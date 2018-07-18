Разгром советских лунных ракет

Но так случилось, что период разработки первой ракеты пришёлся на самый разгар лунной гонки – соперничества между СССР и США (1961 -1972 г.г.). И поэтому в ответ на вызов президента США Д.Ф. Кеннеди (1961 г.) достижение Луны вскоре было определено советским руководством, как главная первоначальная цель создания Н1. Руководили этой разработкой Генеральный конструктор ОКБ – 1 С.П. Королёв, а после его кончины (1966 г.) – его преемник и первый заместитель В.П. Мишин*.

Надо сказать, что с самого начала каждая из этих ракет создавалась, как носитель многоцелевого назначения. Разработчики мечтали и о полётах человека на Марс и Венеру, и о дальних космических автоматических аппаратах. Разумеется, имелся в виду и запуск околоземных сверхтяжёлых космических объектов научного и оборонного значения.

В 1960 – 1974 г.г. и в 1976 – 1988 г.г. в СССР велись работы по созданию сверхтяжелых ракет – носителей с полезной нагрузкой около 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Назывались они Н1 («Носитель №1») [1,2] и «Энергия» [3] соответственно.



Справка: ОКБ – 1, ныне РКК «Энергия» (г. Калининград Моск. области) – головная советская (российская) организация по разработке космической техники. Её первый генеральный конструктор – С.П. Королёв.

Разработка второй ракеты началась в 1976 году, вскоре после окончания лунной гонки. Но, по крайней мере, в начале работ над новой ракетой лунные мотивы, в частности, создание баз на Луне со сменяемыми экипажами, занимали важное место. Об этом ясно говорил новый Генеральный конструктор ОКБ – 1 В.П. Глушко.

Поэтому обе ракеты для краткости мы будем называть лунными, имея, однако, в виду, что речь идёт о гораздо большем – о наличии или отсутствии у СССР (а теперь у РФ) сверхтяжёлого носителя, способного выводить на околоземные орбиты большегрузные объекты самого разного назначения. Иными словами, носителя, способного сделать нашу страну хозяином космоса .

Судьбы обеих ракет сложились неординарно, можно сказать, драматически. По мнению автора в их судьбе, как в зеркале отразилась многодесятилетняя борьба двух группировок (или течений) в верхах правящей партийной элиты нашей страны в послесталинский период.



Первая группировка выступала за ведущую роль нашей страны в космической гонке и в научно – техническом прогрессе в целом, и за полную независимость нашей страны.



Вторая группировка считала, что копирование американского образа жизни наилучшим образом соответствует её личным интересам. Её действия объективно толкали нашу страну на путь всё большего и большего подчинение американскому диктату.



Конечно, вторая группировка не могла открыто озвучить свои цели, и прикрывать их разного рода камуфляжной завесой. Действовала она умело, и даже изощрённо, и в итоге её победа на сегодня – полная. Но, как можно надеяться не окончательная. С этой точки зрения и рассматривается ниже история обеих лунных ракет.

И ещё одно замечание, прежде чем читатель примется за содержание статьи. По ходу статьи молодой читатель встретит много незнакомых ему фамилий научно – технических, а также политических деятелей того времени. Всё это были незаурядные и выдающиеся люди для своего времени. И если около какой – то фамилии стоит отметка (*), то, значит, в конце статьи читатель может найти краткую биографическую справку о человеке с этой фамилией.

Ракета Н1 – закрыта в 1974 году накануне планового 5-го испытания

Н1 была гигантская ракета высотой около 105м и массой чуть менее 3000т (илл.1а). По окончании разработки она была бы способна вывести 95 т на низкую околоземную орбиту и обеспечить высадку одного космонавта на Луне.

На рис.1б рядом с Н1 показана знаменитая королёвская «семёрка» – Р7 [4].Первая в мире межконтинентальная ракета, выведшая на орбиту первый в мире спутник. Это тоже была не маленькая ракета – около 30м высотой и 280т стартового веса. Но посмотрите, каким карликом она выглядит по сравнению с Н1.



Вот что писал об Н1 Ю.А. Мозжорин* – в то время директор НИИ – 88, головного института по разработке всей космической техники: «Комплекс Н1 создавался, как принципиально новая конструкция, колоссальный шаг вперед» [5]. Подчеркнём, что сам этот институт ракеты не конструировал и выступал как независимый от проектантов научный эксперт.

Илл.1. Первая советская лунная ракета Н1 запрещена ПЕРЕД 5-м испытанием а) Н1 на стартовой позиции, белый квадратик указывает на группу людей (для сравнения).http://img15.nnm.ru/c/8/3/3/d/45a3f7f166a3e24b87b9b10ad14_prev.jpg) ракета Р7, запустившая Спутник -1 http://rbase.new-factoria.ru/sites/default/files/missile/r-7/r-7_before_launchs.jpg и [3]в) Н1 в полёте (компьютерный монтаж) http://s60.radikal.ru/i168/0809/7e/8bb9a1d768ba.jpg

г) Н1 в полёте (фото) http://static.astronomija.co.rs/astronautika/rusi/raketaN1/raketa_N1_files/image010.jpg

Откроем любой поисковик, наберем запрос «ракета Н1» или «ракета Н1-Л3» и прочитаем, что пишут о разработке Н1 и её закрытии. Надо сказать, что в большинстве своём объяснения закрытия однотипны. Поэтому мы ограничимся тем, что кратко перескажем и частично процитируем ту, которая оказалась по списку первой.



Это книга В.Е. Гудилина [2]. В ней автор рассказывает историю Н1 (как он её видит), начиная от первых постановлений Правительства в начале 60-х годов, в соответствии с которыми началась разработка ракеты Н1.



Подробно пишет об устройстве ракеты, о четырёх её испытаниях в 1969-1972 г.г. и заканчивает тем, почему, по его мнению, эти работы были свёрнуты. Вот эту заключительную часть мы процитируем:

«К пятому пуску комплекса Н1-Л3 были разработаны и прошли все виды наземных испытаний многоресурсные двигатели повышенной надёжности, установленные на ракету после огневых испытаний без переборки.

Однако пятый пуск (в августе 1974 года – А.П.) не состоялся, так как в декабре 1972 г. США завершили свою лунную программу полётом "Аполлона – 17" и политический интерес к лунной программе пропал.



В июне 1974 г. работы по комплексу Н1-ЛЗ были прекращены. Имеющийся задел был уничтожен, затраты были списаны (в ценах 70-х годов затраты составили 4 млрд. руб.)».



Можно было бы и удовлетвориться этим объяснением, если бы оно не вызвало вереницы вопросов.

В настоящее время легенда об американских полётах на Луну разоблачена многократно и с солидным запасом прочности в плане аргументации. Понятие «американская лунная афера» прочно вошло в лексикон значительной части людей. Но это в настоящее время.



А в 1974 году подавляющая часть советских людей верила в эти полёты. Тем более что о них писали все советские газеты. Автор это отлично помнит (и сам верил!). А газеты писали, что за период с 1968 г. по 1972 г. американцы уже шесть раз высадились на Луне, и трижды побывали около неё без высадки. Так вот, на фоне этой информации представляются странными указания на «пропажу «политического интереса» через шесть лет после первого американского «полёта к Луне», а не гораздо раньше.

За время 9-ти американских полётов Политбюро имело четыре с лишним года на размышление и «пропажу политического интереса». При этом если полагаться на американские сообщения, то полети ракета Н1 успешно до самой Луны хоть в 1970 году, и всё равно советские космонавты оказались бы на Луне вторыми.



Однако годы идут, а Политбюро «политического интереса» не теряет, и работы по Н1 тоже идут. Декабрь 1972 г. Американская лунная одиссея заканчивается. Политбюро продолжает поддержку работ по Н1. Проходит ещё 1,5 года и вдруг политический интерес у Политбюро пропадает, хотя за эти 1,5 года Н1 с технической точки зрения никак не могла огорчить Политбюро. Испытаний – то не было! Значит, дело только в политике.

Так, неужели 4 года полётов на Луну и плюс ещё 1,5 года после потребовались Политбюро на размышление и потерю политического интереса? Не верится, что в Политбюро сидели такие тугодумы. Нет в этом логики.

Да и вообще, ссылка на «Аполлон – 17», как на реальную причину для закрытия Н1, вызывает крайнее удивление. Если бы наши соперники придерживались такой позиции, то у американцев сейчас не было бы ни одного спутника. Ведь первый спутник запустили русские. А у русских не было бы ядерного оружия. Ведь первую атомную бомбу взорвали американцы.



Логика научно – технического прогресса такова, что всегда есть первые, которых стараются догнать (и перегнать) «вторые». И с течением времени роли могут меняться. Не верится, что наши политики на самом деле исходили из этого абсолютного нелогичного тезиса.

Далее, не понятно, зачем закрывать проект Н1 перед самым 5-ым испытанием, к которому с ведома того же Политбюро разработчики долго и тщательно готовились (4-е испытание состоялось в ноябре 1972 г.). Прошло бы 5-ое испытание неудачно – тогда бы и закрыли. А вышел бы успех, было бы, над чем подумать. Всё – таки ракеты грузоподъёмностью в 90-100т на дороге не валяются.

Луна для таких носителей – конечно, самая выигрышная цель с точки зрения пропаганды. Потому и первый полёт для Н1планировался на Луну. Но по практической значимости нашлись бы для такой ракеты и много других, не столь громких, но даже более важных применений.



Так что, если на Луну и опоздали (повторим – якобы), то самое время подумать о других полезных нагрузках. О тяжелых военных орбитальных станциях, например. Тем более что незадолго до этого сам генсек Л.И. Брежнев заявил, что создание и развитие долговременных орбитальных станций (ДОС) станет генеральным направлением советской космонавтики. И вот он – носитель для тяжёлых ДОСов, готовится к старту с новыми двигателями.

Так нет, по указанию самого Политбюро всего за два месяца до 5-го испытания работы прекращают и задел (то есть ракеты) уничтожают. Хорошо, ещё со стартового стола ракету стаскивать не пришлось. Нет в этом логики, если притягивать за уши «Аполлон – 17» и иже с ним.

Далее, небезынтересно следующее. Непосредственным могильщиком Н1 выступил В.П. Глушко, специально для этого назначенный на пост Генерального конструктора ОКБ – 1.



Сразу после подписания приказа о закрытии Н1 (ещё ракеты не распилены) В.П. Глушко объявляет о планах быстрого создания семейства (!) новых лунных носителей и создания лунных баз со сменяемыми вахтами учёных [6]. Естественно, что такие громкие слова без ведома Политбюро он не посмел бы произнести. А как же тогда относиться к информации о том, что после «Аполлона – 17» «политический интерес к лунной программе пропал»?

Все эти нестыковки указывают на то, что мотивы решения июня 1974 года о закрытии работ по Н1 были совсем другими и тщательно скрывались.

Ракета «Энергия» -

закрыта в 1988 году после двух успешных полётов

Оставим Н1 пока в стороне и перейдём ко второй советской лунной ракете. Быстро, конечно, у Глушко с новой ракетой не получилось. На создание пока не семейства, а только одной новой лунной ракеты уходят примерно те же 13 лет, что ушли на разработку Н1.



Денег на разработку новой ракеты верхи не жалеют и отпускают в 3-4 раза больше, чем на Н1 (инфляции, напомним, тогда не было). И вот новая советская лунная ракета «Энергия» готова. Полезная нагрузка, выводимая на низкую орбиту, – до 105т. Замечательная вышла ракета. И, так сказать, с места в карьер, радует разработчиков двумя успешными пусками в 1987 – 1988 г.г. (а неудачных пусков не было!) [3].

Илл.2. Вторая советская лунная ракета «Энергия» запрещена ПОСЛЕ 2-х успешных запусков. а) на стартовом столе; б) вывод на орбиту многоразового корабля «Буран».

http://www.raumfahrer.net/forum/yabbfiles/Attachments/up024520.jpg http://www.buran.ru/images/jpg/allstage.jpg

Тут бы и радоваться нашим политикам. Теперь и на Луну можно лететь – базы со сменяемыми экипажами создавать (впервые в мире, между прочим). И ДОСы сверхтяжёлые запускать – тоже впервые в мире, потому что американская легенда о запуске якобы сверхтяжёлого «Скайлэба» давно поставлена под сомнение [7]. Однако с «Энергией» происходит нечто с одной стороны совершенно неожиданное, а с другой стороны – до боли знакомое по опыту 1974 года.

Другое время, другое Политбюро (генсек – М.В. Горбачёв), а общий распорядок действий не только не изменился, но даже получил своеобразное «развитие». В 1988 году после блестящего второго пуска (полезная нагрузка – челнок «Буран» вернулся на Землю автоматически) теперь уже полностью состоявшуюся ракету закрывают и пускают на металлолом! Н1 закрыли, оправдываясь предлогом проигрыша лунной гонки. Для закрытия «Энергии» оправданием особо не беспокоились.



Результат же для страны получился один и тот же: и в 1974 году, и 14 лет спустя СССР, отказался от обладания ракетами супертяжёлого класса. Такими, которые американцы только макетами изображали (как поддельный «Сатурн – 5», например, [8]).

Почему же и незавершённая Н1 (1974), и полностью успешная «Энергия» (1988) были закрыты? Такое совпадение судеб обеих лунных ракет заставляет призадуматься. А так ли всё просто и прозрачно, как о том пишут В.Е. Гудилин и многие другие авторы? Поэтому давайте читатель разберёмся вместе с самого начала.

Так ли уж была обречена на неудачу Н1? И почему даже два успешных запуска не спасли в 1988 году вторую советскую лунную ракету от повторения с нею разгрома образца 1974 года?

В основном, внимание в статье уделено ракете Н1. Объясняется это просто. Будучи первой пробой на пути создания супертяжёлого носителя, эта ракета испытала много драматических моментов на своём пути. Выпячивая неудачи и скрывая успехи, недоброжелатели советского космического штурма нагородили вокруг Н1 целую систему устойчивых мифов.

А по поводу второй лунной ракеты представителям пятой колонны сказать нечего. Успех разработки «Энергии» очевиден, и писать о ней недоброжелателям невыгодно. Поэтому с ней «борются» по – иному. Её просто замалчивают, и она как бы исчезла из истории страны. И теперь воспоминания ветеранов космического сектора об «Энергии» стали чем – то напоминать юбилеи похорон: «10 лет со дня запуска «Энергии»» [9], «25 лет со дня запуска «Энергии»» [10] и т.д.



Часть 1. 1974 г. Н1 – закрыта «за полшага до победы»

1. Взрывы при испытаниях новых ракет – обычное дело

«Четыре-пять пробных запусков при испытаниях ракетно-космической техники — дело обычное. Даже «семерка», несоизмеримая по сложности с Н1, полетела лишь с четвертого раза» [11],- писал В.П. Мишин.

Иногда неприятности приходят не сразу. Вот что рассказывает о первых испытаниях ракеты «Протон» ветеран космодрома Байконур – Тюра – Там В.Н. Лебедев [12]:

«Первый пуск УР-500, нынешнего «Протона» состоялся 16 июля 1965 года. Почти все люди были вывезены за главное КПП полигона. Я же с группой бойцов застрял вместе с секретным грузом этак в километрах пяти, прямо напротив стартовой 81-ой площадки и наблюдал пуск с крыши станционного строения. Когда совместно заревели маршевые движки, воздушная волна чуть не сдула меня с крыши. В тот день все челомеевцы* и все причастные к их успеху ходили счастливые и гордые.



Но, как рассказывали члены боевого расчета, в момент отрыва ракеты от стола не все было ладно с электроникой.Наземные приборы фиксировали противоречивые данные от систем управления изделия. В какой-то момент даже встал вопрос о его подрыве.



Но все обошлось. Зато при втором пуске произошел взрыв ракеты на высоте около 8-и километров. При третьем пуске ракета стала отклоняться от курса, и еепришлось подорвать. Лишь четвертый пуск прошелполностью удовлетворительно».

Илл.3. Время отработки ракеты «Протон». Далеко не первый взрыв ракеты сразу после старта [13]

Иногда ещё говорят: «А вот «Энергия» 15 мая 1987 годаполетела успешно с первого раза! Могут же новые ракеты летать успешно с первого раза!». Автор и не возражает – «могут». И «Протон» полетел с первого раза. А потом взрывался неоднократно.



На илл.3 показан один из взрывов «Протона» вскоре после старта [13]. И это далеко не первый старт. А ведь речь идёт о ракете, которая, преодолев болезни становления, вот уже полвека является одной из самых надёжных грузовых ракет тяжёлого класса.

«И второй старт прошёл успешно!» – говорят энтузиасты «Энергии». Но они при этом не знают или забывают, что второй старт имел две попытки . Читаем статью самих создателей «Энергии» [3]:

«Второй пуск с беспилотным кораблем "Буран" состоялся 15 ноября 1988 года со второй попытки (первая – 29 октября 1988 года, прекращение предстартового отсчетаТ= -00'51")».

То есть, первая попытка второго запуска была отменена всего за 51с до момента «Пуск». А если бы сама автоматика запуска подвела? Не стал бы второй старт «Энергии» повторением драмы второго старта Н1, когда был уничтожен весь стартовый комплекс? «Пороху» у «Энергии» хватило бы, и даже с избытком по сравнению с Н1.

Ракета «Энергия» бесспорно – огромное достижение советской космонавтики [10]. И оно не нуждается в искусственном «накачивании», чем иногда грешат её создатели. Так, например, вызывает удивление такое их утверждение [3]: «Высокая надежность и живучесть "Энергии" обеспечена специальными мерами и насыщенной программой отработки на экспериментальных установках и в ходе огневых стендовых испытаний».

Наземные испытания, конечно, очень полезны. Но надёжность ракеты не устанавливается никаким числом наземных испытаний. О ней можно судить только по её полётам, и не по двум, а по большому числу её запусков.



Поэтому надёжность ракеты, по мнению автора статьи, не знают и сами создатели. Они выдают желаемое за свершённое. Два запуска ракеты при трёх попытках! Отлично, что в обоих полётах ракета не подвела. А если бы генсек М.С.Горбачёв не прикрыл «Энергию»? И она имела бы минимум 10-20 стартов? Можно быть уверенным, что всё так ровно, без сбоев и продолжалось бы?

Американцы претерпели ещё большее (относительное) число катастроф при запусках своих новых космических ракет. Начало было положено 6 декабря 1957 года, когда через два месяца после запуска нашего первого Спутника с треском провалился предварительно широко разрекламированный запуск первого американского спутника «Авангард». Ракета взорвалась на старте (илл.4а).

Илл.4. Многочисленные американские провалы пусков

а) взрыв на старте при попытке запуска первого американского спутника «Авангард», 6 декабря 1957 года http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_TV3,

Остальные кадры взяты из американского клипа [14]: б) в полёте; в) на старте; г) в полёте

В американском клипе [14] «Многочисленные американские провалы пусков» представлена широкая коллекция взрывов американских ракет. Места в статье не хватит для показа всех этих взрывов. Поэтому на илл.4б-в представлены лишь три аварии. Желающие могут посмотреть весь клип здесь.

Клип «Многочисленные провалы американских запусков» http://youtu.be/CEFNjL86y9c

Забыли американцы показать две самые трагические катастрофы, которые унесли жизни 14 (четырнадцати!) астронавтов. Это взрыв челнока «Челленджер» в 1986 году вскоре после старта (илл.5а) и катастрофу челнока «Колумбия» при спуске с орбиты в 2003 году (илл.5б).



Всего на начало 2013 года при исполнении служебного долга в полёте или на старте в США погибли 17 человек, тогда как, в СССР – 4.



При этом в СССР гибель космонавтов пришлась на этап отладки новой техники, а потом трагедии прекратились. У США же астронавты гибли на уже вроде бы отлаженной технике. Так что, о какой высокой надёжности американской космической техники, якобы несравнимой с советской, можно говорить? Скорее, наоборот.

Илл.5. К утверждениям о высокой надёжности американской космической техники: погибшие экипажи американских челноков «Челленджер» и «Колумбия»

http://grin.hq.nasa.gov/IMAGES/SMALL/GPN-2000-001423.jpg http://grin.hq.nasa.gov/IMAGES/MEDIUM/GPN-2000-001867.jpg

http://www.x-libri.ru/elib/smi02224/smi02002.jpg http://grin.hq.nasa.gov/IMAGES/MEDIUM/GPN-2003-00070.jpg







2. Четвёртое испытание Н1 (1972 г.):

главная ступень отработала 95% от положенного времени,

ракета достигла высоты 40 км и необходимой скорости;

По плану – ещё два испытания.

«До победы – полшага», «Обойдем американцев. Мы способны на гораздо большее».

С самого начала проекта Н1 для успешного окончания разработки было запланировано 6 лётных испытаний [1,11]. И Политбюро утвердило этот план.



Шесть испытаний для такого гиганта – это совсем немного, если относительно «маленькая» Р7 полетела лишь с четвёртого раза. Два испытания состоялись в 1969 г. и одно в 1971 г. Особенно тяжелымбыло второе испытание, когда ракета рухнула на старт. Но разработчики не опускали руки.

Илл.6. Стартует Н1.

http://www.cosmiccatastrophe.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/mSovietMoonRocket.jpg

Справа – Главный конструктор по ракете-носителю Н-1 Б.А. Дорофеев* http://space-memorial.narod.ru/desingers/dorofeev.html

И на четвертом испытании (ноябрь 1972 г.) Н1 достигла высоты 40км, а её самая тяжёлая и сложная первая ступень, проработала без замечаний 107с – 95% от положенного ей времени (114с). Ракета уже достигла скорости, при которой могла включиться вторая ступень. И в этот момент внутри первой ступени произошёл взрыв.



Он не повредил остальные ступени. И полёт продолжился бы, если бы можно было подать внешнюю команду на отделение первой ступени. Но её не предусмотрели. Руководитель испытания Б.Е. Черток* (илл.7а) отвечал как раз за разработку систем управления ракетой [15]. Его огорчение [6] легко понять, но согласитесь, что с 1969 года, когда ракета падала на стартовый стол и до 1972 года, когда ракета забралась на высоту 40 км, разработчиками была пройдена огромная дистанция.

«Конструкторы и все службы космодрома несказанно радовались. Было ясно – до победы полшага », – писал В.П. Мишин [11] . Ещё бы, первая ступень почти преодолела финишную черту, а по плану оставались ещё два испытания.

Так же думал и ветеран космонавтики А.В. Брыков* (илл.7б), проложивший трассу для первого спутника[16]: «Четвёртый запуск Н-1 в ноябре 1972 года вселял надежду».

К следующим плановым испытаниям были готовы новые очень надёжные двигатели.



«В августе 1974 года должен был состояться пятый старт, а в конце года — шестой, и, как считали конструкторы, последний перед принятием Н1 в эксплуатацию.



Даже самые осторожные умы называли 1976 год как крайний срок, когда ракета будет полностью отлажена» [11]. Б.Е. Черток подробнее пишет о причинах растущей уверенности [6]: «Четыре неудачных пуска H1 дали богатейший опыт. Были реализованы сотни доработок.



Самым главным была установка новых двигателей. Кузнецов создал вполне надежный двигатель. На 76 двигателях проведено 220 огневых стендовых испытаний.



Надежность многократного запуска подтверждена на 24 двигателях». «В 1974 году было еще не поздно взять реванш в лунной гонке. Я уверен: через один-два пуска ракета начнет летать.



Тогда за три-четыре года мы способны осуществить лунную экспедицию и создать лунную базу. С H1 (связаны) межпланетные и другие не столь фантастические перспективы… обойдемамериканцев. Мы способны на гораздо большее».





Илл.7.а) Академик РАН Б.Е.Черток, руководитель последнего испытания Н1

http://www.epizodsspace.narod.ru/bibl/chertok/kniga-4/14.jpg

б) Действительный член Российской академии космонавтики А.В. Брыков [16]

«Настроение испытателей было, в целом, оптимистическим. Все были уверены, что Н1вскоре полетит» – суммируют мнение разработчиков авторы фильма «Время Луны» [17, 47:13]

3. Вплоть до конца апреля 1974 года Политбюро поддерживает работы по Н1, а в маеменяет курс на 180о

Разделяли ли в Политбюро этот оптимизм? Судя по всему, до мая 1974 года – да! Иначе не дали бы разработчикам после четвертого испытания ещё два года трудиться над усовершенствованием ракеты. Были созданы две новые ракеты с новыми двигателями и сделан задел комплектов деталей и заготовок ещё для нескольких ракет. То есть, производство ракет Н1 уже почти поставили на поток.



Близился август 1974 года, а с ним и 5-е испытание, на которое возлагали такие надежды.

А что думали в эти «предстартовые» месяцы в Политбюро? Например, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев (илл.8а)?

Илл.8. Кадры из фильма «Время Луны», 2-я серия [17]:

а) реальный глава СССР в описываемые годы – Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев:

б) В.П. Мишин рассказывает свою историю о награждении, высочайшем поздравлении и скором высочайшим же снятии с руководства ОКБ-1;

в) на должность Генерального конструктора ОКБ-1 вместо В.П. Мишина назначен В.П. Глушко.

Ещё в конце апреля – начале мая 1974 года генсек буквально «гладит по головке» общего руководителя работ по проекту Н1академика В.П. Мишина (илл.8б), а потом… об этом «потом» рассказывает сам В.П. Мишин [17, 44:37]:

«30 апреля 1974 года меня наградили орденом «Октябрьской революции»,

9 мая мне прислал Брежнев поздравление,

23 мая мне сказали, что меня освобождают от занимаемой должности».

Вы видите логику в этой последовательности? Орденом Мишина, надо полагать, наградили не за «красивые глаза», а в признание его успешного руководства работами ОКБ-1. Ещё и поздравил генсек с 9 мая. В промежуток с 9 мая по 23 мая никаких событий технического плана, которые могли бы изменить мнение генсека, не могло произойти.



Потому что в КБ, на заводах и на Байконуре шли плановые работы по подготовке августовского испытания. Изменить мнение генсека в техническом плане могла только неудача августовского 5-го испытания. Но его – то и не дали провести. И 23 мая Мишин снят с поста руководителя ОКБ-1 и заменён противником Н1 и соперником покойного Королёва – В.П. Глушко* (илл.8в). Цель замены очевидна – закрыть Н1

Неужели члены Политбюро во главе с генсеком вдруг осознали, что «наша лунная программа провалена»? Да, ведь они минимум, как 4 года, с 1970 – го уже знали, чего стоят «высадки» американцев [18]. Так что догонять – то на Луне было некого. Можно спокойно работать над своей лунной ракетой. И, тем не менее, за два месяца до испытания они вдруг решают:

1) В.П. Мишина снять с руководства ОКБ – 1 и заменить его В.П. Глушко!

2) Министра МОМ В.А. Афанасьева в случае защиты с его стороны проекта Н1 – снять!

3) 5-е испытание отменить! Ракета не должна полететь!

4) Все готовые ракеты и задел уничтожить!

5) Документацию на Н1 уничтожить!

Требовательный читатель тут же спросит: «А есть выписка из постановления Политбюро на этот счёт?» Нет – закрытые постановления Политбюро были и остаются тайной за семью печатями. Но есть факты! Целая цепь последовавших за 23-м мая событий, которые говорят о намерениях Политбюро лучше всяких документов. Не зря сказано «суди по делам, а не по словам!».



Первым делом Политбюро нуждалось хотя бы в видимости технического обоснования нового курса.

4. Начало мая 1974 г.«Совещание» в ЦК – подготовка приговора

«Что тут нашло на наших руководителей, мы до сих пор не можем понять»

«В начале [мая] 1974 года Устинов* собрал у себя близких людей для решения судьбы Н1. Предстояло подготовить приговор, который должен быть доложен Политбюро, а затем оформлен постановлением ЦК КПСС и Совета Министров.



Никто из создателей Н1 приглашен не был. Самый близкий в те годы к Устинову из главных конструкторов Пилюгин мог выступить невпопад и разрушить предполагаемое единство» [6] (и тоже не был приглашён – А.П.).

Министр МОМ идти против мнения Политбюро не решился

Вспоминает первый заместитель министра министерства общего машиностроения Б. Бальмонт (илл.9а):

«Что тут нашло на наших руководителей, мы до сих пор не можем понять. Мы, ракетчики второго поколения, не можем понять, что случилось. Министр Афанасьев* прекрасно понимал, что закрывать нельзя. Когда он ехал на совещание, мы говорили – давайте соберём коллегию, давайте не допустим закрытия Н1.



Он говорит: «Ну что Вы хотите? Что б меня лишили совсем возможности активной деятельности?»» [17, 47:13].

Илл.9. а) Б. Бальмонт, первый заместитель министра МОМ: «Министр Афанасьев прекрасно понимал, что закрывать нельзя»

б) Министр МОМ С.А. Афанасьев идти против мнения Политбюро не решился.

С.А. Афанасьев (илл.9б) стоял у истоков ракетно – ядерного паритета СССР и США. Именно его министерство (МОМ) было стержнем работ по созданий всей ракетной техники. Политбюро высоко оценило его заслуги, о чём говорит его грудь, увешанная орденами.



А что касается его научно – технической компетентности, то стоит обратить внимание на последнюю строчку в приведённой справке. Когда жизненные силы стали убывать, и Сергею Александровичу пришлось оставить пост министра, он до конца жизни оставался Главным научным консультантом РКК «Энергия».

И если он был против закрытия Н1, то значит никаких технических оснований к этому не было. Но Афанасьев знал, что Политбюро, несмотря на все его заслуги, уволит его, если он будет отстаивать Н1.

Директор головного НИИ возражает секретарю ЦК

Вспоминает участник совещания директор (илл.10б) головного ракетного НИИ – 88 (ЦНИИМАШ) Ю.А. Мозжорин [5]:

«….позвонили из ЦК КПСС и пригласили к 11.00 на совещание к Д.Ф. Устинову с сообщением повестки дня “на месте” (чтобы застать врасплох). Я спросил, кто еще приглашен и понял, что вопрос стоит о закрытии лунной программы.



Срочно собрал совещание специалистов института. Большинство считало, что лунную программу следует закрыть, так как ее ценность исчерпана полетами американских астронавтов и отечественных автоматических аппаратов.



А разработку Н1 надо продолжить для решения других задач . Это совпадало с моим мнением, я поблагодарил всех и уехал в ЦК…

Автор, доктор физико-математических наук Попов А.И.