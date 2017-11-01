Михаил Делягин: «Спящие» просыпаются — это факт

Бюджет на 2018−2020 годы, как и его предшественники, ориентирован на финансовое удушение нашей страны: на блокирование развития России и доведение ее до социально-экономической, а затем и политической катастрофы. Его главный принцип — «деньги российских налогоплательщиков должны работать на Запад»: в тот момент, когда премьер Медведев говорил пенсионерам свое бесстыдное «денег нет, но вы держитесь», неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета превышали 7 трлн.руб., — как и сейчас.

Правительство делает все, чтобы не пустить эти средства в экономику. Причина проста: социально-экономический курс России прокладывают либералы, а современный либерализм живет «не по Вольтеру, а по Березовскому» и исходит из того, что государство должно служить не своему народу, а глобальным спекулянтам, — в том числе за счет прямого подавления национальных интересов своей страны.

И бюджет как квинтэссенция социально-экономической политики выражает этот подход в полной мере.

Он основан на бессовестном и циничном занижении доходов, ставшим уже привычным и в «тучные» для некоторых нулевые, и в турбулентные 10-е годы. Так, бюджет сверстан исходя из ожидания заведомо заниженной цены нефти — 43,8 долл/барр в 2018-ом, 41.6 долл/барр в 2019-ом и 42,4 долл/барр в 2020 году.

Благодаря этому и другим методам занижения доходов в него заложено, по оценкам Института экономики роста, на 9% меньше того, что он должен получить в 2018-ом и на 12−15% меньше ожидаемых доходов в 2019—2020 годах. Это (наряду с замораживанием в резервах всех доходов от продажи нефти сверх 40 долл/барр) позволяет занизить расходы (с 20,4% ВВП в 2014 до 16% в 2017 и 14,8% в 2020 году — более чем на четверть за 6 лет) и не пустить деньги на развитие России: не дай бог, здесь возникнут конкуренты глобальным монополиям, которым служат правительственные либералы.

Дополнительным инструментом занижения расходов служит минимизация дефицита федерального бюджета. Планируемый дефицит 2017 года был снижен по мере исполнения бюджета с первоначальных 3,14 до 2,1% ВВП (и по итогам января-сентября он составляет лишь 0,5% ВВП); на 2018 год он намечен в размере 1,27% ВВП, на 2019 и 2020 — 0,84 и 0,87% ВВП соответственно.

Вопреки шаманству официальных лиц, в реальном выражении (то есть с учетом инфляции, пусть даже и заведомо заниженной) расходы сокращаются по 13 из 14 разделов бюджета, в том числе на здравоохранение и образование. Особенно болезненным обещает стать сокращение финансовой поддержки регионов — на четверть к 2020 году (а с учетом инфляции еще больше). Это урезание обосновывается ожидаемым экономическим ростом, который должен снизить потребность регионов в федеральной помощи, однако признаков этого роста не наблюдается. Более того: в последние недели два региона России (Карелия и Хакасия) официально заявили об отсутствии средств для требуемого от них повышения зарплат бюджетникам, причем власти Хакасии сообщили о «катастрофической» ситуации со своим бюджетом.

Сокращение реальных расходов сопровождается замораживанием их структуры, что не позволяет обеспечивать ни развитие экономики, ни смягчение нарастающего социального кризиса.

Понятно, что сколь-нибудь масштабных мер стимулирования социально-экономического развития не предполагается даже в теории.

В 2018 году предполагается занять на внутреннем рынке 868 млрд руб. под 7−8% годовых — и направить их основную часть в Фонд национального благосостояния, доходность которого в 2016 году составила менее 1,5% годовых. Эта чудовищная операция, введенная в обычай еще Кудриным, безнаказанно проводится долгие годы.

Потери бюджета от нее означают чистую прибыль разнообразных финансовых спекулянтов, обогащение которых за счет российских налогоплательщиков традиционно является вторым (после поддержки финансовых систем стран Запада, развязавших против России пока холодную войну на уничтожение) приоритетом бюджета нашей страны. Трудно представить, чтобы обогащающиеся за наш счет спекулянты не делились со своими либеральными благодетелями из правительства Медведева.

Смысл бюджетного безумия, насколько можно судить, — борьба за власть. Либералы утратили всю полноту власти, которая была у них в 90-е, и, похоже, хотят вернуться в это блаженное для них время. Для этого надо довести страну до отчаяния, чтобы люди перестали жалеть уже не только себя, но и своих детей, — и чтобы мы, как на Украине, разорвали свою страну в клочья на заботливо срежиссированном Западом Майдане, отдав ее в руки Запада и его либеральных ставленников.

Принятие бюджета на 2018−2020 годы в представленном либеральным правительством Медведева виде делает такое развитие событий весьма вероятным.