон Б. Медведицы
гай-тянь — теория "покрывающего все неба"
Ган /сю/ ("Шея"), зодиакальное созвездие, третье из 7 созвездий "восточного дворца", состоит из 4-х звезд, которые соответствуют йоте, каппе, ми и фи созвездия Девы
Гохуансин ("Звезда повелитель государства"), отождествляется с альфой Киля (Канопус)
Гоу-син ("Планета-крюк"), одно из названий планеты Меркурий
гуюй — один из 24 периодов солнечного года, "хлебные дожди" (апрель)
гуань — управитель, чиновник (над звездами), звездные группы
Гуань ("Факел"), группа из 4-5 звезд с координатами 25-39 ° северного склонения и около 8 ч. прямого восхождения, соответствующих крайним звездам созвездия Рак
Гуань-син ("Всевидящая звезда"), одно из названий планеты Венера
Гуаньсо ("Связка"), группа в виде круга из 8-9 звезд в европейском созвездии Северная Корона
Гуй-сю или Юй-гуй-сю ("Духи"), второе из 7 зодиакальных созвездий "южного дворца" неба, состоящее из 4-5 звезд, соответствующих гамме, дельте, эте, тете созвездия Рак
гуй — последний циклический знак десятеричного цикла; 10-й (сев.-сев.-вост.) сектор неба, восточная половина северной четверти горизонта
гуйсе ("Обращенные ко злу"), необычные небесные явления, связанные с атмосферными переменами, подобные Северному сиянию и др.
Гуй-сян ("Почитаемый советник"), звезда, соответствующая ипсилон Большой Медведицы
Гуй-цзи ("Скопление сена"), называется также Чугао ("Солома для корма"), скопление звезд южнее созвездия Вэй ("Желудок") с координатами 5 ° -15 ° южного склонения в интервале 2 ч. — 3 ч. прямого восхождения, что соответствует группе звезд созвездия Кита
Гуйцзин — солнечная тень, отбрасываемая гномоном
Гун-син ("Дворцовая звезда"), одно из названий планеты Венера
Гэ-дао ("Подвесная дорога"), созвездие из 4-6 звезд, ломаной линией пересекающих Млечный путь в координатах 45 ° - 70 ° северного склонения и 0 ч. — 2 ч. прямого восхождения. Соответствуют ряду звезд созвездия Кассиопеи
Гэцзэ-син — метеорит, падение которого сопровождалось взрывом на земле и столбом огня
Гэнхэ ("Запруда"), группа звезд называемых также Тянь-фэн ("Небесное острие") или Дунь ("Щит") (см.) Соответствуют звездам ипсилон, ро и сигма созвездия Волопас
гэн — седьмой циклический знак из десятеричного цикла
Дабо ("Большая белая") — одно из названий Венеры
дабэй — название периода времени или эпохи в 4500 лет (связанного с периодом вращения Неба)
дабянь — большое изменение Неба за период 500 лет
Да-инь ("Большая тень"), ситуация, когда Юпитер в 7-й год своего 12-летнего цикла обращения вокруг Солнца (год называется Тунь-тань) в седьмой луне утром поднимается с созвездиями Дун-цзин и Юй-гуй (соответствует созвездиям Близнецов и Рака). Связан в этот год с циклическим знаком вэй
да ли ("Великое правило") — мелкие звезды в Ковше Большой Медведицы
Да-лян — название участка небосвода, включающего созвездия Вэй, Мао и Би (европейские созвездия Овна, Плеяд и Тельца). Связан с движением Юпитера на 5-м году его 12-летнего цикла
да сюэ — один из 24 периодов солнечного года, "большой снег" (декабрь)
Да-сян ("Великий советник"), одно из названий планеты Венера
Дафу ("Сановник"), одна из звезд конфигурации Шао-вэй (см.) в европейском созвездии Льва
да хань — один из периодов солнечного года, «большие холода» (январь)
Дасяо ("Большая птица") - одно из названий Венеры
дахо — звезда Антарес в созвездии Скорпиона
Дахо — название участка небосвода, включающего созвездия Ди, Фан и Синь (соответствующие созвездиям Весов и Скорпиона). Связан с движением Юпитера в 11-й год его 12-летнего цикла
Да-хуан-ло — название 4-го года 12-летнего цикла Юпитера, связанного с циклическим знаком Сюй. Юпитер проходит в этот год участок неба, именуемый Сян-лоу (соответствуя созвездиям Андромеды и Овна)
Да-цзэй-син ("Небесный крупный злодей"), название небесного тела типа кометы
Да-цзэ ("Великое благодеяние"), одно из названий планеты Венера
Да-цзюэ ("Большой рог"), название крупной звезды, соответствующей альфе созвездия Волопас (Арктур)
Да-чжан ("Великие предначертания"), ситуация, когда Юпитер в 10-й год его 12-летнего цикла (год называется Да-юань-сянь) в 10-й луне поднимается вместе с созвездиями Цзюэ и Ган (созвездие Овна). Юпитер находится в этот год под циклическим знаком чэнь
да шу — один из 24 периодов солнечного года, "сильная жара" (июль)
Да-шуай ("Великий упадок"), одно из названий планеты Венера
Да-юань-сянь — название десятого года 12-летнего цикла Юпитера, связанного с циклическим знаком чэнь. Юпитер проходит в этот год участок неба Шоу-син (созвездие Девы)
да-юй — большой остаток подсчета 60-дневных циклов года
да-юнь— великий кругооборот, вращение небес
Дивэй сянь-гуан — небесное тело типа метеорита, носящее название "То, что освещает все четыре угла земли"
Ди или Ди-сю ("Основа"), третье из 28 зодиакальных созвездий и 3-е из 7 созвездий "восточного дворца" неба. Соответствует 4-м звездам созвездия Весов (альфе, бете, гамме и йоте Весов)
Ди-хоу ("Князь земли"), одно из названий Сатурна
Ди-хоу ("Наблюдающий за землею"), одно из названий планеты Сатурн
дин — 4-й циклический знак из десятеричного цикла или ряда; четвертый (юго-юго-западный) сектор неба, западная половина южной четверти горизонта
Доу или Доу-сю ("Ковш") — одно из 28 зодиакальных созвездий; первое из 7 созвездий "северного дворца". Состоит из 6 звезд, которые соотносят с ламбдой, ми, сигмой, тау и зетой созвездия Стрельца
Доу-бин или Доу-бяо ("Ручка ковша") — ручка Большой Медведицы, состоящая из ипсилона, зеты и эты Большей Медведицы (Алиота, Мицара и Бенетнаша)
Доу-куй или сокращенно Куй ("Основа ковша"), обшей название 4-х звезд Большой Медведицы, образующих параллелограмм (включал альфу, бет», гамму и дельту Большой Медведицы). Считалось жилищем бога литературы Вэнь Чана
Дуань-мэн Шань-э — название года 50-летнего цикла ”Цзя-цзы"
Дуань-мэн Чи-фэн-жо — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"
Дуань-мэн Да-юань-сянь — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"
Дуань-мэн Цзо-э — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"
Дуань-мэн Се-ця — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"
Дуань-мэн Да-хуан-ло — название года 60-летнего цикла "Цзя-цзы"
Дуань-мэнь ("Главные ворота дворца") — пара звезд в конфигурации Тай-вэй (см.). Предположительно соотносится с южными звездами созвездия Волосы Вероники
Дун-би или Би-сю ("Восточная стена", или "Стена") — созвездие из двух крупных звезд, образующих вместе с созвездием Ши ("Дом") четырехугольник. Звезды созвездия Би соответствуют альфе Андромеды и гамме Пегаса
Дун-гун — "Восточный дворец" неба, часть небосклона, в которую вписывается символическая фигура синего дракона - Цан-лун. В нем числится семь китайских зодиакальных созвездий: Фан, Синь, Гаи, Ди, Вэй, Цзи, Цзяо, соответствующих ряду звезд созвездия Стрельца, Скорпиона, Весов и Девы
Дун-сянь ("Восточная всеобщность") — группа из 4-х звезд с координатами 15-22 ° южного склонения и 16 ч. — 16 ч. 30 м. прямого восхождения, соответствующих крайним южным звездам Змееносца
Дун-цзин или Цзин-сю ("Восточный колодец", или "Колодец") — первое из семи созвездий "южного дворца" неба, в его составе от 5 до 8 звезд, в их числе гамма (Альгена), ипсилон, зета, ламбда, ми созвездия Близнецов
дун чжи — зимнее солнцестояние; один из 24 периодов солнечного года (декабрь)
дуняо — мерцать, колебаться (о планетах)
дунчжижи — день зимнего солнцестояния
Дунь ("Щит "), группа звезд, соответствующая ипсилон, ро, сигме созвездия Волопас. Эту группу иногда также называют Тянь-фэн и Гэнь-хэ
Дунь-цзан — название пятого года 12-летнего цикла обращения Юпитера вокруг Солнца. Связан с циклическим знаком ю. В этот год Юпитер проходит участок неба под названием Да-лян (включающий созвездия Плеяд и Тельца)
Дэсин ("Звезда добродетели"), одно из названий планеты Сатурн
Емэнь ("Боковые ворота дворца"), две пары звезд около звезд Дуань-мэнь (см.) в центре конфигурации Тай-вэй. Соотносятся с звездами в европейских созвездиях Волосы Вероники и Льва
Жи — Солнце
Жи чэнь — Солнце и созвездия
жи ши — затмение Солнца
жи-юнь — круг вокруг Солнца, ореол, гало (различные модификации солнечной короны)
жэнь — девятый циклический знак в десятеричном ряду; 9-й (северо-северо-запад) сектор неба, западная половина северной четверти горизонта
И — второй знак десятеричного цикла
И-сю ("Крыло"), созвездие, состоящее из 20-22 звезд, с координатами 5-25 ° южного склонения, в 10 ч. — 12 ч. прямого восхождения. Включает ряд звезд созвездия Чащи и южных звезд созвездия Гидры
Иши ("Советчик"), одна из звезд группы Шао-вэй (см.) в европейском созвездии Льва
ин — стремительное, ускоренное движение планеты через созвездие, раннее восхождение планет, раннее появление
Ин-син ("Звезда военных"), одно из названий планеты Венера
Ин-син ("Звезда отклика"), одно из названий планеты Юпитер
ин-со /cy/ — два вида движения планет: ускоренное и замедленное; более раннее или более позднее восхождение той или иной планеты
Инхо — название планеты Марс
Ин-ши или Ши ("Построенный дом", или "Дом"), созвездие из двух крупных звезд, соответствующих альфе и бете созвездия Пегас
инь — третий циклический знак в двенадцатеричном ряду; время от 3 ч. ночи до 5 ч. утра; северо-восточная треть восточной четверти лимба
Инь-дэ ("Скрытая добродетель") — три звезды, соответствующие звездам Дракона (в том числе хи и пси) между Большой и Малой Медведицами
Иньсуй — см. Суйинь
Инь-син ("Величественная звезда"), одно из названий планеты Венера
Инь-син ("Звезда темного начала"), звезда, соответствующая бете созвездия Скорпиона
инь-син — попятное движение планет
Инь-хэ ("Серебряная река"), одно из названий Млечного пути
и — второй циклический знак в десятеричном ряду; 2-й (восток-юго-восток) сектор неба, южная половина восточной четверти горизонта
Кай-мин ("Распространение света") - ситуация, когда Юпитер на 5-м году своего 12-летнего цикла обращения вокруг Солнца (в год под названием Дунь-цзан) появляется в 5-й луне утром вместе с созвездиями Вэй ("Желудок"), Мао ("Утиное гнездо") и Би ("Вилы"), что соответствует созвездиям Овна и Тельца. Юпитер находится под циклическим знаком ю
Кай ян ("Открывающая путь силе ян"), название звезды, соответствующей зете Большой Медведицы (Мицар)
Коу-шэ ("Рот и язык") — другое название созвездия Цзи ("Корзина") (см.)
Кулоу см. Тянь-кулоу
Куй ("Ковш") — крайняя звезда ковша Большой Медведицы, ее альфа. Иногда так называются все четыре звезды ковша Большой Медведицы
Куй или Куй-сю ("Скипетр") — 15-е из 28 зодиакальных созвездий в "Западном дворце" (называется также Тянь-ши - "Небесный кабан", или Фэн-ши - "Большой кабан"). Состоит из 16 звезд, соответствующих 9 звездам (эта, ми, пи, дельта, ипсилон, зета, бета и др.) созвездия Андромеды и 7 звездам созвездия Рыб (в их числе омега, фи, хи, пси Рыб). Созвездие считалось покровительствующим литературе
Кунь-дунь — название одиннадцатого года 12-летнего цикла движения Юпитера вокруг Солнца, связан с циклическим знаком мао. Юпитер в этот год проходит участок небосвода под названием Да-хо, связанный с созвездиями Весов и Скорпиона
Лан ("Волк") — другое название Тянь-лан ("Небесный волк") — самая яркая из постоянных звезд, соответствует альфе созвездия Большой Пес (Сириусу)
Лан-вэй ("Посты чиновников") — группа из 15 звезд, связанных с туманностью близ северного полюса Галактики на севере созвездия Волосы Вероники
Лаожэнь ("Старик"), называется также Наньцзи лаожэнь. Вторая по яркости (после Сириуса) звезда небосклона, соответствующая альфе Киля (Канопусу)
лидун — один из 24 периодов солнечного года, "начало зимы" (ноябрь)
лися — один из 24 периодов солнечного года, "начало лета" (май)
лицю — один из 24 периодов солнечного года, "начало осени" (август)
личунь — один из 24 периодов солнечного года, "начало весны" (февраль)
Ли-гун ("Дворец расставаний") — группа из 6 звезд рядом с созвездием Ши ("Дом") в координатах 20-30 ° северного склонения и 22 ч. 30 м. - 23 ч. 30 м. прямого восхождения. Соответствует звездам Пегаса (ми, эта, йота)
Лин-син ("Чудотворная звезда") -созвездие, отождествляемое Шаванном с сигмой и тау созвездия Девы. Существовал и жертвенник под таким названием
Лоу или Лоу-сю ("Оковы") - 16-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, второе из 7 созвездий "западного дворца", состоит из трех звезд, соответствующих альфе, бете и гамме созвездия Овна
Лун-цзюэ ("Рог дракона") — крупная звезда, отождествляемая либо с альфой Волопаса (Арктуром), либо с альфой Девы (Спикой)
лю — задержка планет на одной позиции
Люсин — падающие звезды (метеориты)
Лю или Лю-сю ("Накопление") — 18-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 4-е из 7 созвездий "западного дворца", оно же называется Мао-сю. Состоит из семи звезд группы Плеяды в созвездии Тельца
Лю или Лю-сю ("Изгиб", или "Ива") — 24-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, третье из 7 созвездий "южного дворца", состоит из восьми звезд, соответствующих западным звездам созвездия Гидры (эта, сигма, дельта, ипсилон, ро, зета, омега и тета Гидры)
Люцзэйсин ("Звезда шести злодеев"), то же, что Дацзэйсин ("Большой злодей") — название небесного тела, типа метеорита
Лэй ("Крепость"), именуется также Юэ ("Секира") и Лэйбичжэнь ("укрепленная стенами позиция") — группа из 12-13 звезд, вытянутых по наклонной вдоль эклиптики между 22 ч. и 0 ч. прямого восхождения. Находятся в созвездиях Рыб и Козерога
Лэйбичжэнь ("Укрепленные стенами позиции"), см. Лэй
лэй-дянь — гром и молния, гроза
Лян — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует дельте созвездия Змееносца
лян-хэ — название двух групп звезд Наньхэ и Бэйхэ (см.), находившихся в созвездиях Близнецов и Малого Пса
ман цзюэ — пучки лучей, отходящих от планет
ман чжун — один из 24 периодов солнечного года, "колошение хлебов" (июнь)
мао — 4-й циклический знак из двенадцатеричного ряда; время 17 ч. — 19 ч.
Мао ("Секира") — звезда, соответствующая ламбде созвездия Волопас, в 10 ° южнее эты Б. Медведицы
Мао или Мао-сю ("Утиное гнездо") — 18-е из 28 зодиакальных созвездий, 4-е из 7 созвездий "западного дворца", называемое также Мао-тоу и Лю-сю (см.). Группа звезд, соответствующая звездному скоплению Плеяды в созвездии Тельца. В нем различались семь звезд, поэтому в просторечье называлось Ци цзы-мэй син ("Семь сестер")
Мао-тоу ("Косматая голова") — то же, что Мао-сю (см.)
Мин-син ("Блестящая звезда") — одно из названий планеты Венеры
Мин-тан ("Зал света") — одно из названий созвездия Синь (см.)
Му-син ("Звезда-планета стихии дерева") — одно из названий Юпитера
Мянь ("Избегающий") — одно из названий планеты Меркурий
Нань-гун ("Южный дворец") — одна из сфер неба, которая включала семь зодиакальных созвездий: Цзин ("Колодец"), Гуй ("Духи"), Лю ("Ива"), Ци-син ("Семизвездие"), Чжан ("Лук"), И ("Крыло") и Чжэнь ("Повозка"). В эту сферу попадали созвездия Рака, Близнецов, Чаши, Секстанта, Гидры, Ворона
Нань-доу ("Южный ковш"), или просто Доу (см. Доу-сю)
Нань-мэнь ("Южные ворота") — созвездие из двух звезд, по одной версии две звезды Центавра, по другой — две звезды созвездия Гидры
Наньхэ ("Южная река") — группа из трех звезд, расположенных южнее созвездия Дун-цзин (см.). Состояла из альфы Проциона, беты и эты созвездия Малый Пес
Наньцзи лаожэнь ("Старик южного полюса"), или просто Лаожэнь — яркая звезда, соответствующая альфе созвездия Киля (Канопусу)
Ню-сю ("Бык") - 9-е из 28 зодиакальных созвездий, второе из 7 созвездий "северного дворца". Шесть звезд созвездия Козерог. См. Цянь ню сю
Нюй-сю ("Дева") - 10-е из 28 зодиакальных созвездий и 3-е из 7 созвездий "северного дворца", находящееся в созвездии Водолея
Нэн-син ("Планета способностей") — одно из названий планеты Меркурий
Няо — то же, что Лю-сю ("Изгиб"), состоит из 8 звезд Гидры
Паогуа ("Тыква-горлянка") — другое название Тянь-цзи ("Небесная курица") — созвездие из пяти звезд 3-й и 4-й звездных величин, соответствуют альфе, бете, гамме, дельте, зете созвездия Дельфин (по Гао Пин-цзы и Шлегелю)
Пинсин ("Ровная") — группа из двух звезд, вероятно, в созвездии Гидры
пинь мy ("самка и самец") положение планет, когда Венера находится на юге, а Сатурн — севернее
пянь-чжун ("Схождение") - ситуация, когда Юпитер на 4-м году своего 12-летнего цикла (год называется Да-хуан-ло) в четвертой луне утром поднимается с созвездиями Куй ("Скипетр") и Лоу ("Оковы"), соответственно в созвездиях Андромеды и Овна. Он находится под циклическим знаком сюй
пэйсин — комета с коротким хвостом
сань-гуан — "Три источника света", т.е. Солнце, Луна и планеты солнечной системы
сань-гун ("Три гуна") — 1) три небольшие звезды в звездной конфигурации Тай-вэй, соответствующих звездам Девы; 2) три малых звезды в Малой Медведице (альфа, ипсилон, дельта)
Сань-тай ("Три террасы", или Три ступени") — три пары звезд ниже ковша Б. Медведицы, включающие йоту, каппу, ламбду, ми, ни и кси Большой Медведицы
Сань-хэ ("Три мерила") — группа звезд с разной идентификацией: 1) звездная конфигурация Тай-вэй-юань (созвездия Девы, Волос Вероники и Льва); 2) группа равноценна звездам ковша Б. Медведицы и звезде Хэн; 3) группы Сань-тай (см.)
Се-ся — наименование шестого года 12-летнего цикла обращения Юпитера вокруг Солнца, связан с циклическим знаком шэнь . В этот год Юпитер проходит участок неба Ши-чэнь (созвездие Ориона)
Си-гун ("Западный дворец") — область небосвода, включающая семь зодиакальных созвездий: Куй ("Скипетр"), Лоу ("Оковы"), Вэй ("Желудок"), Мао ("Утиное гнездо"), Би ("Вилы"), Цзуй ("Морда") и Шэнь ("Заслуги"), соответствующих европейским созвездиям Ориона, Тельца, Овна, Андромеды и Рыб
Симу — название участка небосвода, включающего созвездия Вэй ("Хвост") и Цзи ("Корзина"). Связан с движением Юпитера в последний год его 12-летнего цикла и циклическим знаком инь.
Си-сянь ("Западная всеобщность") — группа из 4-х звезд с координатами 10-17 ° южного склонения, между 15- 16 ч. прямого восхождения. Соответствуют группе восточных звезд созвездия Весы
Си-фань ("Западный барьер") — группа звезд вблизи полюса, включающих соответственно альфу, каппу, ламбду созвездия Дракона, д 2106 Б. Медведицы и I H Жирафа
Сишуан ("Тонкосветящий") — одно из названий планеты Меркурий
Син-сю, или Ци-син-сю ("Звезда", или "Семизвездие") — 25-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, 4-е из 7 созвездий "южного дворца". Насчитывает 7 звезд, соответствующих звездам Гидры, самая яркая — альфа Гидры (Альфард)
синли — ход светил (календарный ход)
син ду — измерения небесных светил
Синцзи — участок небосвода, который проходит Юпитер в первый год своего 12-летнего цикла обращения вокруг Солнца. Он связан в этот год с циклическим знаком чоу и проходит созвездия Доу ("Ковш") и Цянь ню ("Воловод"), соответствующие созвездиям Стрельца и Козерога
синчэнь — звезды, планеты и небесные тела
синчжаньцзя — астролог, гадатель по звездам
синьюнь, или юньши — метеориты
синь — 8-й циклический знак десятеричного цикла; 8-й (запад.-сев.-запад) сектор неба, северная половина западной четверти горизонта
Синь-сю ("Сердце", или "Душа") — 5-е из 28 зодиакальных созвездий и 5-е из 7 созвездий "восточного дворца" неба, состоит из трех звезд, соответствующих альфе (Антарес), сигме и тау Скорпиона
Синьсин ("Звезда доверия") - одно из названий планеты Сатурн
со (cy) — отхождение планет назад, вспять; позднее восхождение планет, запоздалое появление
Суй-инь ("Тень звезды года") — обозначение антипода, нереального Юпитера, его "тени"
суйсин — комета с расширяющимся хвостом (как метла)
Суй-син ("Звезда года") — Юпитер. Считался главой духов и демонов, был связан с Востоком, со стихией дерева, с весной, с судьбами урожая. Назывался также Му-син, Тай-суй, Ин-син, Цзин-син (см.)
сы — 6-й циклический знак в двенадцатеричном ряду; время от 9 до 11 ч. утра; юго-восточная треть южной четверти лимба
Сывэй ("Надзирающий над опасностями") — 1) пара небольших звезд, находящихся в созвездии Малый Конь, называется также Сыкун(см.); 2) название небесного тела типа болида
Сыгуй ("Надзирающий за плутнями") — то же, что Сывэй
Сы-ду ("Четыре потока") — группа верхних звезд созвездия Единорог и нижней западной звезды созвездия Близнецов
Сыкун ("Управляющий общественными работами") — 1) название трех пар звезд восточнее созвездия Вэй в координатах + 100-0 ° склонения и 21 ч. - 22 ч. прямого восхождения. Эти пары назывались также Сымин, Сылу, Сывэй, соответствуя небольшим звездам Водолея, Малого Коня и Пегаса; 2) название одной из звезд Малой Медведицы
Сыкоу, см. Сыкун
Сылу ("Управляющий жалованьем") 1) пара небольших звезд в созвездии Пегаса, см. Сыкун; 2) название звезды йоты Б. Медведицы
Сымин ("Управляющий судьбами") — 1) пара небольших звезд, соответствующих звездам (26, 28) созвездия Водолей; 2) звезда — дельта Б. Медведицы
Сыту ("Блюститель нравов") — название одной из звезд Б. Медведицы
Сыфу ("Четыре подпорки") — название четырех звезд, соответствующих звездам созвездия Жираф
Сыцзай ("Управляющая бедствиями") - одна из звезд, соответствующая фи Б. Медведицы
Сычжун ("Управляющая центром") — название звезды, соответствующей эте Б. Медведицы
Сычжэньсин ("Четыре подчинения") — небесное тело типа кометы или болида, появление которого фиксировалось в разных частях небосвода
сы ши ("Четыре начала") — одновременное начало года, начало его сезонов, начало месяца года и начало исчисления дней года
сю — зодиакальные созвездия (иногда именуемые "лунные станции"); остановка планет на одном месте
сюань — древняя космографическая система, не признающая присутствия твердого вещества в небесном пространстве, которое пусто, безгранична; синтез света и тьмы
Сюань-сяо — название участка небосвода, включающего созвездия Сюй-нюй ("Служанка"), Сюй ("Пустота") и Вэй ("Кровля"), соотносящихся с Водолеем и Пегасом. Связан с движением Юпитера во второй год его 12-летнего цикла и с циклическим знаком цзы
сюань-тянь ("темное небо") — часть небесной сферы на севере
Сюань-у ("Черная черепаха") — символическая фигура черепахи, в которую вписывается "северный дворец" неба с его 7 зодиакальными созвездиями: Доу ("Ковш"), Цянь ню ("Воловод"), У нюй ("Служанка"), Сюй ("Пустота"), Вэй ("Кровля"), Ши ("Дом") и Би ("Стена"), лежащими в созвездиях Стрельца, Козерога, Водолея, Малого Коня, Пегаса и Андромеды
сюань-цзи юй-хэн — 1) древний прототип астролябии; 2) название трех основных звезд Б. Медведицы: Тянь-сюань (бета), Тянь-цзи (гамма) и Юй-хэн (ипсилон)
Сюань-юань, или Цюань — группа из 17 звезд, лежавших в созвездиях Льва (альфа, гамма, ипсилон, зета Льва) и Рыси
сюй — 11-й циклический знак в двенадцатеричном ряду; время от 7 до 9 ч. вечера; сев.-западная треть западной четверти лимба
Сюй-сю ("Пустота") — 11-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 4-е из 7 созвездий "северного дворца" с координатами 50 северного склонения — 8 ° южного склонения, близ 21 ч. прямого восхождения. Соответствующие им звезды: бета Водолея и альфа Малого Коня
Сюйнюй-сю ("Ожидающая дева"), или просто Нюй-сю (см.) — 10-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, третье из 7 созвездий "северного дворца". Состоит из четырех звезд, соответствующих ипсилон, ми, ни Водолея
Сюй-син ("Звезда-прибежище ") — одно из названий планеты Венера
сюньши — небесное тело, типа кометы
Ся ("Чека") — звезда в созвездии Фан ("Дом"), расположенная рядом с бетой созвездия Скорпион
сяжи-чжи — день летнего солнцестояния
Сясинсин — нижние планеты
Ся-тай, или Тянь-чжу ("Нижняя ступень", или "Небесная опора") — пара звезд, соответствующая ни и кси Б. Медведицы
ся-хун — крабовидная радуга
ся чжи — один из 24 периодов солнечного года, "летнее солнцестояние" (июнь)
Сян ("Советники") — несколько звезд к востоку и западу от конфигурации Тай-вэй (см.) в созвездиях Льва, Девы и Волосы Вероники
Сян-лоу — название участка небосвода, включающего созвездия Куй ("Скипетр") и Лоу ("Оковы") — европейские созвездия Андромеды и Овна. Связан с движением Юпитера в 4-м году его 12-летнего цикла
сян цзян — один из 24 периодов солнечного года, ''выпадение инея" (октябрь)
Сянь-Хань-син — другое название звезды Юй-Хань-син (см.)
Сян — небесные тела
Сянь-чи ("Рыбный пруд"), именуемый также Тянь-у-хуан, У-хуан или У-цзюй (см.) — группа из пяти звезд, соответствующих альфе, бете, тэте и йоте созвездия Возничий и бете Тельца
сяо мань — один из 24 периодов солнечного года, "малый налив хлебов" (май)
сяо си — 1) движение времен года, со сменой сил инь и ян; 2) короткая и длинная тень гномона
сяо сюэ — один из 24 периодов солнечного года, "малый снег" (ноябрь)
сяо хань — один из 24 периодов солнечного года "малые холода" (январь)
Сяо-чжэн ("Малый образец") — одно из названий планеты Меркурий
Сяо-юй — малый остаток при подсчете 60-дневных циклов
сяо шу — один из 24 периодов солнечного года, "малая жара" (июль)
Тай-бо — планета Венера, которая связывалась с Западом, с осенью, со стихией металла. Другие ее названия: Инь-син ("Величественная звезда"), Тай-чжэн ("Великое начало"), Ин-син (Звезда военных"), Гуань-син ("Всевидящая"), Гун-син ("Дворцовая звезда"), Мин-син ("Блестящая"), Да-шуай ("Великий упадок"), Да-цзэ ("Великое благодеяние") и др.
Тай-вэй-юань ("Великое непостижимое") — одна из трех крупных звездных конфигураций китайского неба, состоящая из более чем десяти звезд, расположенных соответственно в созвездиях Льва, Волос Вероники, Девы и Секстанта
Тай-инь ("Великая тень", темное или "Великое скрытое") — имеет несколько значений: 1) Луна; 2) обозначение антипода, тени Юпитера, см. Суй-инь; 3) зона неба севернее беты Скорпиона
Тай-суй ("Великий год") — название Юпитера, см. Суй-син
Тай-чжэн ("Великое начало") — одно из названий планеты Венера
Тайян ("Великое светлое") — 1) Солнце; 2) зона небосвода, лежавшая южнее ро Скорпиона
Ту-вэй Дунь-цзан — название года цикла "Цзя-цзы"
Ту-вэй Чжи-сюй — название года цикла "Цзя-цзы"
Ту-вэй Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"
Ту-вэй Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-цзы"
Ту-вэй Янь-моу — название года цикла "Цзя-цзы"
Ту-вэй Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"
Ту-син — планета Сатурн
Тунь-тань — название седьмого года 12-летнего цикла движения Юпитера вокруг Солнца. Год проходит под циклическим знаком вэй. Юпитер проходит участок небосвода под названием Чунь-шоу, соответствующий созвездиям Близнецов и Рака
Тянь-бан (поу) ("Небесная палка") — 1) созвездие из 4—5 звезд, которые соответствуют, по одной из версий, кси, ни, бете и гамме созвездия Дракона и йоте созвездия Геркулес (между 45 ° и 55 ° северного склонения); 2) небесное тело типа кометы
Тянь-бянь ("Небесный головной убор") — группа звезд, находившихся между 0-10 ° южного склонения и 18-19 ч. прямого восхождения и соответствующих звездам созвездия Щит
Тянь-ван ("Небесный ван") — самая крупная звезда в созвездии Синь ("Сердце"), соответствующая альфе Скорпиона (Антаресу)
Тянь-ван ("Небесная сеть") — группа звезд, образующих зодиакальное созвездие Би ("Вилы"), соответствующих звездам созвездия Тельца. Вариант названия созвездия Би (см.)
Тянь-гоу — ("Небесная собака") — 1) небесное тело типа метеорита; 2) позднее — название созвездия из 7 звезд, расположенных в созвездиях Компас и Парус
Тянь-гу ("Небесный барабан") — 1) так назывались метеориты, при падении которых на землю слышался взрыв, грохот (как будто в небесах били в барабаны); 2) второе название звезды Хэ-гу (см.)
Тянь-гуань ("Небесная застава") — звезда с координатами 20 ° северного склонения и 5 ч. 30 м. прямого восхождения, соответствующая зете Тельца
тянь-гуань — небесные чиновники и управители; в широком смысле вообще все небесные явления
Тянь-ду ("Небесная столица") — то же, что созвездие Ци-син ("Семизвездие"), находящееся в европейском созвездии Гидры
Тянь-и — ("Небесное единство") — 1) то же, что Инь-дэ (см.) (три звезды в созвездии Дракона); 2) одна звезда к северу от ковша Б. Медведицы, соответствующая хи Дракона (по Шаванну), йоте Дракона (по Нидэму)
Тянь-инь ("Небесная тень") — группа из 5 звезд южнее созвездия Вэй ("Желудок") с координатами 21-23 ° северного склонения и около 3 ч. прямого восхождения. Соответствовали дельте, зете, йоте и др. звездам Овна
Тянькулоу или Кулоу ("Башня небесного хранилища") — цепь звезд в созвездии Центавр (гамма, тау, сигма и др.), растянутая на два часа по прямому восхождению. Включает, очевидно, и шаровое звездное скопление - омегу Центавра
Тянь-лан ("Небесный волк") (см. Лан) — соответствует альфе Большого Пса - Сириусу
Тянь-лао ("Небесная тюрьма") — группа звезд, лежащих южнее Ковша Большой Медведицы между созвездиями Малый Лев и Гончие Псы
Тянь-линь ("Небесный амбар") — группа из 4-х звезд с координатами 8 ° — 12 ° северного склонения и 3 ч. 30 м. прямого восхождения. Соответствует небольшим звездам Тельца
Тянь-мэнь ("Небесные ворота") — созвездие из двух звезд с координатами около 15 ° южного склонения и 13-14 ч. прямого восхождения, ниже альфы созвездия Девы
Тянь-сюань ("Небесная сфера", или "Небесное лекало") — звезда, соответствующая бете Б.Медведицы (Мераку)
Тянь-суй ("Смотр неба", или "Великий смотр") — ситуация, когда Юпитер в 9-й год своего 12-летнего цикла в девятой луне утром поднимается с созвездиями И ("Крыло") и Чжэнь( "Колесница"), что соответствуют созвездиям Чаши, Гидры и Ворона. Год называется Янь-мао (см.), Юпитер находится под циклическим знаком сы
Тянь-сы ("Небесная четверка лошадей") — 1) другое аллегорическое название созвездия Фан ("Дом"), соответствуя бете, дельте, пи и ро Скорпиона; 2) название созвездия из 4-х звезд, соответствующих альфе, бете, эте и дельте Кассиопеи. Позднее вместе с 5-й звездой стало называться созвездием Ван-лян (см.)
Тянь мэнь ("Небесные врата") — образное название созвездия Цзюэ (см.)
Тянь-тин ("Небесные чертоги") — 1) в общем смысле Небесный дворец, т.е. весь небесный свод; 2) так называлась крупная звездная конфигурация Тай-вэй-юань (см.), считавшаяся обителью пяти "императоров" древности
Тянь-тянь-син ("Звезда небесного поля") — то же, что Лин-син (см.). Соответствует сигме и тау созвездия Девы
Тянь-у-хуан ("Пять небесных прудов"), или Сянь-чи ("Рыбный пруд"), или У-цзюй ("Пять колесниц") (см.) — группа из 5 звезд в созвездиях Возничего и Тельца
Тянь-фэн ("Небесное острие") — то же, что Дунь ("Щит") — три звезды в созвездии Волопаса (ипсилон, ро, сигма)
Тянь-хань ("Река звезд") — одно из названий Млечного пути
Тянь-хао ("Великая беспредельность") — одно из названий планеты Венера
Тянь-хао ("Небесный рассвет") — ситуация, когда Юпитер на последнем году его 12-летнего цикла (год называется Чи-фэнь-жо) в 12-й луне утром поднимается с созвездиями Вэй ("Хвост") и Цзи ("Корзина"), что соответствуют созвездиям Скорпиона и Стрельца
Тянь-хуан ("Небесный пруд"), или Тянь-цзинь ("Небесная переправа"), или Тянь-цзян ("Небесная река") — созвездие из 8-9 звезд, лежащее в полосе Млечного пути с координатами 30 ° - 45 ° северного склонения, в интервале 20-21 ч. прямого восхождения. Соответствует дельте, зете, тау, ипсилон, альфе и омикрону созвездия Лебедь
Тянь-хуан ("Небесный владыка") — ситуация, когда Юпитер в десятом году своего 12-летнего цикла поднимается с созвездиями Ган и Цзюэ
Тянь-хэ ("Небесная река") — одно из названий Млечного пути
Тянь-хэн (см. Хэн)
Тянь-цан ("Небесные кладовые") — группа звезд с координатами 10 ° — 20 ° южного склонения, в интервале 0 ч.— 2 ч. прямого восхождения, находящихся в созвездии Тельца
Тянь-ци ("Небесное знамя") — группа из 9 звезд, соответствующая ряду звезд созвездия Орион (в их числе пи Ориона) и западнее его
Тянь-цюань ("Небесные истоки") — ситуация, когда Юпитер на 11-м году его 12-летнего цикла (в год под названием Кунь-дунь) в 11-й луне утром поднимается с созвездиями Ди ("Основа"), Фан ("Дом") и Синь ("Сердце"), соответствующими созвездиям Весов и Скорпиона. Год этот проходит под циклическим знаком мао
Тянь-цюань, или Цюань ("Небесный баланс") — северная звезда, соответствующая дельте Б. Медведицы (Мегрец)
Тянь-цюэ ("Небесные ворота"), называются также Цюэ-цю, — две звезды, лежащие почти на линии небесного экватора у 7 ч. прямого восхождения, соответствуют средним звездам созвездия Единорог
Тянь-цэ ("Небесное отхожее место") — группа из 4-х звезд, соответствующих альфе, бете, гамме и дельте созвездия Зайца
Тянь-цян ("Небесное копье или ружье") — 1) созвездие, состоящее из трех звезд рядом с ручкой Б. Медведицы, соответствующих звездам Волопаса (по Нидэму — йота, омикрон и хи Волопаса); 2) род кометы, увязываемой с кругооборотом Юпитера
Тянь-цяо ("Небесный мост") — одно из названий Млечного пути
Тянь-цзе ("Небесная улица") — две группы звезд, лежащих почти на самой эклиптике между созвездиями Мао и Би. Они соответствуют звездам созвездия Тельца, в их числе ипсилон и хи Тельца. Здесь проходит путь Солнца, Луны, планет, что и породило название
Тянь-цзи ("Небесная курица") — 1) созвездие из двух звезд в европейском созвездии Стрелец; 2) то же, что Пао-гуа (см.)
Тянь-цзи ("Небесный угломер") — название звезды, соответствующей гамме Б.Медведицы (Фекде)
Тянь-цзисин — Полярная звезда или совокупность всех звезд вокруг полюса мира
Тянь цзинь ("Небесное процветание")
Тянь-цзинь ("Небесная переправа") — то же, что Тянь-хуан. Группа звезд у места схода двух ветвей Млечного пути (с координатами 30 °- 45 ° северного склонения в интервале 20 ч. — 21 ч. прямого восхождения), соответствующих альфе, дельте, гамме, ипсилон и др. звездам Лебедя
Тянь-цзунь ("Небесная чарка") — группа звезд в координатах 20 ° -25 ° северного склонения и 7 ч. - 7 ч. 30 м. прямого восхождения, расположенных в созвездии Близнецов
Тянь-цзюнь ("Небесные закрома") — звездная конфигурация из более чем 12 звезд южнее зодиакального созвездия Вэй («Желудок»). Соответствует группе верхних звезд созвездия Кит, в их числе альфе Кита (Менкару)
Тянь-цзян ("Небесная река") — то же, что Тянь-хуан (см.)
Тянь-чань ("Небесное острие") — 1) одно из названий планеты Меркурий; 2) наименование кометы, появление которой увязывалось с движением Юпитера
Тянь-ши ("Небесный рынок") — группа из 4-х звезд в созвездии Ци ("Флаг"), соответствующая звездам Змееносца
Тянь-ши ("Небесный кабан") — то же, что Куй-сю (см.)
Тянь-ши ("Небесные стрелы") — метеоры или болиды, необыкновенные небесные явления
Тянь-ши ("Небесные испражнения") — одна из южных звезд созвездия Зайца
Тянь-ши-му ("Глаз небесного кабана")
Тянь-ши-юань ("Центр небесного рынка") — одна из трех крупных звездных конфигураций на китайской карте неба, насчитывающая 22 звезды (появилась в таком обозначении в нашей эре). В их числе 12 звезд группы Ци, или Тянь-ци ("Небесный флаг")
Тянь-шу ("Небесная основа") — звезда, соответствующая альфе Б. Медведицы (Дубхе)
Тянь-юань ("Небесный зверинец") — группа из 9 (по другим данным из 16) звезд, соответствующих верхним и средним звездам созвездия Эридан в координатах 10 ° - 40 ° южного склонения и 2 ч. 30 м. — 4 ч. 30 м. прямого восхождения. В числе этих звезд гамма, дельта, ипсилон, эта, тау Эридана
Тянь-юэ ("Небесная флейта") — группа звезд, соответствующих нижним звездам Змееносца
Тянь-яо — необычные небесные явления
У — 5-й циклический знак десятеричного ряда; 5-й (центр, северо-запад) сектор горизонта
У — 7-й циклический знак двенадцатеричного ряда; время с 11 ч. утра до 1 ч. дня; южная треть южной четверти лимба
У-бу — пять планет
У-гуань или У-гун — пять секторов или "управлений" неба или у-гун
У-ди цзо ("Места пяти императоров") — группа звезд, соответствующих звездам созвездия Льва, включая бету Льва (Денебелу)
Унюй-сю ("Служанка", называется также Сюйнюй или просто Нюй) — 10-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, третье в "северном дворце". Состоит из 4-х звезд, соответствующих ипсилон, ми, ни Водолея
У-син ("Пять небесных тел") — пять планет солнечной системы, соответствующих пяти стихиям: Суй-син (Юпитер), Тай-бо (Венера), Инхо (Марс), Чжэнь-син (Сатурн), Чэнь-син (Меркурий)
У-фэн ("Пять острых") — название небесного тела, см. У-цань
У-хуан ("Пять прудов"), см. Сянь-чи — соответствует 5 звездам Возничего и Тельца
У-цань ("Пять жестоких"), называется также У-фэн ("Пять острых") — небесное тело желтого цвета, типа болида
У-цзюй ("Пять колесниц") — 1) группы звезд в созвездии Кулоу (см.), их локализация неясна; 2) то же, что Сянь-чи ("Рыбный пруд")
У-чжухоу ("Пять владетельных князей") — пять звезд, вытянутых в ломаную линию между созвездиями Цзин ("Колодец") и Бэй-хэ, соответствующих, в частности, тете, йоте и каппе Близнецов
Фа ("Кара") — три звезды, лежащие ниже среднего пояса Ориона, они соответствуют йоте, сигме и ипсилон созвездия Орион и находятся в области газово-пылевой туманности М-42 (по каталогу Мессье)
Фан-сю ("Дом") — четвертое из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, 4-е из 7 созвездий "восточного дворца". Состоит из 4-х звезд, соответствующих бете, дельте, пи и ро Скорпиона. Называется также Тянь-сы
фань — вторгаться, нарушать, подход планеты к звезде или созвездию на видимом небосклоне на расстояние до одного градуса
Фанчэнь ("Придворные чиновники") группа из 12 звезд в Центральном "дворце" /небес/
Фань-мин ("Возвращенный свет") — одно из положений Марса
Фу-син ("Помощник") — звезда 5-й величины (Алькор), находящаяся в 12 ° от средней звезды ручки Б.Медведицы (Мицара)
Фучжи ("Топор"), другое название Цзи ши ("Скопление мертвых тел"), или Чжи ("Плаха") — звездное скопление в центре созвездия Рака, соответствует скоплению Ясли М 44 (по каталогу Мессье)
Фу-эр ("Приложенное ухо") — звезда 5-й величины, расположенная около альфы Тельца, соответствует его сигме
Фэн-бо ("Князь ветра")
Фэн-ши ("Большой кабан") - см. созвездие Куй
фэнь е — распределение княжеств, областей и районов Китая между созвездиями и звездами, "курирующими" их во всех делах. Использовалось для астрологии и гаданий
фэнь син — то же, что фэнь е — "прикрепление" участков неба и ведущих созвездий к отдельным княжествам на территории Китая для астрологических целей
хай — последний циклический знак из двенадцатеричного ряда; время от 18 до 23 ч.; северо-западная треть северной четверти лимба
Хань — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствующая зете созвездия Змееносца
Хань — сокращенное наименование Млечного пути, см. Тянь-хань
хань лу — один из 24 периодов солнечного года, "холодные росы" (октябрь)
Хань-цзюй ("Колесница со знаменем") — созвездие с группой звезд в европейском созвездии Тельца, основное его название Би-сю(см.)
хао-тянь — "безграничное небо", название части небесной сферы на западе
Хо ("Огонь") — 1) сокращенное наименование планеты Марс (Инхо); 2) центральная звезда в созвездии Синь ("Сердце"), соответствующая альфе Скорпиона (Антаресу)
Xy ("Лук") — четыре звезды, лежащие ниже звезды Лан, или Тянь-лан (Сириус), очевидно, эта, дельта и ипсилон Большого Пса, а омикрон изображал стрелу лука; см. также Ху-ши
Ху-ши ("Лук и стрела"), раннее название Ху (см.) — средневековое созвездие из 9 звезд, в числе которых были эта, дельта, ипсилон и омикрон Большого Пса и пи Кормы
Хуан или Тянь-хуан ("Небесный пруд") — созвездие из пята звезд, находящееся в центре созвездия Возничего
хуандао или хуанцзин — эклиптика (большой крут небесной сферы, наклоненный к экватору под углом в 23° 27' 8,26", по которому перемещается центр Солнца в видимом годичном движении)
хуэйсин — комета
хунь-тянь — теория сферического неба
хуньтяньи — армиллярная сфера, древний астрономический инструмент, существовавший с последних веков до н.э. для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил
Хэ-гу ("Речной барабан") - созвездие, состоящее из трех звезд. Соответствует альфе (Альтаир), бете и гамме созвездия Орел. Альтаир считается старшим командующим — шанцзян, а бета и гамма — соответственно левым и правым командующими — цзоцзян и юцзян
Хэцзянь — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует гамме созвездия Геркулес
Хэчжун — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует бете созвездия Геркулес
Хэн или Тянь-хэн ("Весы", или "Небесные весы") - 1) средняя звезда Б.Медведицы, соответствующая ипсилон Б. Медведицы (Алиот), то же, что Юй-хэн (см.); 2) другое название конфигурации звезд Тай-вэй-юань (см.)
Хэн-ай Янь-моу — название года цикла "Цзя-цзы"
Хэн-ай Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"
Хэн-ай Дунь-цзан — название года цикла'"Цзя-цзы"
Хэн-ай Чжи-сюй — название года цикла "Цзе-цзы"
Хэн-ай Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"
Хэн-ай Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-цзы"
Хэнши ("Баланс") — три средние звезды созвездия Шэнь (см.), соответствующие зете, ипсилон и дельте созвездия Орион
Цан-лун ("Синий дракон") — символическая фигура, в которую вписываются семь зодиакальных созвездий "восточного дворца" неба: Цзюэ ("Рог"), Ган ("Шея"), Ди ("Основа"), Фан ("Дом"), Синь ("Сердце"), Вэй ("Хвост") и Цзи ("Корзина"), охватывая часть созвездий Девы, Весов, Скорпиона и Стрельца
цантянь — "темно-голубое небо", часть небесной сферы на востоке
ци — воздух, эфир, пары, туманы, испарения и эманации (в форме облаков, туманов, дыма и пыли; жизненные силы
Ци или Тянь-ци ("Флаг", или "Небесный флаг") — цепь из 12 звезд, вытянутых в виде ломаной линии в координатах – 10 ° — 20 ° в интервале 16 ч. 30 м. - 17 ч. 30 м. прямого восхождения. Они соответствуют: бете, гамме, каппе Геркулеса, гамме, бете, дельте, альфе, ипсилон Змеи, дельте, ипсилон, зете Змееносца
Цигуань ("Верховые чиновники ") — группа звезд, числом до 27, лежащих в созвездии Волк
Ци-син-сю, или Син-сю ("Семизвездие", или "Звезда") — 25-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, 4-е из 7 созвездий "южного дворца". Состоит из семи звезд, 6 из которых входят в европейское созвездие Гидры, включая ее альфу (Альфард)
Цисин ("Звезда-флаг") — род кометы или новой звезды
Ци цзы-мэй син ("Семь сестер") — разговорное обозначение группы звезд, соответствующих рассеянному звездному скоплению Плеяды в созвездии Тельца; см. также Мао и Мао-тоу
ци-чжэн (Семь управлений") — семь ведущих светил: Солнце, Луна и пять планет
ци-юнь — гало, ореол вокруг Солнца из частиц ци
цин — темно-серый цвет (планет)
цин-бай — светло-серый цвет (планет)
цин-мин — один из 24 периодов солнечного года, "ясная погода весной" (апрель)
цин-хуан — серо-желтый цвет (планет)
Цин-чжан ("Блестящий") — ситуация, когда Юпитер на 3-м году своего 12-летнего цикла (год называется Чжи-сюй) в 3-й луне утром появляется с созвездиями Ин-ши ("Построенный дом") и Дун-би ("Восточная стена"), находящимися в созвездии Пегас. Юпитер находится под циклическим знаком хай
цин-юнь — благовещие облака
Цинь — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует цельте Змеи
цы — местоположение (планеты, созвездия), порядок, промежуток
Цы-цзян ("Второй командующий") — название звезды, соответствующей эте Б. Медведицы
цю фэнь — один из 24 периодов солнечного года, "осеннее равноденствие" (сентябрь)
Цюань, или Тянь-цюань ("Гиря", или "Небесный баланс") — группа звезд, соответствующих альфе, гамме, ипсилон, зете созвездия Льва и части звезд созвездия Рыси. Носит также имя первопредка китайцев Сюань-юань (см.)
Цэ, или Тянь-цэ — группа из 4-х звезд в созвездии Зайца
цян — единица отсчета склонения, равная 1/8 °
Цянь ню-сю ("Воловод"), то же, что Ню-сю (см.) — 9-е из 28 зодиакальных созвездий и 2-е из 7 созвездий "северного дворца". Состоит из шести звезд, относящихся к созвездию Козерога (альфа, бета, кси, пи, ро, омикрон Козерога)
Цян-у Да-хуан-ло — название года цикла "Цзя-цзы"
Цян-у Шань-э — название года цикла "Цзя-цзы"
Цян-у Чи-фэн-жо — название года цикла "Цзя-цзы"
Цян-у Да-юань-сянь — название года цикла "Цзя-цзы"
Цян-у Цзо-э — название года цикла "Цзя-цзы"
Цян-у Се-ця — название года цикла "Цзя-цзы"
цзи — период времени, эпоха длиною в 1500 лет, состоит из трех больших перемен (сань да-бянь) по 500 лет каждая
цзи — 6-й циклический знак в десятеричном ряду; шестой (центральный, юго-восточный) сектор неба
Цзи-сю ("Корзина") — 7-е из 28 зодиакальных созвездий, последнее из 7 созвездий "восточного дворца", состоит из 4-х звезд, соответствующих гамме, дельте, ипсилон и эте Стрельца
Цзи син ("Звезда-основа") — одно из названий Юпитера
Цзи синь ("Скопище дров") — группа звезд, расположенных южнее созвездия Бэйхэ ("Северная река") в координатах 25 о северного склонения и 7 ч. 30 м, прямого восхождения. Соответствуют небольшим звездам в центре созвездия Близнецов, включая йоту Близнецов
цзи цзу ("Нападение на солдат") — положение на небе, когда планета Меркурий должна появиться, а не появляется
Цзи ши ("Скопление мертвых тел") — другое название звездного скопления Чжи (см.) в созвездии Юй-гуй, соответствует звездному скоплению Ясли или М 44 (по каталогу Мессье) в созвездии Рака
цзин тянь — пересекать весь небосклон
Цзин-син ("Звезда-основа") — одно из наименований Юпитера
Цзин-син ("Блестящая звезда") — небесное тело типа кометы, связываемое в астрологии с добродетелью
Цзин-сю ("Колодец") — 22-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба, первое из 7 созвездий "южного дворца". Состоит из 8 звезд, относящихся к европейскому созвездию Близнецов /в их числе: гамма (Альгена), ипсилон, зета, ламбда, ми, ни и др.
цзинчжэ — один из 24 периодов солнечного года "весеннее пробуждение насекомых" (март)
Цзинь, или Цянь ("Пояс", или "Запор") — созвездие из двух звезд, соответствующих ни и омеге Скорпиона
Цзинь ("Стихия металла") — одно из названий планеты Венера
Цзинь — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует каппе Геркулеса
Цзо-гэн ("Левая стража") — группа из 5 звезд рядом с созвездием Лоу ("Оковы") с координатами 10°-20° северного склонения и в интервале 2 ч. — 3 ч. прямого восхождения. Соответствуют мелким звездам созвездия Овен
Цзо-ся ("Левая чека") — звезда, находящаяся возле созвездия Чжэнь (см.), около дельты созвездия Ворона
Цзо-ци ("Левый флаг") — группа звезд, лежащих на северной ветви Млечного Пути. Соответствуют звездам европейских созвездий Лисички и Стрелы
Цзо Цзюэ ("Левый рог") — левая звезда созвездия Цзюэ ("Рог"), соответствующая альфе созвездия Девы (Спике)
Цзо э — название восьмого года 12-летнего цикла Юпитера, проходящего под циклическим знаком у. В этот год Юпитер проходит участок небосвода Чуньхо с созвездиями Лю ("Изгиб"), Ци-син ("Семизвездие") и Чжан ("Лук"), соответствующими созвездиям Гидры и Секстанта
Цзо Шэ-ти — левая Шэ-ти, пи и зета Волопаса
Цзуй-сю ("Морда"), см. созвездие Цзуйхуэй
Цзуйхуэй-сю ("Морда") — 20-е из зодиакальных созвездий китайского неба и 6-е из 7 созвездий "западного дворца". Состоит из трех звезд, соответствующих ламбде, фи1 и фи2 Ориона
цзы — первый циклический знак двенадцатеричного ряда; время от 23 ч. до 1 ч. ночи; северная треть северной четверти лимба
Цзы-вэй — см. Цзы-гун
Цзы-гун — "Пурпурный дворец" Верховного владыки неба, название крупной конфигурации звезд вблизи полюса мира, охватывающих часть созвездия Дракона
Цзю ("Ступа") — созвездие из 4-х звезд, лежащих в координатах 20°-35° северного склонения и в интервале 21 ч. — 22 ч. прямого восхождения. В числе этих звезд нота Пегаса и ми Лебедя; см. Чу-цзю
цзю тянь ("Девять небес") — 1) девять делений небесной сферы, восемь пунктов горизонта и центр; 2) у буддистов - обители блаженных; 3) девять делений неба с особыми чертами и характеристиками, данными в "Люйши чунь-цю”: в центре Цзюнь-тянь — «ровное небо», на востоке Цан-тянь — «темно-голубое небо», на северо-востоке Бянь-тянь — «меняющееся небо», на севере Сюань-тянь — «темное небо», на северо-западе Ю-тянь — «мрачное небо», на западе Цзин-тянь — сверкающее небо», на юго-западе Чжу-тянь — «красное небо», на юге Янь-тянь — «огненное небо», на юго-востоке Ян-тянь — «светлое небо»
Цзю-ци ("Винное знамя") — группа из трех звезд в координатах 10°-15° северного склонения и 9 ч. 30 м, прямого восхождения у южной части звездной конфигурации Сюань-юань. Соответствует южным звездам созвездия Льва
Цзю-цин ("Девять высших сановников") — группа звезд, соответствующих звездам в созвездии Волосы Вероники
Цзю-ю ("Девять фестонов") — группа из 9 звезд, протянувшаяся с севера на юг рядом с созвездием Орион в координатах 0° - 22° южного склонения и 4 ч. 30 м. — 5 ч. прямого восхождения. Соответствует звездам созвездия Эридан
Цзюй-цзы — название участка небосвода, включающего созвездия Ин-ши ("Построенный дом") и Дун-би ("Восточная стена"), соответствующего созвездию Пегаса. Связан с движением Юпитера в 3-й год его 12-летнего цикла и циклическим знаком хай
цзюнь-тянь — "ровное небо" - часть небесной сферы в ее центре
Цзюнь-чэнь ("Слуги правителя") — девять звезд созвездия Вэй ("Хвост"), соответствующие нижним звездам Скорпиона
Цзюэ-сю ("Рог", или "Угол") — первое из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и первое из 7 созвездий "восточного дворца". Состоит из двух звезд, соответствующих альфе (Спика) и эте созвездия Девы
цзюэ/цзяо — пучки лучей от планет
цзя — 1-й циклический знак десятеричного ряда; первый (восточн. северо-восточный) сектор неба, северная половина восточной четверти горизонта
цзя-цзы — полный 60-летний или 60-дневный цикл; первый день или год этого цикла
Цзян ("Военачальник") — несколько звезд к востоку и западу от конфигурации Тай-вэй-юань (см.), находящихся соответственно в созвездиях Льва, Девы и Волосы Вероники
Цзян-вэй ("Пост командующего ") — крупная звезда близ северного галактического полюса на севере созвездия Волосы Вероники
Цзян-жу ("Спускаться и вступать") — ситуация, когда Юпитер во второй год своего двенадцатилетнего цикла (год называется Шань-э) во второй луне утром поднимается с созвездиями Нюй ("Служанка”), Сюй ("Пустота") и Вэй ("Кровля"), соответствующими созвездиям Водолея и Пегаса. Он в этот год находится под циклическим знаком цзы
Цзян-син ("Река") — отдельная звезда, расположенная рядом с созвездием Тянь-хуан (см.) и позднее включенная в его состав. Предположительно, эта или каппа Лебедя
Цзяньби ("Замок") — звезда, расположенная в координатах около 20° южного склонения и 16 ч. прямого восхождения, соответствующая, вероятно, ни Скорпиона, если судить по средневековой карте китайского неба
Цзянь дэ ("Взираю на добродетель") — ситуация, когда Юпитер в первый год своего двенадцатилетнего цикла (год называется Шэ-ти-гэ) в первой луне утром поднимается на востоке вместе с созвездиями Доу ("Ковш"), Цянь ню ("Воловод"), соответствующими созвездиям Стрельца и Козерога. Юпитер находился под циклическим знаком чоу
Цзянь-син ("Водруженная") — созвездие из 6 звезд чуть к северу от эклиптики с координатами 20° южного склонения и близ 19 ч. прямого восхождения. Соответствует омикрону, пи, ро, кои и ипсилон созвездия Стрельца
Чан-гэн — 1) небесное тело рода кометы; 2) одно из названий планеты Венера
Чан-ле ("Длинный ряд") - ситуация, когда Юпитер в 6-й год своего 12-летнего цикла (год, называемый Се-ця) в 6-й луне утром поднимается с созвездиями Цзуй-хуэй ("Морда") и Шэнь, что соответствуют созвездию Орион
чан-син — постоянные звезды
Чанша ("Длинные пески") — звезда в созвездии Чжэнь ("Повозка"), соответствует либо зете Ворона (по Шлегелю), либо рассеянному звездному скоплению М 68 к юго-востоку от созвездия Ворон (по Гао Пин-цзы)
чидао — экватор
Чисин — см. Линсин
чи-син — медленное движение планет
Чи-фэн-жо — название 12-го года двенадцатилетнего цикла обращения Юпитера вокруг Солнца, проходящего под циклическим знаком инь. В этот год Юпитер проходит участок небосвода под названием Си-му с созвездиями Вэй ("Хвост") и Цзи ("Корзина"), соответствующими созвездиям Скорпиона и Стрельца
Чи-ю чжи ("Знамя Чи-ю") — одна из комет
чоу — второй циклический знак в 12-ричном ряду; время от 1 ч. до 3-х ч. ночи; северо-восточная часть лимба
Чу — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует ипсилон созвездия Змееносца
Чугао ("Солома для корма") — скопление звезд в созвездии Кита; то же, что Гуй-цзи
Чу-цзю ("Пест и ступа") — два созвездия с общим числом в 7 звезд. Чу состоит из 3 звезд (2 звезды Ящерицы и пи Пегаса); Цзю — из 4-х звезд (в их числе йота Пегаса и, вероятно, ми Лебедя)
Чуши ("Отшельник") — одна из звезд группы Шао-вэй (см.), в европейском созвездии Малого Льва
чу шу — один из 24 периодов солнечного года, "прекращение жары" (август)
Чун-хуа ("Двойной блеск") — одно из названий планеты Юпитер
Чунь-вэй — название участка небосвода, включающего созвездия И ("Крыло") и Чжэнь ("Повозка"), соответствующие созвездиям Гидры, Чаши, Секстанта и Ворона. Этот участок связан с движением Юпитера в девятый год его двенадцатилетнего цикла
чуньфэнь — один из 24 периодов солнечного года, "весеннее равноденствие" (март)
Чун-xya ("Двойной блеск") — одно из названий Юпитера
Чунь-хо — название участка небосвода, связанного с движением Юпитера в восьмом году его двенадцатилетнего цикла. Включает созвездия Лю ("Изгиб"), Ци-син ("Семизвездие") и Чжан ("Лук"), соотносимые со звездами созвездия Гидры
Чунь-шоу — название участка небосвода, связанного с движением Юпитера в седьмом году его 12-летнего цикла. Включает созвездия Дун-цзин ("Восточный колодец") и Юй-гуй ("Духи"), соотносимые со звездами созвездий Близнецы и Рак
чэнь — часовое и градусное деление небесной сферы; пункт соединения Солнца и Луны; место между созвездиями. Пятый циклический знак в двенадцатеричном ряду, время между 7 и 9 ч. утра
Чэнь-син — название планеты Меркурий
Чжан-ван ("Старший правитель") — ситуация, когда Юпитер в 8-й год своего 12-летнего цикла (год называется Цзо-э) в 8-й луне утром поднимается с созвездиями Лю ("Изгиб"), Ци-син ("Семизвездие") и Чжан ("Лук"), которые соответствуют звездам Гидры
Чжан-сю ("Лук", или "Натянутый лук") — состоит из 6 звезд и является 26-м из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 5-м из 7 созвездий "южного дворца". Соответствует средней части созвездия Гидры (каппа, ипсилон, ламбда, ми, фи) и одной из звезд Секстанта
Чжао-ян Цзо-э — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжао-ян Се-ця — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжао-ян Да-хуан-ло — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжао-ян Шань-э — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжао-ян Чи-фэн-жо — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжао-ян- Да-юань-сянь — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжаомин ("Блестящий свет") -название небесного тела типа метеорита
Чжаояо ("Колеблющаяся") — название звезды, находящейся в 10° южнее эты Б. Медведицы и соответствующей бете или гамме Волопаса
Чжи ("Плаха"), другое название Фу чжи ("Топор и плаха") — скопление звезд в центре созвездия Юй-гуй ("Духи"), соответствует рассеянному звездному скоплению Ясли или М 44 (по каталогу Мессье) в созвездии Рака
Чжинюй ("Ткачиха") — три звезды в виде острого треугольника близ Млечного Пути с координатами 35° -40° северного склонения и в интервале 18 ч. 30 м. - 19 ч. прямого восхождения . Соответствуют альфе (Веге), бете и дельте созвездия Лиры
Чжи-сюй — наименование третьего года 12- летнего цикла Юпитера, который проходит в этот год участок неба Цзюй-цзы с созвездиями Ин-ши ("Построенный дом") и Дун-би ("Восточная стена"), соответствующими созвездию Пегас, Год проходит под циклическим знаком хай
Чжи фа ("Ведающие законами") — созвездие из 4-х звезд, расположенных южнее конфигурации Тай-вэй, в их числе бета и эта созвездия Девы
Чжо, или Тянь-чжо ("Мутное", или "Мутное в небе") — созвездие из 8 звезд, 7 из которых находятся в созвездии Тельца. То же, что созвездие Би-сю ("Вилы") (см.)
Чжоу — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует бете Змеи
Чжу ("Течение") — то же, что Лю-сю ("Изгиб") (см.), восемь звезд созвездия Гидры
Чжу — 1) "Подпорки" — три группы небольших звезд, числом 9, в созвездии Сянь-чи или Тянь у-хуан, расположенных в созвездии Возничий; 2) цепь из 15 звезд, находящихся над
созвездием Тянь-кулоу (см.) и расположенных в созвездии Центавра
Чжу-ли Се-ця — название года цикла "Цзы-цзы"
Чжу-ли Да-хуан-ло —название года цикла "Цзы-цзы"
Чжу-ли Шань-э — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжу-ли Чи-фэн-жо — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжу-ли Да-юань-сянь — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжу-ли Цзо-э — название года цикла "Цзя-цзы"
Чжу-няо ("Красная птица") — символическая фигура, в которую вписывается "южный дворец" неба с его 7-ю зодиакальными созвездиями – Цзин ("Колодец"), Гуй ("Духи"), Лю ("Изгиб"), Син ("Звезда"), Чжан ("Лук"), И ("Крыло") и Чжэнь ("Повозка"), охватывающими часть звезд созвездий Близнецов, Рака, Гидры, Чаши и Ворона
Чжу-син ("Светильник") — название небесного тела, появляющегося периодически
Чжу-тянь ("красное небо") — часть небесной сферы на юго-западе
Чжухоу, или Нэй у-чжухоу ("Владетельные князья") — группа из 5-6 звезд, лежащих между 15°-20° северного склонения в созвездии Волосы Вероники
чжун-гуань ("внутренние небесные управления") — общее название созвездий, расположенных между полюсом мира и 28 зодиакальными созвездиями» т. е. в северной полусфере
чжун-гун — центральный дворец (небес)
чжундао — средний путь Луны, когда она проходит через созвездие Фан ("Дом") между дельтой и пи Скорпиона
Чжун-син ("Звезда конца жизни") — одно из названий планеты Венера
Чжун-тай, или Тянь-цзе ("Средняя, или небесная, ступень") — пара звезд, соответствующая ламбде и ми Большой Медведицы
Чжэн — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует гамме Змеи
Чжэн-мин ("Соперничает с Солнцем") — одно из обозначений Венеры
Чжэн-пин ("Выправление и умиротворение") — ситуация, когда на 10-м году двенадцатилетнего цикла Юпитера (год называется Да-юань-сянь), планета дрожит, а сила Тьмы — инь поднимается на рассвете
чжэншо — начало первой луны. Считалось, что в эпоху Ся это происходит утром в 13-ю луну, при династии Шан — в 12-ю луну с пением петуха, при династии Чжоу - в 11-ю луну с полуночи
Чжэнь син — название планеты Сатурн
Чжэнь-сю ("Повозка", или "Колесница") — последнее в ряду 28 зодиакальных созвездий китайского неба и среди 7 созвездий "южного дворца". Состоит из 4-х крупных звезд в форме неправильного четырехугольника, соответствующих бете, дельте, гамме и ипсилону Ворона
Шан-гун ("Высший гун") — одно из названий планеты Венера
Шантай, или Тай-цзе ("Верхняя, или великая, ступень") — пара звезд, соответствующих йоте и каппе Б. Медведицы
Шанцзян ("Старший командующий") — 1) наименование самой крупной звезды созвездия Хэ-гу ("Речной барабан"), соответствующей альфе Орла (Альтаир); 2) наименование одной из звезд Б.Медведицы
шаньюань — 15-е число первой луны; первый 60-летний цикл в 180-летний период в жизни народов, отсюда одно из названий древнего календаря
Шан-хэн Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-хэн Дунь-цзан — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-хэн Чжи-сюй — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-хэн Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-хэн Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-хэн Янь-моу — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-чжан Да-юань-сянь — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-чжан Цзо-э — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-чжан Се-ця — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-чжан Да-хуан-ло — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-чжан Шань-э — название года цикла "Цзя-цзы"
Шан-чжан Чи-фэн-жо — название года цикла "Цзя-цзы"
Шань-э — наименование второго года двенадцатилетнего цикла Юпитера, который проходит в этот год участок неба под названием Сюань-сяо с созвездиями Нюй ("Служанка"), Сюй ("Пустота") и Вэй ("Кровля"), соответствующих созвездиям Водолея и Пегаса. Юпитер находится под циклическим знаком ши
Шао-вэй ("Малое непостижимое") — группа из 4-5 звезд, соответствующих двум звездам Льва и двум самым южным звездам Малого Льва
ши — поедать, затмевать, покрывать; затмение (Солнца), покрытие планет и звезд (Луной)
Ши-лоу ("Рыночный павильон") — группа из 6 звезд в созвездии Ци ("Флаг"), соответствующих звездам Геркулеса и Змеи
ши му — десять небесных циклических знаков ("пней")
Ши-сю ("Дом"), другое название Ин-ши сю ("Построенный дом") — 13-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и 6-е из 7 созвездий "северного дворца". Две звезды этого созвездия соответствуют альфе (Маркабу) и бете (Шеату) Пегаса
ши цы — утратить порядок, последовательность движения по небосклону (для планет)
Ши-чэнь — название участка небосвода, включающего созвездия Цзуй-хуэй ("Морда") и Шэнь, соответствующие созвездию Орион. Юпитер проходит этот участок в 6-й год своего двенадцатилетнего цикла обращения вокруг Солнца
шиэр цзы (шиэр чжи, или шиэр чэнь) — циклические знаки двенадцатеричного ряда, так называемые "земные ветви" цзы, чоу, инь, мао, чэнь, сы, у, вэй, шэнь, ю, сюй, хай
шодань — утро первого числа каждого месяца (луны)
шоу — остановка или задержка планеты в одном созвездии, на одном месте
Шоу-син ("Звезда долголетия") — 1) название участка небосвода, включающего созвездия Цзюэ ("Рог") и Ган ("Шея), который Юпитер проходит в 10-й год своего двенадцатилетнего цикла. Соотносится с созвездием Девы; 2) "Звезда долголетия" — одна из южных звезд, соотносимая с альфой Киля (Канопусом)
Шу — одна из звезд созвездия Ци ("Флаг"), соответствует альфе Змеи
Шуй-вэй ("Место вод") — группа из 4-х небольших звезд, находящихся в созвездии Близнецов
Шуй-син — одно из названий планеты Меркурий
шунь — движение планет на востоке в заданном и правильном направлении
шэ — места остановки планет или места, проходимые Солнцем и Луной и отмечаемые зодиакальными созвездиями
Шэти — 1) одно из названий планеты Юпитер; 2) "Надзирающие и держащие" — общее название двух групп по 3 звезды, лежащих по сторонам альфы Волопаса (Арктура), их называют еще Цзо Шэти ("Левый Шэти") и Ю Шэти ("Правый Шэти")
Шэ-ти-гэ — название первого года двенадцатилетнего цикла Юпитера в его обращении вокруг Солнца, когда он проходит участок неба под названием Син-цзи с созвездиями Доу ("Ковш") и Цянь ню ("Воловод"), соответствующих созвездиям Стрельца и Козерога
шэнь — 9-й циклический знак в двенадцатеричном ряду; время от 3 до 5 ч. дня; юго-западная треть южной четверти неба
Шэнь-сю ("Заслуги") — 21-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и одно из 7 созвездий "западного дворца". Состоит из 7 звезд, соответствующих звездам Ориона, в том числе альфе (Бетельгейзе), гамме (Беллатриксу), бете (Ригель) Ориона
эршиба сю — 28 зодиакальных созвездий китайского неба. Называются также эршиба шэ
эршисы ци — 24 годовых периода (см. таблицу)
ю — 10-й циклический знак двенадцатеричного ряда; время от 5 до 7 час. вечера; западная треть западной четверти лимба
юань — круг вокруг планет, гало
Ю-гэн ("Правая стража") — группа из 5 звезд, расположенных справа от созвездия Би ("Вилы") в координатах 8° - 18° северного склонения и 1-2 ч. прямого восхождения. Соответствует небольшим звездам созвездия Рыб
Ю-ся ("Правая чека") — звезда, находящаяся возле созвездия Чжэнь ("Повозка"), вблизи альфы созвездия Ворон
Ю-тян ("Мрачное небо") — часть небесной сферы на северо-западе
Ю-цзю — правая звезда созвездия Цзюэ ("Рог"), соответствующая зете созвездия Девы
Ю-чжао Чжи-сюй — название года цикла "Цзя-цзы"
Ю-чжао Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"
Ю-чжао Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-Цзы"
Ю-чжао Янь-моу — название года цикла "Цзя-Цзы"
Ю-чжао Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"
Ю-чжао Дунь-цзан — название года цикла "Цзя-цзы"
Ю шэти — группа из трех звезд вблизи альфы Волопаса, соответствует эге, йоте и тау Волопаса
Юй ("Рыба") — звезда, находящаяся в полосе Млечного Пути с координатами 32° южного склонения и около 18 ч.прямого восхождения, соответствует одной из звезд Скорпиона
Юй-гуй или просто Гуй ("Духи людей") — 23-е из 28 зодиакальных созвездий китайского неба и второе из 7 созвездий "южного дворца" неба, состоящее из 4-5 звезд, соответствующих гамме, дельте, тете, эте и звездному скоплению М 44 в созвездии Рака
Юй-линь тянь-цзюнь ("Небесные войска, как лес перьев") — группа звезд числом до 45, разбросанных между 5° - 30° южного склонения и 0 ч. - 22 ч. прямого восхождения. Соответствуют звездам созвездия Водолей (дельта, йота, ипсилон, каппа, фи, омега) и ряду звезд Южной Рыбы и других созвездий
Юй-хань ("Колодник", или "Варнак") — небесное тело, типа болида или кометы
Юй-хэн ("Яшмовое мерило") — звезда, соответствующая ипсилону Большой Медведицы ( Алиоту)
Юй-ши — Пастырь дождей
юйшуй — Один из 24 периодов солнечного года, "весенние дожди" (февраль)
юнь-ци — облака или туманы, пары над землей
Юэ ("Алебарда" или "Секира") — название западной части созвездия Дун-цзин ("Восточный колодец") (см.). Включает 4 звезды, соотносимые с этой, ми, гаммой и кси Близнецов
юэ — Луна
Юэ-вэй ("Лунный уток") — одно из названий планеты Венера
юэши — затмения Луны
юэ-юнь — круг вокруг Луны
Ян-син ("Звезда светлого начала") — звезда, соответствующая ро Скорпиона
ян-тянь ("Светлое небо") — часть небесной сферы на юго-востоке
ян-ци — животворная сила
ян, сила Света и жизни
Ян-цзянь ("Пространство Света") — название части небосвода, заключенной между пи и ро созвездия Скорпион
Янь-мао — наименование девятого года двенадцатилетнего цикла обращения Юпитера вокруг Солнца, когда Юпитер проходит участок небосвода под названием Чунь-вэй (см.) с созвездиями И ("Крыло") и Чжэнь ("Повозка"), соответствующими созвездиям Гидры, Чаши и Ворона. Год проходит под циклическим знаком сы
янь-тянь ("Огненное небо") — часть небесной сферы на юге
Янь-фэн Шэ-ти-гэ — название года цикла "Цзя-цзы"
Янь-фэн Кунь-дунь — название года цикла "Цзя-цзы"
Янь-фэн Янь-моу — название цикла "Цзя-цзы"
Янь-фэн Тунь-тань — название года цикла "Цзя-цзы"
Янь-фэн Дунь-цзан — название года цикла "Цзя-цзы"
Янь-фэн Чжи-сюй — название года цикла "Цзя-цзы"
Яо-гуан ("Мерцающий свет") — название звезды, соответствующей эте Б. Медведицы (Бенетнашу)
Источник: https://www.proza.ru/2018/09/07/705
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Вообще, рассказывая о песнях как символе менталитета народа,
нужно сначала сообразить – ты какого народа отпрыск ?
Я вижу – узкоглазый ты (не в обиду китайцам будь сказано).
И своими глазами ничего ты в русской душе не видишь,
не тебе говорить о мало – мальском её (души) понимании.
Я бы попросил тебя – следующий свой пасквиль на Русь
напиши иероглифами, чтобы не пудрить мозги людям.
Для начала надо понять главное, а потом можешь говорить
о “глубоком” понимании отдельных его деталей.
Тебе это не дано, поэтому ни о чем тебя не прошу. Фу…
J UDOV
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Это про тебя Скаморох:
“”С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего:
Он вымыслом хотел пленить еврея,
Он важно лгал, — и слушали его.
Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин,
Но я, поверь, — историк не придворный,””
Не нужен мне пророка важный чи
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У славян не было никакого зодиака… Зодиак – это слово не русское, а греческое и означает оно – круг животных. У Славян и Ариев – Сварожий Круг… Русалка – русая, вобравшая в себя (ка) всю мудрость (ал) – Дева-птица. У Пушкина: “…русалка на ветвях сидит…”, а с “рыбьим” хвостом – это навка.