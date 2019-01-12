Открытым текстом 11.01.2019

5 января — перед празднованием Рождества — в стамбульском квартале Фанар подписан томос — документ об отделении.

Но вместо отделения Украинской православной церкви от Московского патриархата создана новая раскольничная структура под названием “Святейшая церковь Украины” с непристойным сокращением. Раскольники полностью подчинены Стамбулу — лишены не только нынешних прав канонической Украинской православной церкви, но и большинства прав обычных митрополий.

Открытым текстом объясняю: Петя купил новую игрушку. Он уже катает по Украине красивый пергаментный свиток с греческим текстом. Гастролирует — как говорят в шоубизе, “чешет”, как “Ласковый май”. Он заплатит. Немалую цену. Раскола без крови не бывает. А кто будет оплачивать кровавый банкет, стало понятно ещё в Стамбуле на “церемонии вручения”. Небывалого в церковной истории вручения документа о внутрицерковных делах не иерарху, а мирянам. Кроме подвыпившего Пети, за документом приехали люди весьма своеобразные.

В церемонии получения томоса соучаствовали Пётр Алексеевич Порошенко, рукоположенный расстригой Денисенко в якобы духовный сан Сергей Петрович Думенко, днепропетровский вор в законе по кличке Нарик, боевик из крайне нацистской группировки С-14 по кличке Карась.

Открытым текстом предупреждаю: Петя, Карась, Нарик собрались на дело. Будут грабить. Приказ об отторжении святынь подписан и принят к действию. Старейшие на Руси лавры описали и будут отнимать у церкви. Ну а заваривший всю эту кровавую кашу по указке Соединённых Государств Америки Димитриос Христович Архондонис, открытым нарушением канонов лишивший себя права называться Константинопольским патриархом Варфоломеем, как и его подельники, ещё и надеется на доход.

Подготовлены пакеты документов для передачи старейших святынь Руси — Киево-Печерской и Почаевской лавр — в новую подделку под церковь. Архондонис потребовал от Порошенко передать под прямое стамбульское управление монастыри Крыма или хотя бы возместить их цену.

Открытым текстом напоминаю легенду: неправедно нажитые деньги на том свете становятся горящими угольками. Не жарко ли вам будет?

Во вторник Порошенко наградил раскольника и клятвопреступника Денисенко, называющего себя киевским патриархом, званием героя Украины.

Открытым текстом объясняю: в этой новости чудесно всё. Первые после государственного переворота на Украине законные президентские выборы состоятся только 31 марта. Пока же Пётр Алексеевич Порошенко имеет не больше прав распоряжаться званием героя, чем любой бомж из-под парижских мостов. Не зря он даже не явился на вручение награды! Знает, алкаш, что Михаил Антонович Денисенко многократным клятвопреступлением изверг себя сперва из митрополичьего сана, а потом и вовсе из церкви. Если он патриарх, то я папа римский и далай-лама одновременно. Даже небрезгливый Димитриос Христович Архондонис специально запретил так называемому объединительному, а по сути раскольничьему собору в Киеве избирать Денисенко главой свежесоздаваемой СЦУ — Святейшей церкви Украины. Но тот не сильно огорчился. Назвал себя “почётным патриархом”. Если правил нет и вокруг ряженые, мог бы назваться и чем-нибудь похлеще. Впрочем, для нынешней Украины самозванцы — обычное дело.

Петя и Миша — сладкая парочка: Порошенко руководит террором против граждан своей малой родины, Денисенко придумывает всё новые оправдания своих и порошенкиных преступлений. Ещё Иван Андреевич Крылов писал:

За что же, не боясь греха,

Кукушка хвалит петуха?

За то, что хвалит он кукушку.

Тут ключевые слова — “не боясь греха”. Эти уж точно не боятся!

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru