Спящие проснулись
Не "открою Америку" если скажу что сейчас идёт массированная атака на Путина. Отлично организованная, хорошо подготовленная, и талантливо срежиссированная. Организованная и подготовленная нашими "закадычными партнёрами" из за "большой лужи".
Все мы являемся свидетелями этой атаки. Атаки яростной, и идущей по всем фронтам, со всех направлений. Все политические силы в России так или иначе "приложили свои руки" к этой атаке. Набившее всем уже оскомину "либеральное крыло правительства" со своей "пенсионной реформой", согласен, давно назревшей и необходимой, но так не ко времени затеянной. Так называемые коммунисты из КПРФ, те самые которые олигарха Грудинина мечтали президентом России сделать. Парадокс, коммунисты и олигарха в президенты прочили.
Навальный со своей "школотой" и провокаторами.
Крупный бизнес в России, коему санкции "поперёк горла встали", ибо торговать с "забугорьем" мешают, да и капиталы "непосильным трудом нажитые", за бугор теперь опасно выводить. Заарестовать ведь их могут, заморозить и конфисковать. И уже конфискуют и отжимают. Дерипаска соврать не даст.............
Либеральные СМИ изощряются в очернении Путина, гранты пиндосовские отрабатывая. Многие из "пишущей братии", свои иудины серебряники отрабатывают, дружно понося Путина. Коммунистические издания от либерастии нисколько не отстают, и тоже во всю извращаются.
О "наших соседях по глобусу", и говорить то уже неприличным считается, кои тоже вносят "свои пять копеек" в дружный хор хулителей Путина.
"Путин слил, Путин предал, Путин сдал, Путин продал", доносится из за каждого угла, из каждой подворотни. Дружный вой шакалов и лай мелких шавок заглушает голос разума, голос тех людей кои сумели сохранить трезвость мысли, и думают мозгами а не , извините, своей жопой.
И невдомёк многим людям что Путин является той самой скрепой, "краеугольным камнем", на котором и держится сейчас Россия.
Кто то из хулителей Путина действительно верит в то что стань президентом России Грудинин, и жили бы мы сейчас как в раю, деньги платили бы просто так.............., и работать было бы не надо. Но таких не очень умных людей немного, а большинство прекрасно понимая что вся их деятельность ведёт только к гибели России, тем не менее продолжают свою подрывную деятельность. Работая на развал и гибель России.
Можно ли назвать патриотами России людей работающих на наших геополитических противников, желающих гибели нашей России? Вопрос риторический, во времена Сталина таких людей просто бы расстреляли, а сейчас во "времена демократии" и "свободы слова" они являются, правда по их уверениям, "настоящими патриотами России".
Но самое смешное заключается в том что на словах ратуя за благополучие нашего народа все эти право и левоориентированные "патриоты", считают большую часть нашего народа "тупым пропутинским быдлом", кто то из них говорит о 76% быдла, некоторые поднимают планку до 95%. Весьма не плохо. Не так ли?
Они сами прекрасно осознают что их, критиканов Путина и нашего народа ничтожное меньшинство, но сами себя они считают настоящим народом России, настоящими патриотами, в отличии от нас, подавляющего большинства народа России. Считают что только они имеют право диктовать народу что и как наш народ должен делать.
Время всё расставит по своим местам.
И вся эта либерастическо - коммунистическая тусовка, вместе с теми кто пытается "поднять народ против Путина", окажется там где им и место, а именно в лагерях Колымы, где и будут приносить пользу стране физическим трудом, а не своими словесными испражнениями.
Сейчас практически во всех соцсетях идёт хорошо организованная, чётко спланированная атака на нашего президента. Я не собираюсь безудержно восхвалять Путина, его конечно есть за что критиковать во внутренней политике. Кто сам безгрешен, пусть первым кинет камень.
Но, критика это одно, и совсем другое когда якобы объективные блогеры, начинают не брезгуя явной, неприкрытой ложью, поливать грязью действующего президента России, приписывая ему не стесняясь даже то что происходило в 90 е годы, во времена правления недоброй памяти ЕБНа. Но, трудно ожидать от явных противников Путина и России чего то иного. Эти недруги просты и понятны, прозрачны и полностью предсказуемы. Имена, точнее ники, называть смысла нет, мы все их видим каждый день, читаем их гм, статьи, назовём уж эти опусы статьями, от нас не убудет.
Вызывает недоумение другое, ранее вполне адекватные блогеры вдруг "прозрели", и тоже начали вести атаку на Путина. С разных сторон, по разным вопросам и проблемам. Тут и "Курильский вопрос", коим вдруг они озаботились, и начали исповодь внушать народу что "всё уже решено кулуарно", и в скором времени "нас, то есть народ России, поставят перед фактом", отдав, либо продав острова Японии. Тут и "Сирийский вопрос", о котором вдруг в негативном ключе вспомнили, и начали вопить что "наши люди там гибнут за интересы олигархов", и о том сколько денег туда угрохали,"отдали бы лучше пенсионерам", и прочую хрень. Тут пресловутая пенсионная реформа, тут и повышение НДС, в общем всё свалили в кучу без разбора, и обильно приправили ложью и измышлениями.
Вызывает недоумение и то что и коммунистически ориентированные блогеры, и блогеры либеральной направленности, пишут свои статьи как под копирку. Видимо по одной "методичке работают". Цели этих атак на Путина тоже не секрет, тоже понятны и прозрачны. Свалить Путина, устранив его любой ценой, любым методом, хоть с помощью выборов, хоть путём переворота, либо "цветной революции". Говоря об имеющихся наших недостатках, а в какой стране нет недостатков? Эти товарищи и господа как то "забывают" сказать и о достижениях Путина.
Кому выгодно устранение Путина любой ценой, вплоть до физического устранения, тоже понятно.
Не секрет что сейчас США при их огромном, просто запредельно безумном госдолге, крайне важно добраться до неисчерпаемых природных и ископаемых ресурсов России. Ни США, ни другим странам Запада не нужна сильная, независимая, могущественная в военном отношении Россия, странам Запада нужна нищая, раздробленная на несколько враждующих между собой частей, под иностранным конечно же протекторатом.
Эту доктрину никто и никогда не отменял, и не отменит.
Запад готов платить, да и платит уже немалые деньги за проекты направленные на уничтожение России. Госдеп США выделил на "развитие демократии в России", ни много, ни мало, а 17 миллиардов долларов, ещё в 2015 году. Огромные деньги, и значительная часть этих денег идёт на организацию и проведение компаний направленных против Путина, на оплату публикаций обливающих грязью нашего президента.
Убрать любыми путями , вплоть до физического устранения, от власти Путина, назначить президентом своего марионетку, и уничтожить Россию, голубая мечта Запада. Практически это единственная надежда Запада продлить своё никчемное существование ещё лет на 50, или несколько больше.
Именно Путин и стоит непреодолимой преградой на пути осуществления этой мечты США и других стран запада.
Исходя из понимания отстранения Путина от власти, и концепции уничтожения России, совсем в ином свете видятся все публикации наших "записных критиканов". При внимательном взгляде, становится понятным, все эти публикации, несмотря на кажущуюся разницу, написаны как под копирку. Они похожи как две капли воды своей ненавистью к Путину, слегка прикрытой фиговым листом "заботой о народе".
Но, господа и товарищи, все ваши потуги, все ваши усилия раскачать народ, вывести его на улицы, и устроить в России новую революцию, обречены на провал. С каким бы презрением вы не относились к нашему народу, народ не дурак, он прекрасно видит вашу гнилую, продажную натуру, и никогда не пойдёт у вас на поводу.
Повторюсь, Путина конечно есть за что критиковать, но, именно критиковать, а не лить потоки лжи и своих испражнений, в надежде на то что народ примет всё это "за чистую монету", и поверит вам.
Наш народ далеко не дурак, и насквозь видит всю вашу гнилую, продажную натуру.
Хрен вам, а не гибель России!
Вот, как то так..............
Источник: cont.ws
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Мне то же так кажется, что если бы выиграл грудинин, то его либо убили, либо НАТО ввело войска, по соглашению и помощи в борьбе с “террористами”, подписанное Путиным, когда он сдавал американцам ульяновский аэродром, но про этот договор быстро замолчали и забыли
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= …писанное Путиным, когда он сдавал американцам ульяновский аэродром, но про этот договор быстро замо…=
В США транспортная авиация практически отсутствует : несколько ” Геркулесов ” погоды не делают . Поэтому российские транспортники развезли по всему миру американские войска , оружие , технику и оборудование . В случае конфликта НАТО с Россией кто вернёт обратно всё это ? Пока они на кораблях перевезут свои войска из дальних баз , европейская группировка будет разгромлена . Это и есть ХХП ( хитрый план Путина ) .
Ваша проблема в том , что вы приписываете свою глупость Путину . Из Вас аналитик , как из жoпы молоток .
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Юстасу от любопытного
Во первых я ни претендую на роль политического обозревателя, каждый мечтает о своем и думает, что все такие
Во вторых вы из Ульяновска? И были в это время там? Если нет, то ваша жопа , как бы не пускает, а бздит, ну и запах от вас фу!!
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Это стукачок – настучит и тебя заблокируют… Пользуйся эзоповым языком…
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Причина всех бед нерусских паразитов не в Путине.
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Песков, ты что ли?
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Где-то мелькало, что у него, оказывается, ещё и французское гржданство… Раньше таких и в участковые не брали…
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Кто скрывается под ником СКАМАРОХ – очевидно депутат Госдумы Жириновский (придворный шут Путина). В своих выступлениях, он жонглирует фактами с сайта Ящик Пандоры.
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Кто скрывается под ником nikolay-очевидно депутат Рады Олег Ляшко (придворный клоун Ахметова)В своих выступлениях, он жонглирует фактами с украинских сайтов.
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Ну надо же, массированная атака по очернению Путина, а он блин, белый и пушистый. А, кто одобрил повышение пенсионного возраста, не он случайно ли? А это новое- старое правительство, совершенно не желающее, что то делать для людей и страны, тоже не он утвердил? Или вы думаете, что бояре плохие, а царь хороший, не чего подобного, президент тоже виноват в сложившейся ситуации, не чуть не меньше, его подчинённых. Многие, кто голосовал за Владимира Владимировича, надеялись на перемены к лучшему, а в итоге людей в очередной раз кинули. Цены растут не по дням, а по часам, бензин дорожает, зарплаты не повышаются. А ведь в него верили и ждали изменения жизни к лучшему, что посеешь, то и пожнёшь. Он посеял надежду, а пожинает презрение и будет только хуже, если президент не определится с кем он, с народом или с олигархами.
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jackomb , тебе сколько лет ? Я думал , что меньше .
Ты эту бредятину с теми же грамматическими ошибками пишешь тут , как минимум , лет пять и никакого прогресса . Деградируешь .
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Опять Юстас бзд…. ФУ
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Таких большинство на сайте. Мысли только о о халяве и о себе любимом.
И дальше соседней кочки своего болота ничего не видят:
“Два пенсионера сидят в парке на скамеечке. Мимо пробегает девушка в мини- юбке. Один из пенсионеров говорит:
— Эх, было бы мне сейчас 18 лет!
Второй отвечает:
— Сдурел ты, что ли?! Из-за каких-то 5 минут сомнительного удовольствия опять 40 лет работать!”
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Дело в том, что те кто “видят дальше соседней кочки”, иногда слезают с дивана и не сидят на сайте. И таких всё-таки наверное большенство. Не всем охота спорить с “шариковыми”. Так, что наш сайт – это далеко не показатель приверженности.
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Полностью согласен с вами.
Поэтому и заострил внимание про сайт а не вообще про всех.
Проблема в том, что раньше здесь искали знания, а сейчас здесь ищут лазейку – как бы свинтить с этого дурдома( этой планеты) ну или на крайняк пожаловаться на вселенскую несправедливость, ибо взять лопату в руки – это не комильфо и сплошной моветон…
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Это обычная тягомотина… Она каждый раз возникает, когда массы начинают выражать своё недовольство… Тут же появляются “знатоки” и всех объявляют пропиндосами, работающими на врагов России…
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Может вы назовёте, кто “белый и пушимтый”, раз у Вас Путин колючий и злой? Уверен, что не назовёте ни одного действующего президента. Не рискнёте, так как Вас мнгновенно посадят в лужу.
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Когда человек владеет хотя бы общим пониманием процессов управления, ему гораздо проще понять истинный смысл тех или иных событий, потому что сталкиваясь с событием он понимает, в какие процессы это событие вписано.
Вспоминаются слова Маккейна, который сказал, что США устроит любой сценарий устранения Путина – от ухода с почестями до выноса из Кремля тела с дыркой в голове.Понятно, что Госдепу не жалко ни Медведева, ни кого-либо другого из своих холопов. Им нужен Путин, а точнее его отсутствие. И они с радостью согласятся на размен в таком виде, что заменить всех, в том числе Путина. Потому что таких , как Медведев , пруд пруди. Одного убрали, другого поставили – проблем вообще нет. Важно убрать Путина. И именно под это закручена вся цепочка.
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Юстас посмотри вот это ,здесь кто-то предложил..https://youtu.be/DqE0SEHGlSw.Как тебе ,это ведь так,тогда сегодняшние терки смотрятся иначе
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Убрать, поставить ни в этом проблема, а в том, что за этим. Видно Путин есть тот краеугольный камень, который надо сдвинуть, но будет ли нам от этого лучше, и дело ни в Путине, а после Путина что???
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СТОИТ ЛИ так переживать за усиливающийся лай меньшинства (а караван идёт), когда народ (большинство) уже прекрасно отделяет зерна от плевел грязных блогов. Судя по усилению мирового геополитического кризиса, усилилась и оплата иуд, в которых переходят и с виду нормальные лЮди. Это же их циничная формула “ничего личного – только бизнес”. А народ вместе с президентом – это Слон, на которого лает моська, и он не тот “простой народ”, который видится карьеристам с их вершин. Народ – это все производительные (образованные специалисты всех уровней) движущие силы страны. а не только пенсионеры, о которых столько шума, и быстро зреющая молодёжь.
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Народ какой , Антонина ? В России много народов. Производительные силы страны никогда не были, и не могут быть народом. Пенсионку съели и не мявкнули , а 90-е ? Дохли, но не вписались! Так кто это “Слон”?
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Старая песня о главном, о хорошем царе, плохих боярах и злобном госдепе. А может просто краеугольный камень из кизяка?
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Новая песня – царь отличный.бояре хорошие, а вот народец дрянь – всё чего то канючит, всем недоволен.
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Главная задача России, при её гигантских размерах и протяжённости границ-сохранить свою целостность. Это можно сделать, при нынешнем положении дел, только при обладании новейших видов вооружения, основанного на принципах, которые сведут на нет все потуги так называемых партнёров и позволят выйти на уровень, когда можно будет диктовать свои условия, не опасаясь неприемлемого ущерба для нашего населения. Видимо многое для этого делается, иначе не стремились бы в Россию многие, кто в курсе будущих событий. Наверное прошли те времена, когда в России работали официально советниками сотрудники ЦРУ, поэтому и идёт оголтелая компания нападок на Россию по всем направлениям. Америка рвётся в Россию, поэтому отдаёт на заклание Европу и строит базы и микробиологические лаборатории по периметру наших границ. Судя по исступлению западных политиков развязка близка. Ключевая фраза, если кто помнит, была уже сказана:”Зачем нам этот мир, если в нём не будет России”.
Только после решения этого приоритета, можно заниматься другими проблемами. Иначе будет как В Советское время- страна строила коммунистическое общество, а плодами воспользовались демагоги и предатели.
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Мне этот умник надоел, поэтому потратила на него час времени.
Вся статья полный ПРОГИБ. Тупой.
Доказательства?
Поехали.
По абзацам.
1 Про атаку. Афтор, (это не опечатка) не сейчас она идет. Она идет вообще и всегда. Путин – предлог.
2, 3, 4, 5,6 Обвинение «всех политических сил». Перевод: никому нельзя верить. Только автор статьи в теме.
7 Про заглушение голоса разума индивидуумов, которые думают не «жопой». Афтор явно причислил себя к тем кого заглушают. Да-да эта статья совсем заглушена. Совсем.
8 Титул «краеугольный камень» это уровень Христа. Афтор причисляет Путина к святым?!
9 Обвинения Грудинина в духе «если бы да кабы». Афтор связывает с ним «гибель России». Запомните на будущее.
10,11 Людей работающих на противников патриотами не называют, это да. Но следующий абзац это бездоказательное обвинение «всех…» и «право» и «лево». Сам афтор – центрист надо думать? Еще и вопросы задает читателю, как бы вовлекая в диалог. Как бы.
12 Афтор причисляет себя к настоящим патриотам и подавляющему большинству. К народу России. К «нам». Заигрывает с читателем? А зачем?
13 Время оно такое.
14 Либералов и коммунистов афтор посылает на Колыму за «испражнения». У нас есть в УК такая статья? Прямо 37-м завоняло. Фекальная тема афтору, явно, близка.
15 Опять про атаку. Тут афтор «не собирается» восхвалять Путина. Позвольте, а как же «краеугольный камень»? Кстати, тут есть и про камень. И опять от Христа.
16 В этом абзаце не смысл главное. Со смыслом тут все ясно – по второму кругу. Здесь грамотность охромела на обе ноги сразу. И не только здесь.
17, 18 Оба абзаца «вызывают недоумение». Тут тебе и блогеры, которые были хорошими, и вдруг стали плохими (на Колыму их), и Сирия, и Курилы, и «пресловутая» пенсионная реформа с НДС. Не поймешь, не то это «недостаток», не то это «достижение». Кажется, афтор и сам не понимает.
Рисунки в стиле агитки для окончательных даунов. Для тех, кто математику даже как «дважды два» не знает.
19, 20, 21, 22,23 ,24, 25 Клише с «правильным» содержанием об алчном Западе.
26 Опять «обращение» к народу. Он де у нас не дурак – он все видит. А если не видит, значит, дурак.
27 Опять о «критике» Путина без критики. И опять про умный народ.
28 И снова про народ.
29 Лозунги, это наше всё!
Если это не ПРОГИБ, то афтор … буковки отрабатывает? Бездарно, надо сказать. Тому же Путину он подобными опусами оказывает медвежью услугу. Может он и есть тот самый «глубоко законспирированный» тролль? Правда, вериться с трудом.
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Доказательств не увидел ни в одной букве вашего опуса.
Сплошная боль и вселенская несправедливость еврейского народа!!!!!!
Скажите Ольга, а вы не помогаете писать тексты Дине Рубиной?
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Баю бай должны все люди ночью спать…. это песня про то…. и ничего нового
а геноцид продолжается… доколе?
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Вот тут многие все ругают тов. Путина. Перечисляют все, что он сделал за последнее время или, наоборот, не сделал. Действительно, плохо, когда всё, включая яйца и бензин, дорожает, а доходы у 90% населения топчутся на месте, а то и падают. Но критиканы не пишут толком, а что же такого надо бы сделать тов. Путину, чтобы все наладилось? Пожелания обычно какие-то абстрактные. Надо, мол, чтобы он сделал так, чтобы всем стало хорошо, а не плохо. Вот тогда, каждый бы сказал – Путин молодец! Хотя, справедливости ради, надо отметить, некоторые предлагают и нечто конкретное – надо, мол, чтобы он прогнал Медведева с Силуановым, других министров, оставив одного Шойгу, разогнал ГД и пересажал всех губернаторов, а заодно и олигархов. Что сказать, может быть, они этого и заслуживают. Но нам то нужно нечто другое – чтобы все наладилось. А одно не вытекает автоматически из другого. На их место придут другие. И что тогда будет? Скорее всего будет то же, что и в прошлый раз. То есть то же самое, только вид сбоку. Другие говорят – нужно вернуть социализм и приводят массу доводов в его пользу. Идея хорошая, я за. Только вопрос не в том, нужно ли или не нужно это делать, а как это реально сделать? Поскольку у такой идеи есть не только сторонники, но и противники, причем у противников гораздо больше средств и возможностей, чем у сторонников. И вот спросим себя, если Путин плохой, то кто есть хороший из реальных политиков? Что-то никто на ум не приходит. Ведь не клоуны же Болдырев с Грудининым? Программа у них там какая-то, “20 шагов”. Зачем 20? Вместо двадцати я бы предложил программу, состоящую всего из одного пункта “мы олигархов и ворюг посадим, а всем остальным, включая младенцев, установим пенсии и пособия по 20 тыс. евро в месяц. Законодательно установим, чтобы дорогие рассеяне беспрерывно гудели бы на эти деньги за границей, а работали бы повсюду одни только узбеки и таджики”. Чего мелочиться. Программа столь же реалистичная в смысле выполнения, что и пресловутые 20 шагов, но гораздо более привлекательная для нашего народа. Да и проще.
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“А что же надо сделать путину, чтобы всё наладить”. Путину надо просто покинуть пост президента, захватив с собой Медведева – добровольно.
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Этого мало. Судя по всему, еще надо Порошенко и Гройсману сменить Киев на Кремль.
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А у меня такое впечатление, что это Путин 18 лет спал, а теперь вдруг проснулся – и ну давай народ палкой по спине охаживать. Спящим он мне больше нравился)
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Что России хорошо, либерастам смерть
Я за Путина. На сегодня только он и никто больше!!!
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Так это и есть его самая главная “заслуга”. Политическая поляна зачищена полностью, именно поэтому: “только он и никто больше”
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Бывший глава Росстата, уходя в отставку, сказал: – надоело врать……
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очередная очень смешная статья, правда суть бреда автора и ему подобных не меняется уже 19 лет и гласит, что единственное достижение путина-это плохой ельцин и ужасные 90е!!! чтобы реально понять и сравнить роль лидера и эффект его работы посмотрите, что было сделано в стране (именно для простых людей) с 1923 по 1940 годы и что сделано с 2000 по 2018!!! путин конечно не ельцин, но он и не человек развития, он продолжает, в угоду хозяевам олигархам, играть со своими западными партнёрами в капиталистические игры, а это заведомый тупик и деградация…все ваши уровни ввп и производство мяса, сахара и иного любого товара (продукта), а также сборы зерновых и т.д. и т.п. не играют никакой роли, поскольку если и несут какой-то эффект и пользу то только О Л И Г А Р Х А М и их семьям, простые люди (около 90 % населения https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/23/666552-10-rossiyan-natsionalnogo-bogatstva) никаких плюсов не видят и не чувствуют. россияне либо бедные, либо в кредитах по уши-оно же в рабстве (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/08/02/777173-dolgi-rossiyan-bankami). при путине по закрывали половину школ и больниц, сокращают (типа оптимизируют) образовательные и медицинские стандарты, про жкх и писать ничего не надо – просто посмотрите телевизор, также думаю все знают статистику предприятий в рф и их мощности при путине (закрыто/введено), социалка (например пенсии) также думаю не нуждается в комментариях главное отличие ельцина от путина только лишь в том, что грабёж людей узаконен, т.е. теперь групка олигархов обдирает народ не по бесприделу, а по закону, через кридиты, тарифы и иные “обязательные” платежи, а в ответ люди периодически получают “пилюльку патриотизма”, мол если не главный, то нас расчленят и завоюют. хотя кому и зачем нас расчленять не ясно, т.б. рф прекраснейший рынок сбыта для западных контор-посмотрите вокруг себя и вы не увидите ничего, что произведено нами, вокруг все от туда (вещи, оборудование, инструменты, техника…). недра наши тоже давно уже не наши…при путине мы с удовольствием качаем их “партнёрам” столько сколько им надо, причём продавая их за янки-фантики, которые в последствии опять-таки тратим на покупку западных товаров и услуг. вообщем пока рф стоит на рельсах капитализма, хоть мы с путиным хоть без него, мы в жопе и все споры об этом мелком исполнителе ничего не поменяют