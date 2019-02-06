Фёдор Конюхов: Ответы на ваши вопросы 05 февраля 2019

Весельная лодка «АКРОС» под управлением Фёдора Конюхова подходит к важному рубежу – половине пути. Стартовав 6 декабря 2018 из новозеландского города Данедин (Dunedin), российский путешественник за два месяца на веслах преодолел расстояние от Москвы до озера Байкал – 5 400 километров. За это время российский гребец установил несколько промежуточных рекордов: самое длительное пребывание в Южном океане на весельной лодке – 62 дня (предыдущее достижение было у француза – 59 дней); наибольшее пройденное расстояние; а также, Федору Конюхову в океане исполнилось 67 лет, и на сегодняшний день он самый возрастной океанский гребец.

Подписчики соцсетей задают вопросы Фёдору Конюхову. Мы постарались их суммировать и попросили Фёдора ответить на эти вопросы.

Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы:

Есть ли пластик, мусор в Южном океане?

Ф.К. Нет, в Южном океане я не видел пластика, ни одной бутылки или целлофанового мешка, хотя я нахожусь близко к воде.

Правда ли, что облака другие, не такие, как над сушей?

ФК. В океане, конечно, другие облака, особенно в Южном океане. Здесь низкая облачность, низкое давление, постоянные циклоны.

Самая большая волна величиной с какой этаж?

ФК. Я специально не измеряю высоту волн, но когда поднимаюсь на гребень, видно очень далеко, как будто я на капитанском мостике судна.

Вам не страшно?

ФК. Любому человеку страшно в таком безбрежном просторе и так далеко от цивилизации, но я привык и знаю, как себя вести в этих ситуациях.

Зачем вам это?

ФК. Я так живу, это мой образ жизни – познавать нашу планету, себя, окружающий мир.

Как всего лишь сантиметр обшивки корпуса выдерживает удары?

ФК. Корпус лодки выполнен из композитного «сэндвича» (внешний слой карбонового волокна, пенопласт, внутренний слой карбона. Также подводная часть проклеена кевларом, который используется в бронежилетах. Пока лодка выдерживает нагрузки.

Если лодка перевернётся, что будет?

ФК. Лодка спроектирована так, чтобы вернуться на ровный киль после переворота. Мы специально проводили roll over тест в мае прошлого года в Англии. Другое дело, что тест мы проводили без всего оборудования, без антенн. Теоретически, должна встать на ровный киль, но лучше мне избежать переворота на этих широтах.

Как сушить вещи?

ФК. Никак. В каюте для сна оборудован тёплый пол, состоящий из нагревательных элементов, какие используются у нас в домах и квартирах, но они лишь подогревают пол, а не сушат вещи. У меня несколько комплектов вещей, упакованных в специальные мешки, когда одежда становится насквозь мокрая и пропитанная солью, я ее меняю на сухую. В океане из-за соленой воды невозможно высушить вещи. Для этого нужно прополоскать в пресной воде, а у меня ее ограниченный запас.

Как лодку во время шторма не сносит с курса?

ФК. Лодка оборудована пером руля и автопилотом, он держит заданный курс. Когда ветер усиливается до 25 узлов и понимается волна 3 метра и больше, я вынужден держать лодку по волне и по ветру, курс уже не важен, главное — пережить усиление ветра или шторм. Если ветер встречный, лодка стоит на месте или, при усилении, я вынужден развернуть лодку и лечь на обратный курс. Главное, не поставить лодку бортом к волне и не получить Т-образный удар.

Есть ли интернет? Как выходите на связь?

ФК. На борту два типа спутниковой связи от компании Iridium. Стационарный телефон для голосовой связи и сообщения через Iridium GO. Стоит отметить, в этом году я тестирую спутниковый мессенджер Bysky. Отправляю сообщения со смартфона, по принципу обычного популярного мессенджера. Вот только фотографии пока не проходят, но партнёры из Iridium работают над этой задачей. Звоню в штаб ежедневно, вечером по Москве. Если сильно штормит, то обмениваемся короткими СМС-сообщениями, читаю ваши вопросы и пожелания.

Что вы кушаете. Какой рацион питания?

Ф.К. На борту специальное сублимированное питание, разработанное новозеландской компанией Radix. Его разрабатывали специально для таких проектов. https://radixnutrition.com/

Есть ли связь с проходящими судами?

ФК. С момента старта разошелся только с одним судном — и то, у берегов Новой Зеландии. Вот уже 60 дней никого не наблюдаю в океане. Радиоэфир молчит, это очень необычно.

Как переносите качку?

ФК. Качка – это постоянна проблема, океан невозможно выключить, здесь все время болтает, поднимает на волнах, качает с борта на борт. Лодка находится в постоянном движении. У кого слабый вестибулярный аппарат или сердце – не стоит выходить в океан на весельной лодке.

Как вы спите?

ФК. Урывками по 20-30 минут, и так набираю необходимое количество сна. Я не могу лечь и проспать 7 часов. Лодку обязательно развернет бортом к волне, приходится все время быть начеку и смотреть за заходами ветра, за сменой направления волн. Нехватка сна тоже создаёт проблемы, есть опасность допустить ошибку, особенно в штормовую погоду. Иногда забываешь пристегнуться страховочным поясом.

Какие мысли приходят во время путешествия, удалось ли что-то переосмыслить?

ФК. Все время только и делаю, что переосмысливаю жизнь, здесь для этого есть все условия. Мне кажется, человечество идет по неправильному пути, по пути разрушения себя и планеты. Мы очень мало созидаем.

Сколько миль отнимает шторм, как удерживаетесь в дрейфе?

ФК. Если шторм попутный, то продвигаюсь по курсу, но в этом и есть одна из проблем похода в Южном океане, здесь практически не бывает больше 3-х дней попутного ветра в отдельной взятой точке. Например, в Пассатах ветер может дуть от Канарских островов до Антигуа в одном направлении и на протяжении месяца. Соответственно, ветер, волна, течение – все в одну сторону. В Южном океане циклонические системы закручиваются по часовой стрелке — если ты идёшь на парусной яхте по 300-350 миль за сутки, ты можешь двигаться с этим циклоном с запада на восток. А на весельной лодке из-за низкой скорости циклон проходит через тебя.

Какие у вас солнечные батареи?

ФК. Еще в 2017 году при разработке систем жизнеобеспечения на лодке «Акрос» предусматривались три источника выработки энергии: солнечные батареи, ветрогенератор и система топливных элементов (EFOY). Я очень доволен тем, насколько эффективными оказались российские гибкие солнечные модули, изготовленные НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике по технологии компании ТЭЭМП (www.teemp.ru). Фактически, отсутствует необходимость использования других источников. На лодке всегда положительный энергобаланс. Более того, ветрогенератор оказался самым бесполезным в этих условиях. Когда океан спокоен и ветер не превышает 15 узлов, ветрогенератор не заряжает бортовые аккумуляторы, а когда ветер усиливается за 25 узлов и больше, поднимается волна, лодку бросает с борта на борт и использование ветрогенератора становится просто опасным. Также дизайнер лодки Фил Моррисон рекомендовал убирать ветрогенератор при штормовой погоде. Если лодка перевернется на волне, ветрогенератор будет препятствовать возврату лодки на ровный киль. Суммарная пиковая мощность фотоэлектрических элементов, установленных на весельной лодке «АКРОС», составляет 720 Ватт. Они питают навигационные приборы, спутниковую связь, опреснитель воды, систему обогрева каюты.

Удаётся поймать что-то в океане?

ФК. У меня есть рыболовные снасти и блесны, но ни одной рыбы я не поймал, а вот кальмаров ловил. За два месяца поймал 10 кальмаров, обычно на закате они попадаюсь на флуоресцентную блесну. Для меня это гастрономический праздник.

Какая организация регистрирует переходы в океанах на вёсельных лодках?

ФК. Как FAI в аэронавтике регистрирует все рекорды и достижения, ORS (Общество Океанских Гребцов) в Лондоне отслеживает и регистрирует переходы через океаны на вёсельных лодках. ORS напрямую получает данные со спутниковых трекеров и поддерживает свою карту маршрута. http://oceanrowing.com/Konyukhov2018/dist_map.htm

Источник: https://konyukhov.ru/otvety-na-vashi-voprosy/