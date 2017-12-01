Олимпиады не будет. Терпение кончилось!

Травля российских спортсменов, организованная нашими «зарубежными партнерами», подготовила почву для одного из самых радикальных решений в истории отечественного спорта

Происходящее в последние недели напоминает безумие, которое достигло мирового масштаба. Российских спортсменов убивают не только в переносном, но и в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Ведь честно заслуженная олимпийская медаль является целью жизни любого спортсмена. И что происходит, если жизнь становится бесцельной? Ответ очевиден.

Легендарный российский бобслеист Александр Зубков пожизненно лишен права на участие в Олимпийских играх. Его награда, завоеванная в ходе Олимпиады-2014, прошедшей в Сочи, аннулирована. Такая же участь постигла других российских спортсменов: Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну, Ольгу Фаткулину, Ольгу Стульневу и Александра Румянцева… Список растет и ширится ежедневно!

Благодаря бандитскому решению МОК запрет на участие в Олимпиадах получили наши славные лыжники Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгения Белова, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова — всего 19 российских спортсменов!

Наблюдая за тем, как опускают нашу страну в общекомандном медальном зачете Олимпиады-2014, невольно задумываешься. Какова же причина, если выражаться языком медиков, «этимология» этого «серийного убийства», в результате которого лучших спортсменов России лишают права выступать на грядущей Олимпиаде в Пхенчхане, а наши медали «переполучает»… Чжан Хун знает кто?

С одной стороны – все очевидно. Победа России в Сирии, признанная, в том числе, и Западом, вызывает острое желание «насолить» стране, например, обнаружив какие-то соли в пробирках с допинг-тестами спортсменов, хранившимися в Швейцарии почти 4 года. Но надо же хотя бы для виду «соблюсти приличия», представив (или хотя бы прилично сфабриковав!) доказательства употребления допинга.

В своих действиях комиссия МОК, возглавляемая человеком с весьма красноречивой фамилией Освальд, основывается на показаниях своего неугомонного информатора Родченкова. Напомним! Бежавший в США 59-летний химик, в отношении которого на Родине возбуждено не одно уголовное дело, успешно делает «Иудин бизнес», уже полтора года рассказывая ужасы о допинговом «Дюшесе», которым он «лично поил чуть ли не всю Олимпийскую сборную России».

Григорий Михайлович — фигура та еще! В тандеме со своей родной сестрой он приторговывал допингом, обещая приобретавшим его спортсменам подмену их допинг-проб либо (как вариант) сокрытие результатов анализа.

Когда Российское антидопинговое агентство вскрыло махинации Родченкова, его сестра отправилась отбывать назначенный ей судом срок, а сам Григорий Михайлович, имитировавший душевное расстройство, наказания избежал и предпочел покинуть чертоги родной страны.

Для пущей убедительности Родченкову были нужны списки с громкими именами спортсменов, якобы употреблявших допинг. Под руку «нахимичевшему» беглецу попался медальный план-прогноз, который был разработан канадскими экспертами, анализировавшими вероятность получения призовых мест российскими спортсменами.

Поменяв заголовок, Родченков сфальсифицировал «разоблачительный документ». «Дюшесный список» был охотно взят на вооружение WADA. Всемирное антидопинговое агентство, как всегда, настроено по отношению к российским спортсменам, «дружелюбно и непредвзято».

При этом WADA признает, что Родченков – проходимец и преступник, однако, безоговорочно верит поставляемой им информации «об употреблении российскими спортсменами допинга», принимая во внимание даже его личную электронную переписку. Есть ли другие доказательства? Безусловно!

На пробирках с анализом мочи WADA обнаружила «магические» царапины, которые — «бесспорно»! — свидетельствуют о том, что допинг-пробы вскрывались…

Многие с нетерпением возлагали надежду на то, что какие-то реальные и – главное! — прямые доказательства по делу об употреблении допинга будет содержать мотивировочная часть дела о дисквалификации российского лыжника Легкова. Но не случилось.

27 ноября, когда она была обнародована адептами секты Ричарда Макларена, выяснилось, что они продолжают истово «веровать» в априорную виновность русских спортсменов, выстраивая «доказательную базу» на потертостях колбочек для мочи и все том же «Дюшесном списке» беглого торгаша стимуляторами.

На секундочку вспомним, что, в соответствии с установленными правилами, все допинг-тесты были пройдены российскими спортсменами в присутствии зарубежных специалистов, а затем пробирки с анализами были отправлены в Швейцарию. Это даже в теории исключает вскрытие «допинг-проб» коварными «русскими хакерами», которых еще вчера было принято обвинять во всем. Зато простор для манипуляций со стороны «зарубежных партнеров» был и является колоссальным!

Удивляет также тот факт, что ни до, ни во время процедуры сдачи допинг-проб, ни на протяжении трех лет, прошедших с момента Олимпиады-2014, к российским атлетам ни у кого не возникало каких-то претензий. Все совершенно «неожиданно» начало всплывать только сейчас, когда до Зимних Олимпийских игр-2018 осталось чуть больше 2-х месяцев.

Расчет понятен. Ни против Легкова, ни против Зубкова, ни против кого бы то ни было из пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах российских чемпионов, нет (и не может быть) никаких доказательств. Эти люди и рядом не стояли рядом с гимнасткой Симоной Бейлз и сестрами Уильямс, которым WADA официально разрешила принимать на основе «медицинских показаний» метилфенидат, риталин, оксикодон, амфетамины и другие сильнодействующие препараты, ежесуточный объем потребления которых сопоставим с дозировкой лекарств больных, находящихся в глубокой коме.

Как мы видим, правила игры, основанной на всем известном принципе двойных стандартов, устанавливаются в зависимости от политической конъюнктуры. Зарубежные спортсмены имеют официальное разрешение на прием допинга и успешно продолжат карьеру.

Факт употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами не доказан никем и нигде, но… мимо грядущей Олимпиады мы гарантировано пролетаем!

Конечно же всегда есть надежда на чудо. И этим чудом является суд общей юрисдикции, куда обязательно обратятся спортсмены. Они обязательно будут бороться! Ведущая российская биатлонистка Яна Романова уже заявила, что скорее выбросит медаль на свалку, чем вернет ее в МОК. Но для решения вопросов в суде потребуется время, которого – увы! – уже нет.

И даже если бывший президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров, который дал гарантию 150%-ной допинговой чистоты российской сборной на Олимпиаде-2014 и заявил о готовности задействовать свои ресурсы, чтобы инициировать судебный процесс против Родченкова, выполнит свое обещание, и суд состоится, то… пройдет этот процесс в США.

А даже если не в США?

Где бы ни проходил суд, и когда бы он ни состоялся, важно помнить: американец с пробиркой в руке решал не только судьбы спортсменов, но и… целых народов!

Вспомним Колина Пауэлла, который размахивал колбой с неизвестным веществом на заседании ООН в феврале 2001 года, утверждая, что это оружие масового поражения.

Что было дальше? Американское вторжение в Ирак, увенчавшееся казнью Саддама Хусейна… А как же оружие? Увы. Его так и не нашли. Ошибочка вышла! Но, как говорится, убийство одного человека – это преступление, а убийство многих – политика.

Сегодня, размахивая у нас перед носом пробирками, которые то ли поцарапаны, то ли имеют запредельную концентрацию солей (что непременно, с точки зрения WADA, говорит о подмене допинг-проб) нас лишают права пребывания на мировой спортивной арене.

Окончательно решение об участии сборной России в Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в феврале следующего года, МОК вынесет 5 декабря. Но если Олимпиада давно превратилась в фарсовое состязание фармацевтов, если наших спортсменов, положивших силы на выигрыш в далеко не честной борьбе с легализованными пожирателями допинга, лишают заслуженных наград, то не пора ли просто встать, повернуться и уйти, плотно закрыв за собой дверь?

Кажется, самое время. До 5 декабря остается ровно неделя. Еще есть время форсировать ситуацию и во всеуслышание объявить о бойкоте грядущих игр.

Слово за нами!

В то время как спортивные бюрократы из МОК придумывают всё новые и новые препятствия для нашей сборной, Россия продолжает развиваться как воздухоплавательная Держава. И тройной мировой рекорд, который в 2016-м году установил великий русский путешественник Фёдор Конюхов - прекрасный повод уже сегодня говорить о включении воздухоплаванья в перечень олимпийских дисциплин. Поддержать эту инициативу каждый читатель "Русской Планеты" может уже сегодня, став обладателем удивительного артефакта от Фёдора Конюхова - сувенирной рамки с фрагментом оболочки того самого воздушного шара, на котором путешественник прославил Россию!