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Москва в жёлтых жилетах.
14:28. 13 декабря 2018 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Источник: www.youtube.com
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Ну несёт бред и всё! Подняли возраст во Франции в 2017г? По буянили и всё, теперь в 62г! При чём прочитайте что надо что бы получить пенсию в этой стране и сравните с РФ! Рабочий стаж должен быть непрерывным и равняться 40 годам. Если трудовой стаж меньше указанной цифры, тогда на француза налагается штраф. Один год будет равен 5%. Максимальная сумма штрафных санкций не должна превышать 25%; Во время работы каждый француз обязан производить регулярные социальные отчисления. Из этих сумм и формируется процент будущей пенсии человека. У многих россиян 40 лет непрерывного стажа? Там происходит совсем другие процессы, ЕС попыталась выйти из управления США! Макрон не раз это заявлял и до писелся! Это показательная порка США своего вассала, первый раз было там когда де Голь попытался проделать то же самое! Присмотрите как после начала бунта во Франции, себя стала вести Меркель! Сразу стала призывать наказать Россию, при чём за что угодно! Может со страху и отказаться и от потока 2. Она реально правда испугана, да и с её самолётом пришествие, явный намёк. что и до пенсии может не дожить. США терять просто нечего или они ставят Европу в обычную позу или США сама станет в эту позу.