Главная » Мировоззрение, Психология

Учёные предупреждают: отказ писать от руки губителен для мозга

12:42. 24 января 2019 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:
Учёные предупреждают: отказ писать от руки губителен для мозга | Русская весна

23 января мир отметил день ручного письма.

Опрошенные РИА Новости в преддверии праздника эксперты посетовали, что письмо переходит в разряд увлечений, и предупредили об опасностях, которые могут подстерегать человека, переставшего писать от руки.

Инициатором праздника выступила Ассоциация производителей пишущих инструментов. Он был учрежден, чтобы напоминать человечеству о таком уникальном явлении, как ручная письменность.

Почерк о человеке может рассказать абсолютно всё, «от и до», заявил РИА Новости психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

«Даже если человек пытается изменить почерк, он меняет его от какой-то базовой основы, и поэтому просматривается сначала… Основы почерка все равно сохраняются», — сказал психиатр.

Он отметил, что специалисты-графологи всегда могут распознать почерк определенного человека.

«Если говорить с криминальных позиций, то почерк пытаются изменить или подменить: в банке расписываются за деньги почерком клиента, но там сидят опытные специалисты, которые по каждой букве и запятой говорят: «Это не ваш почерк», — добавил Виноградов.

В свою очередь, каллиграф Юрий Ковердяев, заявил, что письмо — это важная функция развития мелкой моторики, и развития мозга человека через нее.

«У меня такое опасение, что ручное письмо уйдет в разряд увлечений: то, что музыка, то, что рисунок, сейчас, по-моему, фотографией занимается народ больше, чем ручным письмом. Постепенно это все, к сожалению, уходит. Люди все меньше пишут руками», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.

«Это опасно для детей и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому», — рассказал он.

При этом Коверядев отметил, что с развитием новых технологий и разных гаджетов человек перестает даже печатать на клавиатуре и набирать на телефоне, делая это при помощи голоса. «К сожалению, это еще дальше отталкивает нас от необходимости просто писать», — добавил специалист.

А вот доктор психологических наук МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Тхостов считает, что почерк может рассказать об очевидных чертах характера человека.

«Аккуратный, неаккуратный почерк — это говорит об организованности человека, естественно, как и все остальное. Мелкий, крупный, размашистый — об открытости, закрытости. Такие банальные вещи. Но каких-то тонких вещей нельзя узнать, общая информация», — отметил психолог.

Читайте также: Что прячет океан. Экспедиция Кусто и Брэнсона раскрыла тайну Голубой дыры (ВИДЕО)

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Обращение учёных ноосферного крыла к мировому сообществу
...несвятые святыни». Об этом предупреждал и отечественный философ К....удовлетворены только путем Великого Отказа человечества от ценностей, ... это Эпоха вместе Взявшихся Рук (ЭВР), которую описал отечественный...безумие своекорыстия, о котором писал Н.А.Бердяев. ...
Окровавленная Сербия: чудовищные преступления фашистов НАТО, геноцид в XXI веке (ФОТО)
...? Или сербские? Да, учёные предупреждали со всей ответственностью, что уран... без глаза, с деформированной рукой, с проблемами сердца. И... прокурор Карла дель Понте отказала нам на основании того,...либо шантаж рекламой. Будете писать в защиту России, не ...
Бэкграунд, выпуск-297 за 16 марта 2013
...здесь нечему, ведь как писал известный публицист Олесь Бузина...таксиста, который заполнив до отказа свой автомобиль, готов ...же вы смотрели, учёные астрономы только разводят руками. Оказывается, до ...уже знаете, вы уже предупреждены. Она уже неожиданностью быть ...
Глава 14. ЕГО ШАХ И МАТ СИСТЕМЕ!!! Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... Левашов. Конечно, писать буду в упрощённой ...профессору Третьякову, настоящему учёному, входящему в число... составлялся по линиям руки, кофейной гуще, по...указал, где причина отказа работы электронного блока,... «сотрудничестве», её предупреждают, что всё может...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
...состоялась конференция ведущих учёных, на которой ... этих осложнениях вынуждены писать сами СПИД-технологи...дальнейшего лечения больная отказалась, после чего ...К.Муллис неоднократно предупреждал, что его ...авиалайнеров пассажиров, в руках - термометры. Ужасные...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
...магнитного полей. Левашов писал о том же...экономистов» с высокими учёными степенями. Тяжело с ...я неоднократно об этом предупреждал. Дистиллированная вода — тоже...Н. Левашова и отказа определённых деятелей вернуть... которые можно «пощупать руками». Да что говорить...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>