Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 января 2018

Минобороны России опубликовало очередное фото беспилотников, запущенных террористами из зоны деэскалации «Идлиб» по военным объектам в Хмеймиме и Тартусе.

На снимке — три практически целых БПЛА кустарного производства из досок и фанеры, с торчащими проводами, обмотанные скотчем и зеленым полиэтиленом. Кроме того, видны разложенные по отдельным кучам обломки еще трех аппаратов.

В ночь на шестое января беспилотники террористов атаковали российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе.

Боевики использовали тринадцать ударных дронов: десять в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Семь из них были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Российские военные смогли перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.

В Минобороны отметили, что способ, примененный боевиками, мог быть разработан только технологически развитой страной, и предупредили об опасности подобных атак в любой стране мира. В Пентагоне на это ответили, что подобные устройства «легко доступны» на «открытом рынке».

Позднее российское военное ведомство рассказало, что дроны, атаковавшие Хмеймим, вылетели из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб». За режимом прекращения боевых действий в этой зоне следит Анкара. Беспилотники запустили из района населенного пункта Муаззара, контролируемого так называемой умеренной оппозицией.

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