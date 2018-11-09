Об американских первопроходимцах на Луне

США закупали и, несмотря ни на что, продолжают закупать у России ракетные двигатели РД-180.

"При этом во время опорожнения мочевого пузыря астронавт должен был совершать возвратно-поступательные движения рукой, чтобы задействовать насос, выполненный в виде гармошки…"

А в туалет они ходили бы примерно вот так:

"Астронавты (миссий Аполло) похожи на попугаев, которые, как известно, плохо летают, но много болтают, повторяя то, что им говорят."

« Мы будем внушать каждому участнику (лунной) программы, что останавливаться в средствах при её выполнении – преступление перед нацией. Действовать без оглядки на такую мелочь, как совесть ».

" Зато, я говорю, мы делаем ракеты И перекрыли Енисей, А также в области балета Мы впереди, говорю, планеты всей ."



Несколько цитат из Вики:

«В связи с ухудшением российско-американских отношений (с 2014), политики обеих стран выдвигали предложения о прекращении поставок двигателя, используемых в первой ступени ракеты-носителя «Атлас-5».



В частности, запрет на закупки двигателя введён поправкой Джона Маккейна. С инициативой запрета использования двигателя для военных запусков США выступил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

В качестве замены РД-180 рассматривался новый двигатель, на разработку которого Пентагоном выделено 160 млн долларов.



Ожидается, что он будет готов к использованию не ранее 2019 года.



Альтернативным вариантом является разворачивание производства РД-180, по имеющейся у США лицензии (до 2030 года), на заводе United Launch Alliance (ULA) в Декейтере.

В начале 2017 года Blue Origin представила новый двигатель, BE-4 (в качестве горючего используется метан), который предположительно заменит РД-180 с 2020 года — ULA, занимающаяся пусками Атлас-5, и заключила контракт с миллиардером Джеффом Безосом на создание аналога российского РД-180. »

Правда РД-180 развивает 400 тонн тяги, а ВЕ-4 всего должен будет развить 240 тонн, но у РД-180 две камеры сгорания, тогда, как у ВЕ-4 — одна. Согласимся, что ВЕ-4 аналог РД-180. Разница только в том, что РД-180 работает, а ВЕ-4 нет.



Может ли опасная конструкция быть аналогом настоящего ракетного двигателя? Допустим, что может, хотя бы на бумаге.

«Blue Origin начал работу над BE-4 в 2011 году. Это первый двигатель компании с жидким кислородом и жидким метаном в качестве окислителя и топлива.



Впервые о разработке было публично объявлено в сентября 2014 года в издании Space News, где сообщалось, что крупный американский производитель ракетной техники United Launch Alliance выбрал BE-4 в качестве основного двигателя для своей новой ракеты-носителя.»

«В 2015 году во время одного из тестов на испытательном стенде произошёл взрыв, после чего компания построила два более крупных стенда для проверки двигателя с полной тягой 2200 кН.»

По-видимому, взрыв разнес к чертям собачим предыдущий стенд. А он денег стоит, и не малых!

«Первый двигатель был полностью собран в марте 2017 года. Также в марте United Launch Alliance объявил, что экономический риск выбора варианта был сведён на нет, но технический риск по проекту остаётся до тех пор, пока в 2017 году не будет завершена серия испытаний на зажигание двигателя. 13 мая 2017 года Blue Origin потеряла один двигатель в результате инцидента во время испытаний.»

Опять взорвался! Что за напасть такая! В 2015 взорвался, теперь опять в 2017. Прошло 2 года, а «воз и ныне там». Политики орут, что зависимость от России, которая, как известно хуже вируса эболы, нетерпима, невозможна, унизительна и опасна, а эти криворукие инженеры не могут мощного ракетного двигателя сделать.

И вот ура-а! 19 октября 2017 года в Твиттере проскочило сообщение, что ВЕ-4 проработал аж целых 3 секунды на 50% мощности. И это, пока, наилучший результат за 6 лет работы над двигателем.



Результат, то, в общем никакой, потому что проблемы устойчивости горения ракетного двигателя возникают при выходе на полную мощность, когда должна быть достигнута высокая величина давления в камере сгорания, а это высокое давление, как раз, и является важным фактором развития неустойчивостей. Похоже, что у ВЕ-4 имеются какие-то принципиальные проблемы, которые мешают ему развить высокую мощность.

Дело по созданию нового мощного ЖРД идет в США с такой скоростью, что

"Власти заявили, что United Launch Alliance — основной поставщик ракетных технологий для Пентагона, скорее всего, продолжит использовать ускорители Atlas V разработки 90-х годов с двигателями российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 года, или даже до 2028 года", — утверждает WSJ.РИА Новостиhttps://ria.ru/world/20170904/1501738771.html

Есть, правда, у американцев двигатель «Мерлин», который выпускает компания Илона Маска, но это двигатель развивает всего 65 тонн тяги, да и удельный импульс у него значительно хуже, чем у РД-180. Поэтому на ракету Фалькон-9, пришлось поставить 9 двигателей «Мерлин», чтобы она смогла вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) 6-13 тонн полезной нагрузки. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» с двигателем РД-253 выводит на НОО 23 тонны.

В общем, видно, что создание мощного ракетного двигателя, – это очень сложная затея, подразумевающая большие расходы и риски, что двигатель, в конце концов, не получится. Наши «Союзы» и «Протоны» летают на двигателях, которые были разработаны в СССР еще в 50-60-ых годах прошлого века.

Естественно, возникают вопросы: « А на каких же двигателях американцы на Луну «летали»? Почему они не пытаются их воспроизвести?»

«Летали» американцы на Луну на ракете Сатурн-5, первая ступень которой была оснащена пятью двигателями F-1. По заявлениям самих американцев — это был, поистине, уникальный двигатель. Он «развивал» 690 тонн тяги, что «позволяло запускать» ракету Сатурн-5, массой 3000 тонн без малого, с выводом на НОО 130 тонн полезной нагрузки. Во, ракетища-то! Не то, что «занюханные» «Союзы» и «Протоны».

Ну, так и воспроизведите ваш рекордный двигатель F-1, да и летайте себе на здоровье! Что за истерики у политиков! Что за непонятная импотенция у ракетостроителей? И не надо говорить, что мощный ракетный двигатель американцам не нужен. Нужен! И никаких денег не жалко, потому что отсутствие такового несет риски для национальной безопасности. Мощный ракетный двигатель нужен США, а приходится закупать у «Эболы».

Интересно, что современные американские разработчики даже и не пытаются воспроизвести «результат, достигнутый F-1 — 690 тонн тяги на одной камере сгорания». «Мерлин» развивает 65 тонн, а проектируемый ВЕ-4 — 240 тонн.



Причина, по который современные американские ракетостроители даже и не пытаются воспроизвести рекордные 690 тонн F-1, заключается в том, что они прекрасно знают, что рекорд F-1 – это фэйк. Никаких 690 тонн F-1 не развивал, потому что имел несуразно большую камеру сгорания, диаметром порядка 1 метра.



А, как было известно нашим ракетчикам еще в середине 1950-ых, в больших камерах сгорания невозможно достичь устойчивого горения ракетного топлива, поэтому большинство наших двигателей имеют камеры сгорания 430 мм или еще меньше – 380 мм.

Двигатель F-1 имел также уникальную нелепую конструкцию стенки камеры сгорания и сопла, которая состояла из множества спаянных между собой трубок из никелевого сплава инконель Х-750. Этот сплав никогда ранее и никогда более не использовался в ракетных двигателях. Он применялся только в F-1.



Трубчатая система стенки тоже после F-1 ушла в небытиё. В современных ракетных двигателях используется полостная конструкция стенок, разработанная в СССР.

Предлагаю переименовать детище сумрачного фашистско-американского ракетчика фон Брауна из F-1 в «Фэйк-1». Такое название будет точнее отражать его сущность. Фейк это подделка, в самом широком смысле. Английское слово Fake произносится как «фэйк» и переводится «поддельный, фальшивый». А саму ракету переименуем из "Сатурн – Файв" (Сатурн – 5) в "Сатурн – Фейк".

Многочисленные оценки скорости ракеты Сатурн-5 в момент отделения первой ступени показывают, что ее скорость была в почти в 3 раза меньше необходимой и декларируемой (см. работы А.И.Попова на сайте manonmoon).

Например, в момент прохождения облаков пламя двигателей первой ступени их испаряет (см. рисунок). В облаках образуется дыра. Эта дыра возникает через 1 минуту 47 секунд после старта ракеты.



Согласно графику подъема в это время ракета должна находиться на высоте 23 километра. Какие там могут быть облака? Каждый, кто хотя бы раз летал на самолете знает, что все облака находятся ниже высоты полета современных лайнеров – 10 км, т.е. в этот момент ракета находится не выше 10 км. Из этого следует, что ракета летит более, чем в 2 раза медленнее, чем должна была бы, если бы собиралась на Луну.

Обращает на себя внимание также безумная форма факела двигателей первой ступени. Приблизительно в течение 30 секунд пламя горит не только из двигателей, но из середины первой ступени (см. рисунок). Так, что кажется, что ракета вот-вот взорвется. Какой-то летающий керогаз, а не ракета. Это безумие! Весь керосин, сгоревший вне камер сгорания двигателей, сгорел впустую. Зачем такое расточительство?!

Подводя итог всему вышесказанному по поводу ракеты "Сатурн-5", приходим к выводу, что, действительно, это ракета – "Сатурн-Фейк". Фальшивая, бутафорская!

Россия и США в настоящее время совместно эксплуатируют на орбите Международную Космическую Станцию — МКС. А на каких космических кораблях и ракетах доставляются космонавты на МКС и обратно на Землю?

Доставляются они туда на ракетах-носителях и космических кораблях «Союз». США не имеют сейчас своего космического корабля.



После того, как на спуске с орбиты разбился их космический челнок «Колумбия» с 7 астронавтами на борту, через некоторое время было принято решение программу челноков закрыть и летать в космос на советских «Союзах». Опять наблюдается унизительная зависимость мирового лидера от «Эболы».

Постойте, а как же прекрасный космический корабль «Аполлон», на котором американцы на Луну «летали»? Может его воспроизвести? Он мог «возвращать на Землю» трех астронавтов не то что с орбиты Земли, т.е. с первой космической скорости — 8 км/сек, а даже со второй космической скорости — 11 км/сек, да так точно, что в среднем спускался всего-лишь в 4 км от поджидающего его авианосца.



Вот, это я понимаю — молодцы американцы! Не то что наши лопухи, которые точнее 40 км не могут предсказать, куда попадут. А эти от Луны прицелились и — Бац! Чуть ли не на палубу авианосца приземлились.

Почему-то, про прекрасный космический корабль «Аполлон» всерьез никто не вспоминает.

Илон Маск разрабатывает свой вариант космического корабля, под названием «Дракон». Предполагается, что этот корабль будет многоразовым, т.е. будет осуществлять мягкую посадку на Землю при помощи своей двигательной установки.



По-моему, это вполне, завиральные идеи. Для осуществления мягкой посадки надо будет затащить на орбиту изрядное количество ракетного топлива, а это, как известно, не бесплатно.



А затем «Дракон», заправленный этим ракетным топливом, должен будет в облаке раскаленной плазмы лететь к Земле. Действительно, этот космический корабль может оправдать свое название и имеет все шансы превратиться в настоящего огнедышащего Дракона, пожирающего, находящихся в нем астронавтов. Надеюсь, что российские космонавты в него не сядут.

Другая американская компания Локхид-Мартин разрабатывает для полетов в околоземное пространство и на Луну свой космический корабль – "Орион". Согласно Вики дела у них идут следующим образом:

"Первоначально испытательный полёт космического корабля был намечен на 2013 год, первый пилотируемый полёт с экипажем из двух астронавтов планировался на 2014 год, начало полётов к Луне — на 2019—2020 гг.



В конце 2011 года предполагалось, что первый полёт без астронавтов состоится в 2014 году, а первый пилотируемый полёт — в 2017 году[5].



По состоянию на 2016 год предполагается, что первый пилотируемый полет «Ориона» состоится не ранее 2023 года, хотя компания заявила, что постарается успеть к 2021-му."

Таким образом, уже лет семь "Орион" разрабатывают, и никаких результатов, и еще собираются разрабатывать года четыре. Вот это скорости! Не то, что 50 лет назад, когда за 7 лет "разработали" не только все технические решения необходимые для полета на Луну, но и на Луну "слетали".

А чего же они сейчас про свой легендарный космический корабль "Аполлон" не вспоминают?

Причина забвения космического корабля «Аполлон», я думаю такая же, как и двигателя F-1. Древние греки называли бога Аполлона Фебом — лучезарным, сияющим. А мы вслед за древними греками назовем космический корабль Аполлон Фейком — поддельным, фальшивым. Космический корабль «Аполлон — Фейк», звучит неплохо.

А то, что это фальшивый космический корабль, следует, хотя бы и того, что у него не было стыковочного узла (то что нарисовано таковым не является), и не было должной абляционной защиты, которая защищала бы космический корабль при спуске его на Землю (корабли Аполлон после «спуска на Землю» подозрительно блестящи по сравнению с нашими обугленными «Союзами», см.рисунок), т. е., скорее всего в космос Аполлоны, вообще, не летали.



Максимум, на что они были способны — это суборбитальные полеты, т. е. такие полеты, при которых не достигается первая космическая скорость и корабль не выходит на околоземную орбиту. При этом он на короткое время может выйти в космическое пространство и тут же вернуться обратно.



Требования к кораблям для осуществления таких полетов на порядок меньше, чем к кораблям для орбитальных полетов. Но даже эту их способность следует поставить под сомнение, поскольку люк, через который "астронавты" попадали в и выходили из капсулы, открывался, противно здравому смыслу, наружу (см.рисунок).



Люк космического корабля должен открываться внутрь. Тогда избыточное давление внутри корабля в космосе будет способствовать герметизации внутреннего объема. А они сконструировали наоборот, так, что в космосе это приводило бы к возникновению микроутечек воздуха (кислорода) из кабины космического корабля.

Итак, приходим к выводу, что положение дел в космонавтике показывает, что у американцев в настоящее время нет ни мощного ракетного двигателя, ни ракеты, ни космического корабля для выполнения ПИЛОТИРУЕМЫХ полетов в космос и обратно.



Тем более, всего этого у них не было в 1969 — 1972 годах, когда они, якобы, «летали» на Луну. В это время США имели в своем активе для запуска человека на Луну – ракетный двигатель, типа "Фейк-1"; ракету-носитель, типа "Сатурн-Фейк" и космический корабль, типа "Аполлон-Фейк". Ну а астронавтов – первопроходимцев Луны, назовем "фейконавтами", созвучно с китайскими "тайконавтами".

Все американские полеты на Луну — сплошной Большой Фейк, что сами американцы, в лице советника президента США по науке, начинают сейчас признавать.



Самое поразительное в этом, как они смогли задурить голову такому большому количеству людей и заставили поверить в голливудскую картинку! Причем, заставили поверить не только обывателей, но и специалистов.

Можно назвать еще много технических причин, по которым полеты астронавтов на Луну были невозможны в прошлом, как, впрочем, и сегодня. Но достаточно и названных.

Король – «Почему не было салюта?»

Комендант крепости – «Мой государь, на то было 50 причин.»

Король – «Назовите хотя бы одну из них!»

Комендант крепости – «Мой государь, порох отсырел.»

Король – «Можете не продолжать. Остальные причины не важны.»

Американцы не были на Луне. СССР выиграл у США лунную гонку, но, к сожалению, продал свою Победу в космосе за экономические выгоды. Продал свое "первородство за чечевичную похлебку".

P.S.

Что получил СССР взамен на свое молчание о Лунной афере США?

"Пытаясь разобраться в этом вопросе мы с ходу упираемся в фантастическую глыбу невероятного. В ноябре 1969 года, через три месяца после "высадки" начинается:

"Разрядка международной напряжённости"

США и СССР начинают дружить и целоваться, словно и не было 25 лет Холодной войны!

Были подписаны:

Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО);

Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1);

документ «Основы взаимоотношений между СССР и США»;

Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения;

Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области науки и техники (продлено в 1977);

Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (продлено в 1977);

Соглашение между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

Соглашение между правительством СССР и правительством США о торговле;

Соглашение между правительством СССР и правительством США об урегулировании ленд-лиза, взаимной помощи и претензий;

Соглашение между правительством СССР и правительством США о порядке финансирования.

Был закрыт финансировавшийся американцами Институт по изучению истории и культуры СССР.

1974, 23-24 ноября — встреча Л. И. Брежнева и Дж. Форда во Владивостоке, соглашение об ограничении носителей стратегического ядерного оружия.

Культурное и экономическое сотрудничество:

Космическая «Союз» — «Аполлон». СССР и США внезапно прекращают конкурировать и начинают целоваться в десны! Советский Союз сворачивает программу ракеты Н-1 и забывает о Луне навсегда.

Совместное развёртывание системы спасения терпящий бедствие людей Коспас-Сарсат.

Фильм «Синяя птица» — Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Маргарита Терехова, Георгий Вицин (1976)

Гастроли советского ВИА «Песняры» в США в 1976 году и совместная запись с американской фольк-группой New Christy Minstrels.

Химическая промышленность: заводы в обмен на их продукцию.

Арманд Хаммер, Одесский Припортовый завод, 1974

PepsiCo в СССР: начало было положено встречей в 1971 г. президента PepsiCo Дональда Кендалла с Председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным, на которой были проведены переговоры о возможном экономическом сотрудничестве.



В 1972 г. в рамках соглашения о двусторонней торговле между СССР и США были достигнуты договорённости о сотрудничестве; в результате Пепси-кола стала сначала продаваться в СССР (первая партия — в апреле 1973 г.), и начато строительство заводов по производству Пепси-Колы в СССР (первый — в 1974 г. в Новороссийске.).

Закупка в начале 70-х годов СССР американских самосвалов и бетоносмесителей International Paystar для строительства оросительных каналов в Средней Азии."

Цитировано по:https://cont.ws/@ppuhh/700656

К тому же США разрешили своим европейским союзникам, прежде всего Германии, закупать углеводороды в СССР, для чего на западные деньги были построены нефте- и газопроводы в Европу. Трубы большого диаметра для этого поставили немцы.

США и Канада поставили в СССР огромное количество зерна по ценам ниже рыночных.

Следует также вспомнить строительство автозавода КАМАЗ, который тоже проспонсировали американцы.

Для полноты картины следует добавить, что, именно, в это время СССР и США воевали друг с другом во Вьетнаме и мы там сбивали американских летчиков.

Потери авиации США во вьетнамской войне составили (см.Вики), ни много ни мало, 3374 самолета!

Сразу же после завершения "полетов на Луну" США убрались из Вьетнама.



Последний "полет" А17 состоялся 7 – 19 декабря 1972 года, а "27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение, по которому американские войска покидали Вьетнам (к этому времени все сухопутные боевые части уже были выведены, и в стране оставалось 24 тыс. американцев). Выполняя подписанное соглашение, 29 марта того же года США завершили вывод своих войск из Южного Вьетнама"(Вики).

P.S.

Историческая справка.

При Кеннеди.

«Дерзкая цель: полёт на Луну – речь Джона Кеннеди Джон Кеннеди – из выступления в Университете Раиса, Хьюстон, штат Техас, 12 сентября 1962 года:



«Мы решили лететь на Луну. Мы решили полететь на Луну в этом десятилетии и сделать другие вещи не потому, что это легко, а потому что это трудно, потому что эта цель заставит нас собрать и оценить свои силы и способности, потому что это вызов, который мы готовы принять, это задача, которую мы не хотим откладывать и с которой мы намерены успешно справиться также, как со всеми остальными…



Но если бы я сказал, мои дорогие соотечественники, что нам придётся отправить на Луну, за 240 тысяч миль от центра управления в Хьюстоне огромную ракету высотой более 300 футов и длиной с это футбольное поле, сделанную из новых металлических сплавов, некоторые из которых ещё не созданы, способную выдержать температуру и нагрузки в несколько раз больше тех, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться, собранную с большей точностью, чем самый тонкий часовой механизм, оснащённую всем оборудованием, необходимым для полёта, прокладки курса, контроля, связи, питания и выживания, отправить её с беспрецедентной миссией к неизвестному небесному телу и затем благополучно вернуть на Землю, войти в атмосферу на скорости больше 25 тысяч миль в час, выдержать нагрев до температуры лишь наполовину меньше, чем температура Солнца – это почти так же жарко, как сегодня – и нам нужно всё это сделать, сделать правильно и сделать не позже конца этого десятилетия – тогда это означало бы, что мы должны проявить настоящую смелость. Кстати, самую трудную часть работы я беру на себя, поэтому вы пока можете посидеть в холодке».

Прошло всего 7 лет.

И свершилось чудо — американцы "высадились" на Луну!

Трудную работу по фальсификации высадки на Луну в 1969 — 1972 годах пришлось взять на себя президенту Никсону, которого в 1974 году с позором выгнали из Белого дома. А ведь при нем американцы «покорили» Луну!?

Прошло 32 года.

При Буше разрабатывался проект по названием «Созвездие».

«14 января 2004 года президент США Джордж Буш представил новую американскую космическую программу. В ней говорилось о новых кораблях, о полете на Луну, обитаемой базе на спутнике Земли, пилотируемой экспедиции на Марс и даже содержались туманные намеки на полеты за пределы солнечной системы.



Главный вопрос, который волнует американцев: речь Буша – это просто красивые слова в преддверие избирательной кампании или план освоения космоса, который непременно будет воплощен в жизнь?

Что известно точно?

План освоения космоса по Бушу таков:

• 2004-2008 – разработка пилотируемого космического корабля, который заменит шаттлы и сможет доставить людей на Луну.

• 2004-2010 – возобновление полетов шаттлов, прекращенных после катастрофы челнока "Колумбия", к Международной космической станции.

• 2010 – прекращение работ на МКС, замена челноков новыми кораблями.

• 2010-2014 – беспилотные полеты к Луне.

• 2015-2020 – пилотируемые полеты к Луне, создание на ней обитаемой базы.

• После 2020 – подготовка экспедиции на Марс.

В ближайшие пять лет для реализации грандиозной программы необходимо дополнительно 12 миллиардов долларов. 11 миллиардов из них уже заложены в космический бюджет США, их надо только по-новому распределить.



Только один миллиард Буш запросит у Конгресса. На сегодня ежегодный бюджет НАСА – головной космической организации США – составляет 15,4 миллиарда долларов (для сравнения, российский космический бюджет на 2004 год – около 430 миллионов долларов).



Кроме этого, Буш запросит у Конгресса на ближайшие три года увеличить выделяемые на космос средства на 5%, а в последующие годы – на 1%. »лента.ру

Прошло 6 лет.

В 2011 году Обама бушевский проект «Созвездие» закрыл.

«Уже потраченные на "Созвездие" $9 млрд оказались напрасным вложением. Правда, Обама надеется, что наработками NASA воспользуются частные компании, которые могли бы и сами разработать новое поколение пилотируемых космокораблей. Частникам предложено решить проблему доставки астронавтов на орбиту после прекращения полетов шаттлов этой осенью. Отказ от "Созвездия", по словам Обамы, не означает свертывание всех космических программ.»сегодня.уа

Прошло еще 6 лет.

«Палата представителей Конгресса США, рассматривая федеральный бюджет на 2017 год, вынесла рекомендацию Национальному управлению по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) отложить программу по захвату астероидов с целью обустройства на них площадок для дальнейших межпланетных полетов и вернуться к теме пилотируемым полетам на Луну, сообщает The Space Reporter. Как посчитали члены нижней палаты, это позволит пройти стадию для путешествий землян на Марс в обозримом будущем.

Последние десять лет, совпавшие с президентством Барака Обамы, в США различные эксперты придерживались концепции, что одним из ведущих направлений космической программы Соединенных Штатов должны стать пилотируемые миссии к астероидам, которые могли бы послужить трамплином для полетов на Марс.



Предполагалось, что астероиды перенесут к Луне с помощью специальных космических аппаратов, где их смогут посещать астронавты.

Однако теперь, когда второй срок президентства Барака Обамы подошел к концу, в Конгрессе порекомендовали космическому агентству пересмотреть приоритеты.

Смета «астероидной миссии» НАСА оценила в 66,7 млрд. долларов и запросила эту сумму у конгресса. Однако тот отклонил заявку, аргументировав это большей целесообразностью возвращения к пилотируемым полетам на Луну.



Как полагают американские парламентарии, «Луна является лучшим плацдармом для отработки технологий, необходимых для путешествия на Марс». А оно уже запланировано на середину 2030-х годов.»svpressa.ru/politic/article/15042 3/

Прошло еще 2 года.

медуза.ио сообщает:

«11 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая предписывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на Луну…»

45-ый президент США не раз говорил, что астронавты должны вернуться на Луну, как можно скорее…

Таким образом, вся подготовка к первой «высадке» на Луну заняла 7 лет. А подготовка к "возвращению" на Луну продолжается уже 14 лет и не сделано, ровным счетом, ничего.



У американцев до сих пор нет ни мощного ЖРД, ни ракеты-носителя, ни космического корабля, ни скафандров — нет вообще ничего для пилотируемых полетов на Луну. И это несмотря на многократно возросшие возможности проведения конструкторских разработок по сравнению с 60-ми годами прошлого века.

P.P.S.

Космический туалет по-американски:

"Подсистема удержания фекалий включает сдвоенные эластичные трусы с адсорбирующим вкладышем в области ягодиц и передним разрезом для гениталий. Вспененная резина охватывает снаружи бёдра, помещена в область мошонки и на спинную борозду.



Эта система одета под специальный нательный костюм астронавта (Constant Wear Garment): что позволяет неожиданную дефекацию в условиях наличия давления в скафандре.



"Подсистема удержания фекалий" собирает и удерживает фекалии от попадания в скафандр. Влага, содержащаяся в фекалиях, адсорбируется вкладышем и затем — испаряется из вкладыша в атмосферу скафандра, откуда удаляется через систему его вентиляции. Система имеет приблизительную ёмкость 1000 см; для твёрдых отходов"





Владислав Тележко

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