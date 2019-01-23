23 января день ручного письма

Эксперты предупредили о риске для мозга в случае отказа писать от руки

С развитием технологий люди всё меньше пишут от руки, что чревато опасными последствиями для мозга, рассказали эксперты в преддверии Дня ручного письма.

Так, каллиграф Юрий Ковердяев отметил, что письмо очень важно для развития мелкой моторики и мозга. При этом снижение уровня письма от руки может привести к атрофии некоторых его частей.

«У меня такое опасение, что ручное письмо уйдет в разряд увлечений <…> по-моему, фотографией занимается народ больше, чем ручным письмом. Люди всё меньше пишут руками. Это опасно для детей, и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому», — цитирует его «РИА Новости».

Коверядев добавил, что с развитием новых технологий люди даже отказываются от печати на клавиатуре, осуществляя набор текста с помощью голоса, что еще дальше отталкивает людей от желания просто писать.

В свою очередь, доктор психологических наук МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Тхостов отметил, что по почерку можно узнать характер человека.

«Аккуратный, неаккуратный почерк — это говорит об организованности человека, естественно, как и всё остальное. Мелкий, крупный, размашистый — об открытости, закрытости. Каких-то тонких вещей нельзя узнать, общая информация», — отметил психолог.

День ручного письма отмечается 23 января по инициативе Ассоциации производителей пишущих инструментов.

В ноябре сообщалось, что студенты из Тюмени создадут первый в России имитатор рукописного почерка.

Источник: iz.ru