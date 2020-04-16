Начались коренные изменения в мировой элите. Михаил Делягин

Почему мировой финансовый капитал теряет свои позиции. Кто теперь может встать у руля мира. Какие глубинные процессы стали видны в сложившейся в РФ ситуации, какого итога можно ожидать если ничего не изменится. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Михаил Делягин.



Новая книга Михаила Делягина https://boomstarter.ru/projects/51004…

Поддержать передачи М. Делягина на канале ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

Приобрести книги М. Г. Делягина без торговой наценки http://bit.ly/2FEN13Z



#ДеньТВ #Делягин #экономика #курсдоллара #ФРС #элита #будущее #Байден

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ylS_vClERok