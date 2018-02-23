Марсианские всходы лунной аферы НАСА

Все больший ажиотаж в Сети вызывают и снимки, сделанные якобы на Марсе при помощи аппарата Curiosity. Полученные новые кадры дали новый повод для сомнений, действительно ли съёмки ведутся на Красной планете. Так, часть ландшафта на снимке очень похожа на пустыню Мохаве, знакомую жителям Южной Калифорнии, Невады и Юты. Особенно поразительно сходство горной гряды на горизонте, даже песчаные бури совсем как на родине, пишут некоторые пользователи Twitter.

Марсоход Curiosity, который якобы высадился на красной планете является очередным американским обманом. Об этом свидетельствуют снимки, появившиеся в интернете. Снимки были сделаны с индийского спутника "Шамхараварман", и на них отчетливо запечатлена реконструкция приземления марсохода. Оказывается, есть целый проект под названием "Марс на Земле". У него есть сайт: http://www.marsonearth.org/



На днях в интернете появилось изображение марсианского заката, якобы полученное с ровера НАСА, на котором видны два Солнца, пишет интернет-издание Space.Com. "Не успела осесть марсианская пыль после посадки марсохода, а вокруг него уже появились многочисленные слухи и домыслы, – отмечает издание. - Последние из них связаны с появлением в интернете фотомонтажа, изображающего закат двух солнц".



Общеизвестно, что Марс находится в Солнечной системе и вращается вокруг одной-единственной звезды. Ан нет, фальшивка с "двойным закатом" возымела успех в интернете, где блогеры уже строят наукообразные догадки о "парадоксальном фото с американского марсохода".



В действительности изображение представляет собой кадр из фильма "Звездные войны". Даже несмотря на развитие технологий фальсификаторы опять не учли радиус горизонта "Марса" США и показали его земным! Мошенникам выделили 2.5 миллиарда фантиков ФРС США, да и АВТОРИТЕТ США как возрос. Лохи бросились скупать долги США. Вот зачем они лезут на "Марс"!



НАСА оказалась заложница самой себя. Приходят сроки, когда объявленный запущенным аппарат должен оказаться на Марсе и приходиться делать очередные громогласные заявления со всей возможной убедительностью, иначе – крах. И тут дело даже не в отсутствии технических возможностей реального выполнения миссии, дело в хорошо отлаженном конвейере по распилу бабла.



Он-то и обуславливает грубость подделок, которые сегодня можно делать на порядок безукоризненнее – компьютерные технологии это позволяют. Марсианская афера НАСА оказалась гораздо смешнее лунной. Тот "Марс", который показан США не имеет в атмосфере частиц грунта и пыли. Видимость дальних объектов идеальная.

Советский спускаемый аппарат АМС Марс-3 совершил первую мягкую посадку на Красную Планету Бурь. И произошло это 2 декабря 1971 года. К сожалению, из-за сильной пылевой бури на поверхности Марса связь со спускаемым аппаратом продолжалась всего 20 секунд.



Но за это время все же удалось передать фрагмент снимка. Вот это и есть первая фотография Марса. Но мало кому известно, что и первый марсоход был доставлен на планету именно тогда, в декабре 1971 года. Он назывался просто и незамысловато – Прибор оценки проходимости (ПрОП-1).

Первый космический аппарат для полёта к Марсу – "Марс-1" был создан в ОКБ С.П. Королёва и запущен в 1962 г., но не достиг планеты, а два КА серии М-69, разработанные в НПО им. С.А. Лавочкина и предназначенные для исследования Марса с орбиты искусственного спутника, в 1969 г. не были выведены на межпланетные траектории из-за аварии РН "Протон". Для завоевания лидерства в исследованиях Марса было решено разработать проект М-71, предусмотрев запуск в 1971 г. трех КА.

Первый КА – М-71С – должен был стартовать раньше и выйти на орбиту искусственного спутника Марса. Два других – автоматические межпланетные станции "Марс-2" и "Марс-3" предназначались для исследования планеты Марс с орбиты искусственного спутника (ИСМ) и с помощью посадочного аппарата (СА) на его поверхности.



Для реализации этой программы были фактически с нуля разработаны новые станции, состоявшие из орбитального и спускаемого аппаратов и представлявшие собой новейшее поколение советских автоматических межпланетных станций, разработанных в НПО им. С.А. Лавочкина под руководством выдающегося конструктора Г.Н. Бабакина. Заложенные в них конструктивные решения успешно использовались почти 20 лет при создании межпланетных станций серии "Марс", "Венера", "Вега", космических обсерваторий "Астрон" и "Гранат".

Первый КА решал чрезвычайно важную техническую задачу – уточнение эфемерид Марса, что необходимо для выдерживания расчетного угла входа СА в атмосферу Марса с максимально допустимым отклонением от номинала в 5№. При большем угле входа не хватит времени для раскрытия парашютной системы, при меньшем – СА рикошетирует от атмосферы и уходёт в космическое пространство.

Такое решение было вызвано тем, что эфемерид Марса с необходимой точностью конструкторы не имели. Измерения положения планеты по сигналам его искусственного спутника позволили бы получить уточнённые данные, опираясь на которые можно было провести коррекцию траекторий движения второго и третьего аппаратов на заключительном участке и обеспечить расчетные условия входа СА в атмосферу.

В конце 1969 г. была закончена разработка эскизного проекта М-71 – аппаратов нового поколения, на базе которых впоследствии были созданы станции для межпланетных полетов и астрофизических исследований космоса. До старта М-71 оставалось всего 17 месяцев.



За это время нужно было разработать документацию, изготовить 24 экспериментальных аппарата и установок, провести их испытания, откорректировать по результатам испытаний документацию на летные КА, изготовить, провести испытания и запустить три летных аппарата. Огромный объем работ!

Много сил ушло на отработку СА и его систем. Вот некоторые из проблем, которые были решены.

Сложные научно-технические проблемы были решены при отработке парашютной системы, которая должна была вводиться в атмосфере Марса при скорости 3.5 М. Аналогов системы, как и методов ее испытаний в условиях Земли, в мире не существовало.



На основании теоретических исследований специалисты НИИ парашютно-десантных средств совместно со специалистами НПО Лавочкина предложили проводить испытания на моделях парашютной системы, выводимых на большую высоту метеорологическими ракетами М-100Б. При испытаниях обнаружилась тенденция к схлопыванию купола основного парашюта на скорости 3.5М. В систему ввели изменения, их эффективность подтвердили последующими испытаниями.

В конструкции станции и СА широко использовались различные пиросистемы: удлиненные кумулятивные заряды, пирозамки, пиротолкатели, пироцилиндры и т.п. Объем их испытаний был большим, так как по нормам НПО им. С.А. Лавочкина пиросистема могла быть установлена на аппарате только при безотказном ее срабатывании последовательно 12 раз на заключительном этапе наземных испытаний.

Для отработки системы мягкой посадки провели пять сбросов макетов СА со штатными блоками бортовой автоматики, высотомерами и пороховыми двигателями.

Эффективность амортизации АМС и функционирование станции после удара о грунт проверялось на специальном стенде, состоящем из катапульты, грунта-аналога и защитной стенки. Провели сбросы пяти макетов станции, укомплектованных габаритно-массовыми макетами аппаратуры, штатными механизмами, пиросистемами, источником питания.



При испытаниях горизонтальная скорость соприкосновения с грунтом-аналогом составляла – до 28.5 м/с, вертикальная – до 12 м/с. Испытания показали, что амортизация обеспечивает защиту конструкции станции при посадке и нормальное функционирование систем отделения защитного кожуха и вертикализации станции при различных направлениях удара по станции.

В заключение провели испытание АМС, полностью соответствующей летной, после имитации всех условий, действующих на станцию в полете.



После сброса АМС с катапульты по командам бортовой автоматики отделился защитный кожух, открылись лепестки и станция приняла вертикальное положение; включились передатчики и научная аппаратура, на грунт были вынесены рентгеновский спектрометр и прибор оценки проходимости, который совершил короткое путешествие, проведя по пути исследования пока еще земного грунта. В течение 25 минут панорама и научная информация передавались по эфиру и принимались контрольной аппаратурой.

Применение СА в проекте потребовало решения проблемы его стерилизации для исключения загрязнения Марса земными микроорганизмами. Отдельные части СА стерилизовались различными методами, а сборка его проводилась в специально построенном в НПО им. С.А. Лавочкина чистом помещении со шлюзовой камерой, фильтрами, бактерицидными лампами и т.п.

В конце марта – начале апреля КА были отправлены на Байконур для подготовки к полету.

5 мая 1971 г. стартовала станция М-71С. Вывести ее на межпланетную траекторию не удалось: оператор выдал неправильную уставку на второе включение блока "Д". Это привело к потере возможности создания первого искусственного спутника Марса и использования его в качестве маяка, позволявшего с необходимой точностью определить положение Марса и обеспечить расчетные условия входа СА в атмосферу.

Космические аппараты

Конструктивно "Марс-2" и "Марс-3" были аналогичны и дублировали друг друга на случай возможного сбоя. На аппаратах находились 2 фототелевизионные камеры с различными фокусными расстояниями для фотографирования поверхности Марса, а на "Марсе-3" также аппаратура "Стерео" для проведения совместного советско-французского эксперимента по изучению радиоизлучения Солнца на частоте 169 МГц. В составе каждого КА был орбитальный отсек и спускаемый аппарат.

Основные устройства орбитального отсека: приборный отсек, блок баков двигательной установки, корректирующий реактивный двигатель с агрегатами автоматики, солнечная батарея, антенно-фидерные устройства и радиаторы системы терморегулирования.



Спускаемый аппарат – автоматическая марсианская станция (АМС), оборудованная системами и устройствами, обеспечивающими отделение аппарата от орбитального отсека, переход его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфере и мягкую посадку на поверхность Марса. Автоматическая марсианская станция была снабжена приборно-парашютным контейнером, аэродинамическим тормозным конусом и соединительной рамой, на которой размещен ракетный двигатель.

В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения температуры и давления атмосферы, масс-спектрометрического определения химического состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также для получения панорамы с помощью телевизионных камер.

Схема полёта

• Дата старта "Марс-2": 19 мая 1971 года в 20:22 МСК

• Дата старта "Марс-3": 28 мая 1971 года в 19:26 МСК

• Ракета-носитель: "Протон-К" с разгонным блоком "Д"

• Масса КА: 4625 кг

• Масса орбитального аппарата: 3625кг

• Масса автоматической марсианской станции после посадки: 355 кг.

После потери М-71С осталось надеяться на безупречную работу системы космической автономной навигации (СКАН). Решение о разработке этой системы, не имеющей аналогов в мире, и установке ее на 2-й и 3-й КА принял Совет главных конструкторов в начале 1970 г. как запасной вариант на случай аварии станции М-71С.



В системе использовался оптический угломер. За 7 час до прилета к Марсу прибор должен был провести первое измерение углового положения Марса относительно базовой системы координат. Данные измерений передавались в бортовой компьютер системы управления, который рассчитывал вектор третьей коррекции, необходимый для перевода станции на номинальную траекторию.



По результатам расчетов система управления КА без вмешательства с Земли выдавала команды на выполнение коррекции.

По результатам внешнетраекторных измерений 5 июня на "Марсе-2" и 8 июня на "Марсе-3" были проведены первые коррекции траектории их движения. Бортовая аппаратура станций работала без замечаний. Из-за особенности траекторий полета к Марсу сеансы связи со станциями проводились ночью.

Полет "Марсов" продолжался. В ноябре 1971 г. успешно провели вторые коррекции траекторий движения. До прилета станций к Марсу оставались считанные дни. Погода на планете была неблагоприятной для наблюдений с орбитальных станций, и, тем более, для посадки спускаемого аппарата: уже несколько недель на Марсе бушевала необычно сильная пылевая буря, охватившая всю поверхность планеты. Астрономы такой мощной бури на Марсе не фиксировали за всю историю его наблюдений.

21 ноября 1971 г. с использованием системы космической автономной навигации провели третью коррекцию траектории движения "Марса-2". Спускаемый аппарат "Марса-2" был отстыкован от орбитального отсека 27 ноября 1971 года, а сама станция выведена на орбиту искусственного спутника Марса (ИСМ) с периодом обращения 18 часов.



Перед отделением спускаемого аппарата бортовая ЭВМ, из-за программной ошибки сработала неправильно и в спускаемый аппарат были введены ошибочные уставки, предусматривающие нерасчетную ориентацию станции перед отделением.



Через 15 мин после отделения на спускаемом аппарате включилась твердотопливная двигательная установка. Она все-таки обеспечила перевод спускаемого аппарата на траекторию попадания на Марс. Однако угол входа в атмосферу оказался больше расчетного.



Спускаемый аппарат слишком круто "зарылся" в марсианскую атмосферу, из-за чего не успел затормозить на этапе аэродинамического спуска. Парашютная система уже ничего не смогла сделать. 27 ноября 1971 г. СА, "прошив" атмосферу " Красной планеты", разбился о поверхность Марса в точке с координатами 4№ с .ш. и 47№ з.д. (Долина Нанеди в Земле Ксанфа), впервые в истории достигнув поверхности Марса. На борту СА был закреплен вымпел СССР. "Марс-2" стал первым искусственным предметом на планете.

Отклонения от расчетных значений периодов обращений ИСМ и траектории движения СА станции "Марс-2" были следствием недостатка времени на отработку матобеспечения бортового компьютера.



Последующий анализ установил, что "Марс-2" шел точно по расчетной траектории и коррекция не требовалась. Но этот вариант не успели проверить на стенде системы управления! Такого развития событий можно было избежать при функционировании на орбите Марса станции М-71С. Тогда по измерениям с Земли могли бы установить, что станция идет по номинальной траектории и коррекция была бы отменена.

После потери СА "Марса-2" основные надежды стали возлагаться на подлетающую к красной планете станцию "Марс-3".

Третью коррекцию траектории "Марса-3" провели штатно 2 декабря 1971 г. Спускаемый аппарат отделился и перешел на расчетную траекторию встречи с планетой. Через 4 часа 35 минут он вошел в атмосферу со скоростью 5800 м/с, уменьшил скорость за счет аэродинамического торможения, открыл парашют – и автоматическая марсианская станция совершила посадку на поверхность планеты в районе с координатами 158№ западной долготы и 45№ южной широты. Орбитальный отсук "Марс-3" был выведен на орбиту ИСМ с периодом обращения 12 суток 19 часов.

Информация с АМС записывалась на магнитофон орбитальной станции и передавалась на Землю после завершения операции выведения станции на орбиту ИСМ. Информация с АМС передавалась циклами; каждый цикл состоял из передачи панорамы поверхности длительностью в 1 минуту с последующей посылкой телеметрии.



Наконец началась передача панорамы. Полученное изображение представляло собой серый фон без единой детали. Через 14.5 секунд сигнал пропал. Такая же картина повторилась со вторым телефотометром.

Объяснить причину потери связи с АМС тогда не смогли. Уже позже была выдвинута версия о том, что, вероятно, коронный разряд в антеннах передатчика был причиной внезапного исчезновения сигнала с поверхности.

Пылевая буря продолжала бушевать. "Марсы" проводили съемку поверхности, но пыль полностью скрывала рельеф. Не видно было даже горы Олимп, возвышающейся на 26 км.



В одном из сеансов съемки была получена фотография полного диска Марса с четко выраженным тонким слоем марсианских облаков над пылью. Во время этих исследований в декабре 1971г. пылевая буря подняла в атмосферу столько пыли, что планета выглядела мутным красноватым диском. Однако низкое качество изображений Марсов объяснялось не только пылевой бурей.



Причина оказалась в фототелевизионной установке (ФТУ) Марсов. Их разработчики использовали неправильную модель Красной планеты.



Из-за этого были выбраны неправильные выдержки ФТУ, фотографии получались пересветленными. Сделали несколько серий снимков (каждый по 12 кадров) и, убедившись в их практически полной непригодности, от использования ФТУ на аппаратах отказались. Аппараты функционировали на орбите Марса более 8 месяцев и прекратили работу практически одновременно, израсходовав бортовой запас азота в системе ориентации 23 августа 1972 г.

Полет космических аппаратов "Марс-2" и "Марс-3" к Марсу продолжался более 6 месяцев. С "Марсом-2" проведено 153, с "Марсом-3" 159 сеансов радиосвязи, получен большой объем научной информации и опыт управления КА на марсианском направлении.



На расстоянии около 20 млн. км от Земли обнаружен магнитный шлейф ее магнитного поля. С увеличением расстояния от Солнца наблюдалось уменьшение электронной концентрации в межпланетной среде, а электронная температура оказалась в несколько раз меньше, чем вблизи Земли.

Более 8 месяцев орбитальные станции "Марс-2" и "Марс-3" проводили исследования планеты. За это время станция "Марс-2" совершила 362 оборота, "Марс-3" – 20 оборотов вокруг планеты, в результате чего были определены свойства поверхности и атмосферы Марса по характеру излучения в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом диапазонах спектра и в радиодиапазоне.



Орбитальные аппараты определили давление и температуру атмосферы у поверхности, температуру поверхностного слоя Марса и ее изменения в зависимости от времени и широты.



Были получены сведения о характере поверхностных пород и высотных профилях поверхности, о плотности грунта, его теплопроводности, диэлектрической проницаемости и отражательной способности, выявлены тепловые аномалии на поверхности Марса, установлено, что его северная полярная шапка имеет температуру ниже минус 110№С и что содержание водяного пара в атмосфере Марса в пять тысяч раз меньше, чем на Земле.



Получены данные о структуре верхней атмосферы Марса, зарегистрировано наличие у него собственного магнитного поля.



По изменению прозрачности атмосферы получены данные о высоте пылевых облаков (до 10 км) и размерах пылевых частиц (отмечено большое содержание мелких частиц – около 1 мкм). Фотографии позволили уточнить оптическое сжатие планеты, построить профили рельефа по изображению края диска и получить цветные изображения Марса, обнаружить свечение атмосферы на 200 км за линией терминатора, изменение цвета вблизи терминатора, проследить слоистую структуру марсианской атмосферы.

Выдающимся достижением было и то, что впервые в истории РУССКИЙ аппарат с Земли совершил мягкую посадку на поверхность планеты Марс.

Для рисования красивых американских мультиков сегодня есть теория и некоторый опыт советских "Марсов". Но сколь-нибудь убедительных видеоматериалов, свидетельствующих о факте посадки мериканских пепелацев на Марс, увы, нет. Особенно забавен небесный кран, который в представлении мультипликаторов настолько умён и несуетлив, что Карлсон отдыхает.



Просто симфония – синхронная работа четырёх РД в исполненной штиля марсианской атмосфере – в уникальной конструкции, которую никто не пользует в земном обиходе, которую даже и не испытывали на земле, как, впрочем, и всё остальное, что насой пуляется в дальний космос. Удивляет и конструкция телеги с тонной научной аппаратуры.



Почему это не чемодан между больших колёс, который – как ни кинь – станет на ход? Стереотип советского лунохода? Но в те времена одна телекамера по массогабаритам превосходила всё, что нужно сегодня марсианскому первопроходимцу…

Разъяснения официальных представителей NASA по поводу постоянных претензий к неадекватной цветопередаче в изображениях с Марса звучат примерно следующим образом.

Корнем проблемы следует считать особенности устройства цифровых CCD-камер (charge coupled device), используемых в последних миссиях как роботов-марсоходов, так и орбитальных аппаратов-спутников. Потому что все эти камеры не записывают цвет напрямую в делаемых ими снимках.



Вместо этого они снимают черно-белые фотографии через множество различных фильтров, каждый из которых пропускает свет лишь в узком диапазоне длин волн (или, иначе, цветов), некоторые из которых невидимы для глаза.

Чтобы получился "натуральный" цветной снимок, камеры должны сделать три отдельные фотографии одной и той же сцены, каждую через разные фильтры основных цветов: красный, зеленый и синий. Когда все три части накладываются одна на другую, они могут предоставить подлинно цветную композитную картинку.



Но даже в этом случае потребуется балансировка цветов таким образом, чтобы они наиболее близко соответствовали тому, что обычно видит глаз. То есть надо также брать в расчет эффекты пыли, изменения в уровнях освещенности и некоторые другие переменные.

Камеры марсоходов Spirit и Opportunity имеют по два "глаза", каждый из которых оснащен 8 цветовыми фильтрами. При этом левый глаз имеет в своем составе красный, зеленый, и синий цветовые фильтры (они требуются для естественной цветопередачи), а правый глаз сосредоточен целиком на невидимых глазу полосах ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов.

Из-за этих особенностей в каком-то смысле можно говорить, что повышенное внимание NASA к нуждам научного сообщества могло простимулировать публикацию неправильно окрашенных снимков Марса. Планетарные геологи опираются в своей работе на ультрафиолетовые и инфракрасные данные – чтобы эффективнее идентифицировать камни и минералы.



А ведь это основная научная цель миссии марсоходов Spirit и Opportunity! Иначе говоря, поясняют в NASA, руководители миссии пытаются использовать эти фильтры так часто, насколько это возможно. Но всякий раз, когда они добавляют невидимые для глаза длины волн в композитную картинку, это с неизбежностью дает на выходе изображение с ложными цветами.

Наса не рассказывает нам, с какой целью прибегает к этой хитрой фотосъемке в условных цветах. Научную ценность она могла бы иметь, например, когда есть для сравнения аналогичный кадр в нормальном оптическом диапазоне цветов, но нам таковой не показывают.



Здесь, на мой взгляд, очевидна именно работа фотохудожника, это чистой воды арт-сессия с целью красивой картинки.



А с такими целями на Марс не летают, разве не так?

Использованы материалы Большого Форума и НПО им. Лавочкина.







А.Н. Крылов





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