Вирус сознания
Я уже начинаю сомневаться - может, и правда , за границей - настоящая жизнь? умная, правильная, красивая.. А мы - осколки социализма, цепляемся за устаревшие понятия - чести, совести, нравственности..
Есть у меня одна знакомая - с детства ее знаю. Она, как Ломоносов, сделала себя.. За 5 км ходила в школу из глухой деревушки. Затем поочередно - ПТУ, техникум, заочный институт.
Вышла замуж в интеллигентно-либеральную семью. В город. Обстирывала, кормила, убирала, работала. Тянула всех.
Муж графоманил, она вкалывала. Очень стеснялась записи в паспорте - место рождения д. Дубровка. Выучила дочь в Бауманке. Ты вышла замуж за аспиранта и они благополучно уехали в Швецию. Работать. И жить.
Мать в счастье. Со всеми - через губу.. Вот она - настоящая цивилизация.. С дочкой встречаются в Милане, она не желает ехать в какой-то Псков, где росла..
Матушка становится прожженной либералкой. Одна фраза - " меня физически затошнило в церкви, когда батюшка благословлял русскую армию.. Они ж бомбят Сирию и Донбасс.." Разговоры с ней - бессмысленны. Выпученные искренние глаза..
Затем рассказы идут несколько странные - дочка с зятем - чайлд-фри.. В 38 лет. Мамаша оправдывает - хоть для себя поживут.
О зарплате родной дочери мамаша не имеет ни малейшего понятия - та промямлила, что это не этично..
Постоянно просьбы об оплате поездок на соревнования, на курорт, взнос на новую машину. Мамаша кряхтит, но тянет. В гостях у них за 13 лет была один раз.
Купила им в подарок котика - там же. В Швеции. Подержали с полгода. Потом усыпили. По необходимости. По шведским правилам надо заводить второго. Чтобы ему не скучно было, когда хозяева на работе. да и оставлять на время отпуска - накладно. Усыпили без хлопот.
Дочка получила компрессионный перелом - грузила свое каноэ на машину. Вокруг были мужики, муж тоже.. Но это же ее каноэ. Помогать не полагается.
Выгребли из матери все деньги. лечение дорогое - страховка не покрывает. Да и не работает дочка полгода уже..
Я тогда даже забеспокоился - а муж ее не усыпит? По необходимости?
И все равно мамаша с придыханием - дети живут в цивилизации... не в нищей России..
Я иногда ее спрашиваю, а что она будет делать одна? Если муж помрет раньше или ее бросит? В нищей Рашке? Молчит..
Может все-таки осознает, что вполне могут ее усыпить цивилизованные детушки?
как котика?
за ненадобностью?
Источник: zen.yandex.ru
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Это зря так Достоевский о либералах. Нет у них России , и никогда не было.
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Детский психолог Ирина Медведева рассказывала о своих поездках в Европу, в частности в Данию. Она сравнивала её с Содомом – всё кругом обустроено, аккуратненько, даже местами красиво, но жизни там нет.
…Когда Лот и его семья покидали Содом, им было приказано не оглядываться. Но его жена не удержалась, оглянулась – и превратилась в соляной столп. Почему и зачем она оглянулась? Может быть потому, что Содом был красивым городом и она захотела в последний раз полюбоваться им. Жители Содома при всём при этом творили там ужасные непотребства…
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Либерализм – это диагноз.
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Слово “либерализм” внедрено с целью подмены понятий…звучит добропорядочно:ЛИБЕР (свободный) АЛ( всё высшее)изм(измышление земного мира..т.е.то,что кем- то придумано)…
Но на самом деле это никакие не либералы,а либеРОИДЫ…Люди,заражённые РОИДАМИ…паразитическими сущностями…Подвержены заражению в основном люди(не человеки)..проявляется в виде эгоцентризма,отсутствием совести,жадности,наглости,стяжательства,бездушия,разврата и пр.гадостей…
Цель РОИДОВ-увести людину от эволюции в деградацию…от человечности – к сатанизму,расчеловечиванию… это мы и наблюдаем…
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Нынешний крайний либерализм – суть т.н. “цивилизации” (западной).
Ничего человечного при внимательном взгляде в ней уже не просматривается.
Что странно – казалось бы, зиждется она на интеллекте интеллектуалов !?
Парадокс ! Почему, чего я не понимаю ??
J UDOV
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Посмотрите на политическую верхушку ЕС. Где там интеллектуалы?
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Котика там не усыпили, его убили! Котика нельзя оставлять одного, ему будет скучно, а это жестокое обращение с животным. А вот убить – это не жестоко, мучаться же он не будет?
Может быть по либерастским понятиям и людей убить ядерной бомбой тоже можно, они же мучаться не будут, не успеют? А вот жить в нищете – это значит жестокое обращение, а вот убить – сколько угодно?
Но жизнь и смерть – понятия абсолютные, а нищета – относительное.
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Эта муть пошла еще с хрущева,приезжали из деревни в город,через какое то время осев и набравшись модных словечек,говорили презрительно такому же работяге на заводе-..да ты с дяревни чтоля.Дальше больше,битлы круто,песняры отстой,ты че слушаешь,чо-группу “Земляне”-..с дяревни что ля.Итак во всем,там самолеты лучше,електроника наша отстой,мы только ракеты делать и умеем,а пиндосы их делают меньше и дальше летают,а у нас даже джинсы сшить не могут.Вот такой же подбежал к нам в 89г(мы шли компанией из кино)с радостным лицом идиота загоношил -..слышали чаушеску скинули,кажись начинается,скоро совок рухнет и заживем.Зажили потом,до кровавых соплей многие,протрезвели потом,но не все как эта тетка из статьи.Теперь все по новой,у вас все украли,в стране бардак,вы что довольны что ля,запутинцы чтоля,да вас всех продали
,если не подымитесь вас как баранов с дяревни порежут,да пора валить давно,умные все свалили в цивилязованные страны,а вас сдали давно ротшильдам на органы,на вас вакцины будут испытывать и чипируют незаметно,да кто угодно лишь бы не Путин,и много еще чего нас с дяревни,поучают такие же с дяревни но “оцивилизованные”.)
Недавно соседка рассказала,-..приезжает с украины тут регулярно одна тетка к деду фронтовику раз в полгода,и не хохлушка какая то,а наша Кстромская с “дяревни”,деду уже под 90,пензия хорошая,она у него все выгребет,но моська все равно злая,соседка возьми ее и спроси доброжелательно,-..ну как вы мол там живете то?А та со злобой,-да все нормально,если бы не ваша “*****” и Путин,то жили бы еще лучше.)Вот такая можно сказать от корней,с дяревни,но набравшись “интяллекта” и цеевропства,ненавидит нас почище какого нибудь мыколы з Винницы.)))