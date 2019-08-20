50 лет лунной афере НАСА (2)

Распирает гордостью от подлости

…Закончим о лунной афере.

Надо помнить, что для англосаксов выдающаяся подлость это выдающийся подвиг – людям, которые сознательно участвовали в Лунной афере и получили за это хорошие деньги, нечего было стыдиться – в их глазах, да и в глазах американских масс, они совершили подвиг. Подвиг подлости.

Ну, смотрите. В 2014 году на экраны вышел американский фильм «Интерстеллар», в котором прогнозируется недалёкое будущее. И вот фрагмент беседы учительницы и отца её ученицы (11-я минута) из этого фильма:

« – … недавно у нас возникла небольшая проблема. Она принесла это, чтобы показать другим ребятам. Раздел про высадку на Луне.



– Да, это один из моих учебников. Ей всегда нравились картинки.

– Это старый учебник. Мы теперь учимся по исправленной версии.

– Исправленной?

– В ней говорится, что полёты «Аполлонов» были имитацией, чтобы разорить Советский Союз.

– Вы не верите, что мы были на Луне?

– Я верю, что это блестящий образец пропаганды, что русские обанкротились, вкладывая безумные средства в создание ракет и других бесполезных аппаратов».

Поняли? Не важно, что американцы не были на Луне, и что это обман, и что это преступление против народа США, а важно то, что это блестящий образец обмана. Подвиг!

И умным людям во всем мире необходимо напоминать об этом подвиге, благо фальшивость Лунной аферы выпирает и выпирает.

Скажем, советский космонавт Леонов не от большого ума и явно купленный американцами, 25 лет с пеной у рта доказывал, что американцы на Луне были, и что все видео- и фотокадры сняты именно на Луне. 25 лет стоял на защите американской Лунной аферы как оловянный солдатик!

Но вот его друг, А. Караулов, пишет: «Так вот Леонов в своей книге «Время первых» раскрыл эту тайну. Съёмки американцев на луне были сделаны, на самом деле, не на луне, а в студии Уолта Диснея накануне полёта».

Надо же! Кто бы мог подумать!

В Голливуде

Но перейдём к засекречиванию съёмок высадки на Луну в Голливуде. С этим все вообще предельно просто.

Дело в том, что подготовка специалистов к опасным для жизни делам, включает их тренировки, причём, в условиях, максимально приближенным к реальным. Соответственно, для подготовки американских астронавтов, да и техники, требовалось создать условия, максимально приближенные к лунным.



Вот их и создали в специальном павильоне, и начали астронавтов в этом павильоне тренировать. Разумеется, обслуживать этот павильон могли сотни человек, которых, разумеется, предупредили об обязанности хранить тайну о том, что они видели в павильоне, поскольку это «ноу-хау» требуется сохранить от русских.



А все видели только тренировки астронавтов, которые, да, снимал уже знаменитый Стэнли Кубрик, но снимал, чтобы показать этот процесс начальству. Что в этом удивительного?

И все видели стоящий на грунте, имитирующем лунный грунт, спускаемый лунный аппарат, видели астронавтов, смешно прыгающих на тросовых подвесках, чтобы создать эффект слабого притяжения на Луне. А вон их «шайтан-арба», на которой астронавты лихо катаются по полигону, а вон негр с метлой стоит, а вон самосвал завозит грунт.



И только Кубрик и его оператор видели, что именно они снимают, и что именно отбирают из снятого материала, – видели, что в снятых ими кино- и фотокадрах нет ничего лишнего, – что на этих кадрах только имитация пребывания астронавтов на Луне.

Был и является ли этот процесс тренировок тайной для сокрытия аферы?



Зачем! NASA разместила достаточное количество фото этих павильонных тренировок на местности, имитирующей лунную. Таким образом, только Кубрик, монтирующий итоговые фильмы и отбирающий итоговые фото, и несколько его помощников могли понимать, что именно они снимают и зачем.

И это, судя по всему, был наработанный способ фальсификации для осуществления афер в космосе. К примеру, американский изобретатель Ральф Рене рассказывает, что он заподозрил неладное, когда решил прочесть книгу мемуаров американского астронавта Колинза, который, в 1966 году при полёте корабля «Джемини», якобы, выходил в открытый космос.



(В Википедии об этом написано так: «первый человек в мире, совершивший второй выход». Первый второй – это, согласитесь, оригинально!) Так вот, в этой книге оказалось, что фото Колинза при его «выходе в открытый космос» является фотографией, сделанной при тренировке в невесомости в специально оборудованном самолёте.

Начав отставать в космосе от СССР, американцы начали брехать задолго до «высадки на Луну».

Так, что не мудрено, что после того, как Кубрик начал в тайне пробалтываться о своей роли в этой афере (пародия на съёмки высадки на Луну в киностудии уже была в британском фильме «Бриллианты навсегда» 1971 года выпуска), Кубрик начал сильно бояться, что его убьют.



И, скорее всего, боялся не без оснований, поскольку в 1999 году у столь богатого человека не могла наступить внезапная смерть от инфаркта. В те годы такому богатому человеку, да ещё и так боящемуся за свою жизнь, прединфарктное состояние было бы диагностировано задолго до самого инфаркта.

Подтверждает версию о том, что Кубрик всё же был убит, и то, что в обширной статье о Кубрике в русскоязычной Википедии (в которой перечислены все его прадедушки с прабабушками и даже не осуществлённые кинопроекты Кубрика) нет ни слова о версии, что он снимал Лунную аферу. И ни слова о том, что за три дня до неожиданной смерти «во сне от инфаркта» Стэнли Кубрик записал на киноплёнку признание: «Посадки на Луну все были фальшивые, и я был тот человек, который снимал это».

О лучах американского Лазаря

Ну и что касается приведенного «хиви» анекдота с уголковым отражателем, который американцы, якобы, установили на Луне: « – на Луне имеются угловые отражатели, которые можно обнаружить, направив на них достаточной мощный луч. И установили их во время высадки на спутнике Земли».



И хотя у этого «хиви» нет проблем с образованностью (по его словам), но всё же заметим, что отражатели не «угловые» – они не на угол цепляются, а «уголковые», да и «достаточно мощный луч» не от карманного фонарика, а лазерный. Этот «хиви» тем и хорош, что своей дебильностью характеризует всех защитников NASA – они все примерно одного уровня интеллекта. Ну, ладно.

Физик-оптик Валентин Геннадьевич Насенник из Новосибирска в своей статье затронул и вопрос американских уголковых отражателей.



Он рассказывает: «Что касается, лазерной локации Луны с помощью уголковых отражателей, якобы доставленных туда миссиями «Аполло», то именно мне и удалось вывести лазеролокационщиков на чистую воду. Я созвонился с водителем луноходов В.Г. Довганем, уточнил ориентацию луноходов на Луне (совпадает со снимком американского спутника LRO), созвонился с конструктором одной из систем луноходов В.П. Долгополовым из «лавочки» и уточнил расположение панели уголкового отражателя на луноходе. А дальше тривиальными расчётами уровня студента первого курса я показал, что первый луноход блестит своим отражателем, как новенький.



А это опровергает гипотезу о деградации оптических устройств на Луне, придуманную американскими лазеролокационщиками из APO, чтобы объяснить несоответствие ответного сигнала их уголковых отражателей расчётам.



Я написал об этом научную статью на английском, отправил в журнал Icarus, там статью не приняли, потому что она вызвала у рецензентов истерику «А чем же мы занимались 40 лет???», «Что, все 550 наблюдений выбросить на помойку?», «Этого-не-может-быть-потому-что-не-м ожет-быть-никогда!», «Эта статья не должна быть опубликована!»



Статью, разумеется, не опубликовали, но на ежегодной конференции Lunar and Planetary Science Conference такой темы «Лазерная локация» в этом году просто нет».

То есть, все эти пятьдесят лет американцы утверждали, что на Луне есть их уголковые отражатели, есть! Ну, а про то, что отраженные сигналы от их уголковых отражателей такие же, как и отраженные просто от поверхности Луны в любом её месте, – про это молчали, а компетентным любопытным объясняли, что их уголковые отражатели, дескать, поржавели, да и просто их пылью задуло.

Вот ведь незадача! На советском «Луноходе» уголковый отражатель блестит, как только купленный у французов, а у американцев, видишь ли, уголковые отражатели пылью замело!

Ещё о молчании правительства СССР

Это вопрос, ответ на который не вкладывается в слабые умы разоблачителей заговоров против родного им NASA. К примеру, то, что ЦК КПСС наглухо перекрыло поступление информации об афере руководителям и специалистам космической отрасли СССР, «Иванами NASA» объясняется тем, что ЦК КПСС не хотело, якобы, позориться.



Перед кем? Перед специалистами? А что в ЦК КПСС были специалисты лучше, чем в космической отрасли? В ЦК КПСС лучше разбирались в вопросах космоса, нежели Б. Черток или тот же Г. Костин?

Ведь на самом деле всё было наоборот. При возникновении необходимости принять техническое решение, ЦК запрашивал мнение специалистов, мало этого, как правило собирал совещание специалистов. А тут, получив от советских журналистов и разведчиков, работающих в США, информацию о том, что высадка американцев на Луну является аферой, ЦК КПСС, вдруг, не вызвал специалистов для совещания, а наглухо перекрыл специалистам информацию??



Причём, информацию всех видов.

Вот, примеру, оцените реакцию на мои работы советского журналиста с большим стажем, Германа Владимировича Смирнова:

«В 1967 году, когда я работал в редакции журнала «Техника – молодежи», выездной приятель нашего сотрудника К. Страментова привез из-за рубежа спецвыпуск американского журнала «Mechanix illustrated», посвященный анализу советских космических достижений.



В статьях этого спецвыпуска доказывалось, что во всех советских публикациях о космических полетах много подозрительных умолчаний, неясностей, искажений, заставляющих думать, что успехи СССР в космосе – блеф.

Увидев этот журнал, наш главный редактор Василий Дмитриевич Захарченко зажегся.

– Ребята! – сказал он. – Ох, и отоспимся же мы на американцах! Ведь можно целый номер посвятить разоблачению их разоблачений! Ишь, чего удумали: наших спутников не было, полетов к Луне не было, Юрия Гагарина не было!

С этими словами он забрал журнал и улетел в ЦК КПСС «советоваться»…



Вернулся часа через три погасший, равнодушный. Открыл портфель, вытащил американский спецвыпуск, небрежно бросил его на журнальный столик: «Сказали – нецелесообразно…»

Я тогда был потрясен: ЦК КПСС, который на всех совещаниях и собраниях требовал от нас пропагандистской активности, сам по непонятной причине, добровольно отказывался от возможности остро и эффективно поспорить с американцами! Позднее до меня изредка доходили слухи, что наши видные ракетчики подозревали, будто в высших эшелонах власти действуют какие-то тайные силы, препятствующие разработке новых перспективных ракетно-космических систем.

Эти слухи подтвердил в 1999 году начальник советской нелегальной разведки Ю. Дроздов. Он писал, что после развала СССР, когда стали возможны встречи наших разведчиков со своими прежними противниками, один американец сказал: «У вас волосы встанут дыбом, когда вы узнаете, какую агентуру ЦРУ и госдепартамент имели в Кремле!»

Выходит, Юрий Мухин прав: люди, заинтересованные в успехе американской лунной аферы, сидели в Политбюро!»

Заметьте, ЦК установил запрет на критику американских «космических достижений» задолго до их «высадки на Луну».

Ну и пара слов о том, как «победитель в космосе» Вернер фон Браун готовился к встрече с богом.



Ещё во время полётов «Аполлонов» Браун был отстранён от работы в NASA. В 1972 году, глубоко разочарованный он ушёл в отставку и умер спустя пять лет.



Незадолго до смерти его посетил Нейл Армстронг и спросил о самочувствии. Фон Браун шутя (шутя??) ответил: «С точки зрения статистики у меня очень плохие перспективы, но вы же знаете, насколько обманчива может быть статистика. Я должен был после всего происшедшего сидеть в тюрьме, а вы – погибнуть в космосе».







Закончу на этом рассмотрение деталей, поскольку главным доказательством считаю не их.

Какой вывод?

Главным доказательством того, что американцы не были на Луне, является то, что NASA 50 лет молчит и не отвечает на доводы скептиков. Мало этого, оно поручает отвечать за себя не умным людям, а, как видите, порою откровенным дебилам, не только не знающим никаких подробностей этой аферы, но и не способных понять то, что им NASA вкладывает в уста.

Вот пример. Среди «хиви NASA», повторю, блистает бывший советский космонавт, а ныне банкир, Алексей Леонов, грудью вставший на защиту американской аферы. Причём, Леонов являлся главным, так сказать, «специалистом», который практически 30 лет подряд в каждой передаче о Луне убеждал и убеждает граждан России, что американцы на Луне были! Были!!

А в Голливуде реквизит, который после съемки фильма нужно вернуть на склад киностудии, помечают английской буквой «си». И на одном из фото из последнего как бы полета к Луне, американцы увидели этот знак реквизита, нарисованный на одном из камней «на поверхности Луне».



Начали смеяться над бедной NASA. И вот в защиту NASA от этого позора, Леонов в России рассказывал и рассказывал, что, оказывается, ему астронавт Сернан лично сообщил, что это он пальцем оставил на Луне свой автограф – букву «С». Но поскольку перчатки скафандров пишущих свойств не имеют, то возник вопрос к Леонову, куда это Сернан свой палец засунул, чтобы он стал пишущим? Господа гусары – молчать!!

Что характерно, Леонов рассказывал эту байку и тогда, когда NASA поменяло легенду и стёрло с этого фото эту злосчастную букву «си», и другие «хиви» NASA начали сообщать, что это, дескать, была соринка на фотопленке, которая случайно отпечаталась на фотографии.

Спросите себя: вот почему не сам Сернан это рассказал в ответ на насмешки скептиков, а поручил пересказать эту откровенную глупость Леонову? Да потому, что NASA видело, что Леонов – дебил, что он не поймёт глупость этого объяснения и, потрясая звёздами Героя, будет вешать лапшу на уши доверчивым слушателем. Не NASA, не Сернан буду идиотами, а Леонов. Вот, в чём смысл этих «хиви».

Поэтому всем тем, кто уверен, что американцы на Луне были, нужно встать на колени и молить NASA: «Благодетели наши! Ответьте сами на доводы скептиков официально! Не поручайте это нам, убогим! Мы и так богом обижены, а вы вообще из нас идиотов делаете!».

Но нет, не попросят! Как говорил о таких Лавров: «Дебилы, бл…ь!» ©.

Дебилы – вот настоящая гордость NASA!

Ю.И. Мухин



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