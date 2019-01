Ракета летит на Луну? (2)

http://grin.hq.nasa.gov/IMAGES/LARGE/GPN-2000-000039.jpg http://grin.hq.nasa.gov/IMAGES/LARGE/GPN-2000-000051.jpg [37]



И завод, оказывается, цел. Самая громоздкая часть «Сатурна-5» – первая ступень, производилась в Центре космических полётов им. Маршалла (Хантсвилл, Алабама) (илл.8).



В настоящее время Центр продолжает создавать космическую технику. А кто же этим занимается, как не специалисты? Итак, разыскали и чертежи, и заводы, и специалистов.

Но тут пришла другая беда, на которую защитники почему-то не обратили внимания, но скептики мимо не прошли. А куда пропали замечательные двигатели F-1?

Двигатель – сердце ракеты, причём, сердце особенное – долгоживущее, допускающее пересадку из одного типа ракеты в другой.

Посмотрите на рисунки и фото советских ракет-носителей от Р7, запустившей первый спутник, до современных модификаций ракеты «Союз» (илл.9).



Даже неспециалисту видно, как одни и те же двигатели (на тех же боковых ускорителях) переходят от ракеты к ракете.



И, хотя с рождения боковушек прошло уже полвека, ракета «Союз» на сегодня – одна из самых надёжных и экономически эффективных ракет в мире в классе средней грузоподъёмности. Это вынуждены признать и американцы.



Недавно «руководитель NASA Чарльз Болден признал ракету "Союз" и одноименный корабль самыми надежными в мире. Он заявил, что "Союзы" должны быть для россиян предметом национальной гордости…, через год обеспечение международной космической программы, по сути, останется за "Союзами" [38].







Илл.9 (слева). Семейство ракет Р7.

Илл.10 (справа). Где используются двигатели от «Энергии»: а) "Энергия" и её двигатель, б) советская (российская) ракета «Зенит» и её двигатель, в) американский «Атлас» с российским двигателем РД180. http://epizodsspace.narod.ru/bibl/getlend/c2.jpg http://epizodsspace.narod.ru/bibl/getlend/c3.jpg http://epizodsspace.narod.ru/bibl/getlend/c5.jpg

http://epizodsspace.narod.ru/bibl/getlend/c6.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Soyuz_TMA-5_launch.jpg

http://www.yuzhnoye.com/Aerospace%20Technology/Launch%20Vehicles/Zenit/Zenit%202/images/Zenit-2_r.jpg

http://www.lpre.de/energomash/RD-170/img/gallery/RD-171M.jpg http://www.buran.ru/images/jpg/bbur38.jpg http://www.buran.ru/images/jpg/rd170b.jpg http://www.npoenergomash.ru/netcat_files/346/204/h_f7b30a4316fb0c2d861588422bc60d0a

http://www.npoenergomash.ru/netcat_files/346/204/h_2a849deab64d81f0c221baca6872531f

А какова судьба двигателей от наших сверхмощных ракет? Может с ними всё иначе и с закрытием ракеты пропадает и двигатель? Ничего подобного. И здесь действуют те же закономерности. Это можно проследить с помощью илл.10.

В 1987 году, почти через 20 лет после полётов «Сатурнов-5» СССР смог создать ракету «Энергия» (илл.10а) с примерно той же грузоподъёмностью [39, 40], которую НАСА назвала для «Сатурна-5».



В ней использовался сверхмощный двигатель «РД-170». Вскоре в СССР началась перестройка и программа «Энергия» была закрыта. Но ракета не исчезла бесследно для технического прогресса [40]:

«Двигатель боковых блоков «Энергии» РД-170 используется как РД-171 на первой ступени ракеты-носителя «Зенит» (илл.9б), а двигатель РД-180 (спроектированный на основе РД-171) – в американской ракете «Атлас-5» (илл.9в)».



А с недавнего времени американцы стали закупать и двигатели НК-33 от первой советской лунной ракеты Н1. Итак, хороший двигатель не пропадает, а используется очень долго.

Почему же для новых мощных американских ракет не используются «родные» двигатели F-1 от "Сатурна-5"(конечно усовершенствованные за прошедшие десятилетия)?



Ведь если бы двигатели F-1 не только стояли на выставках (илл.1в), но и работали, то это означало бы, что американские двигателисты намного опередили советских коллег.



И по логике прогресса к настоящему времени у НАСА должны иметься двигатели, несравненно более совершенные. Но американцы почему-то покупают российские двигатели. Говорит С.П. Королёв:

«Он решил создать супердвигатель на 700-800 тонн тяги на криогенных компонентах. Пусть поковыряется, пока не упрется в стену. Мы уже это проходили»

Илл.11. С.П. Королёв – выдающийся советский конструктор космической техники Н.В. Лебедев (см. приложение к главе 7), ветеран-ракетчик космодрома Тюра-Там (Байконур – его часть) рассказывает об интересном споре, невольным свидетелем которого он стал в монтажно-испытательном корпусе 92-ой площадки Тюра-Тама [41].



Спорили главные конструкторы Королёв и Челомей и президент АН СССР Келдыш. Нам важна из этого разговора одна фраза Королёва: «Он (фон Браун – А.П.) решил создать супердвигательна 700-800 тонн тяги на криогенных компонентах. Пусть поковыряется, пока не упрется в стену. Мы уже это проходили».



И Н.В. Лебедев продолжает: «Очевидно, и сам Королев, и ракетчики-испытатели знали по собственному опыту, что громадный ОДНОКАМЕРНЫЙ двигатель F1 с криогенными компонентами топлива, на создание которого замахнулся фон Браун, создать невозможно.



По причине постоянно возникающих сгустков несгоревшей топливной смеси. Отсюда уверенность, что фон Браун шёл в тупик, а все сообщения об успешной разработке F1 и ракеты «Сатурн-5» на его основе – пропаганда.



Сам же Королёв в своей Н1 пошёл на установку 30 двигателей с меньшими камерами. Тех самых двигателей Кузнецова НК – 33, которые сейчас с удовольствием покупают американцы.



Когда автор заканчивал работу над этой главой, он получил письмо от Н.В. Лебедева:

Александр Иванович! Посылаю заметку Интерфакса. http://www.interfax.ru/politics/news.asp?id=184417

«В Москву на празднование 50-летия полета Юрия Гагарина приедет главный администратор НАСА» 06 апреля 2011 года 09:34

. Вашингтон. INTERFAX.RU – Глава НАСА Чарльз Болден приедет в Москву на празднование 50-летия полета Юрия Гагарина, сообщил вовторник вице-премьер правительства РФ Сергей Иванов на встрече с российскими журналистами в посольстве России в Вашингтоне.



Он проинформировал, что на этот юбилей съедутся руководители всех космических агентств, которые существуют в мире.

"Будет проведено заседание рабочей группы по космосу между Россией и США, где мы обсудим, что будем делать вместе после 2020 года, когда МКС завершит свою работу", – сообщил С.Иванов.



"Уже сейчас нужно думать, что мы будем делать дальше, а любые космические проекты, особенно связанные с полетами на дальние расстояния, условно говоря, на Марс и Луну, осложнены технологической проблемой, связанной с двигателем для корабля ", – сказал Иванов».

(Конец сообщения INTERFAX.RU, выделение А.П.)

«Да, действительно, странно! – комментирует Н.В. Лебедев, - 40 лет назад был якобы создан двигатель для трёхтысячетонной лунной ракеты "Сатурн-5", а сейчас господин Иванов говорит о каких-то проблемах с двигателем.



По крайней мере, у американцев для полёта на Луну таких проблем не должно быть (если верить НАСА). Это ли не официальное признание правды о неполётах на Луну? Добавлю, что одной из служебных обязанностей С.Иванова, как зам. Председателя правительства РФ, является курирование всего ракетно-космического комплекса страны.



Так что, он по долгу службы является одним из самых осведомленных людей в руководстве РФ в области ракетно-космической техники [42]».

От автора данной книги – нет сомнений, что глубокоуважаемый зампред в курсе того, что в 1985 году СССР создал ракету «Энергия», у которой и двигатель, и соответственно полезная нагрузка вполне соответствовали требованиям полёта человека на Луну.



Знал и то, что, несмотря на прекращение производства этой ракеты, вся документация на её супермощные двигатели сохранилась и более того, что сами двигатели, точнее их модификации успешно продаются в США.



Поэтому его слова, сказанные во время нахождения в США – стране, якобы 40 лет назад покорившей Луну, можно понять, как откровенный камешек в американский огород.

Подытожим те интересные факты, о которых мы узнали в этой главе:

1. Ракета «Сатурн-5» прошла, по данным НАСА, всего два беспилотных полётных испытания – 9.11.1967 и 4.4.1968. Итоговое беспилотное испытание было признано неуспешным самой НАСА.

2. После этого других беспилотных испытаний не проводилось, но следующий полёт ракеты (декабрь 1968 года) был якобы пилотируемым, то есть с экипажем.

3. В том же самом 1968 году НАСА решила вручить уведомления о «временном увольнении» семистам конструкторам в Центре им. Маршалла, где велась разработка лунной ракеты.

4. Через 2 года после этого был освобождён от занимаемой должности директор Центра, главный конструктор ракеты «Сатурн-5», Вернер фон Браун. Событие произошло на фоне шумно рекламируемой кампании полётов на Луну, совершаемых якобы именно на ракете «Сатурн-5». Но за успехи в разработке не увольняют. Ещё через 2 года фон Браун ушёл из НАСА, будучи «глубоко разочарованным».

5. После завершения программы «Аполлон» и запуска станции «Скайлэб» «лунная» ракета никогда более не использовалась. Не использовались и её якобы чудо – двигатели F-1. И это, несмотря на то, что, по сведениям НАСА, у неё ещё оставались три такие ракеты.

6. Рекорд грузоподъёмности (140 т на низкую околоземную орбиту), на который якобы был способен «Сатурн-5», не имеет сторонних подтверждений.

7. С учётом тех 20 лет, на которые «Сатурн-5» якобы обогнал советскую «Энергию», американцы должны быть далеко впереди нас в части создания сверхмощных двигателей. А они покупают российские. Это ставит под сомнение сам факт существования двигателей F-1, а соответственно и ракеты «Сатурн-5», без которых она просто не могла взлететь.

8. Лично С.П. Королёв на основе собственного практического опыта, а не только теоретических предположений, выражал твёрдое убеждение в невозможности разработки сверхмощных двигателей F-1 по той схеме, которую выбрал Вернер фон Браун.

9. Через 40 лет после якобы стартов «на Луну» зам. Председателя правительства РФ С. Б. Иванов, по своей должности один из самых осведомленных руководителей РФ в области ракетно-космической техники констатирует отсутствие (у Америки) двигателя, подходящего для полётов на Луну.

А тогда существовали ли в действительности двигатели F-1 и та ракета «Сатурн-5», которую только они могли поднять?

Основания для сомнений в их реальности, как видим, самые серьёзные. Что может показать стороннему наблюдателю тот факт, что стартует не полноценная ракета, а её макет? Только если он заметит какие-то отличия в её полёте от того, что рассказывает НАСА.



Поэтому главы 2 и 4 посвящены определению скорости полёта лунных ракет.

Приложение. НАСА http://www.astronautix.com/lvs/saturnv.htm – информация об итоговом неудачном испытании 4 апреля 1968 года беспилотной ракеты «Сатурн – 5» («Аполлон – 6»). См. по данной ссылкераздел More… – Chronology…

1968 April 4 – . 12:00 GMT – . Launch Site: Cape Canaveral. Launch Complex: Cape Canaveral LC39A. LV Family: Saturn V. Launch Vehicle: Saturn V. LV Configuration: Saturn V SA-502.

· Apollo 6 – . Payload: Apollo CM 020/ SM 014 / Apollo LTA-2R / S-IVB 502. Mass: 36,806 kg (81,143 lb). Nation: USA. Agency:NASA Houston. Program: Apollo. Class: Moon. Type: Manned lunar spacecraft. Spacecraft: Apollo CSM; CSM Parachute. Duration: 2.43 days. Decay Date: 1968-04-04 . USAF Sat Cat: 3170 . COSPAR: 1968-025A. Apogee: 184 km (114 mi). Perigee: 183 km (113 mi). Inclination: 32.5000 deg. Period: 88.20 min. Apollo 6 (AS-502) was launched from Complex 39A at Kennedy Space Center. The space vehicle consisted of a Saturn V launch vehicle with an unmanned, modified Block I command and service module (CSM 020) and a lunar module test article (LTA-2R).

Liftoff at 7:00 a.m. EST was normal but, during the first-stage (S-IC) boost phase, oscillations and abrupt measurement changes were observed. During the second-stage (S-II) boost phase, two of the J-2 engines shut down early and the remaining three were extended approximately one minute to compensate.



The third stage (S-IVB) firing was also longer than planned and at termination of thrust the orbit was 177.7 x 362.9 kilometers rather than the 160.9-kilometer near-circular orbit planned. The attempt to reignite the S-IVB engine for the translunar injection was unsuccessful. Reentry speed was 10 kilometers per second rather than the planned 11.1, and the spacecraft landed 90.7 kilometers uprange of the targeted landing point.

The most significant spacecraft anomaly occurred at about 2 minutes 13 seconds after liftoff, when abrupt changes were indicated by strain, vibration, and acceleration measurements in the S-IVB, instrument unit, adapter, lunar module test article, and CSM. Apparently oscillations induced by the launch vehicle exceeded the spacecraft design criteria.

The second-stage (S-II) burn was normal until about 4 minutes 38 seconds after liftoff; then difficulties were recorded. Engine 2 cutoff was recorded about 6 minutes 53 seconds into the flight and engine 3 cutoff less than 3 seconds later. The remaining second-stage engines shut down at 9 minutes 36 seconds – 58 seconds later than planned.

The S-IVB engine during its first burn, which was normal, operated 29 seconds longer than programmed. After two revolutions in a parking orbit, during which the systems were checked, operational tests performed, and several attitude maneuvers made, preparations were completed for the S-IVB engine restart.



The firing was scheduled to occur on the Cape Kennedy pass at the end of the second revolution, but could not be accomplished. A ground command was sent to the CSM to carry out a planned alternate mission, and the CSM separated from the S-IVB stage.

A service propulsion system (SPS) engine firing sequence resulted in a 442-second burn and an accompanying free-return orbit of 22,259.1 x 33.3 kilometers. Since the SPS was used to attain the desired high apogee, there was insufficient propellant left to gain the high-velocity increase desired for the entry. For this reason, a complete firing sequence was performed except that the thrust was inhibited.

Parachute deployment was normal and the spacecraft landed about 9 hours 50 minutes after liftoff, in the mid-Pacific, 90.7 kilometers uprange from the predicted landing area (27.40 N 157.59 W). A normal retrieval was made by the U.S.S. Okinawa, with waves of 2.1 to 2.4 meters.

The spacecraft was in good condition, including the unified crew hatch, flown for the first time. Charring of the thermal protection was about the same as that experienced on the Apollo 4 spacecraft (CM 017).

Of the five primary objectives, three – demonstrating separation of launch vehicle stages, performance of the emergency detection system (EDS) in a close-loop mode, and mission support facilities and operations – were achieved. Only partially achieved were the objectives of confirming structure and thermal integrity, compatibility of launch vehicle and spacecraft, and launch loads and dynamic characteristics; and of verifying operation of launch vehicle propulsion, guidance and control, and electrical systems.



Apollo 6, therefore, was officially judged in December as "not a success in accordance with . . . NASA mission objectives." (скопировано 7.4.2013)