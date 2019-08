50 лет лунной афере НАСА

Известные в немецких частях первоначально как «наши русские» или «наши Иваны», в дальнейшем они получили общее наименование «хиви» (сокр. от нем. Hilfswillige – добровольные помощники, буквально – «готовые помочь»), закрепившееся за ними до самого окончания войны».



И по отношению к NASA этот Красильников – «хиви», «наш Иван» NASA Так короче, а по существу то же самое.Так вот, как я недавно узнал, с 2009 года NASA официально включило этого Красильникова в число «наших Иванов», поместив на своём сайте перевод его автобиографии. https://www.hq.nasa.gov/alsj/YuriKrasilnikov.html.



Причём, полк этих «Иванов» NASA включает 52 организма из разных стран.Тому, кто знает, как устроены организации, предлагаю задуматься, – а зачем NASA вывесила у себя на сайте сведения, обязанные подтвердить, что эти «красильниковы» являются реальными работниками (реальными «хиви»), а не вымышленными персонажами или кем-то, от кого никакой пользы для NASA нет?



И мы понимаем, что где-то есть секретная ведомость выплаты денег, и в строках этой ведомости вписаны фамилии этих «хиви». Это не простодушные дебилы – это платный рупор NASA.Вот на такое поощрение своих «хиви» NASA хватает, не хватает его на пустяк – самому официально ответить на те вопросы, на которые NASA поручает отвечать «хиви» NASA – «его Иванам».

Типичный пример «хиви»

Не знаю, является ли и этот дебил уже официальным «хиви NASA», как выслужился тот же Красильников, но и он на правильном пути со своим текстом, который озаглавил «Если вас Бесит эта статья…» (Бесит, почему-то, с заглавной буквы) и начал его так:«…значит у вас проблемы с вашей образованностью!



А если же вы со всем согласны, то я рад. Американцы были на Луне! Одно из наиболее глупых заблуждений, которым себя только может потешить псевдопатриот. Именно Псевдо, ибо знать настолько мало реальных заслуг своей страны может лишь человек, который пренебрежительно относится к собственной истории.



Почему заблуждение глупое? Ну, это тема для отдельной статьи. Давайте тезисно: – в те времена было невозможно создать правдоподобную подделку кадров с поверхности Луны; – на Луне имеются угловые отражатели, которые можно обнаружить, направив на них достаточной мощный луч.



И установили их во время высадки на спутнике Земли; – было НЕВОЗМОЖНО сохранить секрет, о котором должны были знать несколько тысяч человек. Кроме того, даже СССР тогда не попытался как-то опровергнуть факт высадки на Луну, а ведь это была в его интересах…»



Понятно, что дебил вообще ничего не знает о вопросе, с помощью которого пытается приобрести деньжат. Чего стоит только этот перл: «в те времена было невозможно создать правдоподобную подделку кадров с поверхности Луны». Как говорится, хоть стой, хоть падай – не в бровь, а в глаз! Даже комментировать не буду!

Вопрос руководителей СССР

На глазах это дебила руководители СССР уничтожили свою страну во благо США, и дебила это не удивляет, а вот то, что руководители СССР не опровергли лунную аферу – для дебила это неопровержимое доказательство! Да, доказательство, но вот только доказательство чего??



Ну ладно, на то он и дебил, а вот разве вас не удивляет то, что руководители СССР не пропустили в СССР ни звука из США о том, что там издаются книги и снимаются фильмы о том, что полёты американцев на Луну – это афера?



Простите, но сегодня человека, с нормальным умственны развитием, вот это замалчивание должен безмерно удивлять! Это же была не борьба за «свободу Анжеле Дэвис!» с одновременным замалчиванием того, за что эту Дэвис судят.



В вопросе с лунной аферой сами руководители СССР могли ни слова не говорить о сомнениях в реальности полётов американцев на Луну. Им надо было просто дать указание издавать на русском не только американские детективы, но перевести и издать книги американских авторов, разоблачающие лунную аферу США, скажем, книгу американского изобретателя Ральфа Рене «Как NASA показало Америке Луну».



(Это деликатный перевод, тут игра слов: существительное moon – это Луна, а глагол moon в переносном смысле означает «показать задницу»).



А вот американец Билл Кейсинг работал в компании, которая как раз и разрабатывала двигатель F-1 для лунной ракеты Сатурн-5. Ещё в 1976 году Кейсинг написал книгу «Мы никогда не были на Луне» (We never went to the moon).



Скажите, книга участника разработки американского ракетного двигателя должна быть интересна советским разработчикам советских ракетных двигателей? С ней должны были ознакомить советских конструкторов ракетной техники?



В начале этого тысячелетия мне случилось беседовать на экономические темы с выдающимся советским инженером Г.В. Костиным. Он является конструктором целого ряда двигателей к нашим космическим и боевым ракетам, а накануне развала СССР работал директором завода, строившего эти двигатели, т.е. он человек в космических делах далеко не посторонний.



И когда я в разговоре случайно упомянул о том, что «высадка американцев на Луну» является аферой, он глубоко и искренне изумился. Оказывается, в СССР даже его, человека, который по положению обязан был бы знать все о космических делах, никто не информировал, что даже в США в лунную аферу верят далеко не лучшие умы нации.



Костин даже не знал, что такая проблема вообще существует! Вас не удивляет, почему руководители СССР утаили от народа и специалистов сам факт сомнений в высадке американцев на Луне, хотя уверяли, что ведут против США информационную войну? Не удивляет то, что даже самые высокопоставленные работники космической отрасли СССР об этих книгах, статьях и фильмах ничего не знали?



Не удивляет, что тайна о лунной афере США в СССР хранилась в сотни раз тщательнее, чем в самих США? И не удивляет, что именно правительство СССР явилось тем врагом СССР, который уничтожил нашу Родину сверху?

О сохранении секрета

Что касается того, что «было НЕВОЗМОЖНО сохранить секрет, о котором должны были знать несколько тысяч человек», то это «доказательство» понятно, поскольку для дебила вообще всё невозможно. Всё, что сложнее воспроизведения глупостей, записанных в курином мозгу.



А я напомню, что уже писал по этому поводу. Когда речь заходит о том, что вместо полётов на Луну, NASA сняло в Голливуде кино и показало его миру, то такой дебил думает, что исследователи аферы имеют в виду следующее.



Что руководитель NASA собрал все 200 тысяч работников НАСА и объявил им, что на Луну они никого посылать не будут, а всю высадку снимет в Голливуде режиссёр Стэнли Кубрик, который как раз за год до этого снял нашумевший фильм «Космическая одиссея 2001 года». И руководитель NASA приказал всем двум сотням тысяч работников хранить эту тайну.



В свою очередь Стэнли Кубрик собрал Голливуд и объявил, что он будет снимать высадку американцев на Луну в Голливуде, но все должны хранить это в тайне.



И этот наш дебил, как бы логично, рассуждает: а как при таком количестве участников аферы эту тайну сохранить? Ведь кто-нибудь из этих двухсот тысяч работников NASA или тысяч работников Голливуда обязательно прибежит в какую-нибудь газету, а эта газета тут же эту сенсацию напечатает. Не так ли?



На самом деле в NASA об афере знали считанные единицы. В начале, когда требовалось снимать американских астронавтов, как бы летящих к Луне, на околоземной орбите и во время полёта к Луне, их, как бы для тренировки, садили в большегрузный самолет, салон которого имитировал предельно тесные внутренности «Аполлона». И в ходе этой тренировки из этого салона астронавты как бы вели сеансы видеосвязи с ЦУПом США как бы при полёте на Луну. Тренировались так. А что тут такого?



Но эта тренировка снималось и записывалась. И когда астронавтам для зрителей нужно было имитировать невесомость, самолет входил в пике, и иллюзия была полная. Причём даже экипаж самолёта мог ничего не подозревать, считая, что идут тренировки астронавтов.



Кто ещё был в курсе этой аферы? С десяток человек знало, что на ракету «Сатурн-5» монтируется не лунный модуль «Аполлона №», а макет, который не на орбиту Земли выйдет, а упадёт в Атлантический океан. А рабочие, монтировавшие макет, и не догадывались, что именно эта ракета будет участвовать в шоу старта к Луне считали, что это делается для каких-то исследований.



Ещё меньше народу знало, что баки ракеты не заправляются топливом полностью. Совсем единицы знали, что на двигателях ракеты поставлено ограничение мощности. С десяток народу знало, что астронавты, сев в лифт на стартовой площадке, через боковой люк покидают старт и прячутся в специальном убежище, и ракета летит без астронавтов. Ну и с десяток народу в Центре управления полётами были в курсе дела.



Начинаешь считать, а тут и сотни человек не наберётся! Причём они осознавали, что совершают преступление!



Что касается Луны, то в отличие от художественного фильма «Козерог-1», в котором астронавты непосредственно, в режиме он-лайн играют свое пребывание на Марсе, вся высадка на Луну тоже снималась заранее. И во время показа этого шоу по мировому ТВ, это кино транслировалось сначала на Австралию, затем на антенны аппарата, заранее посланного к Луне, от него снова на Австралию и только затем в ЦУП.



В ходе аферы астронавты с Земли через антенну из района Луны «переговаривались с ЦУПом», а на самом деле просто озвучивался очередной, заранее снятый в Голливуде видеоролик.



Затем астронавты как бы возвращались на Землю, для чего кабину с ними самолет сбрасывал на парашюте в океан (ещё с десяток тех, кто был в курсе дела), кабину подбирали спасатели, подлетающие на вертолетах. Причём, даже эти спасатели видели в небе только парашют и кабину, не видя, откуда они на самом деле прилетели. А то, что кабина не была опалена пламенем торможения об атмосферу, – это было сверх понимания встречающих.



А затем из-за горизонта подходил авианосец с телекамерами и весь мир облегченно вздыхал, видя, что эти симпатичные американские парни опять вернулись из опасного путешествия целыми и невредимыми. И даже не уставшими.



При такой постановке аферы, не только весь мир, но и практически все две сотни тысяч работников НАСА, задействованных в лунной программе, были искренне уверены, что они действительно высаживали людей на Луне. А суть происходящего знали несколько сот особо доверенных и проверенных лиц, включая, разумеется, главных героев – астронавтов.



Причём надо ведь понять, что для англосаксов выдающаяся подлость – это выдающийся подвиг: людям, которые сознательно участвовали в Лунной афере и получили за это хорошие деньги, нечего было стыдиться – в их глазах, да и в глазах американских масс, они совершили подвиг.



Да, преступление, но подвиг! Подвиг подлости. Но слабые мозги я и так перегрузил, поэтому давайте я объяснением этой подлости начну окончание этой статьи.

(окончание следует)



P.S. Зимой уговорило меня Рен ТВ дать интервью для их фильма о лунной афере. Я им наговорил и об этом, и о других вопросах, а корреспондент пообещал сообщить мне, когда они выпустят на экраны то, что оставят в своём фильме из моих мыслей. Но до сих пор ничего не сообщили, так что я разбил наговоренное на два куска и дам их в постскриптумах к частям данной статьи.



Итак, первый кусок интервью для Рен ТВ.