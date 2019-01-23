23 января день ручного письма
Эксперты предупредили о риске для мозга в случае отказа писать от руки
С развитием технологий люди всё меньше пишут от руки, что чревато опасными последствиями для мозга, рассказали эксперты в преддверии Дня ручного письма.
Так, каллиграф Юрий Ковердяев отметил, что письмо очень важно для развития мелкой моторики и мозга. При этом снижение уровня письма от руки может привести к атрофии некоторых его частей.
«У меня такое опасение, что ручное письмо уйдет в разряд увлечений <…> по-моему, фотографией занимается народ больше, чем ручным письмом. Люди всё меньше пишут руками. Это опасно для детей, и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому», — цитирует его «РИА Новости».
Коверядев добавил, что с развитием новых технологий люди даже отказываются от печати на клавиатуре, осуществляя набор текста с помощью голоса, что еще дальше отталкивает людей от желания просто писать.
В свою очередь, доктор психологических наук МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Тхостов отметил, что по почерку можно узнать характер человека.
«Аккуратный, неаккуратный почерк — это говорит об организованности человека, естественно, как и всё остальное. Мелкий, крупный, размашистый — об открытости, закрытости. Каких-то тонких вещей нельзя узнать, общая информация», — отметил психолог.
День ручного письма отмечается 23 января по инициативе Ассоциации производителей пишущих инструментов.
В ноябре сообщалось, что студенты из Тюмени создадут первый в России имитатор рукописного почерка.
Источник: iz.ru
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