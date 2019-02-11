Сукин сын Пушкин! Три мушкетера.

Обители севера строгого,

Накрытые небом, как крышей!

На вас, захолустные логова,

Написано: сим победиши.



(Борис Пастернак)





Сегодня, на фоне поднятого СМИ ажиотажа вокруг вселенского патриарха в Константинополе и томоса для Украины, особо интересной для читателя может оказаться информация о том, кто такие эти патриархи вообще.

Из 223 известных Константинопольских патриархов лишь 95 скончались на своей кафедре (все они были избраны пожизненно), 35 вступали на кафедру дважды, восьмеро — трижды, трое — четырежды и трое — шесть раз. В 72-х случаях Патриархов низлагала светская власть или народ, 36 Патриархов бежали со своей кафедры, причем один из них дважды. То есть мной приведены убедительные доказательства того, что в православном мире, у этих попов нет того уважения, какое существует у подобных им попов в Ватикане.

Интересен и такой факт: особое положение в мире, относительно исключительной юрисдикции над всею православной диаспорой этих патриархов появилось совершенно недавно – всего 100 лет назад, во времена Константинопольского патриарха Мелентия Второго в 1920 году. Собственно говоря, после завоевания Константинополя османами в 1453 году епископ Константинополя, ставшего столицей османов Истамбулом, который входил в Двуглавую Империю Великую Тартарию - Русь-Орду и Османию Атаманию, и обрёл статус главы (этнарха) православних только на территориях Османской империи. То есть той части Великой Тартарии, которая контролировалась османами. Константинопольский патриарх это епископ православных греческой (читай жреческой или поповской – отцов основателей) церкви исключительно тех территорий, где правили османы.

Тридцать шестое правило Трулльского собора (якобы конец VII века, а на самом деле 17 века) гласило: «Определяем, да имеет престол Константинопольский равные преимущества с престолом древнего Рима и, якоже сей, да возвеличивается в делах церковных, будучи ВТОРЫМ по нем: после же оного да числится престол великого града Александрии, потом престол Антиохийский, а за сим престол града Иерусалима».

Следует отметить, что патриарх Мелентия Второй с которого и началась вся эта «Вселенность» - один из наиболее противоречивых деятелей Православия в XX веке. Проводил новостильную реформу и стоял у истоков экуменического движения, был единственным в истории Православной Церкви лицом, последовательно возглавлявшим 3 различные поместные автокефальные Церкви и даже носил титул папы - в 1926—1935 годы, он Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки (под именем Мелетий II).

Вот его полный титул в те года - Блаженнейший, Божественнейший и Святейший Отец и Пастыреначальник, Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной.

Итак, поздравляю вас господа, в греческой церкви оказывается 13 апостолов! Век живи, век учись, да дурнем помрешь. Не знаю как вам, а мне захотелось шестую бригаду этому попу вызвать. Здесь даже я, психолог с серьезными работами в области этой науки бессилен, здесь удел психиатрии.

Впрочем, дадим слово его коллегам по цеху; митрополит Керкирский Мефодий (Кондостанос) так охарактеризовал его: «беглец со святых мест, из Китии, из Афин, из Константинополя, Мелетий Метаксакис — непостоянный и неспокойный властолюбивый дух, злой демон».

Осталось завершить этот портрет следующей информацией, которую никто и не скрывает: данный поп являлся масоном и был членом Великой масонской ложи Греции.

Скажите, вас еще удивляют события, происходящие на Украине и «неожиданное» требование томоса? Константинопольский патриархат это давно часть масонской ложи и к православию имеет отношение не большее, чем Горбачев к идеям Коммунистического Интернационала. И идеология для создания томоса определяется двумя масонскими ложами: под юрисдикцией Великой национальной ложи Франции работает ложа «Астрея» № 100, а под юрисдикцией Великой ложи Франции ложа «Александр Сергеевич Пушкин» № 1101. Последняя является историческим обоснованием древности Киевской Руси, которая была выдумана императором Александром Первым и компанией из Тайной Его Императорского Величества Канцелярией, в которую входил Пушкин в 1825-1836 гг. Это он, станет после своей постановочной дуэли на Черной речке и мнимой смерти на набережной Мойки влиятельным членом Великой национальной ложи Франции под именем Александра Дюма.

Сейчас я вам открою тайну «Трех мушкетеров» и вы поймете, почему роман о ЧЕТЫРЕХ мушкетерах так называется.

Посмотрите на фотографию Дюма-Пушкина, которую я поставил в заставку к этой работе. Видите жест правой руки, когда два пальца вместе, а два разъединены? Этот жест именуется у масонов «коготь дракона». Теперь вам понятен девиз этой четверки: «Один за всех и все за одного»? Это просто пояснение знака «коготь».

А теперь слушайте. Настоящее имя Дюма, которое взял Пушкин, звучит вот так: «Alexandre d'Humas» — то есть Александр из рода Юма. Официальная версия гласит, что предком Дюма-Юма был выдающийся британский философ Дэвида Юма (1711-1776), который развивал агностицизм, учение о непознаваемости мира.

Современник Юма, епископ Беркли утверждал, что мир непознаваем потому что жизнь это сон, следовательно, и познавать нечего. Согласно Юма, отсутствует не только объект познания, но и сам субъект. А значит, нет вообще ничего и никого.

Мушкетеры — это воины Пустоты. Или, точнее, воины Абсолютного Отсутствия. Но не все, а лишь трое из них. Отсюда и название — "Три мушкетера". Один существует, но по Беркли ему все это снится.

Сейчас самое интересное. Помните клеймо миледи на плече – трилистник? Это все тот же «коготь». Три языка пламени - просто стилизованная лилия. А сама лилия знак масонской ложи «Приорат Сиона», о которой ходит множество слухов и даже катаров с тамплиерами к ней пристегнули. Я уже много раз повторял, что катары это воины Руси Орды, а тамплиеры – это воины Османии Атамании, то есть две армии, против которых и боролись масоны. Вся Европа того времени покрыта гарнизонами и тех и других и поделена по какому то принципу, не наносящему ущерб друг другу. Это не только дружественные армии, но и люди, имеющие общую веру, ведь ислам вышел из древнего царского христианства. То есть говорить о масонах у османов или ордынцев нет никакого смысла. Наоборот, следует говорить о том, что «Приорат Сиона» рожден в кругу противников империи.

Впрочем, вернемся к знаку дракона. Он не только плагиат, но и лукавая переделка двуперстия староверов. Сотворите двуперстие и посмотрите на правильное толкование выражения «Один за всех и все за одного». Видите, указательный и средний палец вместе, а большой, безымянный и мизинец втроем. При этом безымянный палец, как бы не существует, поскольку, у него нет имени. Вот вам «Три мушкетера». То есть двуперстие и есть то, что по мнению Юма и есть отсутствие объекта познания и самого субъекта. Проще говоря отказ от старой веры и введение апостольской церкви. А старая вера это «предание старины глубокой», причем настолько, что уже никто и ничего про нее не помнит и сама она не более, чем сон человечества. И только с воцарением новой веры человечество пробудилось от сна и начало креститься трехперстно. То есть мушкетеры стали не Абсолютным Отсутствием или воинами Пустоты, а реальностью. Ну, а куда эта реальность завела планету, читатель и без меня расскажет, глядя на титул православного папы Африканского и Судии Вселенной. Непонятен последний тезис?

Тогда читайте библию:



- Так как все мы грешные, то не вправе судить друг друга. Судить может только Бог!

Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.

(Первое послание к Коринфянам, глава 4)



На первом Никейском соборе император Константин (а это Дмитрий Донской) узаконил АПОСТОЛЬСКОЕ христианство, но потребовал от епископов переписать и дополнить новую религию так, чтобы интересы кесарей были в ней на первом месте. Именно в этот момент был произведен пересмотр писаний, которые противоречат божественности Исуса и сам Исус объявлен Сыном Бога. Были отсеяны тексты, которые говорили, что бог Израиля совсем не тот, за которого он себя выдает. В общем коренным образом поменялась вера на религию. И вот в чем смысл всей этой перемены:

"Ради Господа подчиняйтесь всякому человеческому установлению: царю ли, как занимающему высшее положение, или правителям, как посылаемым от него, чтобы наказывать совершающих злодеяния и хвалить делающих добро. "

1 Петра 2:13,14.

У вас есть еще вопросы о всех этих патриархах и правителях узурпировавших на себя никчемных власть Бога? Я думаю, что предельно ясно, что произошло после Куликовской битвы – обожествление церковной и государственной власти.

Позвольте сказать несколько слов и о дате Куликовской битве 1380 года, первой религиозной войны в прошлом человечества.

Интересную штуку я обнаружил. Последний правитель Византии Константин 11 Драгаш погибший с мечом на стенах Константинополя в 1453 г. Он единственный ПАЛЕОЛОГ с такой приставкой. Палеолог это просто Древний Род. Сегодня считается, что Драгаш это ДОРОГОЙ. А мы с Вами почитаем имя на оборот - ШАГАРД.

Земля еще именуется Асгард, то есть Шагард и Асгард одно и то же. Все зависит от произношения в регионах.

А у греков Земля именуется Деметра. От Деметры происходит имя ДИМИТРИЙ, ДЕМЕТРИЙ, Дмитрий. Знакомьтесь - перед Вами Дмитрий Донской.

А если это так, то Драгаш-Шагард-Донской сражался с османами на стенах и был убит в бою, а затем опознан по туфлям с золотыми орлами. То есть он не старик и мог держать меч. Правит Драгаш 6 января 1449 — 29 мая 1453. То есть Всего 5 лет.

Но если он Дмитрий Донской, значит и битва Куликовская была в иное время, не в 1380 году, а лет на 50 позже.

Известно, что Константин Великий прибыл в Константинополь не сразу после битвы, а примерно через 3 года.

Вот тут и понятны странности с Карамзиным и отнесение ее к татаро-монгольскому игу, которого никогда на Руси не было. Официально время ига 1243-1480. А Константинополь пал в 1453 году. Значит надо было сдвинуть Дмитрия Донского пораньше, ведь существовала опасность того, что станет ясно, что Константин Великий с его битвой у Мульвийского моста не что иное, как дубликат Дмитрия Донского в Куликовской битве на московских Кулишках, на месте слияния современных рек Москва (Дон) и Яуза (Непрядва).

То есть Куликовская битва состоялась в районе 1440-1449 гг, до переноса Донским своей столицы на Босфор.

А Мульвийский мост Константина Великого, это отражение русского сказа про Калинов мост. Калинов мост — мост через реку Смородину в русских сказках и былинах, соединяющий мир живых и мир мёртвых. То есть, образно – место битвы. На западе это Ма(у)львийский мост, то есть мост где растут мальвы – цветы смерти. Их второе название просвирник. Для тех, кто не знает, просвира или просфора это такой хлеб, употребляемый в православии для таинства Евхаристии и для поминания во время Проскомидии живых и мёртвых.

Вот и открылась христианская тайна Калинового моста, за которым живет Змей Горыныч (дракон) и баба Яга. Перед вами еще одна из песен царского родового христианства.

Смотрим снова на Трехглавого Змея Горыныча и видим все тот же принцип «Один за всех и все за одного». Перед вами солнечный Бог о трех головах: Утро (Восход), Полдень (Зенит), Вечор (Закат) – Троица человеческого рода и его Бога Добра-Рода. Отсюда и слово УПоВаем (УтроПолденьВечор), и слово ВЗЗываем (ВосходЗенитЗакат). И никаких язычеств, а просто ДРЕВНЯЯ ТРОИЦА.

Вон на небе головы дракона извергают утренний туман – дым, полуденный жар – огонь и вечерняю (ночная) прохлада – росу. В большинстве случаев у змея отмечается способность к полёту, но о крыльях его, как правило, ничего не говорится – зачем Солнцу крылья? Важной особенностью змея является его огневая природа, однако как именно извергается огонь, сказки не описывают. Огонь змей носит в себе и извергает его в случае нападения (протуберанец). Кроме огненной стихии змей связан и со стихией водной, и две эти стихии не исключают друг друга (туман и роса).

Я думаю достаточно для пояснения, что Солнце и Змей Горыныч это одно и то же? Вот только боюсь, что читатель не до конца осознал девиз мушкетеров. По Пифагору (а это одно из отражений Христа) наша звезда Солнце только светило, которое горит от божественного огня, расположенного далеко во вселенной. И я подозреваю, что этот огонь не бородатый папа Африканский из сумасшедшего дома с выпиской-томасом для не менее сумасшедших. Три ипостаси солнца на небе это одна ипостась божественного огня в центре вселенной. И она состоит, если посмотреть на двуперстие из двух сведенных пальцев – указательного и среднего. Если вы помните, то за Калиновым мостом живут двое – Горыныч и баба Яга, то есть Род и Роженица. И между ними любовь. Вот почему Бог это любовь.

В иных работах я рассказывал, что в период с 1825 по 1836 год в России была проведена массовая фальсификация древних христианских песен и сказов, под церковные сказки, которые и были выданы за наше истинное наследие. Так у Горыныча и Яги появилось злое начало, чего ранее никогда не было.

Для того, что бы внедрить фальсификацию, на примере действующей ныне иезуитской хронологии, началось удревление событий прошлого России и вместо истины создали историю. То есть Христианство, появившееся в 12 веке, было размазано по несуществующим тысячелетиям, а для создания правдоподобности, на базе сказов и крюковых песен родового царского христианства придумали сказки, которые оправдывали греческую церковь на Руси.

Тогда же придумали и Киевскую Русь, перетащив на берега Днепра былину Византии. Создав гений Пушкина (а он действительно гений) фальсификаторы использовали его, как непререкаемый авторитет, а сам Пушкин, входивший в круг фальсификаторов, придумал хитрый ход: он менял смысл слов, придавая им новые значения. Синонимы, антонимы, анонимы и прочее, все идет из этого времени и они основательно загадили и сам язык, и умы его носителей. Нет никакого журавлиного ключа, а есть журавлиный клич. И такое наблюдается повсеместно, а дурни от лингвистики, старательно ищут этому оправдание, возводя ложь в правила Великого Языка.

Еще одной хитростью того времени, было создание Толковых Словарей, в которых закрепили в письменном виде фальсификацию. Сегодня любая никчемность тужится послать ссылку на Энциклопедию, ни мало не смущаясь тем, что даже не представляет, какой степени глупость он совершает. Особо поражают статьи Википедии, в которых даже нет подписи автора. Я писал, как возникла эта энциклопедия для неполноценных детей, чьи умственные способности не позволяют совершать самостоятельное обучение. Господа, возьмитесь за голову и смотрите на мир своими глазами.

Я недавно поместил в интернете фотографию синей двери и белой стенки в близком приближении, но повернутую горизонтально. Вы не поверите, но все люди назвали это фото морем и пляжем и в комментариях мечтали там отдохнуть. Могу организовать этот отпуск, причем с чисткой картошки. Вход в погреб на участке моего товарища, фотографию которого я сделал более 12 лет тому, существует и поныне. Дверь, правда, облезла, что прекрасно сойдет за облака. Поразительный эффект, понятный мне, как психологу. Но не понятный тем, кто утверждал, что это пляжи Бразилии. Всего лишь один поворот фотографии и такой эффект. А что говорить, если с вами поработал гений Пушкина, да и не только его. Вы знаете, я совершенно уверен, что пожелай я продать любому ротозею всякую дрянь, с заданием я бы справился блестяще. Наблюдение за обществом говорит, что лишь 3-6 % людей способны к логическому мышлению, остальные же существуют в примитивном понимании мира. И пока это будет продолжаться, просвета в людской жизни не будет.

Однако, эта работа вам должна пояснить масонский знак "коготь". Кстати, он существует еще и в виде козы, но это у сатанистов. Разбирать это непотребство не желаю и вам не советую.

Три мушкетера это Троица, где один, состоящий из двух пальцев - Христос, живший и на небе и на земле. Вот он то и есть тот, которому все приснилось. А два других это Бог Отец и Святой дух - воины Пустоты. То есть, по мнению масонов весь мир это сон Бога. А поэтому с прошлым можно распоряжаться как тебе заблагорассудится. Ничего этого не было, а был сон. Вот и обманывают людишек, как хотят - спите спокойно дурни! Ваша вера должна спать. Помните у Пушкина в "Спящей красавице"?



«Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе,

Не боишься никого,

Кроме бога одного.

Аль откажешь мне в ответе?

Не видал ли где на свете

Ты царевны молодой?

Я жених ее». — «Постой, —

Отвечает ветер буйный, —

Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ней глубокая нора;

В той норе, во тьме печальной,

Гроб качается хрустальный

На цепях между столбов.

Не видать ничьих следов

Вкруг того пустого места;

В том гробу твоя невеста».



Спящая красавица это старая вера, которую отравили ядовитым яблоком от нищей черницы (монашки) - никонианской веры. Вот такая тайна этих господ-масонов. А вы тут мне про моих катаров-староверов толкуете и в титулы попов верить предлагаете! Смех и грех со ссылками на Википедию.

Источник: https://www.proza.ru/2018/09/05/1048