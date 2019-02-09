Сукин сын Пушкин! Лукавое Лукоморье.

В нескольких работах я рассказывал о том, что Пушкин это сотрудник Тайной Его Императорского Величества канцелярии и имел звание генерал-майора с придворным чином камергера. Все, что сегодня мы знаем о нем, это просто легенда разведчика. На самом деле, этот человек занимался фальсификацией русской истории. Вот только не нужно его воспринимать как врага, после моих слов. В науке «Былина», которой я занимаюсь, нет плохих и хороших персонажей. Это не история.

Пушкин был человеком своего времени, крепостником и служил своему царю, а значит той России, которая была в те времена. И ее правители старательно прятали недавнюю русскую историю, по тому же принципу, как это сделали на Западе. Они ее удревняли и отправляли события в «преданья старины глубокой». Александра Сергеевича можно сравнить с сотрудником идеологического управления спецслужб, которые сохраняя общие сказания, меняют их смысл. Переписать память народов не удастся, а вот изменить понимание слов и придать им новый смысл всегда можно. Например, позорище это просто театр кукол на ярмарке, кошка это кисть руки, Восход-Зенит-Вечор , это Святая Троица Солнечного Бога Добра – Рода. То есть его три ипостаси. Все это христианство, а вот то, что ныне именуется христианством, не имеет к нему никакого отношения. Для создания новой идеологической базы, что бы на Руси внедрить Библию, и трудился агент Пушкин, причем не один, а в составе творческого коллектива. Я про это ранее рассказывал.

Как он это делал? Оставляя старые сказки в их первозданном виде, он менял в них слова, значение которых имело совсем иной смысл. Таким образом, все удревнялось и относилось в любое удобное для фальсификаторов время. Что бы не распространяться далее, я сейчас на примере «Песни о Вещем Олеге» покажу все эти махинации. Смотрите и удивляйтесь таланту фальсификаторов.



Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хозарам;

Их сёла и нивы за буйный набег

Обрёк он мечам и пожарам;

С дружиной своей, в цареградской броне,

Князь по полю едет на верном коне.



Итак, есть слово «вещий», то есть тот, кто вещует, предсказывает. Во всяком случае, нас в этом убеждают. Есть хозары, это не мифические евреи, а жители Казакии (Хазакии, Хазарии). Князь Олег едет на коне, хотя Пушкин не мог не знать, что лошадь у предков именовалась КОМОНЬ или КОМН. А конем именовался род человека, его исток, родник или конёк. Например, конёк Горбунок это реальный, существующий и сегодня источник в Пензенской области, про который я рассказывал в работе «Как поймать жар-птицу?». Значит конь это более мощный источник, который бьет из-под земли. Пушкину следовало бы писать «Князь по полю едет на верном КОМНЕ», но он вплетает сюда род князя, явно стараясь скрыть слово комн.



Из тёмного леса, навстречу ему,

Идёт вдохновенный кудесник,

Покорный Перуну старик одному,

Заветов грядущего вестник,

В мольбах и гаданьях проведший весь век.

И к мудрому старцу подъехал Олег.



Странное дело, Олег, который назван Пушкиным «вещим», то есть предсказывающим будущее «в мольбах и гаданьях» прожил свою жизнь? Все просто – вещий это богатый имеющий много вещей – богатств. Мудрый старец это человек понимающий Заветы, то есть Евангелия. Вдохновенный кудесник это просто монах, а Перун это петух или ангел небесный. Видели петушков на крыше вместо флюгеров? Вот они и должны возвестить о конце света. Я даже назову имя этого пророка - русский пророк Михаил Сукин, которые в легендах Запада отразится, как Мишель Нострадамус. Ветхозаветная книга Пророка Михея — это наиболее древнее из дошедших до нас пророчеств Михаила Сукина - Нострадамуса. Я писал про это в работе «Кто такой Нострадамус?» Жил этот пророк в 16 веке одновременно с княгиней Ольгой (в библии это царица Савская), князем Игорем и конечно вещим Олегом.



“Скажи мне, кудесник, любимец богов,

Что сбудется в жизни со мною?

И скоро ль, на радость соседей-врагов,

Могильной засыплюсь землёю?

Открой мне всю правду, не бойся меня:

В награду любого возьмёшь ты коня”.



Смотрите, «вещий» Олег, способный сам предсказывать, ни с того ни с сего, просит предсказать свою судьбу! Это еще раз говорит о том, что он просто очень богатый человек о чем далее сам Пушкин и расскажет.



“Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.

Грядущие годы таятся во мгле;

Но вижу твой жребий на светлом челе.



Волхв это волгв или просто волжанин, волгарь, человек с Волги из имперской ставки Великой Тартарии – Господина Великого Новгорода – городов Золотого Кольца России, со столицей Ярославль. Именно там и жил пророк Михей Сукин. Кстати, монах прямо говорит, что он имперский человек, в то время, как Олег всего лишь имеет ярлык на княжение в одном из царств Великой Тартарии

А вот, наконец, слова подтверждающие «вещизм» Олега.



Запомни же ныне ты слово моё:

Воителю слава — отрада;

Победой прославлено имя твоё;

Твой щит на вратах Цареграда;

И волны и суша покорны тебе;

Завидует недруг столь дивной судьбе.

И синего моря обманчивый вал

В часы роковой непогоды,

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал

Щадят победителя годы…

Под грозной бронёй ты не ведаешь ран;

Незримый хранитель могущему дан.

Твой конь не боится опасных трудов;

Он, чуя господскую волю,

То смирный стоит под стрелами врагов,

То мчится по бранному полю.

И холод и сеча ему ничего…

Но примешь ты смерть от коня своего”.



Сначала рассказывая о могуществе князя, старик говорит что ему «Незримый хранитель могущему дан», то есть христианский ангел-хранитель. А таких у язычников не бывает. И род (конь) князя, а это его войско, послушно ему, но примет он смерть от своего же войска.



Олег усмехнулся — однако чело

И взор омрачилися думой.

В молчанье, рукой опершись на седло,

С коня он слезает угрюмый;

И верного друга прощальной рукой

И гладит и треплет по шее крутой.

“Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,

Расстаться настало нам время;

Теперь отдыхай! уж не ступит нога

В твоё позлащённое стремя.

Прощай, утешайся — да помни меня.

Вы, отроки-други, возьмите коня,

Покройте попоной, мохнатым ковром,

В мой луг под уздцы отведите;

Купайте; кормите отборным зерном;

Водой ключевою поите”.

И отроки тотчас с конём отошли,

А князю другого коня подвели.



Ну, тут все понятно. Князь отстраняет от себя ближних людей, родственников и приближает новых. Старых же спровадил на заслуженный отдых.



Пирует с дружиною вещий Олег

При звоне весёлом стакана.

И кудри их белы, как утренний снег

Над славной главою кургана…

Они поминают минувшие дни

И битвы, где вместе рубились они.



Постарел Олег, да и князь Игорь подрос. Рвется к власти, не гляди что Олег за него свою дочь Прекрасу Собакину (возможно племянницу) выдал! Прекраса из семьи Олеговой, значит Ольгова она или просто Ольга. В общем, у престарелого воина, пирующего с новой дружиной, вырос конкурент, да и родственница всем владеть желает. Вещей то много скоплено у вещего Олега.



“А где мой товарищ? — промолвил Олег.-

Скажите, где конь мой ретивый?

Здоров ли? Всё так же ль легок его бег?

Всё тот же ль он бурный, игривый?”

И внемлет ответу: на холме крутом

Давно уж почил непробудным он сном.

Могучий Олег головою поник

И думает: “Что же гаданье?

Кудесник, ты лживый, безумный старик!

Презреть бы твоё предсказанье!

Мой конь и доныне носил бы меня”.

И хочет увидеть он кости коня.



Загоревал князь о временах ушедших, корил себя, что дружинников и бояр ближних от себя отстранил. Бывает, особенно если на пиру лишнюю чару хватанул.



Вот едет могучий Олег со двора,

С ним Игорь и старые гости,

И видят — на холме, у брега Днепра,

Лежат благородные кости;

Их моют дожди, засыпает их пыль,

И ветер волнует над ними ковыль.



Смотрите, Пушкин упоминает Игоря и СТАРЫХ гостей. То есть на пиру присутствуют кроме дружины еще какие-то люди, которые ранее вместе служили с Олегом. То есть та самая опальная дружина. Они то и рассказывают, что все померли, кто его знал и благородные их кости свидетельство тому, что не желали опальные зла Олегу.



Князь тихо на череп коня наступил

И молвил: “Спи, друг одинокий!

Твой старый хозяин тебя пережил:

На тризне, уже недалёкой,

Не ты под секирой ковыль обагришь

И жаркою кровью мой прах напоишь!



Череп коня это родовой кубок (чара, черепушка), который подносят Олегу старые гости по велению князя Игоря с предложением выпить за ушедших в мир иной. Олег понимает, что никакого заговора не было и секирой его не собирались зарубить, а потому и называет пророка Михея «лжецом и безумным стариком». Он выпивает чару за своих опальных воинов, от которых отказался, поверив пророчеству Михея. И тут же чувствует приближение смерти.



Так вот где таилась погибель моя!

Мне смертию кость угрожала!”

Из мёртвой главы гробовая змея

Шипя между тем выползала;

Как чёрная лента, вкруг ног обвилась,

И вскрикнул внезапно ужаленный князь.



В кубке был яд, который и выпил отравленный князь Олег. Скорее всего Игорю надоела его опека и он принял решение устранить своего воспитателя – дядьку, узурпировавшего княжескую власть. Ведь Олег не был князем, а был только воспитателем князя Игоря.



Ковши круговые, запенясь, шипят

На тризне плачевной Олега;

Князь Игорь и Ольга на холме сидят;

Дружина пирует у брега;

Бойцы поминают минувшие дни

И битвы, где вместе рубились они.



Таким образом, отравив Олега, князь Игорь и Ольга сели на престол (холм) и стали сами править, пользуясь тем, что завоевал Олег. Таким образом, вполне христианское придание превратилось в языческое и княгиню Ольгу, князя Игоря, Вещего Олега отнесли в незапамятные времена. Оставив сюжет, фальсификаторы просто поменяли его смысл. Талантливо поменяли. И применяли правые и левые хронологические сдвиги. «Пойдет направо песнь заводит, налево сказки говорит». Перед нами песнь, то есть сдвиг почти на 600 лет. У сказок больше. Впрочем, это пояснение требует отдельной миниатюры. В этой я просто пояснил, каким образом нужно читать Пушкина.

Вот так на самом деле выглядит «Песнь о Вещем Олеге» написанное коллективом авторов из лукавого Лукоморья, то есть места где много лукавства - море лука.

Источник: https://www.proza.ru/2018/09/02/63