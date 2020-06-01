Новости Украины и Новороссии 01 июня 2020
- 08:30 Украине грозит карательная психиатрия? Что не так с новым законопроектом.
- 07:58 773 млн доходов: Порошенко показал декларацию за прошлый год.
- 06:00 Украина может потерять новые регионы.
Украине грозит карательная психиатрия? Что не так с новым законопроектом
Народный депутат фракции «Слуга народа» Сергей Гривко предлагает изменить украинское законодательство в части предоставления гражданам психиатрической помощи в принудительном порядке.
Однако украинские правозащитники опасаются нового закона о психиатрии. Что с ним не так, разбиралось местное издание «Вести».
«Следите за своим поведением — если оно не понравится окружающим, вы рискуете, минимум, быть насильно освидетельствованы психиатром», — предупреждает сограждан автор статьи Лилия Фоменко.
Ненормальный тупик
Сейчас на Украине направить на принудительный осмотр врачами-психиатрами может только врач-психиатр.
Однако, как утверждает автор законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка представления и рассмотрения заявлений о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке» Сергей Гривко, механизм неэффективен. Ведь согласно действующему порядку, заявление в суд подает врач-психиатр, прилагая в обязательном порядке выводы врача-психиатра или коллегии врачей-психиатров (ч. 2. Ст.340 Гражданского процессуального кодекса Украины).
На практике схема выглядит так: врач-психиатр на основании осмотра или изучения медицинских документов лица дает заключение и формирует заявку в суд.
«Для обращения в суд с соответствующим заявлением врач-психиатр уже должен составить определенное представление о психическом состоянии лица и определить потребность в предоставлении ему психиатрической помощи.
Фактически существует коллизия: для проведения психиатрического осмотра в принудительном порядке уже нужно заключение врача-психиатра. Когда такой осмотр произвести невозможно, ситуация заходит в тупик», — считает Сергей Гривко.
В результате, подчеркивает автор, мы имеем ситуацию, «когда значительное количество лиц с явными психическими расстройствами систематически нарушает нормальную жизнедеятельность других лиц, общественный порядок, создает опасность для себя и окружающих». Да и полиция не имеет полномочий что-то делать с такими людьми.
Все мы — психиатры?
Законопроектом предлагается дополнить Гражданский процессуальный кодекс нормами, в соответствии с которыми заявление в суд о проведении психиатрического осмотра лица в принудительном порядке сможет подать:
— не только врач-психиатр, но и члены семьи, родственники «или другой гражданин Украины, нормальная жизнедеятельность которого систематически нарушается лицом с признаками психического расстройства»;
— полицейский, если во время выполнения служебных обязанностей им выявлены факты систематического нарушения лицом с признаками психического расстройства нормальной жизнедеятельности других лиц и/или общественного порядка, а также должностное лицо территориального органа полиции (если речь идет о госпитализации в принудительном порядке).
Вместо заключения врача-психиатра к заявлению прилагаются «материалы, предоставленные врачом-психиатром или врачом, имеющим любую медицинскую специальность, по результатам предварительного оценивания психического состояния лица». А в отдельных случаях — также материалы, подтверждающие нарушение лицом нормальной жизнедеятельности других лиц и/или общественного порядка. И только если речь в заявлении в суд идет о принудительной госпитализации, тогда прилагается заключение врача-психиатра.
Документом сокращаются сроки рассмотрения судом таких заявлений, а также предусматривается заседание без участия лица, в отношении которого подано заявление на принудительную психиатрическую помощь.
Опасное орудие против инакомыслящих
Последствия принятия таких новаций скажутся, как ни странно, не только на сфере медицины. Как отметил в комментарии изданию адвокат адвокатского объединения «Кредо» Вадим Володарский, они могут стать опасным орудием, поскольку, помимо того, что может быть использован в семейных «разборках» (выселение из жилья, наследство), фактически потенциально может вернуть инструменты, схожие с советской карательной психиатрией:
— «Нарушение нормальной жизнедеятельности» — это что угодно, но фактически этот механизм может быть использован против любого человека, который «много жалуется» и борется за свои права.
Особенно, если дать такие полномочия полиции. Фактически — кто угодно может использовать такой метод. Мы же понимаем, что критерии определения психического заболевания могут быть достаточно субъективны.
Есть шутка, что «в психиатрии кто первым халат надел — тот и доктор». А способ такой очень удобен для нейтрализации и «жалобщиков», и процессуальных оппонентов в каких-то делах в суде, и т. п. «Выгода» двойная — статус психически больного человека приведет к тому, что его слова перестанут воспринимать серьезно.
Шантаж и война с соседями
Кроме того, обращает внимание эксперт, это может стать и элементом шантажа. На Украине до сих пор сохранился такой рудимент советской системы, как «психиатрический учет» (независимо от названия), когда сам факт обращения к психиатру приведет к тому, что у человека появляются проблемы на всю жизнь: невозможность получить разрешение на оружие, проблемы с получением водительских прав, с возможностью работать в ряде сфер и прочее.
— То есть и для органов власти, и для недобросовестных граждан в любом конфликте (даже с соседями) появляется мощнейший инструмент шантажа. В том виде, в котором проект внесен сейчас, можно считать, что он несет большие опасности для прав человека в целом, — считает Вадим Володарский.
Нормальный? Исправим
А заведующая отделом психосоматической медицины и психотерапии ГУ «НИИ психиатрии МОЗ Украины» Оксана Древицкая проводит параллели с нормами, которые были во времена СССР:
— И хоть бывают ситуации, когда необходимо срочно госпитализировать пациента, однако такие правки необходимо вносить после обсуждения профессионалами-правозащитниками.
Для предупреждения злоупотребления психиатрией необходим определенный баланс. Например, кто защитит интересы подозреваемого, если это ребенок, подросток, от родителей с садистскими наклонностями?
Как отмечает эксперт, попасть в больницу — это уже большая психотравма, особенно когда не предусмотрено достаточно денег для лечения и питания, мало врачей. Да и, по сути, особой нужды в предложенных правах нет:
— При условии создания угрозы себе или окружающим, его и так госпитализирует специальная «Скорая». А если человек нарушает нормы сожительства — вызывается полиция, полицейские могут пригласить к осмотру психиатров, если есть подозрение на психическое расстройство.
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Лилия Фоменко, Украина
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773 млн доходов: Порошенко показал декларацию за прошлый год
Экс-президент Украины, народный депутат Верховной рады Петро Порошенко задекларировал почти 773 миллионов гривен доходов за 2019 год.
Львиную долю доходов составили дивиденды в сумме более 606 млн гривен. Пресс-служба нардепа пояснила, что они не выплачивались с 2014 года.
Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 — начале 2019 с целью финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании (которую он, напомним, вчистую проиграл экс-комику Владимиру Зеленскому).
33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.
6 миллионов 185 тысяч гривен составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией BBC за распространение ею недостоверной информации.
В пресс-службе пояснили, что закон требует указывать как прибыль возврат стоимости облигаций внутреннего госзайма Украины (ОВГЗ), и Порошенко записал в декларацию соответствующую сумму в 108,7 млн гривен. Сам же инвестиционный доход, уверяет команда Порошенко, составил не 108, а 4 млн 609 тыс. гривен.
Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года — 584 миллионов 414 тысяч гривен — его вклад в предвыборный фонд.
В целом в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 млн грн налогов и военного сбора.
Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Петро Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.
В пресс-службе похвастались, что «общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около 200 млн гривен». Что касается движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации экс-президента по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло.
Напомним, что доход действующего президента Украины Владимира Зеленского и членов его семьи составили 28,6 миллионов гривен. Налогов они уплатили на сумму 3,6 миллиона гривен.
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Украина может потерять новые регионы
Обозреватель «Россия сегодня» Владимир Корнилов назвал главную причину будущего раскола Украины.
Корнилов заявил, что Украина продолжит терять регионы, если Киев не прекратит закручивать гайки регионам, которые до сих пор таят в себе угрозу сепаратизма. Если украинский режим лишит их самобытности, то беды не миновать.
Корнилов заявил об этом, комментируя заявление экс-премьера Николая Азарова о том, что Украина, ставшая в 1922 году одной из республик СССР, не имела в своём составе Харьков, Херсон, Одессу, Львов, Донецк, Луганск и Крым.
Учитывая, что Украина уже лишилась трех последних, остальные могут также покинуть ее состав.
Вопрос лишь в том, как это произойдет — мирным путем с помощью референдума или случится новое вооруженное столкновение. Например, слухи о выходе Одессы из состава Украины уже переходят в реальность.
«Большевики решили, что нужно разбавить „мелкобуржуазный, несознательный крестьянский электорат“ Украины „сознательным пролетарским населением Донбасса“ — и ради тактических партийных интересов они присоединили к ней гигантские регионы, не имевшие к ней абсолютно никакого отношения».
Корнилов подчеркнул, что спустя 100 лет Украина пожинает плоды «большевистской глупости». Он отметил, что большевики максимально пытались украинизировать присоединенные регионы, навязывая им мову и ненависть к так называемой Новороссии. Под страхом репрессий людям приходилось называться украинцами.
«Но если вы посмотрите на результаты выборов 2013 года, референдумов, то увидите четкое совпадение по тем самым границам столетней давности, которые я назвал. „Русскость“ никуда не делась, исторический раскол в обществе сохранился, и за 100 лет в этом плане так ничего и не поменялось».
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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