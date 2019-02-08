Сукин сын Пушкин! Блюдечко с голубой каемочкой.

Гостиный двор ярморочный как на блюдечке, но и мал, как сахарный.

(П. А. Вяземский, Старая записная книжка. Часть 2, 1852)



Заинтересовавшись выражением «видно как на блюдечке» я с удивлением обнаружил, что оно настолько ходовое в русском языке, что не может появиться случайно. А уж «голубая каемочка» этого блюдечка и подавно. Согласитесь, что у тарелок каемок множество, но Великий Язык сохранил именно голубую каемочку, а не золотую или зеленую.

Но, пуще всего, желание разгадать эту тайну, придала мне сказка про серебряное блюдечко, на котором каталось золотое яблочко, и в котором можно было увидеть весь свет.

"Всё, как на блюдечке за золотым яблочком".

(Н. К. Рерих, Духовные сокровища. Философские очерки и эссе, 2015)

Ну что читатель, поищем в нашем прошлом «блюдечко с голубой каемочкой, по которому яблочко каталось»?

Далеко ходить не придется – достаточно съездить в Коломну и подойти к скверу, который, как смотровая площадка возвышается над реками Москвой и Коломенкой. И зовут это место из покон веков БЛЮДЕЧКОМ. С него и начинался этот город. Вот только не Коломной его звали до 1812 года, а той самой Москвой «спаленной пожаром» наполеоновского нашествия. Просто фальсификаторы, создававшие историю России во времена Александра Первого, поменяли местами Коломну и Москву, а затем придумали им никогда не существовавшие с ними истории.

Не горел современный Московский Кремль на Боровицком холме во времена Наполеона, поскольку он Коломенским монастырем был. Горел и был разрушен тот Кремль, который ныне за Коломенский Кремль выдают, а на самом деле, самый, что ни на есть Московский. Там, именно там, было сердце России. И Блюдечко тому доказательство.

Голубая каемочка этого Блюдечка это 4 реки, протекающие в Коломне и окружающие древнюю Москву.

Однако читатель, нам с тобой следует договориться, дабы не попасть в полную путаницу. Давай я буду места и далее называть так, как они именуются ныне, а ты, читая, будешь понимать, где древняя Москва, а где Новая Москва, исходя из того, что я написал выше.

Так, что же за Блюдечко такое в Коломне обнаружилось? Да не обнаружилось, а было там с давних времен. Только фальсификаторы его сейчас до уровня сквера свели.

«Сквер Блюдечко — древнее поселение на территории Коломенского Кремля, с которого, как предполагается, началось развитие современной Коломны. Раскопки 30-х и 90-х годов XX в. подтвердили существование на этой территории древнейшего поселения, относящегося к дьяковской культуре железного века. Здесь стояли первые городские укрепления. Традиционно сквер Блюдечко считается самым древним участком Коломенского Кремля и любимым местом народных гуляний коломенцев (в прошлом)» - вот такую скупую информацию дает нам справочник.

Я же поясню, что Коломенский Кремль стоит на высоком берегу, на плато в 24 гектара и с этой высоты видно все вокруг на великие дали. Вот это плато и называется Блюдечком, а если подъезжать к Коломне с любой стороны, то ее Кремль виден, как на блюде. Да и окружено это блюдо со всех сторон синими реками, вот тебе и кайма голубая. Что до красного (или золотого) яблочка, которое катается по всему блюдечку, так это Солнце. Оно движется по небосводу и освещает все дальние страны, которые можно рассмотреть с плато высотой 122 м, как на блюдечке.

«Ну, вот она и базарная площадь — как на блюдечке с голубой каёмочкой — всех видно».

(Сергей Коротков, Найти Копейкина. Документальные поэмы и повесть).

«Машенька села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, поет-приговаривает:

"Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне и города и поля, покажи мне леса, и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь-матушку».

(Серебряное блюдечко и наливное яблочко. Русская сказка)

В старые времена на блюдах любили делать рисунки, в том числе и Кремль на них изображали. В Кремле обязательно были храмы, а посему он именовался ЛОБНЫМ МЕСТОМ, то есть тем местом, где следовало делать земной поклон. Первое из Лобных Мест в христианстве - это место, где был установлен крест Распятия, на Голгофе – Лысой горе, Черепе, Лбе.

Я уже описывал местонахождение Голгофы, как горы Бейкос в пригороде современного Стамбула и «могилы Юши» на ней, сохранившейся по сей день. Очевидно, что и в каждом христианском городе, должно быть такое место. В современной Москве это Лобное место на Красной площади. По моему мнению, ранее Красная площадь в Коломне тоже была. Только ее звали Серебряной. Вспоминайте Вифлиемскую звезду, которую я описывал в работе «Рожденный в водах живого елея» - она серебряная с дыркой для державы посредине.

Вот и в сквере Блюдечко на Столовой горе, Коломенского Кремля – Блюда (божьего люда) было такое Лобное место, где ранее стоял крест с распятием. А поскольку Христос олицетворяется с солнцем, то ему с распятия виден весь мир.

Все сооружения Коломенского Кремля именуются Скатертью Самобранкой. То есть 24 гектара (верст коломенских) укрепленной (самобраной) земли. Ска – это два (отсюда и скань – свитая/двойная нить), а «терть» или четверть это четыре. Вот вам и тайна коломенской версты – это просто верста в квадрате. Ну, в смысле не просто длинный, а длинный дважды.

Смотрите, как красиво: раскинулась Скатерть Самобранка, а на ней как на блюде, на Столововой горе, Блюдечко стоит, по которому солнышко катается (тень от распятия) и время показывает, а кругом церкви дивные с куполами, что кубки перевернутые – красота, да и только! Прямо так и рисует воображение пиршеский стол – вали братва за пирогами да пышками царскими! А ты Сирота Казанская погоди, тебе не сидеть за столом московским, потому, как ты Дурочка. Твое место в Стамбуле ныне.

Картина Васнецова «Аленушка» на самом деле называется «Дурочка Аленушка». В те времена дурочка означало сиротку, а дурак был четвертым сыном в семье. То есть Сирота Казанская, это Дурочка Казанская или Елена Казанская. Все кто читал мои работы про Казань, знает, что она первая Мекка и из нее вышел в поход пророк Магомет (мир и благословление ему!) с новой верой – Исламом. Сам Ислам это учение Исуса, просто переданное Пророком Магометом (мир и благословление ему!) в иной, более аскетичной и воинской форме. Елена Прекрасная, за которую была война в Трое (а это Стамбул) это просто вера. Я это пояснял в работе «Зачем Парижу Прекрасная Елена?». То есть Сирота Казанская не что иное, как Ислам (Исуса лама – учение Исуса).

Я думаю, что настанут такие времена, когда ислам снова объединится с древним староверием-христианством и расцветет могучее дерево истинной веры. Русская вера и ислам одного корня. Конечно, я говорю о староверии, а не о никонианстве.

Однако, вернемся к нашему былинному застолью. 18 января 1366 года в храме Воскресения Словущего (а это просто Говорящего или СлОвянина) венчались святой благоверный князь Дмитрий Донской (Константин Великий) и святая княгиня Евдокия (в иночестве Евфросиния) Московская. По правилам того времени венчание должно было проводиться только в месте рождения невесты – это было обязательное условие. Сегодня историки поясняют этот феномен тем, что Москва была сожжена и потому, поехали венчаться в Коломну. Это неправда. Евдокия родилась в Москве, только той, что так именовалась до 1812 года, когда ее сожгли французы, приглашенные специально ради этой миссии Александром Вторым из Европы. То есть само прозвище Евдокии и место ее венчания прямо говорит о том, где находилась древняя Москва - в современной Коломне.

Древний герб Коломны содержит рисунок непонятного зверя. С кем только его не ассоциировали, а вот с леопардом (лев шествующий) не додумались. Но ведь все просто.

В Коломне чеканились свои деньги, на которых было и изображение неизвестного зверя, аналогичного вышеупомянутому. Коломенских монет в настоящее время известно только три. Относятся они к 1410-1425 г.г. Так вот деньги мог печатать только стольный город. И знак леопарда на них это просто знак денег – лео, лев, лея и т.д. То есть золотая монета имевшая хождение. Это не герб Коломны. Ее герб - серебряная колона с золотой короной или столп (стол престола государя), то есть столичный город – Древняя Москва. А леопард лишь знак монетного двора, «Батыевая печать» (Батый это Иван Калита – царь-священник или Халиф). Посмотрите сами на этот герб. Во-первых, он изображен на блюде, а во-вторых, в навершии его виден знак изобилия – полная корзина.

Вы спросите, почему именно лев? Ну, так ведь он царь зверей, да и грива его на солнечные протуберанцы похожа. То есть монета это маленькое солнце или голова льва. Орел это герб, а решка это просто ряшка, ряха или морда. Аверс и реверс по современному толкованию.

То есть, там где было изображение леопарда, там чеканились и хранились деньги. Все подклети церквей того времени снабжены барельефами с леопардами.

В Коломне, на церкви Иоанна Предтечи в Городище, как раз и изображена «Батыева печать».

В иных работах я рассказывал, для чего изначально строились храмы на Руси и чем занимались в них священники, кроме исполнения треб. Это просто хранители имперского золота. Церковь не всегда была такой, как ныне и право совершать требы за деньги ей дано от царей для самоокупаемости, дабы не смели попы и помышлять о государевых финансах. Главным гарантом от воровства государственных ценностей (леопардов) был затрудненный доступ в подклети, где хранились и тела умерших, а еще суеверия и боязнь Божьей кары.

Размеры и мощь Коломенского Кремля поражают и я еще не раз вернусь к этому месту, тем более, что скопилось достаточно любопытного материала о этой настоящей Старой Москве, которую Романовы уничтожили хитроумным способом – призвав Наполеона на Русь, ради уничтожения остатков возрождающейся из пепла ордынской знати Великой Тартарии.

Всю войну 1812 года необходимо пересматривать именно в аспекте перемены названий Коломна-Москва и наоборот. Я уже понимаю, что на самом деле происходило в те времена и зачем Пушкин и Даль искажали русский язык, сочиняя сказки и толковый словарь. Вы будете удивлены, но все мракобесие вышло именно из 19 века, из под пера талантливого фальсификатора А.С. Пушкина и компании, которые работали в Пензенской области, в имении господ Кеков (Кеккеренов), под руководством «покойного царя» Александра Первого Отцеубийцы. Именно тогда и были созданы «русские народные» сказки, на основании устного предания царского родового христианства. Благодаря Пушкину, мы заведены в темные воды Лукоморья (море Лукавого, Чертового озера, Чертовых вод) и сегодня ломаем копья в постижении «мудрости» этих сказок. На самом деле все было совершенно иначе.

Так, что запомни, приятель, любое блюдечко с голубой каемочкой это Древняя Москва, нынешняя Коломна. А ежели ты на дружеской попойке уснул в салате, то считай отбил поклон Лобному Месту в прошении ускорить себе смерть.

Источник: https://www.proza.ru/2018/09/10/987