Новости Украины и Новороссии 01 июня 2020

Народный депутат фракции «Слуга народа» Сергей Гривко предлагает изменить украинское законодательство в части предоставления гражданам психиатрической помощи в принудительном порядке.

Однако украинские правозащитники опасаются нового закона о психиатрии. Что с ним не так, разбиралось местное издание «Вести».

«Следите за своим поведением — если оно не понравится окружающим, вы рискуете, минимум, быть насильно освидетельствованы психиатром», — предупреждает сограждан автор статьи Лилия Фоменко.

Ненормальный тупик

Сейчас на Украине направить на принудительный осмотр врачами-психиатрами может только врач-психиатр.

Однако, как утверждает автор законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка представления и рассмотрения заявлений о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке» Сергей Гривко, механизм неэффективен. Ведь согласно действующему порядку, заявление в суд подает врач-психиатр, прилагая в обязательном порядке выводы врача-психиатра или коллегии врачей-психиатров (ч. 2. Ст.340 Гражданского процессуального кодекса Украины).

На практике схема выглядит так: врач-психиатр на основании осмотра или изучения медицинских документов лица дает заключение и формирует заявку в суд.

«Для обращения в суд с соответствующим заявлением врач-психиатр уже должен составить определенное представление о психическом состоянии лица и определить потребность в предоставлении ему психиатрической помощи.

Фактически существует коллизия: для проведения психиатрического осмотра в принудительном порядке уже нужно заключение врача-психиатра. Когда такой осмотр произвести невозможно, ситуация заходит в тупик», — считает Сергей Гривко.

В результате, подчеркивает автор, мы имеем ситуацию, «когда значительное количество лиц с явными психическими расстройствами систематически нарушает нормальную жизнедеятельность других лиц, общественный порядок, создает опасность для себя и окружающих». Да и полиция не имеет полномочий что-то делать с такими людьми.

Все мы — психиатры?

Законопроектом предлагается дополнить Гражданский процессуальный кодекс нормами, в соответствии с которыми заявление в суд о проведении психиатрического осмотра лица в принудительном порядке сможет подать:

— не только врач-психиатр, но и члены семьи, родственники «или другой гражданин Украины, нормальная жизнедеятельность которого систематически нарушается лицом с признаками психического расстройства»;

— полицейский, если во время выполнения служебных обязанностей им выявлены факты систематического нарушения лицом с признаками психического расстройства нормальной жизнедеятельности других лиц и/или общественного порядка, а также должностное лицо территориального органа полиции (если речь идет о госпитализации в принудительном порядке).

Вместо заключения врача-психиатра к заявлению прилагаются «материалы, предоставленные врачом-психиатром или врачом, имеющим любую медицинскую специальность, по результатам предварительного оценивания психического состояния лица». А в отдельных случаях — также материалы, подтверждающие нарушение лицом нормальной жизнедеятельности других лиц и/или общественного порядка. И только если речь в заявлении в суд идет о принудительной госпитализации, тогда прилагается заключение врача-психиатра.

Документом сокращаются сроки рассмотрения судом таких заявлений, а также предусматривается заседание без участия лица, в отношении которого подано заявление на принудительную психиатрическую помощь.

Опасное орудие против инакомыслящих

Последствия принятия таких новаций скажутся, как ни странно, не только на сфере медицины. Как отметил в комментарии изданию адвокат адвокатского объединения «Кредо» Вадим Володарский, они могут стать опасным орудием, поскольку, помимо того, что может быть использован в семейных «разборках» (выселение из жилья, наследство), фактически потенциально может вернуть инструменты, схожие с советской карательной психиатрией:

— «Нарушение нормальной жизнедеятельности» — это что угодно, но фактически этот механизм может быть использован против любого человека, который «много жалуется» и борется за свои права.

Особенно, если дать такие полномочия полиции. Фактически — кто угодно может использовать такой метод. Мы же понимаем, что критерии определения психического заболевания могут быть достаточно субъективны.

Есть шутка, что «в психиатрии кто первым халат надел — тот и доктор». А способ такой очень удобен для нейтрализации и «жалобщиков», и процессуальных оппонентов в каких-то делах в суде, и т. п. «Выгода» двойная — статус психически больного человека приведет к тому, что его слова перестанут воспринимать серьезно.

Шантаж и война с соседями

Кроме того, обращает внимание эксперт, это может стать и элементом шантажа. На Украине до сих пор сохранился такой рудимент советской системы, как «психиатрический учет» (независимо от названия), когда сам факт обращения к психиатру приведет к тому, что у человека появляются проблемы на всю жизнь: невозможность получить разрешение на оружие, проблемы с получением водительских прав, с возможностью работать в ряде сфер и прочее.

— То есть и для органов власти, и для недобросовестных граждан в любом конфликте (даже с соседями) появляется мощнейший инструмент шантажа. В том виде, в котором проект внесен сейчас, можно считать, что он несет большие опасности для прав человека в целом, — считает Вадим Володарский.

Нормальный? Исправим

А заведующая отделом психосоматической медицины и психотерапии ГУ «НИИ психиатрии МОЗ Украины» Оксана Древицкая проводит параллели с нормами, которые были во времена СССР:

— И хоть бывают ситуации, когда необходимо срочно госпитализировать пациента, однако такие правки необходимо вносить после обсуждения профессионалами-правозащитниками.

Для предупреждения злоупотребления психиатрией необходим определенный баланс. Например, кто защитит интересы подозреваемого, если это ребенок, подросток, от родителей с садистскими наклонностями?

Как отмечает эксперт, попасть в больницу — это уже большая психотравма, особенно когда не предусмотрено достаточно денег для лечения и питания, мало врачей. Да и, по сути, особой нужды в предложенных правах нет:

— При условии создания угрозы себе или окружающим, его и так госпитализирует специальная «Скорая». А если человек нарушает нормы сожительства — вызывается полиция, полицейские могут пригласить к осмотру психиатров, если есть подозрение на психическое расстройство.

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