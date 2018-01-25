Тайные протоколы Рейгана-Горбачёва

Казалось бы, на этом вопрос можно считать исчерпанным. Однако историк из Санкт-Петербурга Александр Островский недавно обратил внимание на следующее обстоятельство — в своей книге «Глупость или измена? Расследование гибели СССР» он пишет:

Если вы посмотрите на официальные протоколы этой встречи, то ничего особенного в них не найдёте. Формально обсуждались проблемы ядреного разоружения. Мало того, переговоры по этой проблеме были признаны неудачными — стороны так и не пришли к какому-то единому мнению. И даже после их окончания между СССР и США наступил период нового ухудшения отношений именно по оружию массового поражения. Не такой конечно, как в разгар холодной войны, но всё же…

Ровно 30 лет назад, в октябре 1986 года, в столице Исландии, городе Рейкьявике, состоялась американо-советская встреча в верхах. Встретились Михаил Горбачёв и Рональд Рейган…

В этом году ( публикация 2016 г. ) исполняется юбилей событию, на которое сегодня почему-то мало кто обращает внимание. А зря! Ибо это событие положило начало коренному перелому мировой истории.

«С момента той встречи прошло 20 лет. И вдруг осенью 2006 г. в Рейкьявике был открыт монумент, посвящённый советско-американской встрече 1986 г. как поворотной вехе на пути прекращения холодной войны. Спрашивается, какой же имеет смысл этот памятник, если данная встреча официально завершилась ничем и привела не к улучшению, а ухудшению советско — американских отношений?

Значит, монумент поставлен не тому, что нам известно о ней, а тому, что до сих пор скрывают от нас».

Островский провёл детальное исследование этой темы — ознакомился с секретными документами, воспоминаниями очевидцев, провёл собственный анализ. Выводы его сенсационны! По его словам, именно в Рейкьявике Горбачёв тайно договорился о капитуляции Советского Союза перед Западом через развал системы социализма. А переговоры по ядерному оружию были фактически для отвода глаз. Причём, письменно это нигде не фиксировалось…

О том, что в Рейкьявике говорили не только об оружии массового поражения, догадывались многие ответственные лица, не допущенные к тайным переговорам. В частности, предположение об этих вещах неоднократно делали маршал Ахромеев, члены Политбюро ЦК КПСС Николай Рыжков и Егор Лигачёв. Однако на руках не было никаких доказательств.

Даже развал Советского Союза, когда всплыли многие прежние тайны, ничуть не прояснил ситуацию. Горбачёв до сих пор упорно молчит об этом, ничего не сказали и американцы, включая и умершего уже Рональда Рейгана…

Свет на эту тайну пролил ближайший горбачёвский сподвижник, «прораб перестройки» и известный агент западного влияния Александр Яковлев. Незадолго до своей смерти он дал интервью журналу «Коммерсантъ — Власть», в котором сделал весьма примечательное заявление. Оказывается, по его словам, переговоры в Рейкьявике велись в двух форматах: один можно назвать официальным, другой — конфиденциальным. Официальные переговоры протоколировались, конфиденциальные — нет.

«Горбачёв с Рейганом, – сообщил Яковлев, — при мне договорились о том, что надо и Варшавский блок, и НАТО превращать в политические организации. Это не было зафиксировано в соглашении, и американцы потом нас обманули. Мы Варшавский договор распустили, а они НАТО стали укреплять. Чистейший обман. Говорят, что не было такого соглашения. Да, соглашения такого не было, но договорённость была. Присутствовали при этом шесть человек: Рейган, Горбачёв, Шеварднадзе, я и два переводчика».

Конечно, верить Яковлеву, как говорится, себе дороже — ибо этот человек врал и хитрил всю свою жизнь, жизнь типичного предателя-перевёртыша.

Судя по последующим потом событиям, речь шла вовсе не о «политизации» враждующих военных блоков, а об односторонней ликвидации социалистического Варшавского блока. В этой связи любопытно, что современные западные политологи прямо говорят о том, что Запад в период перестройки никогда не обещал русским ни реформацию блока НАТО, ни его ликвидации — речь всегда шла только об уступках с советской стороны! И Рейкьявик, скорее всего, также не стал исключением…

Показательно, что буквально сразу после встречи в Рейкьявике 10-го ноября 1986 года состоялась встреча руководителей социалистических стран в Москве. Как пишет в своей книге Островский, Горбачёв придавал этой встрече настолько важное значение, что к ней был допущен лишь очень ограниченный круг лиц:

"На этом совещании М.С. Горбачёв заявил, что страны социализма стоят перед выбором: или мы докажем «привлекательность нашего образа жизни», или нас отбросят «назад со всеми вытекающими отсюда последствиями для судеб социализма»… Советский генсек заявил: выход из этого положения только один — включить в действие человеческий фактор, а единственное средство решить эту задачу — демократизация общества. Следовательно, необходима перестройка.

Далее Горбачёв объявил: отныне каждая партия и её руководство несут полную ответственность за происходящее в собственной стране. Смысл сигнала был ясен: «На наши танки ради сохранения вас и ваших режимов у власти не рассчитывайте».

В общем, Горбачёв предложил соцстранам спасаться в одиночку, кто как может. На деле это означало отказ Советского Союза от обязанностей по защите социалистического лагеря, в том числе и от внутренних потрясений, что предусматривалось Варшавским договором. Таким образом, Кремль своими руками отдавал данные страны в руки Запада — видимо, это Горбачёв и обещал Рейгану в Рейкьявике.

Особое предательство Кремль выразил в отношении к самой верной нашей союзнице в Европе — Германской Демократической республике (ГДР). По свидетельству горбачёвского советника по международным вопросам Валентина Фалина, советское руководство «списало» ГДР именно в 1986 году. Как раз после встречи в Рейкьявике министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе заговорил о «необходимости объединения» Германии, причём на условиях западной ФРГ. Это и произошло осенью 1989 года — Советский Союз, по договорённости с Рейганом, палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то помочь немецким друзьям, которые до конца противились аннексии ГДР…

Прибалтика — на выход!

Но сговор касался не только Восточной Европы. Судя по всему Горбачёв обещал Рейгану и сдачу Прибалтики. Как утверждает Островский:

«По свидетельству бывшего председателя КГБ Эстонии, генерала К.Е. Кортелайнена, в 1986 г. возглавляемый им комитет получил агентурную информацию, что в Рейкьявике главы США и СССР обсуждали судьбу Прибалтики. Причём Горбачёв обещал американскому президенту, что не будет мешать прибалтийским националистам и даст возможность этим республикам отделиться. Это сообщение было передано в Москву, но, видимо, за пределы площади Дзержинского так и не вышло».

А действительно — кому руководство КГБ СССР могло представить это сообщение? Горбачёву, который, собственно, и был инициатором предательства?!

Далее Островский пишет:

«Свидетельство К.Е. Кортелайнена кажется невероятным. Однако оно перекликается с другими фактами».

Так, летом 1986 года по инициативе местных властей в Прибалтике возникла группа «Хельсинки — 86», которая 6-го июля обратилась к М.С. Горбачёву с предложением — позволить латышам самим решить: быть или не быть им в составе СССР. Вместо того, чтобы разогнать эту сепаратистскую лавочку Москва весьма благодушно отнеслась к этой инициативе. Дальше — больше:

"Тогда же, в августе-сентябре 1986 г., Валентин Фалин представил в ЦК КПСС записку о необходимости юридической оценки секретных протоколов к договору 1939 г. между СССР и Германией. Анализируя «положение в Прибалтике», автор характеризовал его как тревожное (хотя ничего тревожного тогда в Прибалтике ещё не было) и доказывал необходимость принципиального изменения советской политики в отношении этого региона.

Записка напоминала, что советская сторона так и не набралась мужества и ума сказать правду, в частности, о секретных протоколах к договорам 1939 года с Германией. Предлагалось не плыть по течению, а, «не теряя времени, проставить точки над чтобы, насколько ещё возможно, овладеть инициативой». Речь шла о правовой оценке этих документов…

Валентин Михайлович умный человек. Поэтому трудно поверить, будто бы он не понимал, что вынесение вопроса об этих протоколах на всеобщее обсуждение должно было не стабилизировать, а лишь накалить обстановку, причём не только в Прибалтике, но и Западной Белоруссии, Западной Украине и Молдавии! А признание этих протоколов незаконными открывало возможность постановки вопроса о незаконности включения названных территорий в состав СССР".

В общем, потом случилось то, что и должно было случиться. Именно публикация секретных приложений к пакту Молотова-Риббентропа от 1939 года, где разграничивались сферы влияния между СССР и нацистской Германией, вызвала мощный общественный резонанс в Прибалтике и в Молдавии. Именно с этого момента республики стремительно устремились прочь из Советского Союза, что только подогревалось странами Запада.

И скорее всего, всё это также обговаривалось Горбачёвым и Рейганом…

«Социализм — это не тот строй…»

Возникает закономерный вопрос — а что же двигало Генеральным секретарём? Сторонники Михаила Сергеевича, не отрицая его уступок Западу, чаще всего говорят о том, что, мол, у него было иного выхода, советская экономика и общество находились в сильном кризисе, нам срочно требовались западные кредиты и иная помощь, отсюда и такое сильно отступление буквально по всем фронтам.

Однако эти утверждения от лукавого. Ведь шёл ещё только 1986 год. Да, в это время были в нашей стране кризисные явления. Однако они не приобрели ещё того системного характера, который мы наблюдали позднее, в 1990—1991 годы. Да и сам тот системный кризис был вызван вовсе не коренными проблемами советского строя, включая экономику, а исключительно ляпами и промахами горбачёвского окружения — об этом я уже писал уже не раз и не два.

Поэтому, скорее всего, к 1986 году Горбачёв уже созрел для предательства. А может — уже им и был к моменту прихода к власти!

На это наводит не только сговор в Рейкьявике, но и другие не менее интересные факты всё того же 1986 года…

Год начался с XXVII-го съезда партии. На первый взгляд, Горбачёв выступил на нём с банальной и довольно серой казённой речью об «успехах социализма», к которой наши граждане привыкли за все предшествующие годы. Однако американцы на сей счёт придерживались иной точки зрения. По их наблюдению, «марксистко- ленинская идеология в этом докладе была почти полностью выброшена за борт».

О чём шла речь? Прежде всего о том, что Горбачёв отказался, как делали его предшественники, делить мир на мир социализма и на мир капитализма и призвал к общечеловеческим подходам к решению любых проблем. С учётом того, что американцы не собирались отказываться от холодной войны и от победы в ней, горбачёвскую речь можно было считать завуалированной формой предложения Западу о капитуляции, и капитуляции именно советской стороны…

После съезда Горбачёв, уже в марте, созвал представителей ведущих советских СМИ, которым в туманной форме заявил об отставании СССР от ведущих западных стран буквально по всем направлениям жизни. И вот к какому загадочному на тот момент выводу пришёл глава советского государства: «социализм — это не тот строй, который может обеспечить быстрые темпы развития…».

Пока руководители советских газет и телевидения приходили в себя от этих высказываний, в их рядах началась массовая кадровая чистка. Да и не только в СМИ, но и вообще во всей области культуры.

Александр Островский:

"В марте 1986 г. новым директором Агентства печати «Новости» стал Валентин Михайлович Фалин. В.М. Фалин был личным другом не только Горбачёва, но Вилли Брандта и одним из авторов советско — германского договора 1970 г. …

13 мая 1986 открылся Пятый съезд кинематографистов СССР. На нём впервые открыто прозвучала критика руководящей роли КПСС и советской идеологии. Новым председателем Союза кинематографистов по рекомендации А.Н. Яковлева стал Элем Климов, поставивший фильм «Агония» о последних месяцах монархии в России, в котором некоторые увидели аналогию с советской действительностью брежневских времён.

24 июня открылся Восьмой съезд писателей СССР, результатом которого стала рокировка в его руководстве: бывший первый секретарь Правления Союза писателей СССР Г.М. Марков был перемещён на должность председателя Правления, первым секретарём стал В.В. Карпов.

28–30 октября состоялся XV съезд Всероссийского театрального общества. Общество было переименовано в Союз театральных деятелей РСФСР, который возглавил известный артист М.И. Ульянов.

Тогда же начались перемены в составе редакций ведущих газет и журналов. В конце 1985 — начале 1986 г. В. Маркова в «Московской правде» заменил М.Н. Полторанин. В июле — августе 1986 г. Е.В. Яковлев сменил Г.И. Григорьева во главе «Московских новостей». Тогда же на смену А. Сафронову в «Огоньке» пришёл В. Коротич. Не позднее 8 сентября В.В. Карпов передал портфель главного редактора «Нового мира» С. Залыгину. Осенью Г. Бакланов заменил Ю.П. Воронова на посту главного редактора журнала «Знамя».

Как потом напишет в своих воспоминаниях американский дипломат Джорд Мэтлок:

"Главную роль на этом фронте перестройки играл возглавлявший Отдел пропаганды ЦК КПСС А.Н. Яковлев, который ещё накануне XXVII съезда начал обновлять руководящий состав средств массовой информации. Летом 1986 г. он уже докладывал на Политбюро, что «руководящие кадры в этой сфере на 90 процентов заменены».

Что всё это означало, можно судить хотя бы по такой личности, как Виталий Коротич, который, став главным редактором популярного журнала «Огонёк», первым делом убрал с обложки изображение ордена Ленина.



Именно такие как Коротич несколько позднее начали ту самую бешеную антисоветскую агитацию в СМИ, которая сильно надломила психологию советских граждан и привела в итоге к уничтожению Советского Союза…

Так что предательство Горбачёва в Рейкьявике на таком фоне выглядит вполне логичным и даже органичным. Во всяком случае — неудивительным…





Вадим Андрюхин