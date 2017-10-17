«Спящие» проснулись

«Спящие» — несомненно, уникальное явление на российском телевидении. Для тех, кто не смотрел сериал, вкратце о сюжете. Сотрудник ФСБ возвращается в Москву из длительной командировки в Ливию и приступает к работе с разнообразными аналогами «белоленточного» движения, к тому же связанными с террористическим подпольем. В результате он приходит к выводу, что весь столичный истеблишмент – блогеры, коллеги по ФСБ, журналисты, политики, вплоть до вице-премьеров, являются так называемыми «спящими», то есть агентами иностранных спецслужб, говоря прямым языком – предателями. Причём образы этих предателей поданы довольно жёстко. Обычно считается, что российский либеральный слой — западники в силу обстоятельств. Мол, это такие гедонисты, которые имеют возможность хорошо проводить время на Западе, поэтому к нему и тяготеет. Однако в «Спящих» говорится об онтологической ненависти, которую испытывают эти господа к России.

Похоже, сериал произвёл колоссальное впечатление на всех тех, кто узнал себя в «спящих» и начался страшный публичный скандал. Видимо, все акценты сериала оказались максимально приближены к истине.

Поднятый либералами гвалт привёл к тому, что режиссёр «Спящих» Юрий Быков написал покаянное письмо. Причём, с момента показа прошёл всего один день. И этого времени хватило, чтобы Быкова поставили на колени. «Хочу попросить прощения, что, прежде чем стать взрослым, разумным человеком, привлёк к себе такое внимание и заставил думать, что я — ориентир. Это далеко не так. Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись. Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие». Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале. Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, — цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди все-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране.

Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придется уйти надолго в тень, и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить.

Прошу вас понять меня правильно. Картина «Завод» (поскольку это проект начатый и есть деловое обязательство) будет доделана, но, вероятно, это будет моя последняя картина. Я, как говорится, всё просрал из-за собственной глупости и трусости. Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин. Всего вам доброго. Меняйте мир и смотрите только вперед. Юрий Быков».

Это покаянное письмо напоминает времена, когда Российская ассоциации пролетарских писателей, например, устраивала травлю Шолохова. Или диссидентские процессы. И даже круче. Ибо если всего за один день человека можно так сломать, то это выдающаяся демонстрация силы и прекрасная аттестация режима, выстроенного либералами.

Показательна реакция продюсера фильма Фёдора Бондарчука: «Если сравнивать с самыми оголтелыми православными мистиками или ура-патриотами, то они просто дети из церковного хора по сравнению с либеральной интеллигенцией, которая хочет сжечь и направить в ад всех создателей сериала».

И сценарист сериала, писатель Сергей Минаев выразил свое возмущение либеральной истерией: «Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актёр дополняет другого, где оркестр день за днём набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами — такому не учат на Первом канале, не учат в ФСБ или Администрации Президента. Это должно идти от самого сердца.

И я вроде бы каждого из вас давно знаю, помню «все ваши трещинки», и могу написать трактат на тему — удивительные мрази и где они обитают — но, все равно, каждый раз поражаюсь насколько филигранно вы умеете выбрать самого слабого, самого неустойчивого — и травить, травить его всей своей сворой.

Распятые мальчики, анатомии протеста, политические ток-шоу на федеральных каналах — они дети неумелые по сравнению с вами.

Юр, я тебе дозвониться не могу, но уверен, что ты это прочитаешь.

Все реплики из серии «враньё про ЦРУ», «унизил правозащитников» — это отговорки. Никого из написавших тебе за эту неделю оскорбления, не интересуют ни правозащитники, ни гэбня с ЦРУ. Травят тебя по другой причине.

Большая часть тех, кто писал гневные агитки о «сотрудничестве с властью» сами с ней не просто сотрудничают, а натурально живут за её счёт. Утром они эту власть поливают, а вечером у неё получают гранты, проекты, конверты, квартиры, помещения под студии и тд.

Себе и другим они это объясняют очень просто — «сама власть это, конечно, коллективный Сатана, но, знаешь вот этот парень, который зам третьего помощника, младшего демона, который поддерживает мою арт-студию — он, в принципе, ничего».

Или на вопрос «Вась ( Петь, Наташ — нужное подчеркнуть) -ну ты же понимаешь, что деньги, которые тебе на проект дали — это деньги кровавой гэбни? Просто, натурально, генерала, который в аду за сковородки отвечает. Зачем?»

— Ну, старик, это не совсем так. Во-первых деньги мне платил не сам генерал, а Фонд имени всех Чертей, а то что генерал за ним стоит, ну это меня не интересует. Я с ним и не виделся никогда. У меня просто приятели для него рекламные ролики снимают». В искусстве ж…крутства им равных нет. И травят они тебя, Юра, именно за то, что ты показал это настолько точно, что они узнали себя.

И ещё, безусловно, травят за талант, за успех, за то, что тебя смотрят, а их нет, за то, что у тебя уже второй большой успех на Первом канале, за то, что ты молодой мастер, а многие из них старые бездарные жабы. Это зависть называется, по-простому».

А я как представитель тех самых оголтелых православных мистиков и ура-патриотов, хочу сказать творческой бригаде «Спящих», что любить Россию по-настоящему во все времена было опасным делом. Я очень рад, что создатели фильма ступили на путь от полуправды и производства различного рода киноподелок и соприкоснулись с чем-то настоящим. Огромное им спасибо за это. Желаю, чтобы сериал получил своё продолжение.

Юрий Юрьев