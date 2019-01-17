«Спящие» проснулись

Не "открою Америку" если скажу что сейчас идёт массированная атака на Путина. Отлично организованная, хорошо подготовленная, и талантливо срежиссированная. Организованная и подготовленная нашими "закадычными партнёрами" из за "большой лужи".

Все мы являемся свидетелями этой атаки. Атаки яростной, и идущей по всем фронтам, со всех направлений. Все политические силы в России так или иначе "приложили свои руки" к этой атаке. Набившее всем уже оскомину "либеральное крыло правительства" со своей "пенсионной реформой", согласен, давно назревшей и необходимой, но так не ко времени затеянной. Так называемые коммунисты из КПРФ, те самые которые олигарха Грудинина мечтали президентом России сделать. Парадокс, коммунисты и олигарха в президенты прочили.

Навальный со своей "школотой" и провокаторами.

Крупный бизнес в России, коему санкции "поперёк горла встали", ибо торговать с "забугорьем" мешают, да и капиталы "непосильным трудом нажитые", за бугор теперь опасно выводить. Заарестовать ведь их могут, заморозить и конфисковать. И уже конфискуют и отжимают. Дерипаска соврать не даст.............

Либеральные СМИ изощряются в очернении Путина, гранты пиндосовские отрабатывая. Многие из "пишущей братии", свои иудины серебряники отрабатывают, дружно понося Путина. Коммунистические издания от либерастии нисколько не отстают, и тоже во всю извращаются.

О "наших соседях по глобусу", и говорить то уже неприличным считается, кои тоже вносят "свои пять копеек" в дружный хор хулителей Путина.

"Путин слил, Путин предал, Путин сдал, Путин продал", доносится из за каждого угла, из каждой подворотни. Дружный вой шакалов и лай мелких шавок заглушает голос разума, голос тех людей кои сумели сохранить трезвость мысли, и думают мозгами а не , извините, своей жопой.

И невдомёк многим людям что Путин является той самой скрепой, "краеугольным камнем", на котором и держится сейчас Россия.

Кто то из хулителей Путина действительно верит в то что стань президентом России Грудинин, и жили бы мы сейчас как в раю, деньги платили бы просто так.............., и работать было бы не надо. Но таких не очень умных людей немного, а большинство прекрасно понимая что вся их деятельность ведёт только к гибели России, тем не менее продолжают свою подрывную деятельность. Работая на развал и гибель России.

Можно ли назвать патриотами России людей работающих на наших геополитических противников, желающих гибели нашей России? Вопрос риторический, во времена Сталина таких людей просто бы расстреляли, а сейчас во "времена демократии" и "свободы слова" они являются, правда по их уверениям, "настоящими патриотами России".

Но самое смешное заключается в том что на словах ратуя за благополучие нашего народа все эти право и левоориентированные "патриоты", считают большую часть нашего народа "тупым пропутинским быдлом", кто то из них говорит о 76% быдла, некоторые поднимают планку до 95%. Весьма не плохо. Не так ли?

Они сами прекрасно осознают что их, критиканов Путина и нашего народа ничтожное меньшинство, но сами себя они считают настоящим народом России, настоящими патриотами, в отличии от нас, подавляющего большинства народа России. Считают что только они имеют право диктовать народу что и как наш народ должен делать.

Время всё расставит по своим местам.

И вся эта либерастическо - коммунистическая тусовка, вместе с теми кто пытается "поднять народ против Путина", окажется там где им и место, а именно в лагерях Колымы, где и будут приносить пользу стране физическим трудом, а не своими словесными испражнениями.

Сейчас практически во всех соцсетях идёт хорошо организованная, чётко спланированная атака на нашего президента. Я не собираюсь безудержно восхвалять Путина, его конечно есть за что критиковать во внутренней политике. Кто сам безгрешен, пусть первым кинет камень.

Но, критика это одно, и совсем другое когда якобы объективные блогеры, начинают не брезгуя явной, неприкрытой ложью, поливать грязью действующего президента России, приписывая ему не стесняясь даже то что происходило в 90 е годы, во времена правления недоброй памяти ЕБНа. Но, трудно ожидать от явных противников Путина и России чего то иного. Эти недруги просты и понятны, прозрачны и полностью предсказуемы. Имена, точнее ники, называть смысла нет, мы все их видим каждый день, читаем их гм, статьи, назовём уж эти опусы статьями, от нас не убудет.

Вызывает недоумение другое, ранее вполне адекватные блогеры вдруг "прозрели", и тоже начали вести атаку на Путина. С разных сторон, по разным вопросам и проблемам. Тут и "Курильский вопрос", коим вдруг они озаботились, и начали исповодь внушать народу что "всё уже решено кулуарно", и в скором времени "нас, то есть народ России, поставят перед фактом", отдав, либо продав острова Японии. Тут и "Сирийский вопрос", о котором вдруг в негативном ключе вспомнили, и начали вопить что "наши люди там гибнут за интересы олигархов", и о том сколько денег туда угрохали,"отдали бы лучше пенсионерам", и прочую хрень. Тут пресловутая пенсионная реформа, тут и повышение НДС, в общем всё свалили в кучу без разбора, и обильно приправили ложью и измышлениями.

Вызывает недоумение и то что и коммунистически ориентированные блогеры, и блогеры либеральной направленности, пишут свои статьи как под копирку. Видимо по одной "методичке работают". Цели этих атак на Путина тоже не секрет, тоже понятны и прозрачны. Свалить Путина, устранив его любой ценой, любым методом, хоть с помощью выборов, хоть путём переворота, либо "цветной революции". Говоря об имеющихся наших недостатках, а в какой стране нет недостатков? Эти товарищи и господа как то "забывают" сказать и о достижениях Путина.

Кому выгодно устранение Путина любой ценой, вплоть до физического устранения, тоже понятно.

Не секрет что сейчас США при их огромном, просто запредельно безумном госдолге, крайне важно добраться до неисчерпаемых природных и ископаемых ресурсов России. Ни США, ни другим странам Запада не нужна сильная, независимая, могущественная в военном отношении Россия, странам Запада нужна нищая, раздробленная на несколько враждующих между собой частей, под иностранным конечно же протекторатом.

Эту доктрину никто и никогда не отменял, и не отменит.

Запад готов платить, да и платит уже немалые деньги за проекты направленные на уничтожение России. Госдеп США выделил на "развитие демократии в России", ни много, ни мало, а 17 миллиардов долларов, ещё в 2015 году. Огромные деньги, и значительная часть этих денег идёт на организацию и проведение компаний направленных против Путина, на оплату публикаций обливающих грязью нашего президента.

Убрать любыми путями , вплоть до физического устранения, от власти Путина, назначить президентом своего марионетку, и уничтожить Россию, голубая мечта Запада. Практически это единственная надежда Запада продлить своё никчемное существование ещё лет на 50, или несколько больше.

Именно Путин и стоит непреодолимой преградой на пути осуществления этой мечты США и других стран запада.

Исходя из понимания отстранения Путина от власти, и концепции уничтожения России, совсем в ином свете видятся все публикации наших "записных критиканов". При внимательном взгляде, становится понятным, все эти публикации, несмотря на кажущуюся разницу, написаны как под копирку. Они похожи как две капли воды своей ненавистью к Путину, слегка прикрытой фиговым листом "заботой о народе".

Но, господа и товарищи, все ваши потуги, все ваши усилия раскачать народ, вывести его на улицы, и устроить в России новую революцию, обречены на провал. С каким бы презрением вы не относились к нашему народу, народ не дурак, он прекрасно видит вашу гнилую, продажную натуру, и никогда не пойдёт у вас на поводу.

Повторюсь, Путина конечно есть за что критиковать, но, именно критиковать, а не лить потоки лжи и своих испражнений, в надежде на то что народ примет всё это "за чистую монету", и поверит вам.

Наш народ далеко не дурак, и насквозь видит всю вашу гнилую, продажную натуру.

Хрен вам, а не гибель России!

Вот, как то так..............

Источник: cont.ws