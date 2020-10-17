Невероятное произошло на днях во время популярной телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». На дискуссию, посвященную войне в Карабахе, наряду с маститыми экспертами была приглашена дама импозантной наружности, которую представили, как политолога Саадат Кадырову (на фото). Но как только этот «политолог» заговорила, так присутствующие оцепенели от изумления.

Кадырова стала яростно защищать позицию Азербайджана, в азарте награждала присутствующих нелестными эпитетами, называла их «врагами», пригрозила России «пятью Карабахами» и дошла до того, что стала горячо оправдывать варварскую бомбардировку храма в городе Шуша, где был тяжело ранен российский военкор Юрий Котенок. И уж совсем кощунственно прозвучало из её уст гнусное сравнение этого древнего христианского храма с… сортиром!

Известный политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков заметил, что давно не видел «такого оголтелого и откровенного публично демонстрируемого шовинизма». «Она за оружие готова схватиться. И точно уж других на это провоцирует. Внутри России», — заметил он.

«Это ведь как упоротая украинская Фарион. Таких надо показывать как можно больше, чтобы никаких иллюзий не было», — сделал вывод военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

А политолог Сергей Михеев, едва сдерживая возмущение, дал провокаторше достойную отповедь: «Я вам хочу сказать, что никаких Карабахов здесь не будет. Ни одного, ни пяти, ни десяти. Ясно? Здесь Российская Федерация. Ясно? И никакие азербайджанские диаспоры тут рулить не будут. Здесь власть Российской Федерации. Ясно? И как только кто-то решит что-то замутить, очень быстро об этом пожалеет. Не хотите по-хорошему, объясним по-плохому. Вы вспомнили слова Путина про мочить в сортире? Так вот — любых радикалов замочим в сортире. Ясно?»

А паспорт-то российский!

А вот на Украине, например, где российское телевидение тоже все-таки смотрят, выступление Кадыровой встретили с восторгом. «Приглашенный гость программы азербайджанский политолог и журналист Саадат Кадырова отвергла обвинения ведущего и его соратников в агрессии Баку в непризнанном Нагорном Карабахе и напомнила о взрывоопасной ситуации в самой России. «На территории России могут вспыхнуть пять Карабахов», — предупредила Кадырова», — с удовольствием прокомментировал её выступление украинский сайт Диалог.ua.

Те, кто видел эту передачу в России, были уверены, что Кадырова — азербайджанский политолог и её специально пригласили на передачу, чтобы она изложила мнение о конфликте со стороны Баку. Однако оказалась, что эта дама – имеет… паспорт гражданина РФ! Мало того, она — начальник отдела государственного агентства ТАСС по связям с дипломатическими информационными структурами.

Свои взгляды она высказывает не только на телевидении, но навязывает студентам — преподает на историческом факультете МГУ. Автор престижного политического журнала «Международная жизнь», а в 2020 году даже стала лауреатом премии МИД РФ. Узнав об этом, известный политолог Владимир Корнилов с изумлением воскликнул: «Госпожа Саадат Кадырова, сравнившая на «Вечере с Владимиром Соловьёвым» христианский храм с сортиром и оправдывавшая его бомбёжку, оказывается, в этом году получила премию МИДа России в номинации «В авангарде внешней политики». Чудны дела твои, Господи!».

Возмущение выступление Кадыровой вызвало в России у многих. Сейчас в сети выложена петиция с требованием немедленно уволить её из ТАСС. «Саадат Кадырова, — говорится в документе, — нарушает статьи 13, 19 и 29 Конституции Российской Федерации, которые не допускают разжигания социальной, расовой вражды, оскорбления какой-либо нации. Также Саадат нарушает УК РФ статью 148, запрещающую публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Мы призываем федеральное агентство ТАСС прекратить трудовые отношения с Саадат Кадыровой, которая занимает руководящую должность и может быть неправильно воспринята общественностью. Особенно в условиях межэтнического конфликта, разжигая межнациональную рознь на территории Российской Федерации».

Их готовили в США

Если присмотреться к биографии героини скандала на передаче Соловьева повнимательнее, то только диву даешься, как особа с такими взглядами могла оказаться на руководящей должности в важнейшем государственном информационном агентстве да ещё получить трибуну в ведущих политических изданиях, определяющих внешнюю политику России.

Родилась Саадат Кадырова в Туркменской ССР, потом переехала в Россию, вступила оппозиционную партию «Яблоко».

Отучившись в МГУ на факультете иностранных языков, она отправилась в США, где окончила университет Колорадо в Денвере, по специализации политические науки. А что за кадры там готовят, и какие «политические науки» там изучают, давно известно.

Чуть ли не все организаторы «цветных революций» на постсоветском пространстве, в том числе и наши доморощенные либералы, в то или иное время учились или стажировались в США. Там их готовили к роли члена пятой колонны в России, а то и напрямую вербовали, как Алексея Навального, его соратницу Марию Певчих и многих других.

Вернувшись в Россию, Кадырова не стала, конечно, работать по полученной в России специальности переводчика, а тут же ударилась в политику. Стала помощником депутата Государственной Думы по вопросам национальной политики партии «Яблоко». Потом оказалась помощником по вопросам молодёжной и национальной политики у Ирины Хакамады.

Но как оказалась в государственном агентстве ТАСС эта дама с либеральными взглядами, которая сравнивает православные храмы с сортирами? Как она сама призналась в одном из интервью, именно связям с либеральными активистами оппозиции она обязана своей карьере. «Один начальник из международной структуры мне как-то сказал: ﮼Вы работали с Явлинским? С Хакамадой? Беру без собеседования!».

Когда кадры решают все

Есть, правда, и другое объяснение её появления в государственном агентстве. Дело в том, что первый заместитель генерального директора ТАСС, тот, кто ведает кадровой политикой агентства, — уроженец Баку Михаил Гусман. «Вот такие кадры выращивает ТАСС и награждает (!) МИД РФ», — с возмущением заявил в этой связи политолог, советник министра обороны России Андрей Ильницкий. Впрочем, получая зарплату в государственном агентстве, Кадырова не гнушается подрабатывать ещё и на сайте оппозиционной радиостанции «Эхо Москвы», где ведет свой собственный блог, как говорится, сразу «двух мамок сосет».

Ведущий агентства «Царьграда» Андрей Афанасьев в связи с таким возмутительным выступлением Кадыровой в программе Соловьева заявил, обращаясь к нынешнему руководству ТАСС: «Очень хотелось бы получить официальные разъяснения по поводу недавнего выступления вашей сотрудницы Саадат Кадыровой в эфире телеканала «Россия-1». Какова позиция вашего коллектива по поводу обстрела христианского храма в Шуши и ранения русского журналиста Юрия Котенка? Является ли это военным преступлением или легитимными действиями? Является ли резко проазербайджанская позиция Саадат Кадыровой частью редакционной политики ТАСС? Может ли журналист с такими взглядами работать в государственном информагентстве РФ? Официальная позиция Москвы — мирное решение конфликта и немедленное прекращение огня. Тут же — призывы решать вопросы силовым путём».

Мы пока не знаем, что ответило на этот запрос руководство ТАСС. Сначала в сети появилась информация, что Кадырову после её провокационного выступления в программе Соловьева с её должности уволили. Но, однако, потом поступило сообщение, что «пропагандист» продолжает работать в ТАСС, как ни в чем ни бывало.

И тут на ум приходит показанный недавно по телевидению художественный фильм «Спящие». В нем рассказывалось о том, как американские «спящие» шпионы, находящиеся в России с 90-х годов, когда пришел момент, «проснулись» и начали действовать. В картине подразумевалось, что многие «демократы» 90-х на самом деле не так уж независимы от американцев.

Фильм утверждал, что настоящая разрушительная оппозиция – вовсе не та, что выходит сегодня на улицы, а та, что прочно укоренилась внутри структур власти, притворяется, что ей будто бы лояльна, а на самом деле только и ждет сигнала для того, чтобы эту власть атаковать.

Что опасный червь проник в самую сердцевину плода. Ведь за последние три десятилетия университеты США, Англии и других западных стран окончили несколько десятков тысяч студентов из России. Сотни из них работают сегодня в важных государственных структурах. Сколько из них находятся в роли «спящих»?

Словом, на примере провокации, которую устроила на главном канале России высокопоставленная сотрудница государственного агентства, стало ясно, что показанные в фильме «Спящие» события, не так уж далеки от истины. Что против России, против основ внешней политики нашего государства работают не только Запад и либеральная оппозиция, а даже некоторые из тех, кто занимают ключевые посты в информационной системе Российской Федерации. И обойти это молчанием, отмахнуться никак нельзя. Ибо «спящие» просыпаются! Подают голос и уже начинают открыто высказывать свои враждебные обществу взгляды даже на государственных телеканалах. А потому пора понять, что если такие «пропагандисты», как Кадырова и ей подобные, будут продолжать свою подрывную работу, то поражение России в информационной войне с Западом неизбежно.

Но вопрос, конечно, не только к ней. А прежде всего к тем, кто руководит информационной политикой в стране, кто курирует государственные информационные структуры, в том числе и ТАСС. Разве они не должны нести ответственности за то, какие у них кадры?

Источник: https://nstarikov.ru/spjashhie-prosypajutsja-120413