Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 января 2018
- 13:42 Минобороны показало новый снимок беспилотников, атаковавших Хмеймим (ФОТО).
- 11:24 Брифинг Центра примирения враждующих в Сирии за 9 января.
- 06:21 Стало известно, откуда дроны атаковали базу России в Сирии.
Минобороны показало новый снимок беспилотников, атаковавших Хмеймим (ФОТО)
Минобороны России опубликовало очередное фото беспилотников, запущенных террористами из зоны деэскалации «Идлиб» по военным объектам в Хмеймиме и Тартусе.
На снимке — три практически целых БПЛА кустарного производства из досок и фанеры, с торчащими проводами, обмотанные скотчем и зеленым полиэтиленом. Кроме того, видны разложенные по отдельным кучам обломки еще трех аппаратов.
В ночь на шестое января беспилотники террористов атаковали российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе.
Боевики использовали тринадцать ударных дронов: десять в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Семь из них были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Российские военные смогли перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.
В Минобороны отметили, что способ, примененный боевиками, мог быть разработан только технологически развитой страной, и предупредили об опасности подобных атак в любой стране мира. В Пентагоне на это ответили, что подобные устройства «легко доступны» на «открытом рынке».
Позднее российское военное ведомство рассказало, что дроны, атаковавшие Хмеймим, вылетели из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб». За режимом прекращения боевых действий в этой зоне следит Анкара. Беспилотники запустили из района населенного пункта Муаззара, контролируемого так называемой умеренной оппозицией.
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Брифинг Центра примирения враждующих в Сирии за 9 января
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Стало известно, откуда дроны атаковали базу России в Сирии
Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого «умеренной» оппозицией, сообщает в среду газета «Красная звезда», официальный печатный орган Минобороны России.
«Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации „Идлиб“, контролируемого вооружёнными формированиями так называемой „умеренной“ оппозиции», — говорится в сообщении.
Минобороны России направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.
«В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации „Идлиб“ с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам», — отмечается в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.
Впоследствии Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников устройства и технологии «легко доступны» на «открытом рынке». Это заявление в свою очередь вызвало озабоченность у российского военного ведомства.
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