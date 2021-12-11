Свой юбилей Фёдор Конюхов встретит в открытом море. Он отправится в уникальную экспедицию. На катамаране NOVA, питаемом солнечной энергией, он совершит первый в мире одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны.

Его имя знают во всем мире. Легендарный русский путешественник, священник, художник, писатель… Действительный член Русского географического общества. Академик Российской академии художеств. Член Союза художников России. Член Союза писателей России. Автор более 20 книг и более 3000 картин. Книги, картины и иконы пишет во всех своих, даже самых экстремальных, путешествиях.

И это всё – в одном лице! – Фёдор Филиппович Конюхов, наш современник, великий патриот России.

…Первую экспедицию он совершил по Азовскому морю в возрасте 15 лет. Ныне у него за спиной – пять кругосветных плаваний, 17 раз он пересёк Атлантику на парусных яхтах, совершил три океанских перехода на вёсельных лодках.

Первый в мире человек, достигший пяти полюсов нашей планеты: Северного географического, Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты), мыса Горн (полюс яхтсменов).

Первый россиянин, которому удалось выполнить программу «Семь вершин мира» – подняться на высочайшую вершину каждого континента. И большинство из этих путешествий Конюхов совершил в одиночку. Награждён Золотой медалью Русского географического общества имени Миклухо-Маклая и Премией UNEP «GLOBAL 500» за вклад в защиту окружающей среды.Свои путешествия Конюхов объясняет патриотизмом, любознательностью.

«Как я могу спокойно жить, если мы великая страна, а Марианскую впадину проиграли?! – сетует он. – У нас амбиций нет. Китайцы всё у нас заказали, все технологии для батискафа на Марианской впадине, все наши детали. И достигли цели! А мы всё спрашиваем, зачем это надо, кому это надо, сколько заплатят… Нас 146 миллионов, и ни одного альпиниста, поднявшегося на все 14 восьмитысячников. Уже 33 страны поднялись. Сейчас у меня 25 мировых рекордов. Подъём на Эверест занял у меня 14 лет, а когда я зашёл, то понял, сколько всего ещё мог бы сделать за время подготовки… А так и получаются только «зачем это надо» да «кому это надо».

И добавляет:«Большое заблуждение думать, что на Земном шаре всё открыто. Учёные говорят, что мы изучили океан только на 3–5 процентов. Представьте только, сколького ещё мы не знаем?».

***

Итак, Фёдор Конюхов в очередной раз бросает вызов морской стихии и человеческим возможностям. Катамаран NOVA–маломерное двухкорпусное судно океанского класса длиной 11 и шириной 7метров, способное развить скорость до 5–7узлов. Энергетическая силовая установка уникального судна является полностью электрической и не загрязняет океан и атмосферу. Расчётная штормоустойчивость катамарана – 8баллов по шкале Бофорта, что обеспечивает практически неограниченный район плавания.

«Такой вот подарок решил себе сделать, – делится путешественник. – Если позволит погода, стартуем 12 декабря 2021 года». Старт перехода – из портового города Вальпараисо (Чили), который расположен на 35-м градусе южной широты».

Конюхову предстоит преодолеть 9 тысяч морских миль (более 16 500 км) в режиме автономного плавания по Тихому океану от берегов Чили до Австралии. Российский путешественник проведёт в одиночестве в открытом океане более 100 дней, проходя в среднем до 3 тысяч морских миль в месяц.

Запастись достаточным количеством пресной воды для перехода длительностью до 100дней невозможно, поэтому на борту установлен опреснитель морской воды, работающий на энергии солнца. Рацион путешественника состоит из нескольких типов сублимированного питания – лёгкого, калорийного, проверенного во многих экспедициях.

«Одна из задач, – отметил путешественник, – изучение степени загрязнения вод мирового океана частицами микропластика. На борту установлены фильтры проточного типа со сменными картриджами, способные улавливать частицы пластика размером от 200 мкм до 1,5 мм и более. В мои обязанности входит ежедневное обслуживание фильтров, упаковка и маркировка собранных образцов с указанием координат места, времени сбора и показаний водосчётчика отфильтрованной воды. Собранные образцы будут переданы в институт Ширшова (институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук) для анализа и интерпретации. В океане уже очень много микропластика, и мы хотим исследовать, в каких районах сколько, почему. Микропластик поедают рыбы, которых потом едим мы».

По словам Конюхова, необходимо отходить от привычных источников энергии. Возможно, считает он, через 10–20–30 лет учёные найдут другую энергию.Свои впечатления от перехода Фёдор Конюхов запишет в видеодневнике.

«Это первое морское судно океанского класса под российским флагом, которое может работать и в беспилотном режиме,– подчёркивает старший сын путешественника Оскар Конюхов, руководитель экспедиционного штаба. – Продолжительность автономного плавания достигает полугода, дальность – без ограничений. Современные технологии позволяют вести различные наблюдения, осуществлять фото- и видеосъёмку, забор проб воды и проводить измерения без участия человека. Благодаря этому NOVA может успешно функционировать даже в сложнейших природных условиях и зонах техногенных катастроф. Солнечную энергию мы будем использовать и при покорении воздушного океана в проекте “Альбатрос: беспосадочный полёт вокруг света”».

Информационным партнёром проекта стала медиагруппа «Патриот», которая разделяет идеи Фёдора Конюхова. Главная тема её нового документального фильма «Идущий за Солнцем» – плавание Конюхова на катамаране NOVA – проблема загрязнения вод Мирового океана и нерационального природопользования.

Катамаран NOVA спроектирован известным британским дизайнером Филом Моррисоном, который ранее создал три вёсельные лодки для океанских переходов Фёдора Конюхова в Атлантике и Тихом океане.

***

С Фёдором Конюховым мы знакомы уже 20 лет. Расскажу, как мы познакомились.Я работал обозревателем во Всероссийской газете «Вёрсты». Свой очередной двухнедельный отпуск решил провести в скромном подмосковном пансионате, чтобы и от столицы быть не столь далеко, и вместе с тем отдохнуть от её суеты и редакционной текучки в тихом уголке Подмосковья с чудесной природой. В пансионат я приехал уже к вечеру.

– А вы знаете, кто ваш сосед? – загадочно улыбнулась девушка-администратор, когда узнала, что я журналист столичной газеты. –Ну очень знаменитый человек!

– Кто же он?

– А вот не скажу. Пусть это будет для вас сюрпризом.

И добавила:

– Только завтра утром они с супругой уже уезжают. Ключа от номера у меня нет. Они у себя. Поспешите, если хотите познакомиться.

Я лишь на минуту зашёл к себе в номер. И, не став, естественно, раскладывать вещи, тут же вышел и постучал в дверь соседнего номера. Дверь сразу же открыли. На пороге стоял худощавый бородатый мужчина средних лет, одетый скромно, по-домашнему.

«И это он – знаменитость? Не ошибся ли я дверью?» – подумал я.

Но незнакомец уже приветливо приглашал войти, словно мы были знакомы много лет. Мы представились друг другу. Конюхов предложил мне присесть на один из двух стульев в их скромном, тесном номере. А они с супругой Ириной сидели на кровати напротив меня. Завязалась оживлённая беседа. Мы быстро перешли с Фёдором на «ты».

– Да, в жизни я не такой, как на экране телевизора, на фото в газетах и журналах, – улыбнулся Конюхов, – поэтому ты сразу и не признал меня.

Мы проговорили часа два или три, обменялись номерами телефонов. Прощаясь, извинился, что так долго пробыл у них: ведь им завтра рано утром уезжать…

– После возвращения из пансионата буду тебе звонить, – предложил Фёдору, – очень хочется встретиться в Москве и подготовить интервью для нашей газеты.

– Хорошо, спасибо!

…Наша встреча с Конюховым в Москве состоялась лишь через два или три месяца. Всё это время телефон был выключен. Он – путешествовал.

…Переехав с Дальнего Востока в Москву, Конюхов жил и работал в то время в своей первой мастерской Московского союза художников в районе метро «Улица 1905 года». В этой мастерской-подвальчике, где перед тем, как состоялась наша беседа, он показал мне некоторые из своих картин, мы засиделись почти до закрытия метро.

Вскоре вышло большое интервью в «Вёрстах», которое было отмечено на редакционной летучке. Теперь Конюхов сам позвонил мне. Сказал, что заедет к нам в редакцию, чтобы взять несколько экземпляров газеты с его интервью.Поскольку этот визит был неожиданным, то устроить встречу для всей редакции со столь почётным гостем не представлялось возможным.

Но в те 10–15 минут, что Конюхов находился у нас в кабинете, то один, то другой сотрудник редакции заглядывал к нам и смущенно здоровался со знаменитостью.

***

Однажды Фёдор позвонил мне и поделился радостью: ему дали новую мастерскую в Замоскворечье, близ Павелецкого вокзала. Здесь, в тесном дворике новой своей мастерской, он строил тогда часовню Николая Чудотворца – в память о погибших моряках и путешественниках.

Фёдор пригласил меня в гости. Посмотреть, как он устроился и побеседовать. Всё здесь поражало с первого взгляда: множество икон, картин, книг, модели парусных лодок.скворечники, статуэтки…

Вспоминаю одну из наших бесед в его мастерской в Замоскворечье в 2004 году.

– Этот небольшой двухэтажный кирпичный дом, где теперь моя мастерская, необычный, – пояснил мне Фёдор. – Его построили в 1895 году для распорядителя конного извоза, который содержал здесь станцию извоза. Она существовала до 1923 года, когда извозчиков окончательно вытеснили с улиц и площадей столицы «железные лошадки». До 1927 года дом стоял разбитый. А потом, когда район стали застраивать, здесь сделали кочегарку. В 1967 году ЖКО открыло в этом доме кружок лепки. Когда в 1980-м руководителя этого кружка приняли в Союз художников России, дом получил статус мастерской. Потом здесь был пожар, дом вновь стоял заброшенный.

А я ходил в правление нашего союза и просил: «Ну, дайте мне под мастерскую этот бывший дом конного извоза. Уж кому-кому, а мне здесь работать сам Бог велел. Я ведь – Конюхов, моя фамилия пошла от человека, ухаживающего за лошадьми…». Дали. Сделал ремонт и работаю.

Жаль, что больше никогда в мире не будет конного извоза. Но Москва не может быть Москвой, если не останется таких вот памятников, как этот домик.

– Какие имена знаменитых путешественников, твоих предшественников, дороги для тебя?

– Прежде всего – Георгий Яковлевич Седов. Я всегда хотел быть похожим на него.Мне было восемь, а я уже знал, что пойду к Северному полюсу, как Седов. Мой дедушка участвовал в экспедиции Седова 1901 года по исследованию новых земель. Дедушка был простой рыбак – мы с Поморья, а группу как раз набирали в Архангельске – и хотел, чтобы я был такой же, как Георгий Седов. Мне запали в душу рассказы деда. Именно он зажёг в моём сердце мечту о путешествии к Северному полюсу. И я совершил то, что не удалось Георгию Седову.

Перед своей последней экспедицией в Арктику Седов оставил деду нательный крестик с просьбой передать его самому крепкому из сыновей или внуков, который смог бы осуществить его мечту. Я горжусь, что выполнил это завещание: на Северном полюсе с тем крестиком на шее побывал несколько раз, в том числе и в одиночку.

…А из великих современников мне особенно дорог Юрий Гагарин, бороздивший космический океан. Меня очень огорчил такой случай. Однажды я выступал перед школьниками Переславля-Залесского на стадионе имени Юрия Гагарина и рассказывал о своих путешествиях. В свою очередь я спросил их: «А вы знаете, кто такой Гагарин?». Они: «Ха-ха-ха…». Кто говорит, что это был футболист, кто политик…

Как же так можно забывать своих героев?! Это просто чудовищно, что многие из них, живущих во времена без совести, превратились, как миллионы солдат Великой Отечественной, в без вести пропавших… В школьной программе этих славных сынов Отечества или вовсе нет, или о них говорится вскользь. Когда обращаешься с упреком к учителям, что школьники не знают наших героев, у тех два варианта ответа: «Нам не платят зарплату!» или «По программе этого нет».

Мало ли что нет! А где же ваш патриотизм, профессиональный долг? Вы не учите детей главному – любви к Родине.

А почему в программе нет – понятно. Она теперь кроится по «модному» ныне гарвардскому образцу, и все патриотическое в ней безжалостно выхолащивается.

Вот поэтому моя цель – создать музей мореплавателей и путешественников, чтобы хоть как-то противостоять наступлению манкуртизма.

– Ты всю жизнь путешествуешь. Для чего тебе это нужно, в чём твоя философия?

– Я вырос на Азовском море и с детства мечтал о приключениях. Научился плавать и нырять, ходить на шлюпке на веслах и под парусом. Купался в холодной воде, спал на сеновале. Начитавшись Гончарова и Станюковича, Жюля Верна и других маринистов, окончательно решил, что больше всего на свете меня привлекает морская стихия, романтика.

Поступил в Одесское мореходное, потом – и в Ленинградское полярное училища, получил специальности штурмана-навигатора и судового механика. Путешественник всегда должен рассчитывать только на свои силы. Ну, и на Бога, конечно… Как существо духовное человек не может обойтись без веры. Поэтому я окончил и духовную семинарию.

Меня тянет в путешествия. Мне это нравится, я это могу. А что касается философии… Жизнь на Земле не может быть бессмысленной, она должна иметь какое-то глубокое значение. Я ищу объяснение, разгадку смысла жизни. Хочется понять, зачем человек рождается, растёт, проходит через множество трудностей, приносит в мир детей, а затем умирает, и то же происходит с его детьми, и так бесконечно…

Я много над этим размышлял, находясь один в океане или в Гималаях. Кстати, только в путешествиях есть и время, и возможность об этом подумать. Вот почему я путешествую и стараюсь попасть в труднодоступные и загадочные места.

– На вид ты совершенно обычный человек, да и физически вроде не очень крепок…

– В молодости я хотел показать всем, на что способен. С годами меня всё меньше интересуют просто физические усилия. Мне хочется, чтобы люди видели: любой человек может путешествовать. И для этого не обязательно быть физически мощным, накаченным. Да, конечно, ты поднимешься на вершину или преодолеешь океан, но большинство людей будет считать, что им это недоступно. Я хочу разрушить этот стереотип.

Я преодолеваю путь, прежде всего, духом и лишь потом телом. Как сказано: «Если ты находишься здесь телом, а не находишься духом, то сие бесполезно».

Тому, кто хочет покорить Эверест, добраться пешком до Северного полюса или увидеть с палубы парусной яхты мыс Горн, нужно в первую очередь преодолеть самого себя. Лишь тогда лежащая впереди дорога или вершина превратятся для вас в символ, в инструмент связи с внешним миром и познания предела человеческих возможностей.

– Скажи честно, тебе когда-нибудь бывает страшно?

– Как и каждому человеку. И не только, кстати, в экспедициях. Часто попадаешь в самые непредвиденные ситуации. Иной раз начнёшь вспоминать – мурашки по телу идут.

Горько, когда уходят друзья. Ещё горше, когда предают. Этого боюсь, может быть, больше всего на свете.

– Как ты относишься к своей известности, к тому, что тебя узнают на улице?

– Да, на отсутствие внимания пожаловаться не могу. Впрочем, узнают меня на улицах не всегда. А бывает и так. Как-то в метро два парня говорят друг другу: «Видишь, вон Фёдор Конюхов идёт!». – «Да какой это Конюхов?! Конюхов на метро не ездит!». Но почему я должен ездить на своей машине, когда миллионы россиян бедствуют? Езжу на метро. Я хочу быть и жить, как все.

– Не мечтаешь ли о «тихой гавани»?

– Ещё в юности составил план жизни и рассчитал, сколько лет буду учиться, сколько – путешествовать. Но это только план. Поэтому всем, а особенно близким, только обещаю, что вот эта (а потом – следующая и так далее) экспедиция – последняя, и я начну другую жизнь…

***

В последние годы свободное от путешествий время Фёдор Конюхов вместе с женой Ириной и младшим сыном Николаем часто проводит в деревне под Тулой в Заокском районе.Местная администрация выделила ему в пользование 70 гектаров земли. Для Конюхова эта деревня – проект всей жизни. Главная улица в деревне Конюхова – улица Путешественников.

«В своей деревне строю храм, – делится он. – Стараюсь делать что-то полезное: по весне сколачиваю скворечники, обихаживаю сад. Это в 110 километрах от Москвы. Там, в создаваемом нами биосферном заповеднике, сотни скворечников!».

Конюхов планирует построить в деревне детский спортивно-туристический лагерь, музей и библиотеку.Сюда он хотел бы переехать из Москвы окончательно, когда совершит свой последний поход. Но когда это произойдёт – пока неизвестно.

***

12 декабря 2021 года, в день юбилея знаменитого путешественника, в 11:50 Первый канал покажет новый документальный фильм «Полюса недоступности Фёдора Конюхова». В фильме снимались: жена Ирина Конюхова, старший сын Оскар Конюхов, руководитель отцовского экспедиционного штаба, младший сын Николай, внук Аркадий, руководитель экспедиции Фёдора Конюхова Николай Савельев, альпинист Олег Савченко, капитан атомного ледокола «50 Лет Победы» Дмитрий Лобусов.

В фильме, подчёркивается в анонсе, мы станем свидетелями нового рекорда! За несколько месяцев до своего 70-летия Фёдор Филиппович решил почти две недели продрейфовать на льдине. Съёмочная группа Первого канала сняла весь процесс от прибытия на льдину на ледоколе до снятия Конюхова с неё через 11 дней. А сам он снимал свои приключения на льдине специально для Первого канала.

Часть съёмок фильма прошла в его часовне Николая Чудотворца в Замоскворечье, которую Конюхов построил в память о погибших моряках, путешественниках и альпинистах. Он с гордостью показывал мне эту часовню в 2004 году. А с 2010 года Фёдор Конюхов не только путешественник, художник и писатель, но и священник. Он служит в своей часовне.

Останавливаться, успокаиваться, что уже многого достиг, пора, мол, отдохнуть, даже в свои 70 лет Конюхов не собирается. У него всё расписано до 2030 года. А дальше – как Бог даст! Так, в 2022 году Конюхов и его штаб уже запланировали как минимум два путешествия. Одно из них снова одиночное и снова крайне опасное – вокруг света на воздушном шаре.

Это не приносит Конюхову денег, слава ему тоже не нужна. Тогда зачем он всё время в движении? Ради чего снова рвётся в бой? Ответ – в фильме.







С новыми проектами и подробной биографией Фёдора Конюхова можно познакомиться на его сайте.

Фото – с сайта Фёдора Конюхова и из открытых источников



