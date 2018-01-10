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Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 января 2018

14:10. 10 января 2018 Просмотров - 476 Нет комментариев Опубликовал:

Минобороны показало новый снимок беспилотников, атаковавших Хмеймим (ФОТО)

Минобороны показало новый снимок беспилотников, атаковавших Хмеймим (ФОТО) | Русская весна

Минобороны России опубликовало очередное фото беспилотников, запущенных террористами из зоны деэскалации «Идлиб» по военным объектам в Хмеймиме и Тартусе.

На снимке — три практически целых БПЛА кустарного производства из досок и фанеры, с торчащими проводами, обмотанные скотчем и зеленым полиэтиленом. Кроме того, видны разложенные по отдельным кучам обломки еще трех аппаратов.

В ночь на шестое января беспилотники террористов атаковали российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе.

Боевики использовали тринадцать ударных дронов: десять в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Семь из них были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Российские военные смогли перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.

В Минобороны отметили, что способ, примененный боевиками, мог быть разработан только технологически развитой страной, и предупредили об опасности подобных атак в любой стране мира. В Пентагоне на это ответили, что подобные устройства «легко доступны» на «открытом рынке».

Позднее российское военное ведомство рассказало, что дроны, атаковавшие Хмеймим, вылетели из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб». За режимом прекращения боевых действий в этой зоне следит Анкара. Беспилотники запустили из района населенного пункта Муаззара, контролируемого так называемой умеренной оппозицией.

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Минобороны показало новый снимок беспилотников, атаковавших Хмеймим (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Брифинг Центра примирения враждующих в Сирии за 9 января

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Стало известно, откуда дроны атаковали базу России в Сирии

Стало известно, откуда дроны атаковали базу России в Сирии | Русская весна

Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого «умеренной» оппозицией, сообщает в среду газета «Красная звезда», официальный печатный орган Минобороны России.

«Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации „Идлиб“, контролируемого вооружёнными формированиями так называемой „умеренной“ оппозиции», — говорится в сообщении.

Минобороны России направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

«В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации „Идлиб“ с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам», — отмечается в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.

Впоследствии Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников устройства и технологии «легко доступны» на «открытом рынке». Это заявление в свою очередь вызвало озабоченность у российского военного ведомства.

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