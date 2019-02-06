Сукин сын Пушкин! И один в поле воин

Я видел тех, которые совершали революцию 1830 года, и они видели меня в своих рядах… Люди, совершившие революцию 1830 года, олицетворяли собой пылкую юность героического пролетариата; они не только разжигали пожар, но и тушили пламя своей кровью.

(Александр Дюма)

В царской и императорской России к структурам, исполнявшим функции политического сыска и обеспечивавшим личную безопасность монарха, в различные периоды относились (в хронологическом порядке):

• Опричнина

• Приказ тайных дел

• Преображенский приказ

• Тайная канцелярия (Тайная экспедиция)

• Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии

• Отдельный корпус жандармов

• Охранное отделение Министерства внутренних дел Российской империи

• Департамент полиции

Прошу отметить, что мною указаны только романовские времена, потому как опричнина относится к деяниям этих царей, но приписана Ивану Грозному. Цель такой фальсификации, оболгать русскую былину, существовавшую до прихода Романовых на трон России, и заменить ее на историю. Последняя, не что иное, как взгляд на мировую хронологию с точки зрения иудейской Торы (Ис Торы Я). Все последующие за опричниной структуры носили основную функцию: удержать на троне кормящую их династию, путем массовой фальсификации прошлого России, изменении устоев ее Веры, создание новой идеологии. Приход Романовых на трон империи славян принес растерянность в русское общество, пребывание в унынии, закрепощении народа, который правил миром. Все это продолжается и по сей день.

Исследования ученых-генетиков говорят о том, что среди правителей империи после романовского переворота, отсутствуют правители с генотипом славян. Это говорит о том, что русским народом с времен Великой Смуты правит инородный конгломерат. По мнению автора, об этом догадываются единицы. Я называл в иных своих работах заказчика таких действий – это Ватикан.

Перед прочтением этой миниатюры, читателю следует понять, что события Великой Смуты, это полный прототип Горбачевской перестройки, а Романовы узурпировавшие власть в России, всей Россией не владели. Огромная империя Русь-Орда-Великая Тартария, в результате переворота раскололась на множество частей. Романовым досталась Московская Тартария и не следует удивляться, когда европейцв именно так называли эту страну. Они имели ввиду именно Московию, а не Сибирь или Астраханскую, Желтую, Малую и Белую Тартарии. Только с победами над Разиным- воеводой астраханского царя, была присоединена Астраханская Тартария, войнами Петра Северные вотчины Руси, войнами Екатерины Таврида. Главное же событие екатерининских времен скрыто от людей: только победа Московии над Емельяном Пугачевым – последним ордынским императором, дал возможность присоединить к Московии Сибирь. Таким образом Московия стала Россией, а Екатерину впервые признали в Европе императрицей. До этого русские цари императорами не признавались.

Однако вернемся к нашим спецслужбам. То, что я сегодня буду рассказывать, приведет читателя в состояние шока ибо я замахнусь на святое – на Александра Сергеевича Пушкина, состоявшего на службе в тайном сыске и бывшим вместе с Грибоедовым одним и активных агентов русской контрразведки. Я представляю все негодование читателя, однако прошу не торопиться и понять, что русские жандармы дураками не были и Царскосельский лицей был одной из кузниц кадров для этого ведомства.

А начну я свой рассказ с того, что пушкиноведы либо сами введены в заблуждение, либо сознательно поддерживают образ того, кто органично вписывается в придуманную историю. Поэтому усаживайся поудобнее, читатель, и слушай.

Если ты помнишь иные мои работы, то должен знать, что автор работает не самостоятельно. Осознав всю глубину мировой фальсификации, я, работавший в литературе и ранее, принял решение поменять жанр повествования. Учитывая мою специальность связанную, с теми службами, что я описывал выше (конечно в современном их понятии) я, создал виртуальную группу из отставных сыщиков многих стран мира, ибо понял, что историки слепы и далеки от реальности. Вся мировая история, цепь беспрерывных преступлений начавшихся с момента становления ватиканского влияния и место в расследовании уголовных дел ученых от истории в лучшем случае, консультантами по мифам и преданиям. Все, что знает читатель о прошлом не имеет и 5% правды. Это сплошная ложь.

О том, кто такой Пушкин, я знал давно: примерно лет с 30 тому. Мне довелось учиться в престижном ВУЗе, закрытого типа в Ленинграде. Моя молодость это уникальный коктейль юношеской глупости и неожиданных открытий мира. Еще бы! Ведь Питер город высокой культуры и кроме того, что нам приходилось с лопатой в руках расчищать исторические памятники, волочиться за питерскими барышнями, моя красивая форма давала доступ в любой музей Ленинграда, даже в Эрмитаж, вне очереди и бесплатно. Толпы гражданских, стоявших в очереди, завидовали нам, когда мы проходили в отдельный вход Эрмитажа, ведя под рука счастливых барышень. Так уж заведено с времен Петра – все музеи Питера открыты для гардемаринов.

Бывал я и на Мойке, в доме Пушкина, где он умер, если верить традиционным историкам. Там то, я и встретил одного полусумасшедшего ученого, который мне и поведал удивительную версию смерти поэта. Этот старый человек обратил мое внимание на дуэльный пистолет тульского производства, из которого был убит поэт. Так вот: на нем не было затравочного отверстия. Это не боевое оружие – с него стрелять нельзя. Это муляж. Позже эти пистолеты были заменены французскими, но я видел пулю убившую Пушкина и могу утверждать, что калибр явно не тот. Сейчас там лежит английский пистоль.

Кому то очень выгодно менять оружие, утверждая нужное мнение.

Пушкинисты утверждают, что Пушкин был камер-юнкером, и даже сочинили целую легенду о том, как он был обижен царем, давшим ему капитанство. Ведь камер-юнкер это всего лишь капитан и чин для молодежи, а не для 32 летнего поэта, когда его однокашники уже в генералах прибывали. А между тем мои питерские коллеги отставники, без труда установили, что чин Александра Сергеевича был иным, а именно камергер, что соответствовало генерал-майору по армии. На видном месте в архиве лежат и документы в которых говорится, что 14-летний Пушкин, состоя на учебе в лицее принял предложение о службе в тайном сыске и готовился именно туда выпускаться. Что собственно и произошло.

Бытует мнение, что царь Николай ненавидел поэта, но именно этот царь оплатил долги после смерти его. Странно ведь, согласитесь?

В том же архиве мы узнали, что никаких ссылок у поэта не было. Просто тайный агент занимался проблемами Востока (вместе с Грибоедовым) и часто ездил в командировку. Есть там и данные о его работе в обществе декабристов. Александр Сергеевич был внедрен в эту масонскую организацию, желавшую расколоть Россию. Кстати у Пушкина нет ни одного произведения на тему декабристов, не считая короткого стихотворения. Точнее нет у автора Пушкина, зато есть у иного автора, под псевдонимом которого творил Пушкин. Это я к тому, что читатель даже не догадывается, что за новость ждет его дальше.

Да! Пушкин творил под тремя именами. Некто Егушев – спившийся помещик, писавший как и я на темы альтернативные официальной истории, непосредственно сам Александр Сергеевич и третий человек, имя которого у всех на слуху и романами которого мы зачитывались в детстве. Вот ради появления этого третьего и внедрения его в одну из стран Европы и было придумана смерть поэта.

Читатель! Дантес не убивал Пушкина и про это Пушкин расскажет сам. То что сейчас рассказывают пушкиноведы, на самом деле постановочное действо русской контрразведки. Умрет великий русский поэт много позже и под чужим именем. Знайте люди, что Александр Сергеевич любому Штирлицу-Исаеву фору даст.

Но сначала пару интересных фактов.

Похороны поэта происходили в полной тайне, а отпевание при закрытом гробе, при чем место отпевания менялось 4 раза. Охраняло это мероприятие до полка жандармов, а жена поэта на похоронах отсутствовала. Впервые на могилу поэта она приедет через 4 года после смерти, посмотреть на памятник. И никогда скорбеть по мужу не будет, а преспокойно устроит свою жизнь.

Когда немцы в ВОВ подорвут памятник на могиле поэта, он не упадет, а только сядет на правый бок. В 1953 году произойдет эксгумация в связи с перестройкой памятника и в склепе обнаружат два черепа и множество костей. Все это описано в рапортах КГБ СССР и докладывалось на верх руководству страны. Было принято решение не ворошить прошлое, а органами придумана легенда о том, что народные массы разгромили склеп во времена революции. Впрочем, эта версия не понадобилась, среди пушкиноведов не оказалось пытливых умов и они успокоились в лебяжьем пуху очередной лжи.

Ну что читатель, ты верно хочешь узнать где похоронен поэт и кто тот третий, который появился вместо него и уже под другим именем начал творить чудеса сыска и литературы?

Я подозреваю, что ты готов закипеть от возмущения, моей наглостью в описании тайной жизни великого поэта! Но я повторяю: пишу я не один и мои друзья французы уже побывали на могиле русского поэта и положили от комиссара Катара скромный букет. Как говорится: от коллеги живущему – коллеге ушедшему. Конечно, я в первую очередь имею ввиду оперативную работу, а не литературу. В последнем я от Пушкина отстаю. А вот в оперативном мастерстве, вряд ли! Тут я с ним потягаться готов, и не такие дела проворачивал, как он со своей кончиной. Были события в моей жизни и похлеще скромненькой пушкинской операции по уходу с оперативного района, да и потом технические возможности ныне не те, что во времена опера Пушкина.

Итак, поговорим о тех событиях, которые предшествовали «смерти» поэта в январе 1837 года.

А события эти просты: разыгрывается легенда, известная ныне, как ссора с Дантесом. На самом деле последний - агент русской контрразведки, который занимается внедрением и легализацией Пушкина во Францию, благо Александр Сергеевич, там давно представлен и существует по именем, пока что малоизвестного и подающего надежды журналиста. Именно под его именем печатается поэт-разведчик в литературных изданиях Франции, появляясь там во времена своих частых «ссылок». Вот последняя переписка Пушкина и царя. Читатель зная все сказанное выше по иному поймет ее смысл:

Поэт просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли:

- …жду царского слова, чтобы умереть спокойно…

Государь:

- Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки.

Считается, что эту записку передал Жуковский.

Таким образом, генерал-майор русских жандармов и великий поэт попрощался со своим монархом и Россией, для того, что бы воскреснуть во Франции ради славы и интересов Отечества.

Слушай, читатель, имя агента Пушкина во Франции.

Сразу после смерти великого поэта на Руси, во Франции восходит звезда Александра Дюма-отца и мир знакомится с творчеством нового светила. Да, друзья мои, Александр Дюма и Александр Пушкин это одно лицо и подтверждением тому, исследование почерков и портретов этих персонажей в 2006 году. Во Франции у него была еще одна семья, и его сын получит талант от отца. Кроме того сам Пушкин расскажет о своей смерти» и о декабристах в романе «Учитель фехтования». А заодно и укажет на своего помощника по имени Дантес. Расскажет словами своего псевдонима Александра Дюма. Перечитайте книгу друзья мои, она зазвучит по новому, после узнанного вами. Кстати, Дюма был хорошо знаком с Дантесом: не приятельствовал, но встречался часто.

Вот на этом я пока и остановлю повествование, потому, что работа русского разведчика Пушкина-Дюма требует написания целых романов и я знаю о этой части жизни великого человека достаточно много. Придет время и вы прочитаете удивительные вещи про этого человека, о его служении России и даст Бог, я смогу явить миру настоящее лицо моего героя.

Впрочем, начав повествование с перечня разведок России, я не указал, где именно служил Александр Сергеевич. Думаю, что наступило время рассказать и про это.

Органы военной разведки империи:

• Экспедиция секретных дел при военном министерстве (создана в январе 1810 года); с января 1812 года — Особенная канцелярия при военном министре.

• 5-е (разведывательное) делопроизводство, с 11 сентября 1910 года — Особое делопроизводство (разведки и контрразведки) Отдела генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба.

В экспедиции секретных дел при военном министре и служил поэт. В особой канцелярии. Изволь узнать и агентурное имя Александра Сергеевича - ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.

Осталось рассказать где похоронен человек, который сумел доказать миру, что и один в поле воин!

В 1858—1859 годах писатель Дюма совершил поездку в Россию, проследовав из Санкт- Петербурга до Астрахани и дальше на Кавказ. Вернувшись в Париж и желая ознакомить соотечественников со своими впечатлениями от этого путешествия, Дюма открывает собственное издательство и уже с апреля 1859 года начинает публиковать газету «Кавказ. Газета путешествий и романов, издающаяся ежедневно». В тот же год «Кавказ» выходит в Париже и отдельной книгой.

Впечатления от путешествия легли в основу книги «Кавказ», которая была издана в 1859 г в Париже, в 1861 г. на русском языке в Тифлисе, в 1862 г. на английском языке в Нью-Йорке. Во французском издании Le voyage au Caucase («Путешествие на Кавказ») 2002 г. впервые напечатаны черно-белые иллюстрации сопровождавшего А.Дюма в его путешествии Клода Моне и князя Г.Гагарина.

Дюма Провёл два года в России (1858—1859), посетил Петербург, достопримечательности Карелии, остров Валаам, Углич, Москву, Царицын, Астрахань, Закавказье. О своём путешествии в России Дюма написал книгу Путевые впечатления. В России. Три года участвовал в борьбе за объединённую Италию. Известие о первых поражениях французов во время франко-прусской войны Дюма воспринял как личное горе. Вскоре его настиг первый удар. Полупарализованный он успел добраться до дома сына, где и скончался через несколько месяцев.

В 2002 году прах Дюма-Пушкина был перенесён в парижский Пантеон.

Читатель может поинтересоваться биографией Дюма. Она совершенно по иному зазвучит теперь, когда я рассказал вам о том, кто такой Пушкин на самом деле. Для пущей убедительности скажу следующее: в биографии Дюма есть сведения об африканской крови писателя. Правда там названа бабушка-чернокожая, а не дедушка эфиоп. Но особенно поразит читателя один факт. Пожалуй, самым знаменитым выходцем с Гаити в рядах наполеоновской армии был Тома-Александр Дюма Дави де ля Пайетри, чей сын (!!!) известен всему миру как Александр Дюма–отец. Будущий бригадный генерал Дюма родился в Сан-Доминго 27 марта 1762 года. Дослужившись до бригадного генерала, Дюма впал в опалу у Бонапарта за вольнодумные речи во время Египетской экспедиции и был отправлен в отставку. Умер он в 1806 году. Обратите внимание на имя этого человека и поинтересуйтесь, что означает слово Дави. Можете перепроверить меня! Дави это короткое имя (например Дмитрий-Дима, Александр - Саша и т.п.) от имени Ганнибал. Де ля Пайетри означает сын Петра (приставка ля говорит об отце, а приставка ла о месте откуда родом человек (граф де ла Фер - граф из Фера)). Ну а имя Тома, не что иное как слово означающее Адам (человек). Итого: Ганнибал Абрам Петрович - дед Александра Сергеевича Пушкина.

Родителями Тома-Александра были французский аристократ, маркиз Дави де ля Пайетри и чернокожая гаитянская рабыня Мария-Сессета Дюма. После смерти Марии-Сессеты маркиз продал своих четырёх детей от неё в рабство с правом впоследствии выкупить старшего. Вернувшись в Париж, он женился на своей экономке и через четыре года выкупил одного из своих сыновей и официально усыновил его. Господа, да это же французский пересказ пушкинской биографии, с некоторыми изменениями! Легенда разведчика основанная на полуправдивой истории.

Впрочем я нашел объяснение и фамилии Дюма. Ведет оно свое начало от турецкого слова dumen, которое в переводе на русский язык означает управление, руководство, проделка, афера. Поэтому Дюмаем на Руси называли, как занимающего высокий пост, так и простого мошенника.

Прозвище это связано с другим турецким словом duman - произошедшем из dumen, т.е. дым, туман, мгла. В этом случае русское прозвище Дюмай закрепилось за странным, подозрительным человеком. Дюмай, со временем получил фамилию Дюмаев, что значит подозрительный тип.

Работавший по Востоку оперуполномоченный Пушкин прекрасно знал значение этого слова. Именно поэтому и появился Александр Дюма, сотрудник тайного сыска во внешнеполитической разведке России. Если сравнить с фашистской Германией, то Штирлиц и Пушкин коллеги по цеху. Оба они работали в Абвере. Только наша гордость и слава России в русском цеху.

Есть и еще один факт. В Париже хранится фотография датированная 1839 годом. Сделана она ртутным методом. На ней стоит дата. А снят Александр Сергеевич Пушкин. Живой и здоровый, через два года после своей смерти.

Потому то и читаешь ты с таким удовольствием Дюма, что на самом деле ты читаешь Пушкина. И знаешь, читатель, что я тебе скажу? Я много писал, что русский (славянский) язык был праязыком всех народов мира. Это язык несущий огромное количество информации, символов, а главное впечатлений. Так вот, весь мир говорит на одном и том же языке, просто покореженном в разных нациях недобросовестными говорунами. Примерно как дети, не желающие говорить полное слово. Причин тому много. Люди просто забыли, что они говорят на одном языке во всех концах планеты. Потому то и не возможно перевести Пушкина на английский или французский язык - в переводах он теряет смысл. Я не помню кто, но это был знаменитый переводчик, взялся за перевод Александра Сергеевича на британский диалект. До него ни у кого не получалось это сделать. После окончания работы, этот толмач сказал хорошие слова:

- Клетка золотая осталась, а птичка золотая улетела.

Это я к тому, что любой перевод с иного языка на русский всегда органичен, будь то Шекспир или Байрон, Шандор Петефи или Лао Цзы. В этих переводах есть птичка.

Вспомни игру русских(советских) актеров в мюзикле "Три мушкетера" с участием Боярского и отметь, что ты воспринимаешь фильм как во французском исполнении, так и в русском, но наши актеры более колоритны. Они пользуются великим достоянием человечества - праязыком народов всего мира, которым виртуозно владел агент особой канцелярии А.С.Пушкин, жизнь которого покрыта завесой тайны и мало кто понимает, кем же на самом деле был этот человек. Я еще обязательно вернусь к нему, но уже с повествованием о Грибоедове. Поговорим мы и о Ганнибале Абраме Петровиче. И даю слово, что читатель, узнав много нового не закричит, а завопит от удивления и гордости за великого поэта и гражданина:

- Ай да Пушкин, ай да сукин сын!

Пушкин, Дантес и Дюма



М.Рубин



Пушкин на мушке, Дантес у Дюма.

Выпита кружка. Вывод - тюрьма.

Граф Монте-Кристо - исчадие мести,

Мстит он Фернану и Пушкину - вместе.

Время, когда он выходит Дантесом

Мы ожидаем с большим интересом.

Знайте: Дантес - это пушкинский узник,

Один в замке Иф, и лишь ворон - союзник.

Зачем ты придумал темницу мою?

Меня породил ты - тебя я убью!

* на заставке к миниатюре портрет Александра Дюма (Пушкина) 1839 г. Париж.

Источник: https://www.proza.ru/2015/05/22/10