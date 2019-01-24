Коротко по Венесуэле. 24.01.2019

Коротко по развивающемуся кризису в Венесуэле.1. Армия Венесуэлы официально не признает назначенного из Вашингтона "президента" и выражает поддержку Мадуро. Для пресечения беспорядков подняты части армии и национальной гвардии Венесуэлы.2. Россия и Турция выступили в поддержку Мадуро, который рассматривается как законный президент Венесуэлы."Друг Реджеп" назвал Мадуро "братом".3. США отказались убирать посольство из Венесуэлы, на том основании, что назначенный из Вашингтона "президент" разрешил не убирать посольство. В ответ власти Венесуэлы заявили, что посольству перекроют воду, газ и канализацию.4. Помимо Мексики, против попытки сменить власть в Венесуэле высказалась Куба, обвинив США в продолжении попыток империалистических интервенций.5. ЕС также де-факто призвал к смене власти в Венесуэле, через передачу власти "оппозиционному парламенту". Аналогично в пользу смены режима в Венесуэле высказались Колумбия и Бразилия.6. Как сообщают, лидер партии "Народная воля", которую представляет назначенный из Вашингтона Гуадо, проживает…в Вашингтоне. Ребята совсем не палятся.

Источник: colonelcassad.livejournal.com