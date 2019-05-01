Матрёшка – концепция восприятия материального мира

В человеческой природе заложено движение, развитие. Эволюция. Нам необходимо открывать новые горизонты познания мира. Этим качеством характеризуется разум. Я пытался понять, чем разум отличается от неразумия, и кого можно назвать разумным, а кто – просто умное животное? И пришёл к выводу, что разум это инструмент творчества. Кто разумен, тот творит новое. А кто ничего нового не создаёт, тот даже при самом хитроумном устройстве быта не более чем биомеханический робот.

Вот муравьи, как сложно они устроены, какие удивительные вещи делают, их общественная жизнь чем не коммунизм? Однако ничего нового к своему строительству они не прибавили – миллионы лет одно и то же. Ни новых орудий труда, ни более совершенных средств производства. Человек это разумное существо, он сам создаёт новые пути своего развития.

Глубина пространства

Ещё подростком я увидел во сне нечто большее, чем знал, но хотел бы знать. Мне снилось, будто я нахожусь в круглой комнате, где на стенах висят похожие на узкие высокие окна зеркала, и нет дверей. Исследуя пространство комнаты, я на воздухе поднимаюсь под самый потолок и оттуда решаюсь вылететь через одно из зеркал, как через окно – и мне это легко удаётся. Оказавшись снаружи, я замечаю, что теперь нахожусь в более просторном помещении с окнами на все стороны. А за этими окнами – ещё одно помещение с окнами, и так далее до бесконечности. Мне становится страшно. И в этот момент я вижу за окном быстро проскочившую рысь. Вместе с тем я слышу голос внутри себя, который говорит: «Эта рысь – не просто лесной зверь, она – мать, поэтому так быстро двигается». Когда я проснулся, мне пришла в голову удивительная мысль. Эта Рысь – моя родина Русь (однокоренные или пусть только похожие, а значит, всё же родственные слова, потому что случайностей не бывает). Я нахожусь в своём материальном мире по материнскому принципу матрёшки. Миры каким-то образом вложены один в другой, и предела этому нет.

Гораздо позже, став взрослым человеком, я нашёл подтверждение своей догадке в словах известного американского астрофизика Карла Сагана: «Судя по тому, что мы знаем, может существовать множество вселенных. Не исключено, что они в каком-то смысле вложены одна в другую. Есть идея – странная, навязчивая, провокационная – одна из самых утончённых догадок в науке. Она совершенно не поддаётся проверке и, вероятно, никогда не будет доказана. Но она будоражит. Существует, как мы сказали, бесконечная иерархия вселенных, и может статься, что, сумей мы проникнуть внутрь элементарной частицы, такой как электрон в нашем мире, она сама оказалась бы целой замкнутой вселенной. Внутри неё, собранные в здешние эквиваленты галактик и других, менее крупных образований, находятся в огромном количестве ещё более мелкие элементарные частицы, которые сами есть вселенные следующего уровня, и так далее – бесконечная регрессия вселенных, вложенных одна в другую. И такая же прогрессия, устремлённая в другую сторону. Знакомая нам Вселенная со всеми галактиками, звёздами, планетами и людьми может оказаться одной элементарной частицей во вселенной более высокого уровня». Я понял, что это не просто догадка. Это одна из тех сокровенных мыслей, которые существуют в мире всегда. Почему-то она даётся далеко не всем, и поэтому остаётся недоказанной истиной. Вроде тёмной легенды.

Интересно, что матрёшка признаётся в мире исконно русской игрушкой, поэтому продаётся исключительно в русском варианте и везде называется по-русски, без перевода на другие языки. Всем известно традиционное, особенное отношение японцев к куклам. Кукол они собирают по всему свету, как когда-то Древние греки собирали образы богов для философского осмысления мира. И матрёшка не исключение, она по праву занимает своё место в японском кукольном пантеоне. Но она сохраняет русские начала, оставаясь неизменно в своём русском сарафане и платке даже в Японии. Японцы «освоили» матрёшку по причине своего мистического восприятия образа куклы вообще, но сохранили её исходный код. Будто она пришла к нам от более древнего северного народа, из забытой нами теперь прародины. Однако и там тоже она возникла не вдруг. Модель Вселенной в виде универсальной игрушки может существовать в мире изначально, как всё сущее. Укреплённый старой научной догадкой, мой удивительный сон превратился в теорию.

Позже, с течением времени и в связи с накопленным опытом, эта теория усложнилась, приняв форму концепции.

Кроме известных трёх измерений нашего материального пространства (длина, ширина, высота) есть ещё одно, почему-то не учитываемое, но очевидное измерение по шкале микро-макро. Это измерение тоже относится к нашему материальному пространству, и в нём можно было бы путешествовать, если бы мы изучили свойства передвижения по этой шкале.

Попробуем разобраться. Наше материальное пространство измеряется в числах. А понятие чисел обусловлено «погрешностью округления». Ни одно число не может быть абсолютным, а является условно принятой единицей измерения. Любая точка пространства есть число, приближение к которому, в принципе, беспредельно. Например, приближение к числу «2» – от «единицы»: 1, 999… и так далее; и – от «тройки»: 2,…001 и так далее. А «0» это условная граница перехода от отрицательных чисел – к положительным в заданной системе координат. Условная потому, что нуля, как абсолютного числа тоже не существует. Можно приближаться к «0» с любой стороны оси координат, хоть со стороны минусовых чисел, хоть со стороны плюсовых, мы будем приближаться к нему бесконечно, и никогда не достигнем. Таким образом, понятие «бесконечности» (∞) относится не только к противоположно направленным значениям оси координат, но и к её «центру». И вообще к любой точке в системе координат. Поэтому мы вынуждены пренебрегать точностью, просто округляя числа в условном масштабе исчисления. Вот что такое погрешность округления в математике.

Итак, любая, произвольно взятая точка пространства нашей трёхмерной вселенной, может оказаться станцией для начала путешествия по шкале измерения микро-макро. Рассмотрим систему координат на некой оси X, где всё, что лежит по одну сторону нуля, в минусовом значении – это «микро», а по другую сторону нуля, в плюсовом значении – это «макро». То есть, направление в микропространство мы обозначим минусовыми числами. А направление в макропространство – числами плюсовыми. И попробуем доказать, что это движение для нас не является фантастическим, и на самом деле наш мир не трёхмерный, а четырёхмерный (длина, ширина, высота, глубина). Измерения по шкале микро-макро это глубина пространства.

Для этого перейдём от математики к физике и вспомним, что такое магнит. Магнит – тело, обладающее собственным магнитным полем. А собственным магнитным полем, как известно, обладают изделия из ферромагнетиков. Само это слово говорит о том, что основным элементом для магнитов служит железо (Fe). Такие магниты называются постоянными, потому что не теряют своего свойства намагниченности в продолжение длительного времени. Бывают также электромагниты, магнитное поле которых создаётся только при протекании через них электрического тока. Но центральная часть этих устройств, называемая сердечником, изготавливается опять же из ферромагнетиков (обычно из железа). Открытие взаимодействия между электрическим током и магнитом имело огромное значение. Оно стало началом новой эпохи в учении об электричестве и магнетизме. Простейшим и самым маленьким магнитом, по учению корпускулярной физики, можно считать электрон. А с точки зрения квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие переносится безмассовым бозоном – фотоном («частицей», которую можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля).

Наша планета Земля является большим магнитом, она обладает собственным сильным магнитным полем. Магнитная ось почти совпадает с осью вращения планеты, хотя магнитные полюса, в соответствии с протекающими в планетарном теле физическими процессами, постоянно меняют своё местоположение, впрочем, незначительно. Поэтому люди в своих представлениях о мироустройстве привычно совмещают южный магнитный полюс Земли с географическим Южным полюсом. А северный магнитный полюс – с географическим Северным полюсом. Это неправильно.

В современном компасе та часть стрелки, которая окрашена в красный цвет, показывает на север. Совместив её с буквой «С» (или английской N) мы увидим в градусах весь окружающий нас горизонт. Такая расцветка стрелки компаса применяется в наше время. Ранее стрелка компаса раскрашивалась так: наполовину красным, наполовину синим цветом. Намагниченная синяя часть стрелки компаса указывала на север, а противоположная, красная её часть, соответственно, на юг. Потому что синий цвет ассоциируется с холодом, а красный с теплом. В современных же компасах красный цвет выполняет функции сигнального, то есть привлекающего внимание цвета. В этом случае южная часть стрелки на современном компасе будет просто бесцветной или окрашенной в белый цвет. И такая расцветка более правильна. Потому что север Земли на самом деле является южным магнитным полюсом планеты. А в южной части планеты, где расположена Антарктида, там находится северный магнитный полюс. Для того чтобы это понять, нужно знать действие магнитного поля и направление силовых линий. Для ясности приведу кое-что из курса школьной программы.

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На рисунке слева представлена электромагнитная катушка, справа постоянный магнит. Синим цветом и английской буквой N здесь обозначен северный полюс (он имеет значение «+»). Красным цветом и английской буквой S, соответственно, обозначен южный полюс (он имеет значение «−»). Буквой I обозначено направление тока в катушке.

На следующих двух схемах показано взаимодействие магнитных полей двух магнитов. На первом рисунке изображены отталкивающиеся магниты, где буквой N обозначается север. На другом рисунке мы видим притягивающиеся магниты. Значит, если магниты обращены друг к другу разноимёнными полюсами, то между ними будет действовать сила притяжения. А если магниты обращены друг к другу одноимёнными полюсами, то магниты будут отталкиваться друг от друга.

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Таким образом, северная (намагниченная) часть стрелки компаса всегда показывает на южный магнитный полюс планеты по закону магнитного притяжения. Но по сложившейся в географии традиции, та часть Земли, где располагается южный магнитный полюс планеты, называется Северным полушарием. И наоборот.

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Теперь давайте представим нашу планету в виде оси X в некой системе координат, где X это измерение по шкале пространственной глубины «микро-макро». Доступную нам поверхность планеты условно обозначим числом «0». Тогда всё, что находится «южнее» Южного полюса, будет выражено в отрицательных числах (со знаком −). А всё, что находится «севернее» Северного полюса – в числах положительных (со знаком +). Ведь именно так рисуется действие любого магнита: входящие «внутрь» силовые линии магнитного поля обозначаются знаком «−» на южном полюсе, а выходящие – стрелочкой «извне» и знаком «+» на северном полюсе. Только не забудем, что Южный полюс это Арктика, а Северный полюс это Антарктида. Такие дела.

Всё правильно: «Полюсом холода» считается российская станция «Восток», расположенная в Восточной Антарктиде — 78°28′ ю. ш. 106°48′ в. д. 21 июля 1983 года там было зарегистрировано −89,2 °C, что является самой низкой температурой воздуха на поверхности Земли, зарегистрированной за всё время наблюдений. Антарктида это и есть настоящий Север, потерянная Северная Земля с её удивительной «горой» Мерой, на которой «держатся петли мира»…

Усложним задание. Требуется представить глубину земного пространства и окружающего космоса в виде схемы. Любая поверхность двумерна. Изображая замкнутую двумерную («бесконечную, но измеримую») поверхность нашей планеты в трёхмерном пространстве, мы прибегаем к помощи схемы, где Земля показана в виде шара. А изображая трёхмерную Землю, то есть планету и окружающий её космос (тоже бесконечный, но измеримый, потому что тоже замкнутый, хотя и «открытый») в четырёхмерном пространстве, получим следующую картинку.

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Назовём этот рисунок «Петли мира». На рисунке показана схема Земли в режиме искривления планетарного пространства по оси координат микро-макро, где обозначенная пунктиром внешняя граница предполагает дальнейшее движение в макропространстве, а внутренняя – в микропространстве. По сути та же матрёшка! Внутри макропланеты заключается микропланета. При этом другая «кукла» Земли – как меньшая, так и бóльшая – связана как бы пуповиной с нашей планетой в точке полюсного портала. Если мы будем двигаться «внутрь» южного магнитного полюса (в Арктике Северного полушария планеты), можно оказаться в районе северного магнитного полюса Микроземли. А «вытягиваясь вверх» в точке северного магнитного полюса (в Антарктике Южного полушария) – выйти в районе южного магнитного полюса Макроземли. Причём, вместе с каждой «другой» Землёй соответственно будет меняться и бесконечный, замкнутый вокруг неё Космос; он тоже окажется на порядок меньше или больше по шкале микро-макро. Для такого путешествия не придётся умирать, изменение пространства при переходе через пуповину вы даже не заметите. Как пример можно привести хотя бы дневник адмирала Бёрда. Нужно только знать точку входа в портал. А главное – обратного выхода. :)

И это не фантастика. Это просто наука.

Материнский принцип сохранения

Учитывая, что кровь человека основана на гемоглобине и ферритине, в состав которых входит элемент железа (Fe), сделаем смелое утверждение: человек обладает собственным электромагнитным полем, то есть представляет собою постоянно действующий магнит.

В организме некоторых существ функции гемоглобина и ферритина исполняет гемоцианин, в составе которого вместо железа присутствует элемент меди (Cu). Они своим собственным электромагнитным полем не обладают. Их жизнь поддерживается энергией внешнего статического электричества. Как, например, не имеющая своего магнитного поля Луна. То есть, у них есть своё электростатическое поле.

Если сказать конкретнее, наряду с теплокровными видами на Земле живут и взаимодействуют виды других, хладнокровных существ, имеющих совершенно иной принцип выживания и, вполне возможно, иную эволюционную цепь. Иное содержание. Иной смысл жизни. Мы живём в замкнутом трёхмерном пространстве, откуда не имеем выхода в четвёртое измерение по причине незнания действия замка. А кто-то другой, чужой легко проникает сюда и распоряжается нашим жизненным пространством, да и нашими жизнями в своих интересах. И делиться этими интересами с нами не намерен. Может, это они навесили «замок» на наш мир? А если не они, то кто? Нам нужно сделать усилие, чтобы понять, что происходит. Нужно осознать реальность как нечто большее того, что нам известно о нашем мире. И тогда пространство раздвинется, открыв для нас новые горизонты.

В предыдущей программной статье < ![CDATA[ ]]> «Кощеи бессмертные»< ![CDATA[]]> я подробно рассказал о генетике этих существ. А здесь очень кратко, в двух абзацах поясню, что понимаю под выражением «материнского принципа» матрёшки.

Генетика сообщает, что одна из 23-х парных хромосом человека называется половой парой, то есть такой, которая отвечает за воспроизводство пола. Одна называется Y-хромосомой. Другая – X -хромосомой. В хромосомах сосредоточена основная часть наследственной информации. Хромосома Y остаётся неизменной во времени, то есть не подвержена мутациям. Эта хромосома бывает только у мужчин, её нет у женщин. Хромосома X со временем изменяет свой генокод, то есть накапливает мутации, мутирует. Говоря другими словами, Y это информативная программа побуждения. А X – материальный шаблон, матрица. Она ведёт программу метаморфозы в процессе эволюции. Вот почему Рысь в моём сне была названа матерью по причине её быстрого передвижения. Мутационная реакция должна быть мгновенной, чтобы обеспечить материальному миру высокую выживаемость и степень необходимого видоизменения.

Подчеркнём. Вечный неизменный Дух, и вечно изменяющаяся Материя. Если говорим о материальной Вселенной, то имеем в виду Матрицу, имеющую своим основным законом метаморфозу – переход из одного состояния в другое, преображение форм и содержания с сохранением энергии. Если говорим о духовной Вселенной, то имеем в виду первичную Энергию, которая наполняет Матрицу содержанием. Содержание называем информацией, чтобы было удобнее вести логический счёт.

Ну, в общем, Дух обогащает Материю информацией, чтобы она родила одушевлённую форму в мир. В нашем двухполярном, двухполовом мире установлено так, что мужчина наполняет информацией женщину, чтобы она стала матерью. Этот же принцип видового воспроизводства доминирует на всей поверхности нашей планеты, где теплокровные существа занимают высшие ступени эволюции. А мужчина и женщина являются единой формой наполнения земного пространства процессом бесконечного творческого обновления.

Давайте представим человека как условный «0» на некой оси координат Y, где Y – это личное пространство или «космос» данного человека. Но будем рассматривать человека, разумеется, не как неорганическое тело, обладающее собственным магнитным полем, а как органический субъект, обладающий собственным магнитным полем. Ведь это так и есть. Тогда все его проявления «южнее» субъективного южного магнитного полюса и обозначаемые числами на оси координат Y со знаком «−» представим в виде не различимых обычному человеческому глазу копий (кукол) этого человека. Или – запутанных квантовых частиц, где спин одной частицы всегда противоположен спину другой. Или – «демонических» двойников, то есть, выражаясь языком древних людей, «теней». В сущности, это не важно, как представить или назвать. Главное понять, что человек не является чем-то исключительным и абсолютным. Он, как и любое число во Вселенной, неизбежно обусловлен «погрешностью округления». А все проявления этого человека «севернее» субъективного северного магнитного полюса и обозначаемые числами на оси координат со знаком «+» представим в виде также не различимых обычному глазу копий «ангельских» двойников. Например, в виде ангела-хранителя, неотступно следующего за данным человеком по той простой причине, что это есть собственное проявление его субъективной природы. Проследив эту линию по обе стороны оси Y от условного «нуля» до бесконечности, легко понять, что в направлении плюсовых значений вырисовывается абсолютизированный образ Бога, а в направлении отрицательных чисел – образ Сатаны. И то и другое является отражением и продолжением человеческого субъективизма.

Сделаем проекцию оси Y на ось X с одинаковыми масштабами по осям и с совмещением всех точек. Иначе говоря, перенесём образ личного пространства человека на образ планетарного пространства, являющегося материальной средой обитания этого человека. Это логично? Да. Что мы видим? Субъективные двойники отрицательной «демонической» природы спроецируются на пространство Микроземли «внутри» южного магнитного полюса Земли, то есть где-то под землёй в Северном полушарии. А субъективные двойники положительной «ангельской» природы, соответственно, окажутся в небесном пространстве Макроземли где-то над Антарктидой, на вершине гипотетической горы Меру или даже «выше» неё, смотря какое положительное число взять – меньшее или большее – до бесконечности. Чем «выше», тем ближе к Богу. А Бог это условный непостижимый Абсолют. Условный потому, что понятие абсолюта так же условно, как и понятие бесконечности. То же самое можно сказать и о противоположном векторе направления оси координат: чем ниже, тем страшнее персонифицированный образ Бездны.

Мы рассмотрели взаимодействие личного пространства одного человека с земным пространством его обитания. И пришли к выводу (пока тоже условному, не подтверждённому научными формулами), что человек в своём материальном проявлении бесконечен по шкале измерения пространственной глубины, так же как и Земля, с которой он разделяет свою судьбу. Непроизвольно напрашивается провокационный вопрос: не являются ли ВСЕ люди на Земле – ныне живущие или когда-либо рождавшиеся и которым ещё предстоит родиться – копиями одного и того же человеческого первосущества, то есть его «куклами»? Ведь эта множественность может оказаться банальной предосторожностью природы в условиях опасности исчезновения человеческой сущности по причине какой-либо ошибки или энергетической напряжённости? Например, связанной с проникновением в наш мир иных существ, которым здесь не место? Ну, вот как бы вы поступили с файлом на своём компьютере, в случае возможного перебоя с энергией? Конечно, создали бы копию файла. Или – много файлов, если в этом есть определённая нужда. Или, если бы могли, запустили программу самовоспроизведения файла в режиме репликации всех копий. Не так ли в сети создаются «зеркала» сайтов, подверженных угрозе уничтожения? Тем более, если файл заражён вирусом и произвольно запускает программу самоудаления. А ведь именно эта беда происходит с материальной программой под названием Человек.

Посмотрите внимательнее на окружающий мир. Зачем деревьям так много ветвей? Почему у всех земных существ дублируются части тела, органы чувств и внутренние органы? Почему существует естественный отбор, хотя это всё равно не приводит к совершенству? Всё в этом мире неизбежно распадается на элементарные частицы с наступлением смерти. Что такое смерть?

Мы думаем о вещах, которых не помним

У нас нет возможности хоть что-нибудь доказать наверняка. Мы ничего не помним, когда рождаемся. И умираем, так ничего и не поняв.

Мы всегда что-то исправляем, что-то восстанавливаем; мы уверяем себя, что так надо, хотя не знаем, как надо. Мы всю свою жизнь занимаемся тем, что делаем вид.

Потому что нам страшно от осознания бессмысленности жизни и смерти.

Словно в глупом телесериале, в нашей жизни появляются новые и новые действующие лица, и все они, как и мы, страдают глубокой амнезией.

Никто ничего не помнит.

У нас ничего нет за душой. Только мифы, бесконечное множество правдоподобных историй. Одни из них кратковременны и быстро исчезают. Другие возникают на их месте и, может быть, пропадут так же быстро, а возможно, будут длиться веками, но тоже уйдут, не оставив после себя никаких следов… Как текущие между пальцев песок или вода…

Но мы имеем что-то важное!

Каждый человек может ощутить, когда перед ним абсолютно незнакомая вещь, незнакомый человек. А бывает иногда такое чувство, будто знаешь… или знал. Будто что-то забыл. Мы с вами не встречались раньше?.. Deja vu.

Некоторые люди верят в реинкарнацию, перерождение. То есть в своё следующее рождение после смерти. А значит, и в то, что до рождения ими были прожиты жизни в других телах, в другом образе. Это обнадёживает. Это больше и приятнее научного атеизма, который элементарно успокаивает: «Все умрём».

Помню, первый раз мне пришло в голову осознание смерти лет в пять или шесть. Я ещё не ходил в школу. Взрослые смотрели кинофильм при выключенном свете. Я сидел в другой комнате под отцовским письменным столом, наблюдая за сполохами света от телевизора на стене. Внезапно я понял, что умру, это неизбежно. И всё, что я теперь вижу, слышу, чувствую, исчезнет. Ничего не будет, как не было до моего рождения. Меня не будет. Никогда. И каждый день, каждая минута приближает бессмысленный ужасный финал. Я впал в страшную панику.

Я бросился к матери, чтобы она объяснила то, чего я не знал, не понимал. Она сказала: «Мы все умрём». Я разрыдался. «А зачем жить, зачем, если всё равно умрём!» – кричал я. Тогда за дело взялся отец. Он авторитетно объяснил: «Если человек прожил хорошо, то о нём останется в людях добрая память. Живи достойно, и ты не умрёшь в памяти людей. Может быть, о тебе даже напишут книгу или снимут фильм». Я пережил такой опыт, при котором взрослый человек бывает близок к самоубийству.

Но я был ребёнком и потому начал искать выход из этой пограничной ситуации.

Я его не нашёл.

Реинкарнация меня не устраивает – в ней много нелепого. Самый главный вопрос остаётся без ответа: почему мы ничего не помним? Какой смысл перерождаться, если жизнь всякий раз начинается с неадекватного младенческого периода, в течение которого новорожденный опять учится ходить, говорить, понимать, учит годами всё те же самые азы алгебры, геометрии, физики, биологии. Снова здорово: 2х2=4, таблица умножения (в сотый или тысячный раз?) Ладно, если бы только язык другой, которого раньше не знал. Но арифметика-то везде одна и та же. Добрая половина жизни уходит впустую, а другая половина искажена болезнями и старостью. И всё это без малейшей памяти о былом!

Изучая историю мира, я пришёл к выводу, что на Земле никогда не было социальных условий, которые отвечали бы требованиям высокого духа и представлениям о справедливости. Наоборот, всё как будто изначально настроено так, чтобы не воспитать, а наказать человека. Даже если и торжествовало когда-то добро на земле, то очень непродолжительное время, и было так не естественно для человеческой природы, что не оставило по себе никакой памяти. Впрочем, вообще ничто не оставляет следа в памяти человеческой. Всё куда-то как в бездну валится безвозвратно. Даже складывается впечатление, будто мы приходим в этот мир не для того, чтобы учиться и развиваться, а мучиться.

Это что-то вроде тюрьмы. Ведь в тюрьму садят не для того, чтобы заключённый нашёл там счастье, а для того, чтобы отбыл срок или умер, верно? Как тюрьма не исправляет, так ничего не изменяет жизнь. Мы можем верить в Бога, можем не верить ни во что – ситуация не меняется. Всякое движение теряет смысл: шаг влево, шаг вправо – смерть. Опыт не накапливается, потому что люди друг друга не слышат, и даже не пытаются слушать. Слишком мало времени отпущено на жизнь, слишком много боли. Так что получается как в старой английской поговорке: «Бог даёт штаны тому, у кого зад уже сгнил (в могиле)». Поздно.

Жизнь имела бы смысл, и давала урок, если б каждый человек рождался на земле, зная, за что он страдает. Например, ситуация: малолетний сын ворует сладости, пренебрегая запретом. Отец понимает, если оставить его без наказания, он начнёт воровать деньги, сначала у родных, потом у чужих людей. И всё равно будет наказан, но более жестоко – по закону. За кражу конфет отец ставит сына в угол. Тот, конечно, спрашивает: за что? Отец обязан объяснить. Надо сказать ему: сын, я предупреждал тебя, но ты не послушал меня, поэтому я решил перейти от слов к делу. Он спросит: почему? И отец ответит так: потому что я люблю тебя и не могу оставить без наказания. Чужого ребёнка я не стану наказывать, зачем он мне, у него свой отец есть. А тебе я должен показать, как нужно жить, а как – нельзя, чтобы не делать ошибок, по крайней мере, самых глупых. Потом ты повзрослеешь, и сам будешь учить своего ребёнка, как я научил тебя. Я не знаю другого варианта. А ты знаешь? Нет? Нет…

Понятно, без наказания нельзя. Наказание – это воспитание. Поэтому сопровождается пояснениями. Наказывать без объяснения вины не имеет смысла, потому что непонятно, что именно нужно исправить. Осуждённому, по крайней мере, объявляют приговор. Но какая польза в наказании ребёнка, если ему не объяснили, что он должен изменить в своём поведении? И всё же дети рождаются и начинают свою жизнь в муках абсолютно бессмысленно, как животные. А зачем мучаются животные? Это кому-то надо?

В общем, если смысл реинкарнации, как говорят, в том, чтобы придти к совершенству при помощи безличного и беспристрастного всеобщего закона кармы, должна оставаться память. Без памяти о прошлом человек не только оказывается в состоянии невинно осуждённого, но даже не имеет возможности оценить ситуацию. Если же личность не играет никакой роли, зачем мы вообще осознаём себя?

Другие религии утверждают одно рождение и одну смерть, а затем – суд. После суда – вечный рай либо вечный ад. Здесь ещё меньше смысла, просто безумие. Если Бог – это Учитель, то непонятно, зачем он наказывает вечными муками ада? Ну, допустим, ученик тугодум. Но в ад-то он не хочет! В здравом уме вряд ли кто-то сам себе пожелает вечных мук без возможности исправить невесёлое положение. Но… Не ведает бо, что творит, и за это уничтожить его, каналью! Потрясающая картина. Вместо того чтобы добиться от ученика исправления ошибки, учитель его убивает.

Формально, по праву родителя, отец имеет некое оправдание, убивая сына за какой-то поступок, который влечёт за собою страшные последствия. «Я тебя породил, я тебя и убью!» Мы учитываем несовершенство человеческой природы и неумение исправлять последствия человеческих поступков. А как понять Бога-Отца, ввергающего своих полуслепых, полоумных детей в ад? Даже человек не может испытывать абсолютного райского умиротворения, зная, что в это самое время чья-то душа, а тем более половина душ человеческих где-то терпят чудовищные, неизбавимые мучения, которые по какой-то изощрённо садистской задумке, никогда и ничем хорошим не кончатся.

И вообще что это за мир такой, в котором все живут лишь тем, что пожирают друг друга? Съел себе подобного – будешь благоденствовать, ну а если нет – умрёшь голодной смертью. Ладно, люди могут этого избежать, а чем «согрешили» перед Творцом все хищники – у них-то выбора вообще нет?

В этом мире всего и всегда недостаточно: средств для пропитания, возможностей для реализации, здоровья для жизни, любви для близких, счастья и радости для душевного равновесия. Здесь всё и всегда плохо. Некоторые люди пытаются оправдать эту вечную нищету, которая является признаком нашего мира. Они говорят, что недостаточность стимулирует развитие. Конечно, это отговорка.

Как может стимулировать стройку недостаток материалов? Как можно построить дом без средств? У хорошего строителя на любом этапе строительства всё хорошо. Рабочие получают нормальную плату за труд, условия труда выполняются, охрана труда на должном уровне. Никакого простоя либо беспорядка нет, настроение у всех приподнятое. Объект сдаётся в срок и без недочётов в качестве. А у плохого строителя – одни обещания лучшего, и отношения между людьми разъедает жадность, обида и зависть от недостатка. Что они построят? Прибавят новую развалину к старым?

Не нужно ходить далеко в историю мира, чтобы понять, что на земле осуществляется второй вариант. Я не могу найти всему этому более подходящего объяснения, чем то, что в любой религии мира бог сотворён человеком по образу и подобию людскому…

А если Творец не вымышлен, а есть в реальности, то он откровенно плох. Признать это понуждает совесть. Например, похоже на то, что где-то там, Наверху за Компьютером сидит подросток и забавляется программной игрой «Сотворите свой мир»…

Понятно, что пустой человек ничего и не создаст. И наоборот, чем более богат человек умственно и духовно, тем больше у него возможностей для творчества. И, конечно, что на уме, то и на стилe. Хороший человек сотворит что-то хорошее, плохой – плохое. Чем сам наполнен, то и вложит в дело.

Любой неглупый и наблюдательный человек видит и понимает: наш мир руководится принципами паразитизма. Это неприятно сознавать, но это правда. Власть была и остаётся в руках социальных паразитов.

Почему так? Почему в природе столько много паразитирующих видов? Неужели у Того, Кто сотворил наш мир не было фантазии, чтобы придумать что-то более достойное? Потому что его ум и душа наполнены таким недостойным содержанием, или он позаимствовал эту идею у другого недостойного творца?

Создатель есть. Назвать эволюцию цепью случайных совпадений могут только ненаблюдательные, равнодушные к жизни люди. В природе всё закономерно, и, согласно логике вещей, всё имеет свой смысл. И, конечно, творец не безумен. Разумное существо не может создать тот, у кого нет разума. Ну, то есть, слепой не сможет изобрести фотоаппарат, глухой – радио. Значит, разумный мир создало высоко разумное существо, личность создана сверхличностью. Но если создатель безнравственен, и поэтому мир стоит на порочных началах, откуда берётся честь?

Мы знаем, что в Библии и некоторых других священных текстах говорится, будто когда-то человек был бессмертным и счастливым. Тем не менее, мы видим, что и человеческое общество, и вся эволюция видов построена на принципах паразитизма, а значит, порочна, несамодостаточна, нежизнеспособна. Паразит живёт только до тех пор, пока не сожрёт своего донора. Потом он либо погибает, либо вынужден искать другого донора. Это до тех пор, пока ещё есть те, кто служит пищей для паразитов. А если в мире доминируют паразиты, то этот мир неизбежно погибнет, потому что будет сожран.

Мы верим и надеемся, что когда-нибудь станем свободными и счастливыми. Но какое счастье, если мы неизбежно подвержены болезням, старости и смерти? Какая свобода, если мы биологически зависим от пищи и сна, как робот зависит от питания и отдыха своей системы? Все разговоры на тему «свободы и счастья людей» – политические спекуляции. Да и не в этом дело.

Важно вот что: мы думаем и говорим о таких вещах, которых нет в жизни.

Мы говорим о бессмертии, об истине, о мере… Откуда мы об этом знаем?

Разум подсказывает, что мы должны помнить больше. Например, откуда мы пришли в этот мир, и что было до рождения. Потому что великое и малое являются частями единого целого. Вселенная не могла бы жить, если б каждая её частичка не несла в себе всей информации – от начала… Допустим, причину строительства заказчик имеет право не открывать, да. Но рабочие ничего не построят, если не будут помнить, как и зачем они оказались на лесах, иначе они просто разбредутся в разные стороны, словно безумные. И стройка замрёт, не начавшись.

Также и во Вселенной: каждое мыслящее существо несёт свою ответственность за мироздание, и для нормального эволюционного процесса необходима память обо всём пути. Дети рождаются в мир с личными талантами, что доказывает их личный опыт до рождения в этот мир. Одному человеку приходится полжизни, а то и всю жизнь потратить, чтобы добиться малейших результатов в каком-нибудь мастерстве, а другой без лишнего обучения легко делает то, что иному даётся с неимоверным трудом. Руки сами привычно делают дело, хотя нет ни опыта, ни практики – разве это не вызывает вопросов? Было бы разумным умножать память для дальнейшего развития, а не впадать в беспамятство, тормозя естественный жизненный процесс.

Так отчего человечество страдает амнезией? Кому-то выгодно, чтобы наше развитие остановилось? Кто-то хочет, чтобы мы забыли обо всём? Забыли так крепко, чтобы никогда не вспоминать? Что нужно было сделать с человеком, чтобы он стал тем жалким существом, которое представляет собою сегодня? И кто те чудовища, которые руководят этим процессом?

Стоит просто присмотреться к фактам, чтобы понять. Амнезией страдают не только отдельные люди, но и целые цивилизации, которые умирают в своё время, а потом опять рождаются безо всякой памяти о минувшем.

На первый взгляд это представляется логичным: раз человек ничего не помнит о себе, то и всё общество тоже. Однако есть подозрение, будто после катаклизма остаётся кто-то или что-то напоминающее о былом. Не просто в общих чертах, а чуть ли не по чертежам восстанавливается всё, как было. Все достижения современной цивилизации странным образом находят своё подтверждение в скрытых от людей артефактах глубокой, допотопной древности. Но эти артефакты не служат помощью в развитии науки и техники. Напротив, они просачиваются случайно, как бы исподволь и сразу объявляются профанацией. Нам мешают разобраться в ситуации.

Это наводит на мысль, что человечество ввергается в катаклизм и уничтожается именно тогда, когда обнаруженных артефактов накапливается достаточно много, и скрывать их от людей становится уже невозможно.

Для того чтобы скрыть информацию о былых цивилизациях, какие-то Неизвестные используют средство забвения, генетически привив человечеству некий ограничитель умственной деятельности, в результате чего человеческий мозг работает лишь на 4%.

В сущности, общеизвестный факт. Однако он подвергается неправильному осмыслению. Например, в Википедии этот факт назван мифом. Наука вообще молчит. А в художественных, в основном фантастического жанра произведениях, выполненных явно на заказ, объясняется, будто человек ещё развивается, и когда-нибудь обязательно настанет время, когда мозг человека «разовьётся» на «все сто».

На самом деле то, что ещё не развито, имеет простую организацию, усложняющуюся с развитием и распадающуюся на простейшие элементы после смерти. А когда мы говорим о мозге человека, речь идёт именно о том, что он работает всего на четыре процента от того объёма, который должен работать, потому что уже развился, но почему-то ограничен в своих возможностях.

Когда-то я прочитал статью одного американского учёного об этой проблеме. Так вот он уверял, будто в височной доле одного из полушарий человеческого мозга существует некий биологический блок, выключающий сознание у человека, если он по каким-либо причинам выходит за рамки 4% умственной деятельности. Впоследствии я искал эту статью в интернете, но не нашёл ни её, ни имени того учёного…

Я подозреваю, что есть такие люди, которые всё знают и помнят. Но они исполняют какой-то свой преступный замысел. Согласно этому замыслу, они держат человечество в состоянии беспамятства и слабой умственной деятельности.

Всякий раз с течением времени, когда в мире накапливаются знания, цивилизация входит в фазу своего расцвета, и артефакты прошлого становятся понятны и объяснимы, эти властные «хранители» устраивают очередной катаклизм. Сами они отсиживаются в специально построенных бункерах. А оставшаяся выжившая горстка людей опять начинает развитие «от сохи». Выйдя из бункеров на белый свет, «творцы катаклизмов» представляются выжившим людям, обращённым в дикое состояние, богами, ведь они используют такие технологии, которых никто не помнит…

Вряд ли можно им позавидовать, ведь это как раз тот случай, когда «живые позавидуют мёртвым». Заключённые в замкнутом пространстве злодеи, называющие себя богами, затеют разборки между собою за власть и средства. Привыкшие жить за чужой счёт и бессмысленно умножать свои материальные богатства, не зная ничего другого в жизни, они и в Ковчеге устроят бойню. А их дети будут несчастнейшими заложниками паразитизма своих родителей. Чтобы обладать лучшей пищей, бóльшим количеством медикаментов … воды… воздуха! Это на воле им было хорошо. Гадили в одном месте, перебирались на чистое, не задумываясь о том, что кому-то надо убирать. А в замкнутом пространстве…

Да, я знаю, у них приготовлены не просто бункеры, а целые города под землёй. Мне говорили люди, один из которых работал строителем такого города, а другой – физик-атомщик, имеющий особый пропуск. Там есть дома и улицы, по которым ездят электромобили, огромное пространство с искусственным солнцем и настоящими деревьями и птицами. А для междугороднего сообщения они используют древние межконтинентальные тоннели, кем-то построенные задолго до нашей цивилизации.

Но это не меняет суть дела. Если им тесно под открытым небом, в норах будет ещё тесней. Когда, спустя два-три поколения, оставшиеся выйдут из своего плена, заложниками которого их сделали их недостойные предки, они, возможно, будут другими. Но надолго ли? Их испорченная генетика будет руководить ими.

И всё повторится. «Изобретение» колеса, плуга, бумаги… пороха… «Открытие» электричества, радиоволн, рентгена… расщепление атома… Террор и управляемый хаос… демократия, спекуляция, растление…

И новый катаклизм.

Если Творец так развлекается, то у него плохое чувство юмора! Или так: неловкий подросток там, Наверху, опять не прошёл уровень игры… И нет никого, кто подсказал бы путь.

Путь… Я представляю равнину, лежащую передо мною далеко внизу, слегка скрытую лёгкой, сначала утренней, а потом – вечерней дымкой. Я чувствую над собою огромное небо. Я медленно поднимаю голову, устремляя взгляд к горизонту. Почему-то он оказывается слишком высоко, гораздо выше, чем надо. Это так странно. Будто планета очень большая, больше Земли во много раз… Я подношу руки к лицу и смотрю на свои пальцы. Соединяю подушечки пальцев, ощущая на коже давление очень мелких предметов, похожих на шарики от стержней пишущей ручки…

«Куда ты смотришь?» Это мама. Она сидит на краю постели рядом со мною. «Мне приснилось… большое и маленькое перепуталось…» – «Я знаю». У, как меня это бесит! «Ничего ты не знаешь!» Она делает глупые глаза. Потом говорит: «Большие шары перекатываются по стенам. Ты хочешь их обнять, а они маленькие, точно песчинки на берегу. Колют пальцы… Да?» Я не отвечаю ей. Что толку, она всё будет отрицать и при этом говорить: я знаю. Однажды я рассказал ей, что помню, как она в первый раз в моей жизни показала мне радугу. Был тёплый летний вечер. Мама сидела на крыльце дома, а я лежал у неё на руках. Я ещё не умел говорить, только смотрел. И вдруг я увидел радугу в небе. Она проследила за моим взглядом и сказала: «Это радуга. Видишь, какая она красивая, все цвета в ней!» Конечно, теперь она уже не помнила этого. Но она заявила: «Ты не можешь такого помнить, ты был очень маленький. Это крыльцо переделали под веранду, когда тебе было всего два года». – «Но я помню!» – «Я знаю. Конечно, ты помнишь, но что-то другое. Ты просто перепутал». – «Ничего я не перепутал!» – «Не выдумывай».

Она боялась, что меня будут дразнить и поднимать на смех, если я буду всем рассказывать о своих эмоциях. Мне следовало научиться помалкивать, как и всякому человеку.

Большое и малое перепуталось

Существует теория ветвящейся вселенной Эверетта с её параллельными мирами. Она заключается в предположении, что в момент, когда человек вступает во взаимодействие с наблюдаемым объектом, происходит разветвление реальности, и далее двойники продолжают существовать каждый в своём исключительном варианте своей причинно-следственной ветки. Это называется вероятностным древом вселенной. Эверетт подтверждает свою теорию сложными математическими расчётами. И вообще она нравится людям, на эту тему постоянно появляются всё новые и новые художественные произведения. А раз дыма без огня не бывает, то, наверно, здесь есть своя правда.

Однако теория ветвящейся вселенной как идеальной концепции мироздания вызывает у меня сомнения в связи с одним немаловажным вопросом. Поскольку проявления разума и его взаимодействие с окружающим миром не прерывается ни на мгновение, разветвление должно происходить непрерывно, количество ветвей будет увеличиваться в геометрической прогрессии, лавинообразно. Вместе с тем, согласно математической логике, теоретически можно попасть на любую ветвь вселенного древа – ту, которая ответвилась час назад, минуту назад, секунду назад… и ту, которая ответвилась в первые секунды проявления человеческого разума. Просто поставить точку в системе координат. Тем не менее, по Эверетту, ответвление образа происходит не везде, не всегда, а только там, где и когда накопились субъективные предпосылки для проявления. То есть математика в данном случае оказывается подчинённой личному фактору. И, значит, математические выводы Эверетта не корректны, потому что это уже не наука, а религия.

Я же говорю о другом. Понятие единого абсолютного Бога может быть создано человеческим разумом в процессе эволюции. Человек развивается, и чем совершеннее его природа, тем дальше его местоположение от центра на положительной оси координат – всё ближе и ближе к знаку ∞. Это движение его развития бесконечно. На этом пути он всё больше походит на Бога. И никогда не достигнет конца пути, потому что нет предела эволюционной цепи. Образ Бога есть условный недостижимый Абсолют. Это не реальное существо, а условность, знак. Однако мир кем-то сотворён. И он сотворён не человеком. Другое дело, что мы можем быть подобными Творцу в своём творчестве. Но сотворить самого себя… это нонсенс. Наш Творец, создавший нас и нашу Вселенную, наш Мир, не человек, даже если б он находился на очень удалённом расстоянии от центра координат. Он находится снаружи, вне нашей матрёшечной планетарной цепи. Он, как и мы, тоже не является абсолютно совершенным существом, просто он на порядок выше нас в своих физических возможностях. Может быть, он плохой строитель. Но он не безумен. Математика это его закон мироздания и не подчиняется причинно-следственной цепочке тварных контактов. Или придётся признать, что хвост собакой вертит.

Да, у земных деревьев много ветвей. Это говорит о проявлении самосохранения земной природы в условиях энергетической нестабильности или внешней опасности. Но это не математический закон. Это личный фактор. Копии множатся не по математическому закону, они множатся от страха перед уничтожением. Поэтому феномену разветвления или размножения подвержена только та часть пространства, которую мы обозначили осью Y. Это личное пространство человека: сознание, психика. И никак не планетарное пространство, являющееся средой обитания человека. Вселенная не может ветвиться, потому что не имеет сознания и психики живых организмов. Так что же происходит с нашим миром?

При совмещении оси Y с осью X, то есть при переносе образа личного пространства человека на образ планетарного пространства, являющегося материальной средой обитания этого человека, имеют место субъективные психологические проявления: 1). самооценка в связи с окружающей средой; и 2). целеустремлённость в соответствии с самооценкой, то есть векторное движение в ту или другую сторону по оси координат. В сторону прогрессии макромира или в сторону регрессии микромира. Положение человека зависит от его субъективных оценок. Главное здесь не точка фактического расположения, а направление вектора движения субъективного развития. Если человек двигается «снизу», то настроения и оценка реальности у него будут позитивными. А если «сверху», то, разумеется, негативными. Проявления человеческих кукол могут занимать точки пространства, не соответствующие их естественному положению при совмещении осей Y и X. В таком случае копии из отрицательного пространства оказываются в одном месте с копиями положительного пространства (микрокопии с макрокопиями, «бесы» с «ангелами»), а человек может видеть тех и других, общаться с ними.

Чтобы разобраться в этой непростой психологической ситуации, приведём пример триединой ведической школы мироустройства Навь – Явь – Правь, где Явь это наш земной мир, Навь это «тот свет», то есть мир усопших, Правь это мир духовных правителей или богов. В сущности, то, о чём я говорю, легко умещается в данное языческое учение, если мы совместим Явь со значением «0» нашей оси координат Y=X, Правь отразим в положительных числах шкалы микро-макро, Навь – в отрицательных числах шкалы. Но изменим религиозный смысл учения на более близкий и понятный современному человеческому обществу. Сон – Явь – Сверхреальность как два полюса психологического состояния человека. Явь представим земной реальностью и условно примем за «0»; сон, соответственно, сдвинется в «минус» микромира, сверхреальность сдвинется в «плюс» макромира. Сверхреальность представим в виде осознанного сна. Тогда обычное сновидение назовём грубой реакцией на прожитые моменты явной реальности. А сон как таковой, как необходимое накопление организмом потраченной энергии, будем считать недостатком, минусом человеческой природы, требующим искусной паразитической формы выживания.

Что такое осознанное сновидение? Это изменённое состояние сознания, при котором человек осознаёт, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием. В процессе осознанного сновидения возможно моделирование любых ситуаций, невозможных в обычной жизни, что открывает широкий спектр возможностей человека. Например, если осознанный сон – это сновидение, в котором человек понимает, что спит и может осознанно действовать, исходя из этого понимания, а выход из тела – это переживание, во время которого человек, сохраняя ясное сознание, ощущает себя находящимся за пределами физического тела, то любой осознанный сон можно рассматривать как выход из тела. А может, даже целенаправленное перемещение вместе с телом, то есть, телепортирование. В этом контексте могут быть понятны причины «перепутанности» субъективных кукол, находящихся не в соответствующих им местах земного пространства. Так куклы-«ангелы» силой своей субъективной воли перемещаются в микромир. А куклы-«бесы» приспосабливаются паразитировать на энергетике других существ для перемещения в более «высокие» области мира.

Своё первое осознанное сновидение я увидел, когда мне перевалило уже за сорок. У меня начала развиваться дальнозоркость, поэтому я начал носить плюсовые очки, но ещё не свыкся с мыслью, что плохо вижу, и меня очень беспокоило это возрастное изменение. Возможно, я инстинктивно искал выход в своей психике, поэтому надеялся на справедливое народное замечание, что «все болезни от нервов», и найти в самом себе инструмент восстановления вполне реально, нужно только знать как.

И вот я вижу сон, будто стою в раздумье перед входом в какое-то здание на большой и странной площади, решая, войти или нет? Вхожу. В фойе никого, кроме меня. Тихо. Горит мягкий свет необычного происхождения. Ни электрический, ни естественный. Источников этого света не наблюдается. Подхожу к журнальному столику с набором журналов и газет, но в кресло не сажусь, с досадой размышляя о том, что забыл дома очки – без этих «костылей для глаз» всё равно ничего не увижу. В это время, неожиданно для себя я начинаю думать о доме. И совершенно отчётливо понимаю, что помню, в каком городе, в каком доме я живу. Я помню, как меня зовут, и где я на самом деле работаю. Я понимаю, что в настоящий момент лежу в своей постели и вижу сон. Этот факт приводит меня в совершенный восторг! Я осматриваюсь и замечаю, что вокруг меня появились люди. Некоторые останавливаются рядом со мной и берут брошюры или журналы, рассеянно листая, как бы в ожидании пытаясь себя чем-нибудь занять. Я вновь обращаю внимание на то, что я без очков и решаю: во сне всё возможно! Во сне я могу летать, когда захочу, могу дышать под водой, значит, смогу прочитать любой текст. Я беру первую попавшуюся под руку газету и свободно читаю, даже самый мелкий шрифт, причём вижу цвет шрифта, если он выделен другим цветом. Подношу к глазам, трогаю пальцами веки, разглядываю свои руки и пальцы! Всё очень натуральное, яркое – цвет, фактура материала. От нахлынувшего радостного чувства мне даже кажется, что я никогда в жизни не видел так отчётливо. Мне приходит в голову, что сейчас вечер, в городе сгущаются сумерки, и значит, на небе зажигаются звёзды. Я никогда не видел звёзд во сне, а теперь, когда стал носить очки, то и в реальной жизни звёзды кажутся мне некрасивыми размытыми пятнышками. А вот сейчас выйду и увижу! Я почти бегом покидаю здание, оказываюсь на странной площади – и прямо над собой, в бездонном фиолетовом небе вижу крупные, лучистые звёзды.

Что это было? Проекция моих мыслей, спонтанное перемещение по оси X или что-то другое? Наверно, счастливы те, кто даст однозначный ответ. А я до сих пор ищу разгадку, потому что чувствую, что за этим стоит нечто большее, чем спор науки и религии. Это сама реальность, но не такая к которой мы привыкли. Её горизонт несравненно шире.

Ходят слухи, будто при царе Петре Первом охотились за говорящими младенцами. Интересно, с одной стороны Пётр не стеснялся из человеческого уродства делать кунсткамерное шоу на весь свет. А с другой – хотел скрыть факты изменённого сознания. С младенцами вообще всё не просто. Похоже, что новорожденный имеет память о прошлом, но не может рассказать по естественным причинам физической как бы недоразвитости, неумения говорить. А когда он получает возможность превращать свои мысли в слова, вот тут-то память и стирается. Может быть, именно СЛОВО играет роль ключа, который открывает двери в этот мир? Но тот же самый ключ закрывает двери прошлого? Возможно, такое положение вещей необходимо для того, чтобы не сбить настройку данной куклы планетарного пространства. Если мы все будем помнить всё, то наш материальный мир, в котором мы живём, развалится. Или нет? Ведь он поддерживается общим мнением, будто другого мира не бывает. Одни люди умирают, другие рождаются – и все вместе мы своим убеждением создаём нерушимый материальный образ нашего мира. Вот он и есть такой, каким мы его себе представляем. Если бы на свете было достаточно много людей, кто помнил бы иную реальность, то их мысли могли бы нарушить целостность этого мира, в пространстве могли бы появиться помехи, моргания, сбои изображения, звука… Так бывает, но замечают это только те, кто сам является причиной таких сбоев. Их мало, недостаточно для достижения некой критической массы, которая послужила бы изменению. Дети что-то помнят, пытаются сказать, спросить, но взрослые, следуя своим непоколебимым убеждениям, объясняют им, как нужно правильно думать и воспринимать реальность. На какое-нибудь странное замечание ребёнка родители реагируют как на детскую фантазию и говорят: это тебе приснилось. Со временем ребёнок сам начинает думать правильно, как это принято в человеческом обществе, как надо. Он становится наследником этого мира, и своими «правильными» представлениями об этом мире поддерживает бесперебойную работу механизма земного пространства.

Когда мне было лет семь или восемь, я спросил у матери, что это за транзистор был у меня и куда он делся теперь? Мать долго не могла понять, о чём я говорю. Транзисторами в то время называли бытовые портативные радиоприёмники на транзисторах, работающие от электроэнергии одноразовых заряженных батареек. Это было модное музыкальное новшество среди молодёжи. Их носили на согнутом локте или просто в руке, как небольшую сумку, демонстративно слушая транслируемые музыкальные радиопередачи. Но стоили такие радиоприёмники, по тем временам, немалых денег, и позволить их себе могли не многие. Тем более, заявление семилетнего ребёнка было странным. Я принялся объяснять, как говорится, на пальцах, что помню такую не открывающуюся коробочку, гладкую, ярко-голубого цвета, размером с ладонь… куда она делась? Это моя вещь! Мать, разумеется, прекратила разговор, убедив меня, что это был только сон. Я до сих пор помню эту «коробочку», и то, что она была моей. Очень отчётливое чувство. Но теперь я знаю, что транзисторных приёмников такого цвета, тем более, такого размера, просто не существовало в природе. Тогда что это было? Это ни на что не похоже.

Путаница с большим и малым, смешение субъективных копий из разных пространственных кукол Земли или их перемещение по шкале микро-макро не является чем-то запрещённым, это естественно для человеческой природы изначально, «от сотворения мира». Не случайны и предметы, попадающие не в то место и не в то время. Может быть, даже целые участки пространства могут исчезать из одной планетарной куклы и появляться в другой.

Здесь требуется привести всем известную историю сотворения мира из Библии. Самый первый эпизод самой распространённой и влиятельной религии нашего мира имеет гораздо более древнее происхождение, чем принято считать. Он написан другим народом, имеющим, как видно, совсем другие цели повествования. Не буду вдаваться в неуместные здесь подробности, замечу только, что первые одиннадцать глав Бытия списаны с шумеро-аккадской книги о сотворении мира «Энума Элиш» (буквально «когда наверху», «в день, когда высоко наверху» – с этих слов начинается повествование), датируемой 2-ой половиной II тысячелетия до н.э. Для сравнения напомню, что первый свод Библии (Ветхий завет) датируется серединой I тысячелетия до н.э. То есть, Библия появилась более чем на тысячу лет позже.

Возможно, первичный текст испорчен при переписывании и приведении к текущим политическим нуждам. Но картина неведомой нам исторической дали всё равно впечатляет. Независимо от того, что в этой картине сохранилось от первоначального образа, а что испорчено, она отражает нашу реальность. Потому что если в ней ложь, то только та, которая живёт и царствует. Только правящая ложь имеет право находиться на страницах программной книги, какой является Библия. А правящая ложь есть самая что ни есть «правда жизни». Это – программа, и по ней можно определить, что происходит.

Коротко, суть в том, что некий Змей – не представитель класса пресмыкающихся, отряда чешуйчатых, а обладающий разумом и речью хитрый Дьявол – явился в божественный сад, который сам Бог насадил для сотворённого им Человека. Змей не спрашивал позволения Бога явиться в сад, а Бог, кажется, не особенно-то и заботился о том, чтобы оградить Человека от встречи с Дьяволом. Мы видим, что сад не был закрытым местом. И в нём, как и в любом другом месте на Земле, могли пребывать, по своему желанию и Бог, и Человек, и Дьявол. Иначе говоря, мы видим ось координат Y=X не разделённую на некие зоны с труднопроходимыми порталами. Всё свободно. Непривычно для нас только то, что Человек существует в единственном экземпляре. Мужчина и женщина. Вечные. Не рождающие, не плодящие подобные себе копии. И значит, не боящиеся исчезнуть, быть удалёнными, стёртыми. Безопасный мир. НО. Бог для чего-то уже сотворил существо по образу и подобию своему. Сам боялся исчезнуть и поэтому решил себя скопировать, чтобы сохраниться? Он сотворил не одного мужчину, но также и женщину, в качестве помощника мужчины. На всякий случай? Предполагал, что придётся и Человеку тоже «плодиться и размножаться»? Явно Бог боялся не Дьявола, раз дорога в божественный сад Змею была не закрыта. Опасность появилась ДО появления Змея. Я не оправдываю Дьявола и не обвиняю его. Я просто не хочу выступать в роли либо адвоката, либо прокурора. Я обращаю ваше внимание на некое третье положение выбора, которое почему-то остаётся без внимания. А зря. В нём-то, наверно, вся суть!

Что случилось дальше? Змей показал Человеку на древо познания добра и зла, плоды которого «хороши для пищи, потому что дают знание», но есть их нельзя «ибо смертию умрёшь». У меня простой вопрос. Почему смертельные плоды в саду, который насадил Бог для человека, «хороши для пищи»? Какого чёрта это дерево там вообще росло, если его плоды смертельны? Это такая божественная шутка? Или такое изощрённое наказание для непослушных рабов? Как ни крути, получается, Творец сам организовал всю эту историю со смертью. А для того, чтобы человек не исчез (ведь не для того он создал человека, чтобы тому сразу же исчезнуть) запрограммировал систему копирования. Таким образом, весь наш мир мыкается вовсе не по причине какого-то непонятного «греха», а потому, что изначально был таким создан. Но зачем?

У меня есть другое объяснение этой священной картины. Как я уже сказал, Бог и Змей (Дьявол) являются абсолютизированными персонифицированными образами субъективного человеческого мышления. Настоящий Творец это не Бог, а реальное высокоразвитое существо, создавшее нашу Землю и нас, то есть, как мы теперь говорим, нашу Матрицу, пространство которой существует в четырёх измерениях и продолжает оставаться свободным для путешествий. И в этой связи библейский спор Бога и Змея отражает сомнения человека в самом себе (субъективизм Декарта). Ну и, конечно, решение проблем.

Собственно, решение проблем как раз и является смыслом существования человека. Человек учится мыслить разумно, совершенно, безопасно. Однако в процессе своего развития мы придём к безопасности не вдруг, а со временем. Для этого нужны копии. Много копий. До тех пор, пока мы не придём к пониманию настоящей безопасности, то есть бессмертию. Если мы говорим об изменении сознания человека, чтобы решить проблемы современного человечества, то мы должны говорить о том, как победить пожирающий наш мир паразитизм. А мы занимаемся селекцией паразитизма. Мы в своём уме? Нам необходимо побывать «внизу», в одной из пространственных кукол микромира, чтобы понять весь ужас последствий нашей ошибки. И ещё полезно, для сравнения, посетить одну из «высших» пространственных кукол. А нам зачищают память, так что мы не понимаем, что такое хорошо, и что такое плохо.

Мы придумали образ Бога и образ Дьявола. Но бесконечную в обе стороны от центра координат цепь отрицательных и положительных кукол реального планетарного пространства сотворили не люди. Планетарные куклы с живущими в них реальными человеческими копиями – это не выдумка, не сон, а реальность. И ангелы на кристальных небесах, и бесы в подземном пекле – всё это мы, люди, копируемые, рождающиеся и умирающие, и вновь рождающиеся. Память нас не подводит. Мы помним свои прожитые жизни здесь, в настоящей кукле пространства, в других куклах Макроземли или Микроземли. Где мы родимся снова, зависит от того, к чему прирастает наше сердце и куда оно стремится. Одним людям жизнь кажется скучной и лишённой острых ощущений преступного паразитического мира. Не удивительно, если они после смерти окажутся перезагруженными «ниже» по отрицательной шкале оси координат. Другим жизнь представляется отвратительным гадким кошмаром, в котором правят бал редкие отморозки, и нет удовлетворения высоким устремлениям души. После смерти они передвинутся «выше».

Правда и то, что можно не дожидаться смерти и путешествовать в кукольных пространствах при помощи изменённого сознания, произвольно изменяющего физику тела, Творец создал наш мир именно таким. Но сначала надо разобраться, кто нам в этом мешает? Разумеется, мы сами себе мешаем, потому что нет никого, кроме нас, кто так увлечённо строит козни друг другу. Хотя и помогать друг другу мы тоже умеем, если захотим. В общем, нам мешают наши копии, появившиеся у нас из микропространства. Они лишены собственного электромагнитного поля и подпитываются за счёт нас. Человек имеет своё электрическое поле, а существа из микропространства – электростатическое, с такой же полярностью, что и поле человека. Им выгодно держать нас в неведении, как энергетических доноров, как рабов. Выращивать, точно скот в стаде. И поэтому они лгут нам. Они перепутали образ реального Творца с образом абстрактного и непостижимого Бога. Бога поставили на место Творца. В результате Творца настоящего как бы и нет вовсе. А образом Бога теперь спекулируют правящие паразиты в своих корыстных целях. И почему же тогда бездействует настоящий Творец, он разве не видит, что в области нашей планетарной куклы произошёл затор, который, учитывая живую природу мира, можно назвать тромбом? А если этот тромб «оторвётся»?

Проблема Творца

Наш Творец, тот, кто создал нас и нашу Землю со всеми её пространственными куклами, это сверхразумное существо, находящееся вне нашего четырёхмерного кукольного пространства. Это похоже на то, как вы сидите за компьютером и создаёте в определённой программе некоторый файл. Ваше пространство – это одно, а пространство вашего компьютера – это другое. И ваш компьютер находится в вашем мире тоже по материнскому принципу матрёшки. Это логично: вы творите «по образу и подобию» мира, в котором живёте, потому что его знаете и понимаете. Но хотите создать что-то новое, такое, чего ещё нет…

«В начале было Слово. И слово было у Бога. И Слово было Бог» (это первые строки Евангелия от Иоанна, которое называется «учительным»). Слово-ключ для свёртывания одного пространства и развёртывания другого. Разумеется, под словом Бог нужно подразумевать настоящего Творца. И вот, вы вводите ключевое слово в командную строку. Операционная система вашего компьютера начинает создание новых образов. Из чего? Изничего, одним вашим командным словом. Ведь электронный мир компьютера нематериален, ну, по крайней мере, полуматериален, поскольку именно таковым является электрон. Команда действует мгновенно, одновременно во всех уголках операционной системы, и какая-то там скорость света здесь ни при чём.

Объясню. Скорость света это фиксированная скорость распространения кванта света (фотона) в пространстве. В данном пространстве. Учитывая, что вселенная имеет форму матрёшки, скорость света в разных пространственных куклах микро и макро будет одинаковой только в соответствии со своим пространством. А для внешнего наблюдателя? Для внешнего наблюдателя движение фотона в Солнечной системе и в системе одного электрона межпланетного пространства Солнечной системы будут различными. Скорость движения фотона внутри электрона, представляющего собой самостоятельную вселенную со скоплениями звёзд и галактик, будет на порядок меньше скорости нашего солнечного фотона. Это значит, что в маленькой частичке под названием «электрон» фотон будет двигаться столько времени, сколько требуется для движения фотона Солнца от одного края Вселенной до другого. Представили разницу одного порядка?

Так вот. Для распространения информации во вселенной используется не материальная скорость света, а командное слово, запущенное в операционной системе компьютера Создателя. И действует оно мгновенно.

Другой момент, который нужно знать для того, чтобы правильно понимать фразу «по образу и подобию», это ограниченность возможностей командного слова. Такая ограниченность касается, прежде всего, мощности блока питания и объёма винчестера компьютера, на котором оператор (Творец) создаёт новый образ. Любой достаточно религиозный человек понимает значение фразы «что вверху, что внизу». Это учение о подобии. Любой достаточно учёный человек понимает значение термина «подобия евклидова пространства». А я только сделаю уточнение. Наши компьютеры сделаны по подобию компьютера Творца. Какой у него – такие и у нас. И если сложные 3D-игры зависают, когда компьютер не успевает обрабатывать всю необходимую информацию, то это происходит только потому, что мощность Вселенной ограничена. У нашего Творца не очень большие возможности. На самых ответственных участках Вселенная работает по железным законам корпускулярной физики. А где тонко, там и рвётся – частицы принимают вид квантовых абстракций, смутных и неустойчивых, лишь бы не прерывалась работа вселенской операционной системы и не нарушалась целостность творения. Такое впечатление, что Вселенной трудно просчитывать слишком большой, непосильный для неё объём информации. И на простых участках она использует упрощённые схемы. Наподобие второго плана 3D-игр. В интернете есть 23-минутный видеоролик «Доказательства виртуальности нашего мира». Очень наглядно. Особенно интересен эксперимент с отложенным выбором.

На этом уровне развития (я имею в виду уровень развития нашего Творца), копирование, наверно, является необходимым условием творческого процесса. Как работает любая компьютерная программа? Она создаёт копии образов через определённые временные интервалы для того, чтобы обеспечить безопасность. В случае перебоев с энергией последняя сохранённая копия будет рабочей. Другие, предыдущие архивируются в реестре. Так работает наша Матрица, создавая множество элементарных частиц для обеспечения бесперебойной работы, и так же работаем мы.

И всё же этого знания мало. Мы так и не умеем различать добро и зло. Мы путаемся в определениях и остаёмся в неведении, почему умираем, за что… Наш Творец тоже не безгрешен, раз написано: «раскаялся Бог, что сотворил человека». Где он ошибся? Ошибся только он один или все «они», подобные ему сверхсущества? Они знают природу добра и зла, но при этом не умирают. Они не дают нам возможности быть бессмертными, то есть жить в безопасности. «Как бы Человек не простёр руки своей и не взял также от древа жизни, чтобы стать вечным, как мы». Это правда или ложь? Добро или зло? Человек рассеян во множестве по всей земле. Змей проклят. Он лишился магнитного поля, то есть творческого начала, потеряв «образ бога», и теперь «пресмыкается по земле», иначе говоря, вынужден паразитировать на энергии человека. А мы знаем, что Змей (Дьявол) это и есть обобщённый образ человека, стремящегося паразитировать на жизненных процессах. А образ Бога это обобщённый образ человека стремящегося творить новое своими силами и умением. По всему выходит, что не может человек сам себе запретить развиваться. И значит, запрещают нам те наши копии, которые паразитируют на нас. Они боятся нашего прозрения. Потому что тогда мы поймём, кто на самом деле не даёт нам познать природу добра и зла и стать бессмертными.

Что-то подсказывает мне, будто наша проблема – это собственная проблема наших Творцов, или богов. Они создали нас в таком формате именно для того, чтобы на примере нашей Матрицы решить задачу бессмертия. Может быть, их божественное бессмертие достигается с помощью каких-нибудь принудительных неведомых нам технологий. А им хотелось бы знать саму природу бессмертия, научиться ЖИТЬ вечно, а не принимать пилюли, слегка продлевающие срок бытия. Поэтому они создали нас по образу и подобию своему, изначально подверженными смерти, но с целью движения вверх. И если это так, то разве мы, люди – не боги на пути эволюции, не наследники? Бог один, а мы – боги. «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги» (Ин.10,34-35).

Зато те из нас, кто пресмыкается по земле, кто утратил желание творить и только паразитирует, расходуя последние силы Матрицы, должны освободить нам путь. Они хотят «вернуться домой» («ама», к матери, «ама-га»)? Пожалуйста. Пусть уйдут.