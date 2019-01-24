Учёные предупреждают: отказ писать от руки губителен для мозга

23 января мир отметил день ручного письма.

Опрошенные РИА Новости в преддверии праздника эксперты посетовали, что письмо переходит в разряд увлечений, и предупредили об опасностях, которые могут подстерегать человека, переставшего писать от руки.

Инициатором праздника выступила Ассоциация производителей пишущих инструментов. Он был учрежден, чтобы напоминать человечеству о таком уникальном явлении, как ручная письменность.

Почерк о человеке может рассказать абсолютно всё, «от и до», заявил РИА Новости психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

«Даже если человек пытается изменить почерк, он меняет его от какой-то базовой основы, и поэтому просматривается сначала… Основы почерка все равно сохраняются», — сказал психиатр.

Он отметил, что специалисты-графологи всегда могут распознать почерк определенного человека.

«Если говорить с криминальных позиций, то почерк пытаются изменить или подменить: в банке расписываются за деньги почерком клиента, но там сидят опытные специалисты, которые по каждой букве и запятой говорят: «Это не ваш почерк», — добавил Виноградов.

В свою очередь, каллиграф Юрий Ковердяев, заявил, что письмо — это важная функция развития мелкой моторики, и развития мозга человека через нее.

«У меня такое опасение, что ручное письмо уйдет в разряд увлечений: то, что музыка, то, что рисунок, сейчас, по-моему, фотографией занимается народ больше, чем ручным письмом. Постепенно это все, к сожалению, уходит. Люди все меньше пишут руками», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.

«Это опасно для детей и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому», — рассказал он.

При этом Коверядев отметил, что с развитием новых технологий и разных гаджетов человек перестает даже печатать на клавиатуре и набирать на телефоне, делая это при помощи голоса. «К сожалению, это еще дальше отталкивает нас от необходимости просто писать», — добавил специалист.

А вот доктор психологических наук МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Тхостов считает, что почерк может рассказать об очевидных чертах характера человека.

«Аккуратный, неаккуратный почерк — это говорит об организованности человека, естественно, как и все остальное. Мелкий, крупный, размашистый — об открытости, закрытости. Такие банальные вещи. Но каких-то тонких вещей нельзя узнать, общая информация», — отметил психолог.

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