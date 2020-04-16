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Начались коренные изменения в мировой элите. Михаил Делягин

19:19. 16 апреля 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему мировой финансовый капитал теряет свои позиции. Кто теперь может встать у руля мира. Какие глубинные процессы стали видны в сложившейся в РФ ситуации, какого итога можно ожидать если ничего не изменится. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Михаил Делягин.

Новая книга Михаила Делягина https://boomstarter.ru/projects/51004…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ylS_vClERok

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