Коротко по Венесуэле. 24.01.2019
08:59. 24 января 2019 Просмотров - 383 Один комментарий Опубликовал: brahman
Коротко по развивающемуся кризису в Венесуэле.
1. Армия Венесуэлы официально не признает назначенного из Вашингтона "президента" и выражает поддержку Мадуро. Для пресечения беспорядков подняты части армии и национальной гвардии Венесуэлы.
2. Россия и Турция выступили в поддержку Мадуро, который рассматривается как законный президент Венесуэлы."Друг Реджеп" назвал Мадуро "братом".
3. США отказались убирать посольство из Венесуэлы, на том основании, что назначенный из Вашингтона "президент" разрешил не убирать посольство. В ответ власти Венесуэлы заявили, что посольству перекроют воду, газ и канализацию.
4. Помимо Мексики, против попытки сменить власть в Венесуэле высказалась Куба, обвинив США в продолжении попыток империалистических интервенций.
5. ЕС также де-факто призвал к смене власти в Венесуэле, через передачу власти "оппозиционному парламенту". Аналогично в пользу смены режима в Венесуэле высказались Колумбия и Бразилия.
6. Как сообщают, лидер партии "Народная воля", которую представляет назначенный из Вашингтона Гуадо, проживает…в Вашингтоне. Ребята совсем не палятся.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Я думаю,что Америка сожрет Венесуэлу ,как сожрала Аргентину и Бразилию только заикнулись о дружбе с Россией.Ведь все заболели раком президенты ,а Чавес умер.Мадуро как только не убирали и стреляли внаглую и вот теперь этот бизон Трамп ,желая получить очки,желает крови и успеха.Да уж, друг еще тот.