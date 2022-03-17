„Спящие” просыпаются (о быдлоредакторах быдлоканала-пропагандиста быдлокультуры)
„Спящие” просыпаются
Очень рад, что именно на 1-ом канале случился публичный акт предательства. Или, если хотите, эстетического терроризма в исполнении некой редакторши новостей, залезшей с антивоенным плакатом чуть ли не на голову телевизионной "родины-матери", Кати Андреевой…
Ведь чисто эстетически Марина Овсянникова (так зовут террористку) проявилась целиком и полностью в "тренде" своего основного места работы.
Не мне вам говорить, что тренд 1-го канала – несусветная пошлость во все времена. Пошлость "звездного часа" и этой "честной девушки", которая "не смогла молчать" "перед лицом несправедливой войны" "античеловеческого режима", точь в точь совпадает с пошлостью всего этого телеканала, который много лет за космические деньги фальшиво изображает "государственный профит" по праздникам, вроде Пасхи или Дня Победы.
А затем, после короткого перерыва на отмерянную хронометром слезу и державный пафос продолжает сутками напролет загаживать мозг нации похабнейшими шоу, вроде "Жить здорово" с "чертовой куклой" Малышевой, пособием для сутенеров "Давай поженимся", и бесконечной фарфоровозубой Бабкиной в "Модном приговоре".
Не забудем и не простим, что 1-ый канал, только что много лет подряд успешно водружал на голову несчастной страны двух прославленных Малаховых.
Один с утра до вечера практиковал уринотерапию и публично прихлебывал мочу, борясь с болезнями, с которыми не справилось некогда лучшее в мире здравоохранение.
Другой Малахов лил мочу уже другого сорта и выжимал слезу из многомиллионной аудитории на многолетнем телешоу "Большая помойка", в смысле "стирка"…
Да-да, господа эстеты!…Малаховщина как явление национальной дебилизации и индуцированной пошлости родилась именно на 1-ом канале страны.
Именно здесь Елена Малышева прорвала вековую оборону традиций русского стыда и срама, а заодно и всех мыслимых приличий, и выпустила в эфир страны кривляющуюся статистку, переодетую в вагину, молодого человека, изображающего пенис в свитере-презервативе.
Это 1-ый государственный канал в прайм-тайм учил нацию телезрителей, как правильно какать и совокупляться при пандемии…
Ставки пошлости, казалось, никогда не достигнут предела. Поэтому приглашение на этот же канал в качестве ведущих матерщинника Шнура и Ксении Собчак было так же органично для этого канала, как и появление фальшивой "борцуньи" за мир…
Овсянникова сделала все, как учили. Нет ни малейшего сомнения, что девушка исполнила урок.
Прежде, чем вбежать в студию, она заранее заготовила "ролик", в котором фальшиво прочла заранее заготовленный текст.
В нем было все, что нужно условному заказчику, в смысле противнику: и про "преступный режим Путина", и про "про "отравленного Навального" и про "дружбу украинского и русского народов".
Коллеги тоже приготовились. Запись велась не только с эфира, но и на мобильные телефоны сотрудников аппаратной. Чего в обычной телевизионной жизни, насколько я знаю, не делается.
Тут все отдавало дешевой постановкой. Как нельзя кстати на Марине оказались не только бусы в цвета нужных флагов, но даже и мама с папой были правильно подогнаны, как "счастливая семья украинца и русской".
И в результате этого законного брака двух братских мужа и жены и родилась наша "мироносица" Марина Овсянникова, на долю которой выпала участь – выступить от лица сотрудников "пропагандистского канала" за мир во всем мире. И особенно – за мир в его украинской части.
Долгие годы, пока шла война на уничтожение гражданского населения Донбасса, Марина удачно скрывала свое миролюбие и ненависть к "кровавому режиму Путина". Но спецоперация по устранению нацизма на Украине переполнила долготерпение Марины и она, наконец, сбросила маскировку и ринулась в студию к Кате Андреевой с плакатом за мир.
Девушка также старательно прочла текст про стыд.
… Вообще, если вы заметили, "миролюбцам" в России положено стыдиться. Что они русские. Что они из России. Что они дышут несвободным воздухом путинского государства.
Марине стыдно за то, что она много лет подряд лила воду на пропагандистскую кремлевскую мельницу:
"К сожалению, последние годы я много лет занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это".
"Мне сейчас стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора, позволяла зомбировать русских людей".
Тут как тут – вся "миролюбивая" пресса мира, ни разу (!) за все годы не побывавшая на войне на Донбассе. Все мировые СМИ были явно готовы принять в свои объятия эту "отважную русскую", "не побоявшуюся путинского режима"…И понеслось!…
Тут как тут Ксения Собчак. Она призвала своих подписчиков "обратить внимание" на Овсянникову. Как на…героиню. Мол, может быть и рядом с "красной" кнопкой появится такой вот Герой, который не даст уничтожить Планету"…
Они и в самом деле думают, что спасают Планету от русских, не принимающих их идей одобрения фашизма на Украине…
…Я вот, о чем подумал. А ведь редактор 1-го канала Марина Овсянникова не одна. С нею сотни и сотни таких вот, "мучеников режима", за неплохие деньги годами впаривающих народу тоннами пошлятину, а в свободное от работы время ненавидящих этот самый народ всеми фибрами своих благородных "неполживых" душ.
Они – как те "спящие" – агенты ада, живущие среди обычных людей, но оживающие, когда надо выгодно продать страну, предать ее и сунуть острое жало-нож в спину пацанам, погибающим на передовой за интересы страны и за подлинный справедливый мир без фашизма.
Такие "спящие" впервые обозначились во время чеченской кампании, когда крупнейшие каналы страны, чуть ли не всем творческим составом были на стороне "повстанцев" – так они называли убийц детей, террористов из банд Басаева и Умарова.
И вот – на Украине выползли бандеровцы. "Спящие" снова узнали своих. Снова заголосили о "мире", до этого в упор не замечая многолетних страданий жертв бандеровцев.
Для меня это значит только одно – что Великая Отечественная война с нацистами продолжается. И это не спецоперация. Это война самоназначенной элиты с "унтерменшами", ватниками и колорадами…
И еще я думаю о неслучайности такого явления, как "спящие". Это система, основаная на ложном тезисе об "отсутствие идеологии".
Знаете, когда нет идеологии, она все равно есть. Просто , она не афишируется. Но она есть. И эта идеология продажности. Кадры, способные продать свой народ, каким-то таинственным образом, попадают в среду лицедеев и журналистов, сценаристов и редакторов…
Власть словно открывает объятия именно своим врагам. А своим – шиш с маслом.
И еще я думаю, что после спецоперации на Украине, понадобится кадровая спецоперация в России.
"И пусть ваше "да" будет да. А "нет" – нет. А третьего не дано.
"Свои" и "чужие": это про идеологию. Которой как бы нет, но она есть. И пока идет спецоперация, идеология "спящих" никуда не делась. Особенно в том, что касается "элиты", творческой интеллигенции, за деньги государства ненавидящей его.
Власть открывает объятия именно своим врагам. А прогосударственные силы, прогосударственный народ остается на обочине жизни, у экрана, с которого "спящие" учат зрителей тому, что умеют лучше всего – лгать и притворяться…
Знаете, о чем, вернее, о ком я вспомнил в связи с провокацией на 1-ом госканале? Еще одного редактора. Тоже телевизионного. И тоже с крупнейшего телеканала страна.
Когда ровно год назад умер человек-легенда Василий Лановой, родители которого были тоже с Украины, но который всю свою жизнь отстаивал честь России, поддерживал политику президента России, в том числе и в отношении Крыма и Донбасса… когда ещё не предали тело земле, а над его памятью уже тогда поглумились. Многие расчеловеченные с Украины. В социальных сетях. Хрюкали от радости. Но не только.
А некто Александр Крастошевский, обозначавший себя, как "сценарист российского федерального канала "Культура" и "лауреат премии ТЭФИ", так отреагировал на смерть великого Ланового: "Одним путиноидом меньше – ну и слава Богу"…
Это вообще в традициях нацистов, людей с бандеровским мировоззрением, – радоваться смертям не близких им по убеждениям людей. И горевать выборочно – за своих идейных братьев нацистов.
Спасибо 1-ому каналу и каналу "Культура" – держите нас в курсе кадровой политики в сфере телекоммуникаций и массовых технологий.
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Источник.
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Валерий Татаров
Завидует
Однако, есть правительство РФ, министр культуры, другие чиновники,
Федеральное Собрание РФ, руководители масс-медиа, в т.ч. на каналах ТВ и
сайтах Интернета. Даже есть помощник президента РФ по культуре. И, что?
Автор правильно пишет, нужна другая кадровая политика и осуществлять настоящий госконтроль.
На российском телевидении и других СМИ сплошная лабуда, реклама и пошлость заточенные на бабло, а не морально-нравственное воспитание населения страны.
В масс-медиа РФ “спящие”, пятая колонна, продажные журналисты и прочие паразиты с двойным-тройным гражданством западных стран имеют миллионные доходы, живут в своё удовольствие и при этом гадят на государство, которое их приютило.
Не кадровая Руса дорогая ,нужна другая Система организации всей цепочки от образования ,культуры ,СМИ ,воспитания в детсадах ,а это полный слом ,колониальной с Пастухами, парадигмы устройства государства после 1990гг.Хохол может вам порассказать об этом ,как политолог.Мы колония или нет Руса??И если -нет -то почему нет русских в верхах этой Системы ,которую я обозначила.?И народ уже просит и называет .Рискнет Путин ,или только пугает их-назвав их 5 колонной,отдделавшись сменой одиозных и перевядя всё в военнопатриотический разгон пропаганды?Да ,еще он озвучил ,что либерализм ушел -а что пришло =опричнина ,воееный коммунизм??посткапитализм с элементами кастового раграничения??
“А можно помечтать, что Кедми тоже выпрут отсюда? Последние дни вообще краев не видет. Я иногда занимаюсь мазохизмом — смотрю Соловьева с его гостями, чтобы понять какая именно провакация против нас актуальна . Несколько раз в месяц, отрабатывают задание и от наших тоже, бывает. Но, в основном под видом патриотов почти все и почти всегда занимаются прямым вредительством.
сейчас хоть начали русских приглашать к Соловьеву
видимо, по убедительной рекомендации Шойгу
не как раньше у него — четыре еврея обсуждают, как нам обустроить Россию и русских
потом еще армяне и поляки добавлялись
так что уже прогресс))
вопрос к помощнику ВВП Громову — какой процент ему (в спецфонд) Соловьев отстегивает от своей джинсы и западных грантов?
нет, мы конечно понимаем, что это такая оперативная комбинация с тройным агентом, чтобы западные деньги шли в нужно подконтрольное русло. Только не факт, что польза от такой комбинации вообще есть, а вред очевиден — коррупция информационной вертикали и полный провал информкампании в период СВО….
https://kor.ill.in.ua/m/610×0/1924102.jpg?v=636172587226641266
старый прием -ты его с менделем и лазаром еще в кипе покажи.Не работает твоя картинка больше,устарела.Несомненно ,кем бы не был по убеждениям этот питерец -консервативный либерал ли или болен честолюбием ,но он Патриот с большой буквы у Росссии .Правильно ,неправильно ,но он после Эльцина с Горби поднял Россию и сделал её номер 3 в мире.По ВВП и другим накрученными искуственным рейтингам (рейтинги это схемы кормления паразитов) мы далеки от Китая,и др.Японий.Но!-сегодня в мире и всегда правит Энергия -а тут извольте уважить Россию и поторговаться ,а плюс Цирконы -и не вздумайте опять силой и обманом ,как в 1991ггпредавшими весь народ ЦК КРС ,КГБ,МО и за каждым был Комсомолец Немцов ,которые и стали Пастухами,а эти стариканы допущены к активам или опущены в небытие.Сегодня ,его возможно и свой народ не поймет и не оценит,но время поставит его в один ряд со Сталиным и Петром,ибо ;”Государство -это не устройство которое обещает и делает Рай для живущих,а не допускает Ада””-слова его любимого Бердяева,а Зеленский сотворил Ад для своего народа .Почувствуй разницу Хохол.
Ну у тебя oпять всё будет неoжиданнo.
Как снег в январе.
Ты врoде в церкoвь хoдишь.
Пoра.
Спрoси у батюшки как oн думает o прoисхoдящем.
Патриарх вoт мoлчит.
Так чтo гoтoвтся предавать и переoбуваться