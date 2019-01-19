Вирус сознания

Я уже начинаю сомневаться - может, и правда , за границей - настоящая жизнь? умная, правильная, красивая.. А мы - осколки социализма, цепляемся за устаревшие понятия - чести, совести, нравственности..

Есть у меня одна знакомая - с детства ее знаю. Она, как Ломоносов, сделала себя.. За 5 км ходила в школу из глухой деревушки. Затем поочередно - ПТУ, техникум, заочный институт.

Вышла замуж в интеллигентно-либеральную семью. В город. Обстирывала, кормила, убирала, работала. Тянула всех.

Муж графоманил, она вкалывала. Очень стеснялась записи в паспорте - место рождения д. Дубровка. Выучила дочь в Бауманке. Ты вышла замуж за аспиранта и они благополучно уехали в Швецию. Работать. И жить.

Мать в счастье. Со всеми - через губу.. Вот она - настоящая цивилизация.. С дочкой встречаются в Милане, она не желает ехать в какой-то Псков, где росла..

Матушка становится прожженной либералкой. Одна фраза - " меня физически затошнило в церкви, когда батюшка благословлял русскую армию.. Они ж бомбят Сирию и Донбасс.." Разговоры с ней - бессмысленны. Выпученные искренние глаза..

Затем рассказы идут несколько странные - дочка с зятем - чайлд-фри.. В 38 лет. Мамаша оправдывает - хоть для себя поживут.

О зарплате родной дочери мамаша не имеет ни малейшего понятия - та промямлила, что это не этично..

Постоянно просьбы об оплате поездок на соревнования, на курорт, взнос на новую машину. Мамаша кряхтит, но тянет. В гостях у них за 13 лет была один раз.

Купила им в подарок котика - там же. В Швеции. Подержали с полгода. Потом усыпили. По необходимости. По шведским правилам надо заводить второго. Чтобы ему не скучно было, когда хозяева на работе. да и оставлять на время отпуска - накладно. Усыпили без хлопот.

Дочка получила компрессионный перелом - грузила свое каноэ на машину. Вокруг были мужики, муж тоже.. Но это же ее каноэ. Помогать не полагается.

Выгребли из матери все деньги. лечение дорогое - страховка не покрывает. Да и не работает дочка полгода уже..

Я тогда даже забеспокоился - а муж ее не усыпит? По необходимости?

И все равно мамаша с придыханием - дети живут в цивилизации... не в нищей России..

Я иногда ее спрашиваю, а что она будет делать одна? Если муж помрет раньше или ее бросит? В нищей Рашке? Молчит..

Может все-таки осознает, что вполне могут ее усыпить цивилизованные детушки?

как котика?

за ненадобностью?

Источник: zen.yandex.ru