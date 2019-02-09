Сукин сын Пушкин! Прекраса Собакина.

Читателям советую дочитать эту публикацию до конца и вы узнаете много интересного:

"Живы ли они? Да живы и потомки Христа-Андроника среди нас. Их миссия особая. Они изменят мир. Как я писал ранее, в самое Рождество 2016 года в России родился мальчик, который войдя в возраст, станет правителем России и навсегда изменит ее, вернув ей древнюю веру и название Русь. За Путиным придет...."

С уважением, СКАМАРОХ.

Я тонко чувствую обман

И говорю порой врагу:

- Хотя я вовсе не шаман,

Но в бубен настучать могу.



Известно, что в церковно-славянском и старо-русском языке слово «уже» (в мягком произношении «юже») означало «цепь, веревка», а «ужика, ужик» (в мягком произношении «южика, южик») означало «родственник».

Сегодня эти слова подзабыты многими и лишь настойчивый исследователь сможет прочитать тексты предков так, как звучали и воспринимались они ими в далекие времена. А уж определить в прилагательном САВСКАЯ слово СОБАКА, не представляется большинству населения планеты возможным. Невольно вспоминается эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где лже-государь Бунша, изрядно выпив на банкете, спрашивает:

- Какая такая собака? Не позволю такие вещи про государя говорить!

Вот и мой читатель, подобно Бунше имеет право заявить подобное, мол, давай комиссар, выкладывай, что ты там за собаку нарыл у наших предков.

Нарыл, нарыл, еще какую нарыл. Скоро и ты, будешь знать где собака зарыта!!!

Но сначала, позволь тебе рассказать об одном дворянском роде, имеющем корни в русско-ордынском времени нашей России. Замечательный род, сегодня позабытый и преследуемый Романовыми, кои как известно ненавидели все русское и переписывали былину Руси по своему усмотрению, насаждая ей иудейскую историю, которой на Руси никогда не было.

Итак, бояре Собакины.

Имение Тишково появилось в XVI в., когда сельцо получило название по фамилии своего первого владельца Степана Тишкова. Но начиная с XVII в. сельцо числится за неким Собакиным. В собственности этой семьи, оно находится более около двух столетий. Род Собакиных, по сказаниям древних родословцев, происходит от "датского выходца" или «немца», Ольгерда Преги, яко бы выехавшего в 1294 г. в Тверь. Его правнук, боярин Данило Григорьевич Собака, в 1495 г. перебравшийся из Твери в Москву, и является родоначальником рода Собакиных. Внук его, Иван Васильевич Собакин, был боярином при великом князе Василии Ивановиче. Из сыновей и племянников последнего трое были боярами, а двое окольничими. Наибольшую известность Собакины получили после того, как Марфа Собакина стала третьей женой Ивана IV Грозного, выбранная из двух тысяч свезенных на царский смотр невест.

Это значило, что ее отец, Василий Большой Собакин, становится боярином, а вслед за тем три брата царской невесты были объявлены окольничими. Свадьба состоялась 28 октября 1571 г., но уже на пиру Марфа почувствовала себя плохо, а 13 ноября новая царица умерла. Эти события послужили сюжетом для оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Несмотря на то, что было очевидно отравление царицы противниками Собакиных, в результате «розыска» о смерти Марфы ее отец в 1572 г. был насильственно пострижен в монахи, а трое двоюродных братьев казнены за "чародейство", которым якобы хотели "извести" царя. Род Собакиных принял многие гонения в царствование Романовых, и тому была причина. Пресёкся в 1837 году после смерти камергера Александра Петровича Собакина, не оставившего потомства в браке с виконтессой Полиньяк, представительницей одного из древнейших родов Франции. Так сообщает справочник. Я решил проверить это.

Читатель помнит, что автор ведет свое родословие от катарского епископа-графа, чей сын дал начало русскому дворянскому роду князей-бояр, пришедших после разгрома катаров во Франции на Русь. Поэтому, я заинтересовался браком Собакина и виконтессы, чей титул ныне принадлежит князю Монако Альберту, с которым автор миниатюры состоит в переписке. Правда у Гримальди титул не виконта, а герцога, поскольку таким он стал по указу Людовика Шестнадцатого и передавался по праву мужского первородства, причем сначала не был наследным.

Герцог де Полиньяк — титул, созданный королём Франции Людовиком XVI, 20 сентября 1780 года, для Армана-Жюля-Франсуа виконта де Полиньяк. Последний герцог Полиньяк это дедушка современного князя Монако. То есть во времена женитьбы Собакина в 1837 году никакой виконтессы де Полиньяк не существовало, поскольку титул и виконтство были упразднены в сторону повышения статуса до герцогства. А одни и те же земли никогда не могут иметь два титула. Графство это просто область, виконтство это современный район, то есть старые территориальные деления Европы. Герцогством же именовалась территория имевшая право на представительство в королевстве, а герцогом был наместник короля, управлявший несколькими графствами и виконтствами то есть пэр или сегодняшний сенатор.

Я допускаю, что жена Собакина была из рода де Полиньяк, а скорее всего так оно и было. Но вот у наследников Огюста Жюля Армана(1780-1847) нет титула виконт, и они носят титул принцев де Полиньяк, младшие представители фамилии - графов де Полиньяк. Со слов князя Альберта Гримальди, мне стало ясно, что в родословии Собакиных есть ошибка, однако я не спешил делать выводы, зная как причудливо передаются титулы по наследству. Например сам Гримальди тоже Полиньяк, поскольку это фамилия его деда, женившегося на внебрачной дочери принца Монако, которую он признал. Так что первородие по мужской линии, в Европах искать не следует.

Читатель спросит, отчего ты комиссар так уцепился за этих виконтов. Ну, были и сплыли, тебе то, чего? А ты не торопись, над этой работой я корпел много месяцев и лишь обращение моей читательницы, рассказать о княгине Ольге, заставило меня ускориться.

Слушай дальше.

В России 19 века есть другой род Собакиных совершенно неизвестный но ведущий свои корни от того же Ольгерда Преги. Он давно покинул Россию, еще в петровские времена и по преданию рода, не имеющего подтверждающих документов (а кто их имеет из королевских родов?) именно они и есть виконты Полиньяки, младшая веточка герцогов, чьи предки ушли на Русь и стали там Собакиными. То есть существует два рода Собакиных, которые объединились в браке Александра Петровича Собакина и виконтессы де Полиньяк-Собакиной. Эта свадьба просто свела вместе две ветви – старшую и младшую бояр Собакиных. Продолжателей рода как известно не было.

Я заинтересовался Ольгердом Прегой и нашел то, что сейчас круто изменит мое повествование. Знакомься читатель, перед тобой Вещий Олег. Ольгерд это и есть Олег, а вот с Прегой я разбирался дольше.

Прегийак — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская. А это как раз место расположения замка виконтов Полиньяк. А само слово Прега, не что иное как Прага или порог реки, но еще и наследник.

А Прегийяк это то, что находится ЗА ПОРОГОМ, то есть ЗАПОРОЖЬЕ. Или НАСЛЕДСТВО. Можно сказать ЗАПРЕГА.

Прегийяк это часть страны катаров, где правили герцоги Аквитанские и графы Пуатье.

Что такое Аквитания? Аква это вода и конь. Именно от этой путаницы и появилась легенда о Троянском коне, которого в природе не было. На самом деле в Трою ( а это Византий) проникли по акведуку, то есть заброшенному водопроводу. Аквитанец это наследник коня. Например, титул моей дочери-наследницы видамТЕНЕССА, где тен или тан и означает наследницу видама. Но почему коня? И снова все просто: катары ведут свою веру от Марии Магдалены, жены и апостола Христа, матери его детей, чья кровь была в королях франков Мировингах, породнившихся с потомками Комниных. Андроник Комнин император Византии (1153-1185 г.г.) и есть прототип Христа. Комн или комонь, от которого и пошла фамилия Комнин на старорусском означает КОНЬ, а комнин это просто всадник.

Кстати, появление в библии специальности мужа Марии Богородицы Иосифа Плотника тоже не случайно. Церковники в целях сокрытия истины перевели Комнина, как плотника, ведь комянин или комник у славян и есть плотник, но не простой, а который делал КОНЕК на крыше избы. Комнями по сей день зовут плотников в русской глубинке

Итак, виконты Полиньяки это катары, отступившие после разгрома их королевств Арагон и Наварра на Русь.

Вообще имя Поль, которое прослеживается в фамилии Полиньяк, не что иное как потомки Павла, поскольку Поль это Павел.

Имя Павел означает маленький, малыш, младший брат.

Титул виконта как раз и давался младшим братьям. То есть Полиньяки это младшие братья кого то, кого мы с читателем поищем вместе и обязательно найдем. Имя основателя рода мы уже знаем – Павел-Поль.

Однако оставим их на время и перейдем к Ольгерту-Олегу Преге. Как ты помнишь, я заявил, что он это Вещий Олег из сказки Пушкина, который смерть принял от Комнина (от коня своего).

Внимание читатель, Пушкин знал то, что сейчас скажу я. По его произведению, ясно, что Олег стал на голову коня (Комнина) и «южик-ужик» (смотри начало миниатюры), то бишь родственник, укусил воеводу. То есть Вещий Олег принял смерть от своего родственника, главы рода Комниных. Ну, недаром же здесь голова (глава) прописана!!!

Получив власть над новгородскими землями (города Золотого Кольца России) после смерти Рюрика, как регент его малолетнего сына Игоря, Олег захватил Киев и перенёс туда столицу, объединив, тем самым, два главных центра славян. Поэтому нередко именно он, а не Рюрик рассматривается как основатель Древнерусского государства.

Если читатель помнит, то Киев это одно из названий Византия, куда ходил походами Олег. То есть регент завоевал и подчинил славянам Византию, где и начал сам править. То есть, в Византийской или Киевской Руси, управляя при этом и землями Господина Великого Новгорода, то есть Царским Римом на Волге и Вторым Римом – Ромейской империей в Византии.

Почему Олег Вещий. Историки это объясняют, как знающий будущее. Все верно, ему действительно была предсказана смерть от родственника, каким то «вдохновенным кудесником», волхвом.

Ну, с волхвом все ясно. Это никакой ни колдун, а просто ВОЛГВ, то есть волжанин или волгарь. Очевидно священник из Царского Рима.

Обстоятельства смерти Вещего Олега противоречивы. «Повесть временных лет» сообщает, что смерти Олега предшествовало небесное знамение — появление«звезды великой на западе копейным образом». По киевской версии, отражённой в «Повести временных лет», его могила находится в Киеве на горе Щековице. Новгородская первая летопись помещает его могилу в Ладоге, но в то же время говорит, что он ушёл «за море».

В обоих вариантах присутствует легенда о смерти от змеиного укуса. По преданию, волхвы предсказали князю, что он умрёт от своего любимого коня. Олег приказал увести коня и вспомнил о предсказании только через четыре года, когда конь уже давно умер. Олег посмеялся над волхвами и захотел посмотреть на кости коня, встал ногой на череп и сказал: «Его ли мне бояться?» Однако в черепе коня жила ядовитая змея, смертельно ужалившая князя.

Эта легенда находит параллели в исландской саге о викинге Орваре Одде, который также был смертельно ужален на могиле любимого коня. Орвар Одд в исландской саге это Варвар Один (бог викингов) или Русский Бог – Исус Христос.

Аллегория у Пушкина просто замечательная. Он писал былину, а не сказки. Впрочем, сказка это сказ о КА, а КА это обозначение души царя.

Читатель, наверное начинает понимать, что перед нами самая обычная христианская легенда о смерти Андроника Комнина (1185 г) от рук своего родственника – Ангела Исаака Сатаны, распявшего императора Византии, сына новгородской княжны Марии Богородицы и севастократора Византии Исаака Комнина, чей образ трансформировался в Исуса Христа.

А теперь к правлению императора Андроника, который 4 года правил в Византии. Ему действительно было предсказано, что его свергнет его же родственник, то есть член правящей династии.

За свою бурную жизнь, похожую на приключенческий роман, Андроник успел сменить множество обличий: врага империи, тюремного узника, политического эмигранта, любимца столичного населения, противника «латинян», ученого человека, провидца и сторонника простого народа.

Напряжённая ситуация в империи к осени 1185 года дала повод Андронику укрепить свою власть, и он назначил соправителем своего сына — Иоанна. Кроме этого, он решил воспользоваться услугами оракула Сефа, который за своё ремесло был ослеплён по приказу императора Мануила. К пророку обратился Стефан Агиахристофорит и спросил его: «Кто будет царствовать по смерти Андроника или кто похитит у него власть?» Сеф назвал только имя будущего правителя Византии — Исаак, а также то, что власть будет им получена в день Воздвижения Креста Господня (14 сентября). Пророчество рассмешило Андроника: он посчитал своим соперником деспота Кипра Исаака Комнина, а за несколько дней тот не смог бы доплыть до столицы. Предположение о том, что Сеф указал на двоюродного брата Андроника — Исаака Ангела, было отвергнуто самим правителем. Он считал своего родственника неспособным к каким-либо важным делам. А зря! Ядовитый «южик-ужик» пригрелся вблизи трона.

Итак, знакомьтесь, перед вами оракул Сеф или волхв из Песни о Вещем Олеге, предсказавший смерть Андроника от рук его родственника – тоже Комнина. Тот самый вдохновенный кудесник, покорный Перуну старик одному, заветам грядущего вестник.

Апостол Павел (урождённый Саул; Савл( вот он оракул Саф показался); лат. Paulus или Paullus, — пер. «малый») — иудейский «апостол язычников» (Рим. 11:13), который не входит в число двенадцати апостолов и семидесяти апостолов Христа. Младший брат Исуса-Андроника, который предупреждал старшего брата о заговоре против него. И имя ему САВА (САБА СОБА) сиречь соба-КА. Отсюда и сова ухающая ночью, как лающая собака. В глубинке на Руси, сову по сей день, ночной собакой зовут. То есть Сава-царь, член царской семьи императора Андроника Комнина, выходец с Волги, как и Мария Богородица.

Однако, иконы его изображают старым и лысым, поэтому я думаю, что он павл (то есть младший) не по возрасту, а скорее по титулу. Это один из родственников Комнина, (двоюродный брат скорее всего), стоявший в иерархической лестнице ниже императора. Сава был претором.

Сегодня, почти никто не слышал о преторианском праве. В двух словах это право вести дела удельного владения от имени его владельца, то есть это права УПРАВЛЯЮЩЕГО.

Испокон веков, существует эта должность, делегируемая отцом своему сыну. На латыни она звучит как вице-домини или вице-господин, а если совсем коротко то ВИДАМ. Напоминаю читателю, что видам это дворянский титул автора этой миниатюры, имеющего корни в альбигойском Монсегюре.

Видам это управляющий у епископа-графа (маркиза, герцога и т.д.)

Кардинал это управляющий у короля (католического монарха) или папы римского, (раннее именовался коадьютор, что и означает кардинал на французском). При малолетнем правителе правил регент.

Адвокат (аво) это управляющий у аббата в монашеской общине и землях монастыря (короли Франции одновременно аво аббата де Сен-Дени)

Фогт – это управляющий у графа в Германии и странах рядом лежащих, а точнее бург-граф.

Виконт – это вице-комте или вице-граф.

Дож это управляющий в Венецианской республике

Президент это управляющий в современных странах не монархиях.

То есть апостол Павел это виконт Полиньяк или виконт Собакин.

Я вижу читатель припух от такого высказывания. Сейчас успокою.

После свержения и казни в Византии прототипа Исуса Андроника Комнина, часть его семьи и Мать Мария бежали на Русь, переправившись через Босфор. Там они основали мощное государство Великая Тартария.

Жена Андроника Мария Магдалена, с двумя детьми (мальчик и девочка) не смогла последовать за ними , а посему высадилась в Европе, которая была к тому времени завоевана войсками Руси-Орды. Ступив на сушу в Марселе, Мария Магдалена с детьми нашла защиту у гарнизонов катаров (читай татар, тартаров или русов). Здесь она основывает семейскую церковь Любви, известную ныне, как катарская церковь, к которой автор относит себя. Катары Лангедока Руссильон это самые обычные богомилы Волги или кулугуры, староверы, которых полно в Саратовской области.

Дети Марии подрастают, женятся на потомках князя Мировея, который покорил эту часть Европы и становятся первыми королями Франции Меровингами. Мой предок видам де Монсегюр Лангедок Руссильон это один из командиров войска князя Мировея, которому дано на кормление вотчина в пределах графства Фуа (Фома) и королевства Арагон, замок по названию Андровер, по сей день принадлежащий моему роду.

Вот оракула Сафа-Павла и походит Вещий Олег известный как Ольгерд Прега или Олег Наследник, в котором хоть и не течет кровь Исуса Христа, Андроника Комнина, но он происходит от родственника Спасителя.

Пушкин недаром соединил в этом человеке легенду о смерти Христа от руки родственника с виконтом Олегом, который очевидно был наследником апостола Павла. Это прямой намек добрым молодцам, желающим разобраться в прошлом. Ведь Пушкин жил во времена Романовых, а при них писать правду о Руси не полагалось.

Итак. Я постепенно приближаюсь к цели этой миниатюры, к рассказу о том кто такая княгиня Ольга, жена Игоря, та самая, что отмстила его убийцам и затем правила вместо мужа. Та самая, которая ВТОРОЙ, после Андрея Первозванного крестила Русь. Владимир это уже третье крещение.

О происхождении Ольги много домыслов. Я не буду повторять их, а просто расскажу то, как было на самом деле.

Типографская летопись (конец XV века) и более поздний Пискаревский летописец передают что Ольга была дочерью Вещего Олега, который стал править Русью как опекун малолетнего Игоря, сына Рюрика: « Неции же глаголють яко Ольгова дщери бе Ольга». Это правда, она действительно дочь Вещего Олега, а виконт Олег поженил Игоря и Ольгу. Отсюда и легенда о не знатном происхождении княгини, поскольку она не княжеского (царского) рода, хотя и происходит по линии родственника Комниных оракула Сафа (Павла).

Так называемая Иоакимовская летопись, сообщает о знатном славянском происхождении Ольги, однако указывает, что род ее иной:

«Когда Игорь возмужал, оженил его Олег, выдал за него жену от Изборска, рода Гостомыслова, которая Прекраса звалась, а Олег переименовал её и нарек в своё имя Ольга. Были у Игоря потом другие жены, но Ольгу из-за мудрости её более других чтил».

Получается, что князь Олег переименовал Прекрасу в своё имя (Ольга - женский вариант имени Олег). Мало того она была не единственной женой Игоря. Ну, здесь все правильно, на древней Руси было многоженство, а терем это просто гарем, в котором жили мамки – жены князя.

Историки выдвигали также версию о болгарских корнях княгини Ольги, опираясь на сообщение «Нового Владимирского Летописца» («Игоря жє ожєни [;льгъ] въ Българехъ, поятъ жє за него княжну ;льгу»). Эта версия справедлива, потому что идет разговор не о Болгарии а о Болгарех, то есть ВОЛГАРЯХ, завоевателях Европы пришедших с Волги или о катарах. Корни их веры по сей день ищут у болгарских богомилов. Болгария это просто часть территории Европы сохранившая это название, территории выделенной в одно из царств, вассальных Великой Тартарии.

Романовы и их западные союзники старательно перемешали географические названия. Например, на гербе доромановского периода Руси, Франция зовется Кабардой, Венгрия Югрой, Австрия Вяткой, Запад Европы Галлией (ПортуГаллия), а Господин Великий Новгород стоит на Волге, а не на Волхове. Кстати, река Волхов по аналогии с волхвом, не что иное, как Волгов, то есть, правый приток великой реки, который ныне Окой именуется.

В оригинальных латинских текстах имя погибшего вождя пишется как Gestimus, Gestimulus, Gostomuizl. Судя по всему это не фамилия, а иноземный род. То есть не с Русской земли. Все это идеально ложится, если понимать, что катары русские люди, только живущие в завоеванной Европе. Примерно как недавние группы советских войск Варшавского договора в Венгрии, Чехословакии, Польше и Германии.

Понимаешь, читатель, так получилось, что две царские крови оказались в разных концах Евразии (Хотя это не Европа и Азия, а просто Азия или Расия, сиречь Россия). Во Франции современной катары с потомками Христа во главе, а в метрополии Руси – родственники Христа по матери Спасителя. Возникло как бы два, мало отличающихся между собой христианства: семейское во Франции и родовое в Руси. Их можно назвать общим именем – царское. А вот между ними начало набирать силу апостольское христианство, известное ныне.

Конечно, все это сдвинуто в давние времена, и Ольга с Олегом не жили в приписываемое им историками время. Но тогда, давайте посмотрим, когда же правила Ольга? Как оказалось найти ее совсем не сложно.

Я уже много раз говорил, что Тора и Ветхий Завет не древние книги. Появились они вместе с зарождением иудаизма, вышедшего их христианства (а не наоборот) в 16 веке, как проект оргического христианства, который сегодня за Древни Рим и Грецию выдают. В результате появился иудаизм и католицизм, и оба имеют корни у латинских патриархов Византии, изгнанных оттуда в 1265 году. Так вот в этих книгах описаны события не глубокой древности, а Средневековой Руси и ее доминионов-колоний. Никакого древнего еврейского народа никогда не существовало, а библейские Израиль и Иудея, это Русь и папистская Европа, воюющие между собой. Еврейский проект не насчитывает и 500 лет.

Теперь читаем Библию.

«Царица Савская, услышав о славе Соломона… пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством… И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем… И увидела царица Савская всю мудрость Соломона… И подарила она царю сто двадцать талантов золота… И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее» (3 Царств 10:1–2, 10:4, 10:10, 10:13).

На заставке к миниатюре я публикую рисунок изображающий встречу царицы и Соломона. Как видите, все тот же змей, которого попирает конь Соломона а сам всадник копьем колет проклятого змея. Гравюра из «Флорентийской Иллюстрированной Хроники» Мазо Финигвера 1267 г. То есть около 100 лет после реальной смерти Андроника в 1185 году. А поскольку, ранее этой даты не было никакого христианства, то совершенно ясно, что Ольга не могла крестить Русь в 10 веке, как ей приписывается. Поэтому не буду томить читателя, а просто сообщу, что княгиня Ольга и царица Савская это одно лицо. И встречалась она не с иудейским царем, а с Сулейманом Великолепным, тем самым, что построил храм Соломона. Вон он, стоит по сей день в городе Стамбуле и имя ему Святая София- аль Софии. Кстати, я не исключаю, что Савская это Софийская, но версия с Савой, оракулом Сафом, Павлом-меньшим меня более восторгает. Тем более, что я имею еще мноие улики это подтверждающие. Так вот, читатель, слушай теперь полное имя княгини Ольги: Прекраса Собакина, очевидно родственница Вещего Олега, возможно племянница.

Как я понимаю, катарами (татарами) в те времена называли всех, кто жил на покоренных Русью Землях, выходцев из митрополии.

В XVI веке царь Соломон (Сулейман) правил в Османии Атамании, а Собакина (Савская) была царицей СОЮЗНОГО РОДСТВЕННОГО Османии Атамании государства — Руси-Орды. А вместе они и еще ряд царств образовывали Великую Тартарию.

В некоторых русских летописях царицу Савскую называли Южской то есть Ужской или РОДСТВЕННОЙ. Например Ужгород это город родственника, а не реки Уж. Кстати, и мужик отсюда. Это просто родственник по матери. А по отцу сужик. Отсюда и суженый, поскольку именно отец решал за кого выдавать дочь.

И снова читаем библию.

Описывается торжественный прием царицы Савской-Южской при Иерусалимском дворе Соломона (3 Царств 10:1-13). «Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю» (2 Паралипоменон 9:12), см. также (3 Царств 10:13).

Давайте теперь посмотрим, как отображен Сулейман Великолепный в других источниках. И сразу найдем ответ, что библейский царь это Константин Порфирородный, то есть Константин Великородный (Багрянородный). А Ольга это Прекраса Собакина или царица Савская, которая родом с Руси причем новгородка (в летописях Новгород часто Софийским домом зовут). Древнерусские тексты как сговорились: все сравнивают Ольгу с царицей Савской. Скорее всего, эти сравнения появились во времена переписывания истории при монахах иезуитах Скалигере и Петафиусе, которые и есть родоначальники известной сегодня версии мировой истории.

Берем Повесть Временных Лет, и читаем: «В год 6463 отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду. И царствовал тогда цесарь Константин, сын Льва, и пришла к нему Ольга… И наречено ей в крещении имя Елены, как и древней царице — матери Константина Великого. И благословил ее патриарх, и отправилась она с миром в свою землю и пришла в Киев. Произошло это КАК ПРИ СОЛОМОНЕ: пришла ЦАРИЦА ЭФИОПСКАЯ к Соломону, стремясь услышать премудрость Соломона… ТАК ЖЕ И ЭТА БЛАЖЕННАЯ ОЛЬГА».

Ну, что друзья, по моему все ясно. И не стоит повторяться. Летописец прямо указывает, что Ольга и царица Савская одно лицо. Вас удивляет слово Эфиопская Царица? Не напрягайтесь. О том, что СКИФИЮ-РУСЬ в средние века называли также и ЭФИОПИЕЙ вам скажут многие летописи и даже Царь-книга –Лицевой Летописный Свод Ивана Грозного.

Между прочим, Сулейман Великолепный это тоже Комнин. От потомок того Комнина, который бежал к туркам сельджукам и основал там свое царство. Это старший брат Исуса-Андроника, но от другой матери. То есть царица Савская это просто родственница, поскольку происходила от Павла-Савы.

Итак, понимая, кто такой Константин Порфирородный, мы можем установить в каком веке жила и правила Прекраса Собакина, она же княгиня Ольга, она же царица Савская и Эфиопская.

Сулейман I Великолепный (Кануни) 6 ноября 1494 — 5/6 сентября 1566) — десятый султан Османской империи, правивший с 22 сентября1520 года, халиф с 1538 года.

Сулейман считается величайшим султаном из династии Османов; при нём Оттоманская Порта достигла апогея своего развития. В Европе Сулеймана чаще всего называют Сулейманом Великолепным, тогда как в мусульманском мире Сулейманом Кануни (искаженное Комнин).

Читателю не стоит удивляться, ведь ислам вышел, как и все мировые религии, из христианства и практически не отличим от староверия. Это во времена никонианской реформы апостольской церкви возникли главные расхождения, поскольку на Руси, при Романовых, была принята за христианство вера жидовствующих лютеран (термин не мой а из старообрядческих книг). Так что РПЦ совершенно нельзя именовать Русской православной церковью, скорее Российской Ортодоксальной Греко-Каф(т)олической церковью, ведь так именовалась официальная церковь Российской империи до революции 1917 г. А РПЦ это ее сокращенное название. Кстати, и ортодоксия не православие, а ПРАВОВЕРИЕ (орто - право, доксия - вера). Загляните сами в словарь и увидите, как вас обманывают с времен Великой Смуты.

Читатели мне задают многие вопросы о появлении в современной России Верховных жриц, которые себя относят к потомкам княгини Ольги. Начнем с того, что по Русскому Праву, у нас не может быть потомков по женской линии, поскольку на Руси существует право по отчеству или по отцу. Право по матери существует у иудеев. Поэтому никаких потомков княгини Ольги просто не существует, могут быть потомки князя Игоря, по его сыну Святославу. Кроме того слово жрец означает ЗРЕЦ или наблюдающий. В латыни это епископ, что и означает надзирающий. Греция это Жреция или страна епископов. Поэтому, под верховной жрицей можно понимать лишь ПАТРИАРХА или просто ПАПУ (папа римский и украл это слово отсюда). Значит, Верховная Жрица Руси должна быть мамой, но такого сана для женщины не известно в мировой практике. Вообще жриц путают с весталками. А само современное понятие жриц и жрецов это дань приключенческой литературе 19-20 веков и Голливуда. Никаких жрецов не существовало ранее этого, а вся зреческая каста священников, делилась на зрецов храма и зрецов бога. Первые это иереи (измененное евреи) и протоиереи, а вторые это епископы, митрополиты и патриарх. Кстати, евреи здесь не национальность, а обозначение веры в единого бога, которая существовала в до-христианские времена. Это позже валашские цыгане, переселенные на Рейн и в Испанию (ашкеназы и сефарды) начнут именовать себя евреями и для них придумают иудаизм. Валахи они самые обычные. Другое дело, что иудаизм принимали и славяне. Например, на современной Украине, где, когда то была паразитическая страна Хазария – Казакия. Впрочем, почему была? Она там до сих пор. В смысле паразитическая страна.

Я не вправе учить читателя как ему жить. Но, ты бы, был поосторожнее с этими жрицами, приятель. Они до добра не доведут. У иных дам такое воображение, что не упаси бог. Это я тебе как старый Казанова говорю. Потомки Святослава известны и прослеживаются вплоть до Великой Смуты. Дальше сложнее, но я и это проследил в иных работах.

Есть такая книга «Последний путь святого семейства». Авторы А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский. Вы сами можете прочесть, что произошло с правящей династией Руси. Вкратце они ушли в Индию, потом в Тибет, а затем основали правящую династию Манжуров в Китае. Она существовала до конца 19 века, пока к власти не пришла императрица Цыси.

Живы ли они? Да живы и потомки Христа-Андроника среди нас. Их миссия особая. Они изменят мир. Как я писал ранее, в самое Рождество 2016 года в России родился мальчик, который войдя в возраст, станет правителем России и навсегда изменит ее, вернув ей древнюю веру и название Русь. За Путиным придет А.Г. Дюмин (он сейчас губернатор Тульской области), а за ним Комнин, которому сейчас чуть больше годика. Вот в его правление мир полностью откажется от банковского процента и социального неравенства. Вот это и будет настоящая Русская Весна.

Откуда знаю? Так я же катар и видам катаров!

Понимаешь, читатель, ложь удовольствие дорогое. Дабы ее обслуживать, требуются недюжие силы и многие затраты. Да, она приносит прибыль, но требует постоянных вливаний и поддержки. Правда же существует просто так и ей не нужны попы и золото церквей, посредники для общения человека и Бога. Мир прост и гениален, сложным и запутанным его делает именно ложь. Я много писал про то, как шаманы разных времен зарабатывают на человеческом невежестве. Какая разница, как их зовут: жрец, папа, поп, ксенз, мулла и прочая братия паразитов? Главное, что творимая ими ложь уводит людей от истины, снизводя их до скотского состояния. Цель у них одна – жить припеваючи, не трудясь, а лишь поучая. Разновидность замполитов в армии. Меняется власть, меняются попы и их церкви, начинается новое наслоение лжи. А значит, требуются рабочие руки, что бы всю эту ложь обслуживать. Но, как только человек поймет, что он свободен, он неожиданно сам для себя откроет Веру в Всевышнего Бога, которому совершенно чужда вся эта мишура и суета в передней его царства. Да и в передней ли? Впрочем, это твой выбор, я свой сделал и иду путем своих предков.



Очищение



Постой, постой душа живая

Под очистительным дождем,

Когда зарница золотая

Пронзает беспокойный гром.



О, трепещи худое тело!

Душа возвысится тогда,

Когда на мир похолодело,

С небес низринется вода.



Омоет раны и обиды,

Поднимет голос до выси,

Раскроет сны, разверзнет виды,

В меха укутанной Руси



Гроза громилою восстанет,

В кипенье буйном облаков,

Сверкнет изломанною гранью,

И грянет силой порохов!



Весь мир повергнет на колени,

Всем страх и трепет наведет…

Весна дорогой поколений,

Тропой исхоженной идет.

Источник: https://www.proza.ru/2017/03/20/1602