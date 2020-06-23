“Временные трудности”, которые останутся с нами навсегда. Михаил Делягин

К каким отдалённым результатам может привести активно вводимое сейчас прямое нефинансовое управление. Какие ещё технологии нового мира пришли в нашу жизнь под покровом карантина. Почему часть финансовой элиты в ближайшее время окажется на свалке истории. Об этом и многом другом рассказывает известный экономист Михаил Делягин на онлайн-заседании Изборского клуба (полное видео заседания https://www.youtube.com/watch?v=fQN_K…)



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jn38Ll1N0vU