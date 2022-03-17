„Спящие” просыпаются Очень рад, что именно на 1-ом канале случился публичный акт предательства . Или, если хотите, эстетического терроризма в исполнении некой редакторши новостей, залезшей с антивоенным плакатом чуть ли не на голову телевизионной "родины-матери", Кати Андреевой… Ведь чисто эстетически Марина Овсянникова (так зовут террористку) проявилась целиком и полностью в "тренде" своего основного места работы. Не мне вам говорить, что тренд 1-го канала – несусветная пошлость во все времена. Пошлость "звездного часа" и этой "честной девушки", которая "не смогла молчать" "перед лицом несправедливой войны" "античеловеческого режима", точь в точь совпадает с пошлостью всего этого телеканала, который много лет за космические деньги фальшиво изображает "государственный профит" по праздникам, вроде Пасхи или Дня Победы. А затем, после короткого перерыва на отмерянную хронометром слезу и державный пафос продолжает сутками напролет загаживать мозг нации похабнейшими шоу, вроде "Жить здорово" с "чертовой куклой" Малышевой, пособием для сутенеров "Давай поженимся", и бесконечной фарфоровозубой Бабкиной в "Модном приговоре".



Не забудем и не простим, что 1-ый канал, только что много лет подряд успешно водружал на голову несчастной страны двух прославленных Малаховых.



Один с утра до вечера практиковал уринотерапию и публично прихлебывал мочу, борясь с болезнями, с которыми не справилось некогда лучшее в мире здравоохранение.



Другой Малахов лил мочу уже другого сорта и выжимал слезу из многомиллионной аудитории на многолетнем телешоу "Большая помойка", в смысле "стирка"…

Да-да, господа эстеты!…Малаховщина как явление национальной дебилизации и индуцированной пошлости родилась именно на 1-ом канале страны.



Именно здесь Елена Малышева прорвала вековую оборону традиций русского стыда и срама, а заодно и всех мыслимых приличий, и выпустила в эфир страны кривляющуюся статистку, переодетую в вагину, молодого человека, изображающего пенис в свитере-презервативе.

Это 1-ый государственный канал в прайм-тайм учил нацию телезрителей, как правильно какать и совокупляться при пандемии…



Ставки пошлости, казалось, никогда не достигнут предела. Поэтому приглашение на этот же канал в качестве ведущих матерщинника Шнура и Ксении Собчак было так же органично для этого канала, как и появление фальшивой "борцуньи" за мир…

Овсянникова сделала все, как учили. Нет ни малейшего сомнения, что девушка исполнила урок.



Прежде, чем вбежать в студию, она заранее заготовила "ролик", в котором фальшиво прочла заранее заготовленный текст.



В нем было все, что нужно условному заказчику, в смысле противнику: и про "преступный режим Путина", и про "про "отравленного Навального" и про "дружбу украинского и русского народов".

Коллеги тоже приготовились. Запись велась не только с эфира, но и на мобильные телефоны сотрудников аппаратной. Чего в обычной телевизионной жизни, насколько я знаю, не делается.

Тут все отдавало дешевой постановкой. Как нельзя кстати на Марине оказались не только бусы в цвета нужных флагов, но даже и мама с папой были правильно подогнаны, как "счастливая семья украинца и русской".



И в результате этого законного брака двух братских мужа и жены и родилась наша "мироносица" Марина Овсянникова, на долю которой выпала участь – выступить от лица сотрудников "пропагандистского канала" за мир во всем мире. И особенно – за мир в его украинской части.

Долгие годы, пока шла война на уничтожение гражданского населения Донбасса, Марина удачно скрывала свое миролюбие и ненависть к "кровавому режиму Путина". Но спецоперация по устранению нацизма на Украине переполнила долготерпение Марины и она, наконец, сбросила маскировку и ринулась в студию к Кате Андреевой с плакатом за мир.

Девушка также старательно прочла текст про стыд.

… Вообще, если вы заметили, "миролюбцам" в России положено стыдиться. Что они русские. Что они из России. Что они дышут несвободным воздухом путинского государства.

Марине стыдно за то, что она много лет подряд лила воду на пропагандистскую кремлевскую мельницу:



"К сожалению, последние годы я много лет занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это".

"Мне сейчас стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора, позволяла зомбировать русских людей".

Тут как тут – вся "миролюбивая" пресса мира, ни разу (!) за все годы не побывавшая на войне на Донбассе. Все мировые СМИ были явно готовы принять в свои объятия эту "отважную русскую", "не побоявшуюся путинского режима"…И понеслось!…

Тут как тут Ксения Собчак. Она призвала своих подписчиков "обратить внимание" на Овсянникову. Как на…героиню. Мол, может быть и рядом с "красной" кнопкой появится такой вот Герой, который не даст уничтожить Планету"…

Они и в самом деле думают, что спасают Планету от русских, не принимающих их идей одобрения фашизма на Украине…

…Я вот, о чем подумал. А ведь редактор 1-го канала Марина Овсянникова не одна. С нею сотни и сотни таких вот, "мучеников режима", за неплохие деньги годами впаривающих народу тоннами пошлятину, а в свободное от работы время ненавидящих этот самый народ всеми фибрами своих благородных "неполживых" душ.

Они – как те "спящие" – агенты ада, живущие среди обычных людей, но оживающие, когда надо выгодно продать страну, предать ее и сунуть острое жало-нож в спину пацанам, погибающим на передовой за интересы страны и за подлинный справедливый мир без фашизма.

Такие "спящие" впервые обозначились во время чеченской кампании, когда крупнейшие каналы страны, чуть ли не всем творческим составом были на стороне "повстанцев" – так они называли убийц детей, террористов из банд Басаева и Умарова.

И вот – на Украине выползли бандеровцы. "Спящие" снова узнали своих. Снова заголосили о "мире", до этого в упор не замечая многолетних страданий жертв бандеровцев.

Для меня это значит только одно – что Великая Отечественная война с нацистами продолжается. И это не спецоперация. Это война самоназначенной элиты с "унтерменшами", ватниками и колорадами…

И еще я думаю о неслучайности такого явления, как "спящие". Это система, основаная на ложном тезисе об "отсутствие идеологии".

Знаете, когда нет идеологии, она все равно есть. Просто , она не афишируется. Но она есть. И эта идеология продажности. Кадры, способные продать свой народ, каким-то таинственным образом, попадают в среду лицедеев и журналистов, сценаристов и редакторов…

Власть словно открывает объятия именно своим врагам. А своим – шиш с маслом.

И еще я думаю, что после спецоперации на Украине, понадобится кадровая спецоперация в России.

"И пусть ваше "да" будет да. А "нет" – нет. А третьего не дано.

"Свои" и "чужие": это про идеологию. Которой как бы нет, но она есть. И пока идет спецоперация, идеология "спящих" никуда не делась. Особенно в том, что касается "элиты", творческой интеллигенции, за деньги государства ненавидящей его.



Власть открывает объятия именно своим врагам. А прогосударственные силы, прогосударственный народ остается на обочине жизни, у экрана, с которого "спящие" учат зрителей тому, что умеют лучше всего – лгать и притворяться…

Знаете, о чем, вернее, о ком я вспомнил в связи с провокацией на 1-ом госканале? Еще одного редактора. Тоже телевизионного. И тоже с крупнейшего телеканала страна.

Когда ровно год назад умер человек-легенда Василий Лановой, родители которого были тоже с Украины, но который всю свою жизнь отстаивал честь России, поддерживал политику президента России, в том числе и в отношении Крыма и Донбасса… когда ещё не предали тело земле, а над его памятью уже тогда поглумились. Многие расчеловеченные с Украины. В социальных сетях. Хрюкали от радости. Но не только.

А некто Александр Крастошевский, обозначавший себя, как "сценарист российского федерального канала "Культура" и "лауреат премии ТЭФИ", так отреагировал на смерть великого Ланового: "Одним путиноидом меньше – ну и слава Богу"…

Это вообще в традициях нацистов, людей с бандеровским мировоззрением, – радоваться смертям не близких им по убеждениям людей. И горевать выборочно – за своих идейных братьев нацистов.

Спасибо 1-ому каналу и каналу "Культура" – держите нас в курсе кадровой политики в сфере телекоммуникаций и массовых технологий.

Валерий Татаров



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