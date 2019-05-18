Почему и как антикоммунисты воюют с «рухнувшим социализмом»

На 27 году поминок по усопшему СССР в полемику по поводу стратегии и тактики НПСР включились и многочисленные гапоны, которые, даже, при условии, что речь о социализме в переписке заходит крайне редко, стараются сделать всё, чтобы, в поисках пути выхода из кризиса, НПСР, ни в коем случае, не пришел к идее спасения Родины через восстановление советской интернациональной модели социализма.

Печально, что организационные открытия, обеспечившие В.И. Ленину победы над ВСЕМИ противниками трудового народа, не стали путеводной звездой для ВСЕХ тех, кто в современных условиях пытается выступить в роли, хотя бы, Минина и Пожарского. Теперь, до новой серии парламентских и прочих выборов, и ПДС, и ООД НПСР будут находиться в этом состоянии, поскольку в основе организационных принципов этих объединений лежат, прежде всего, эмоции, благие пожелания, но не требования науки и истории побед и поражений трудового народа России.

Как и ожидалось, в ноябре 2018 года, в интернете возник интенсивный спор между активистами ПДС НПСР и ООД НПСР внутри многих региональных организаций по широкому кругу проблем, начиная с оценки президентских и губернаторских выборов, отношения к монархии и коммунизму, к национализму и православию и, не кончая, полемикой по стратегии и тактике, по уставу и программе НПСР, хотя, все эти необходимые вопросы учредители обязаны были решить задолго до формальной регистрации объединения. К 1 января 2019 года спор сошел на нет, не приведя спорщиков к какому-либо конструктивному решению, но тенденция к практическим расколам стала ещё более явственной.



В частности, некто Кондратий, <kkondratij@gmail.com>, учитывая низкую степень научной подготовки участников переписки, решил ещё больше загадить мозги патриотам притчей в духе царя Соломона и романов Солженицына: неважно, было это или не было, но «в некотором царстве, в некоторой зоне, как мне рассказывал один зэк, жил да был один «профессор»…».

«Люди моего поколения, - фантазировал Кондратий, – прекрасно помнят систему уравниловки, которая была у нас в СССР и как она отбивала охоту трудиться по полной, потому что трудяга и лодырь за разный по интенсивности труд, но одинаковый по классификации, получали одинаково. Ниже привожу интересный эксперимент, показывающий результат социальной уравниловки. Убирая материальную заинтересованность, уничтожается и стимул масс к плодотворному труду. Поскольку Соединённые Штаты никогда не жили при социализме, десяткам миллионов граждан очень трудно объяснить негативные стороны этого преступного явления. Одну из самых удачных попыток сделал профессор из штата Техас в конце 1990-х годов.



Его объяснение социализма вошло в американскую историю под названием «Эксперимент в классной комнате» (A Clasroom Experiment). Забегая вперёд, скажу, что в интернете вы не найдёте практически никакой информации об этом «эксперименте», поскольку нынешние социалисты усиленно удаляют о нём всю информацию, стремясь предать его забвению. Имя «убийцы социализма» также неизвестно. Его принято называть просто – Профессор. Итак, группа из 50 студентов в колледже Техаса прониклась левыми идеями и начала спорить с консервативным Профессором о плюсах/минусах социализма.



Лектор потратил десятки часов на защиту своей позиции, однако молодые студенты сочли его логику чересчур отсталой и не соответствующей духу времени. «Всеобщее равенство – ключ к процветанию нации», – говорили студенты и почему-то всегда ставили знак равенства между социалистическими идеями и борьбой за гражданские права. Профессор пытался объяснить, что права человека и социализм – вещи абсолютно разные, однако студенты его не понимали. Тогда консервативный интеллектуал громко стукнул по столу и объявил о начале социалистического эксперимента для 50 студентов в их отдельно взятой классной комнате. На протяжении четырёх недель он обязался ставить всем студентам равные оценки, просуммировав полученные студентами баллы и разделив сумму на 50. В социалистическом обществе все должны быть равны! Студенты согласились и пообещали, что не будут просить Профессора заранее прерывать эксперимент. По результатам первого теста класс получил B (в Америке используется буквенная система оценок – от самой высокой А – до самой низкой F). Все лентяи и прогульщики были в восторге. Они не готовились к тесту, но вместо привычных С и D получили B.



Отличники пришли в ярость. Они целую неделю не вылезали из библиотек и теперь вместо привычной заслуженной оценки А с плюсом получили B. Они хотели выйти из эксперимента, но Профессор подчеркнул, что и в жизни, и в классной комнате социализм является той политической системой, которую сложнее всего разрушить. Ко второму тесту студенты подошли по-разному. Лентяи вообще не открывали учебников, понадеявшись на отличников и очередную оценку B. Лучшие же ученики решили не учить материал слишком основательно. Высший балл они всё равно не получат, поэтому время в библиотеке можно потратить на что-то другое. По результатам второго теста класс получил D.



Довольны таким результатом остались только самые большие бездельники. Всю вину за низкий балл они возложили на отличников. Мол, именно они подставили весь класс. Среди студентов начались споры и разногласия, однако самые идейные социалисты, спорившие с Профессором, успокоили ребят и обратились к ним с пламенной речью о необходимости максимально подготовиться к следующему экзамену. «Коллективный разум» должен был победить и утереть зазнавшемуся Профессору нос. Только несколько идейных социалистов подошли к третьему тесту со всей ответственностью. Остальные делали вид, что они готовятся, но лентяйничали. Откровенная ложь и показуха стали нормой в отношениях между студентами. Как результат, класс получил Е. Ни одного довольного таким результатом не оказалось. Перед четвёртым тестом к ученикам обратился уже сам Профессор. Он предупредил, что с такими результатами сессия будут провалена. Некоторые студенты, возможно, вылетят из колледжа, поэтому все 50 человек должны настроиться на минимум B. К тому времени, однако, студенты находились в таком унынии и так люто ненавидели друг друга, что утратили всякую мотивацию. «Если мы провалим сессию, то все вместе, и это успокаивает», – говорили худшие студенты. Отличники же выли от несправедливости и всерьёз подумывали о бегстве от социализма в другой колледж, где нет ни беспощадного Профессора, ни бездельников-сокурсников. По результатам теста класс получил F – самую низкую оценку. Она могла бы опуститься до F с минусом, однако нескольким студентам всё же удалось угадать результаты некоторых вопросов и поставить галочку в правильном месте. Удача очень важна в социалистических победах. Когда эксперимент закончился, большинство испытывали усталость и разочарование. «Жаль, что мы так бездарно потратили четыре недели учебного процесса», – сказали уже бывшие отличники. Они хотели быстрее наверстать упущенное и вновь выкопать интеллектуальную пропасть между ними и студентами-бездельниками. Их пугал факт стремительного превращения группы из 50 многогранных персоналий в серую и неприметную толпу, скатившуюся с B до F всего за четыре недели. Нашлись, конечно, и такие студенты, кто не поверил в эксперимент и не разочаровался в социалистических ценностях. Они, однако, не смогли логически и аргументировано объяснить, что именно пошло не так. Возможно, эксперимент оказался с подвохом или лучшие умы группы вступили в какой-то заговор. В конце концов, любому социалистическому обществу характерно искать виноватых (враги, предатели, шпионы, пятая колонна, капиталисты, республиканцы и т. п.), когда что-то идёт не так. Эксперимент в классной комнате каждый здравомыслящий житель США должен выучить наизусть и при возможности рассказывать всем родственникам, друзьям и коллегам, проникнувшимся социалистическими идеями. Просто вежливо попросите «пламенных революционеров» объяснить, почему социализм не сработал даже в классной комнате, и почему вдруг «всеобщее равенство» будет работать в пределах всей страны».

Естественно, нашелся Сергей, экзальтированный русский патриот, который восхитился этой «америкен стори» и, как и многие русские патриоты (Колчак, Деникин, Юденич, Унгерн, Врангель, Троцкий, Краснов, Власов), готов брататься, хоть с чертом, хоть на американские, хоть на японские и фашистские деньги, лишь бы отвратить россиян от идеи социализма.

«Кондратий Кондратьев! Ваш пример, – стонет Сергей, – просто великолепен! Прекрасно объясняет послесталинскую вялотекущую деградацию. Основной принцип, декларируемый НПСР в области труда и получаемых благ – это вознаграждение по труду при равных стартовых условиях. Содержание нетрудоспособных – это отдельная, незыблемая статья. Евстифеев Сергей Алексеевич».

Этого патриота, как и многих других, не вдохновляют причины стремительного роста могущества советской страны сталинского периода. Им важно выпятить «вялотекущую» деградацию экономики СССР после Сталина, когда партию возглавили антисталинисты.

Но, как свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической службой YouGov по заказу Фонда памяти жертв коммунизма в октябре 2017 года, граждане США, родившиеся после 1981 года, более негативно воспринимают социальное неравенство в обществе, чем их отцы и матери, старшие братья и сёстры, бабушки и дедушки. Согласно опубликованным данным опроса 44%молодых американцев возрастной группы Мillennials (родившиеся в 1980-1990-х годах) предпочли бы жить в социалистической стране.



Поэтому демонстрации под красными знамёнами не такая уже большая редкость и в США.

Демонстрация левых в США



Правда, только 7%молодых американцев выбрали коммунизм. Отчасти, это потому, что познания большинства американцев в теории марксизма, мягко говоря, микроминиатюрны, и, учитывая это, организаторы социологических опросов в США сознательно противопоставляют социализм коммунизму. Но это общая беда большей части современного человечества, «просвещаемого» платными социологами.

Ленин и Сталин не успели написать учебник под названием «Коммунизм», а последующие поколения коммунистических вождей, пришедшие к власти через голосование на принципах демократического централизма, НИЧЕГО вразумительного на эту тему написать не смогли.

Что касается Ленина, то он не раз писал в своих статьях, что в развитых капиталистических странах будет гораздо легче построить социализм, чем в России образца 1917 года, однако в развитыхкапиталистических странах труднее, чем в России, организовать массы на социалистическую революцию в полном смысле этого слова, в силу господства ультрамещанского мировоззрения, эгоизма, вещизма, большего влияния оппортунизма, желтых профсоюзов, религии и прочих тяжёлых наркотических средств.



Так что, неспешно развивающаяся тенденция роста интереса молодёжи США к социализму подтверждает ленинские прогнозы. Но нынешней степени политизации и образованности населения развитых рыночных стран совершенно недостаточно для осуществления коммунистической революции.

Разумеется, слепо верить социологическим опросам нет резона, но «дыма» без причин не бывает. Ведь, и демонстрации последних недель 2018 года, например, во Франции, шли не под лозунгами «Да здравствует капитализм и батька Бандера». Это в СССР многие демонстрации в Москве 1990-91 годов шли под лозунгом «Да здравствует рынок, слава Макдоналдсу». Видимо, некоторая часть народных масс Франции, по сравнению с украинцами с Майдана и россиянами с Болотной площади, уже «накушалась» капитализма. Не исключено, что в Париже в жёлтых жилетах «колядовали» и гастарбайтеры с Украины…, особенно у разбитых банкоматов.

Однако, как следует из текста, автор статьи о «профессоре», проводившем антисоциалистический эксперимент со студентами, предпочел бы вернуть США в эпоху колониализма и рабства, чем позволить американскому народу построить счастливое социалистическое общество для всех:

«Поскольку Соединённые Штаты никогда не жили при социализме, [но, зато, несколько веков относительно сытно жили за счёт геноцида индейцев и работорговли афроамериканцами, - В.П.] десяткам миллионов граждан очень трудно объяснить негативные стороны этого преступного явления» [т.е. социализм преступен, а конкиста, геноцид и рабовладение – добродетельны, - В.П.].

Напомним, адвокату колониализма и рабовладения в США, «профессору», поддакивает российский патриот Кондратий:

«Люди моего поколения прекрасно помнят систему уравниловки, которая была у нас и как она отбивала охоту трудиться по полной, потому что трудяга и лодырь за разный по интенсивности труд, но одинаковый по классификации, получали одинаково».

То ли дело сегодня, при капитализме. Всякий «знает», что на территории современной РФ только честные и трудолюбивые рабочие, месяцами не получающие зарплату, попадают… в первые строчки миллиардеров журнала «Форбс». Как и полагается антикоммунисту, с навсегда «отбитой охотой трудиться по полной», Кондратий «по полной» теперь только врёт.

На самом же деле, уже к 1953 году, 77% всех советских рабочих находились на сдельной системе оплаты труда. Наиболее распространённой формой оплаты являлась прямая сдельная. При перевыполнении рабочим установленной нормы от 1 до 5%сдельная расценка за перевыполненную норму выработки увеличивается на 30%, при перевыполнении нормы от 6 до 10% увеличивается на 60% и т.д. Наибольшая прогрессия в расценках устанавливалась для ведущих профессий, для рабочих, занятых на подземных работах, в горячих цехах и т.п. Кроме того, использовалась сдельно-премиальная система заработной платы за достижение плановых показателей по экономии топлива, электроэнергии, снижению себестоимости продукции, уменьшению брака, за повышение сортности изделия и т.д. Более подробно смотри, например, Тарифно-квалификационный справочник СССР.

Т.е., адекватно оценивая недостаточный уровень образования и политического сознания советских рабочих, тлетворное влияние остатков троцкизма и мелкобуржуазных привычек крестьянства, достигнутый объем производства в СССР, Сталин не мог форсировать развитие общественных фондов потребления, т.е. системы распределения по потребностям.

При социализме, т.е. на первой, примитивной фазе коммунизма, когда ещё относительно медленно росли уровень научного сознания рабочих и производительность их труда, то повышение интенсивности труда осуществлялось за счет приёмов, близких к тем, которые использовались и в развитых капиталистических странах, стимулирования рабочих размером заработной платы и премий.



Но это вполне соответствует фундаментальным положениям марксистской теории о первой фазе коммунизма, примитивизм которой естественно исторически вытекает из каннибализма капитализма. Поэтому смешно слышать упрёки со стороны Запада, всегда опережавшего СССР по степени интенсивности, напряженности труда наемных рабов на частных предприятиях.

Между тем, главной причиной уникальных темпов развития СССР была апелляция Сталина к силе науки. Показательно, что в тридцатые годы академик Капица достаточно часто выступал перед различными коллективами советских рабочих и служащих по самым фундаментальным проблемам науки, в том числе и по сверхпроводимости, по электромагнетизму. В этот период, как никогда после Сталина, партийные пропагандисты обращались, прежде всего, к сознанию основной массы населения СССР, т.е. проводилась широкая и глубокая разъяснительная работа среди трудящихся, что существенно мешало проведению провокаторской и вредительской деятельности меньшевиков, демократов, либералов, националистов всех наций и богословов всех конфессий.

Хрущев же, желая строить коммунизм со скоростью пятиэтажек, ввел, после Сталина, практику систематического снижения расценок и повышения норм труда, поскольку ни уха, ни рыла не смыслил в диаматике строительства коммунизма.

В СССР общественные фонды потребления, по мере их роста, действительно, распределялись среди населения независимо от интенсивности труда, т.е. на равной для всех людей основе. Некоторые иностранные журналисты писали, что дети – единственный привилегированный «класс» в СССР. Советские дети и развивались, в основном, за счёт общественных фондов потребления, независимо от доходов родителей.



И утверждать, что бесплатное распределение квартир или бесплатное лечение и образование в СССР развращало трудящихся больше, чем сегодня «мажоров» развращают шальные папины деньги, современное воровство, проституция, порнография, коррупция, торговля наркотиками, азартные игры, мошенничество, перманентная инфляция… может только убеждённый грантоед-клинтолиз.

Однако нужно быть очень наивным человеком, если думать, что при наличие киношного образа «американской мечты», слухов о яркой и счастливой жизни американских миллионеров, средний советский промышленный рабочий, тем более, вчерашний крестьянин-единоличник, заводчанин в первом поколении, «застывший» в этом качестве в годы хрущевины, может десятилетиями испытывать восторг от того, что у него есть гарантированный восьмичасовой рабочий день и возможность накопить на «Москвича».



Монотонная многолетняя работа, хоть на капиталистическом, хоть на социалистическом конвейере, не может обеспечить ни нарастающего чувства счастья, ни роста зарплаты за счёт личного рвения. На почве пропаганды мещанских критериев благополучия, чем грешили многие советские беллетристы, так и не осмысливших суть социалистического реализма, было относительно легко спровоцировать выступления и «гедеэровских», и венгерских «социалистических» рабочих, ещё вчера маршировавших под национал-социалистическими знамёнами в надежде стать рабовладельцами на территории СССР.



И даже рабочих советских заводов можно было спровоцировать на антисоветское выступление, как это произошло в городе Новочеркасске в 1962 году.

Там, где партия не заботится о нарастании научности в мировоззрении трудящихся (и это главное), где не происходит заметного роста производительности труда и снижения его интенсивности, где не увеличивается свободное время и его материальная обеспеченность, там относительно легко внедряются эгоистические мелкобуржуазные иллюзии и погромные настроения.

Кондратий, дожив до седых волос, не понял, что социализм это тот период истории, когда коммунисты должны компетентно возглавить борьбу интеллигенции на самую активную и предметную борьбу за СНИЖЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ, т.е. напряженности, изнурительности и вредности, прежде всего, физического труда непосредственных рабочих, за увеличение СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ для разностороннего развития каждой личности. Если это не наблюдается, т.е. не происходит развития каждой личности на базе роста свободного времени и развития науки, то, значит, никакого строительства коммунизма в стране не происходит.

Но сегодня, как писали классики, «сбылась мечта идиота»: интенсивность физического труда и психологическая напряженность умственного труда в России неуклонно растёт, а ВЕЛИЧИНА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ НЕУКЛОННО ПАДАЕТ, и как следствие, происходит одичание и вымирание россиян, сокращение численности населения, падение рождаемости, при условии, что средний возраст выживаемых за счёт вымирающих, пока, растёт.



В РФ уже повальным явлением стало засыпание водителей такси, автобусов, фур вечным сном за рулём, часто вместе с пассажирами и прохожими на тротуарах в результате гигантского роста интенсивности труда, мизерного роста зарплаты и, практически, полного отсутствия свободного времени.

Но наш экзальтированный Кондратий продолжает:

«Ниже привожу интересный эксперимент, показывающий результат социальной уравниловки. Убирая материальную заинтересованность, уничтожается и стимул масс к плодотворному труду».

Как многие антикоммунисты, Кондратий скрывает от масс, что слово «стимул», в переводе с древнегреческого языка, означает всего лишь… палку с заостренным концом, которой древние греки подгоняли, первоначально, крупный и мелкий рогатый СКОТ. Формы этой палки с веками менялись, от обычной палки для стимулирования скота, а позднее, и истощенных рабов, до «палки» в виде денежной формы зарплаты для поддержания шкуры наемного раба в рабском состоянии.



Не менялась суть. Не будешь работать – забью стимулом до смерти или, если будешь медленно работать, то хозяин средств производства не даст ни работы, ни денег, и ты околеешь от голода со всей своей семьёй.



Даже изворотливый Березовский, когда понял, что партнёры оставили ему лишь несколько миллионов и раритетный Роллс-Ройс, наложил на себя руки. Нужно иметь психику скотины, к тому же безрогой, чтобы нуждаться в том, чтобы хозяин погонял тебя стимулом, т.е. палкой, так, как ему заблагорассудится.

В последние дни позор своего положения начали понимать некоторые французские труженики, но о-о-очень смутно. Параллельно на демонстрации и бодание с полицией вышли и трудящиеся Каталонии, но под ещё более эфемерными националистическими лозунгами. Сарра Вагенкнехт уже примерила на себя желтый жилет. Но, если изучить опубликованные требования «желтых жилетов» Франции, то это классический пример французского бунта на коленях, бессмысленного и беспощадного.



Даже, если произойдёт смещение Макрона, Санчеса или Меркель – это принесет лишь моральное удовлетворение митингующим, с реальным эффектом не более, чем победа национальной команды на Чемпионате мира по футболу. Европейский Союз будет, по-прежнему, расколот, прежде всего, на гастарбайтеров и олигархов. А полиция будет упорото стоять между ними на страже этого вопиющего конституционного неравенства между «трудолюбивыми» олигархами и «ленивыми» пролетариями умственного и физического труда.

Тем не менее, спекуляции по поводу уравниловки, как главного зла социализма и тормоза прогресса, до сих пор производят сильное впечатление на обманутых дольщиков, пайщиков, вкладчиков, жертв коллекторов микрокредитных организаций. Как говорится, если уж лох, то это надолго, если не навсегда. Любая байка на тему советской уравниловки воспринимается ими как безусловная правда. Поэтому все, кто перепечатывает «Эксперимент в классной комнате» обязательно помещают и этот абзац:

«Одну из самых удачных попыток [Дискредитация социализма через критику уравниловки, - В.П.] сделал профессор из штата Техас в конце 1990-х годов. Его объяснение социализма вошло в американскую историю под названием «Эксперимент в классной комнате» (A Classroom Experiment).»

Но далее автор статьи предусмотрительно пишет: «Забегая вперёд, скажу, что в интернете вы не найдёте практически никакой информации об этом «эксперименте», поскольку нынешние социалисты усиленно удаляют о нём всю информацию, стремясь предать его забвению. Имя «убийцы социализма» также неизвестно. Его принято называть просто – Профессор».

Однако, во-первых, известны имена, например, Аллена Даллеса, Збигнева Бжезинского, Джина Шарпа, немало потрудившихся над теоретическим очернением социализма, а если зайти на сайт «Русский базар», то увидим, что текст про эксперимент профессора, подписан реальным Евгением Новицким, бывшим председателем одного из частных пенсионных фондов, у которого Центробанк РФ был вынужден отобрать лицензию, поскольку деньги пенсионеров Новицкий пускал, мягко говоря, в сомнительные спекулятивные операции.



Других подписантов, авторов якобы книги «Эксперимент в классной комнате», как и самой книги, действительно, нигде не обнаружено, поскольку никакой книги не существует. Существует лишь этот жалкий пасквиль на социализм.

Трудно сказать, на каких приматов рассчитано утверждение Новицкого, что социалисты имеют такую власть над интернетом, что стёрли все упоминания о «профессоре», его книге, но не пытаются стереть жалкое описание эксперимента в классовой комнате. Даже в «Новой газете» и в «Эхо Москвы», где засели специалисты, которые открыли в своих изданиях все нужники антисоциализма, этого «профессора» найти и помянуть не могут.

Е. Новицкий – выпускник высшего технического училища им. Н. Баумана, лишь подтвердил славу этого училища, которое способно выпустить с одной стороны, порой, гениального «технаря», но с другой стороны, многим из них, особенно выпускникам хрущевской поры, безразлично, на чьи деньги трудиться.



Не случайно, уже в 1973 году, вышло постановление ЦК КПСС о плохом, формальном, преподавании общественных наук в этом учебном заведении. Видимо, и за прошедшие годы в преподавании общественных наук в этом заведении изменений в лучшую сторону не произошло.



Те, кто поступили в бауманку по знакомству, из соображений престижности и не освоили премудрости «точных» наук, сменили амплуа. Фарада стал хорошим комиком, Шмаков – плохим профбоссом, ярослав Голованов, третьей женой которого была Евгения Албац, – журналистом, Новицкий – игроком на пенсионном фонде. Т.е. «Полный Альбац».

Однако дело не только в том, что, на самом деле, этого «профессора» из технического колледжа США не существовало в природе, что подобные притчи для паствы обманутых российских вкладчиков, пайщиков и дольщиков мог сочинить любой владелец частного пенсионного фонда, а в том, что недоработки КПСС после Сталина, прямое предательство Андропова и его ставленников, Яковлева и Горбачева, за два последних десятилетия существования СССР довели общественное сознание большинства советских интеллигентов до уровня, когда «Мастер и Маргарита», бредни Чумака и Кашпировского, Джуны и Новодворской, Гайдара и Черномырдина «разошлись на цитаты» и были тем единственным, что хранилось в их памяти в качестве высших достижений обществоведческой мысли.



Поэтому многие интуитивные левые, конечно же, познакомившись с материалами «эксперимента» впадают в идеологический ступор: «Всё пропало, борьба бесполезна, социализм невозможен, так сказал сам Профессор».

После смерти Сталина, а позднее Суслова, последнего интуитивного марксиста и, особенно, с приходом к власти в КПСС Андропова, не было в СССР экономиста, который бы не обрушивался на уравниловку, как на главное зло, которое, якобы, мешало строить коммунизм.



Здесь и Канторович, со своей теорией перманентных вычислений по поводу якобы повышения экономической эффективности предприятий, и Абалкин, Аганбегян, Бунич, Попов… хотя, никогда не было названо ни одно конкретное предприятие, где бы господствовала именно уравниловка, где бы все рабочие, молодые и старые, ленивые и трудолюбивые, получали одинаковую зарплату, а потому предприятие не только хирело, но и все рабочие постепенно превращались в бездельников, получавших равную заплату, премиальные и пенсии при нулевой интенсивности их труда.



Вся критика осуществлялась экономистами-рыночниками или огульно, или через художественные образы в лживых романах и фильмах, типа, «Битва в пути», «Современник», «Премия», т.е. примерно на тех же художественно-фантазийных вымыслах, на которых был писан и роман «Архипелаг ГУЛАГ».

Поражает цинизм, с которым, практически, все советские экономисты в эпоху внедрения в советское производство автоматизированных поточных линий и безлюдных конвейеров полного цикла в электронике, карусельных автоматов, где применение живой рабочей силы не допускалось уже самой технологией, эти керосинки экономической «мысли» вместе с Андроповым и Горбачевым, воспевали бригадные и семейные подряды, хозрасчетное стимулирование разнорабочих, убеждая общественность, что таким методом удастся превзойти конкурентов… и Панасоник, и Самсунг.



Т.е. многие «видные» советские экономисты, вместо пропаганды научно-технического прогресса, протаскивали денежные методы повышения интенсивности персонального труда на достигнутой технической и научной базе.

Самое главное, что, реально, никакой уравниловки в СССР не было, но ангажированные литераторы, которые никогда не держали в руках ничего, тяжелее шариковой ручки, поносили уравниловку сознательно… ради оправдания будущих ПРОПАСТЕЙ в уровнях дохода между олигархами и их наёмными рабами. Важно было любой ценой протащить идейку, что процветание наций пропорционально неравенству доходов. якобы, чем выше доходы, тем интенсивнее люди эксплуатируют свою рабочую силу.



На самом деле денежная форма «богатства» возникает и растет только там, где прямо или косвенно эксплуатируется чужая рабочая сила, причем, чем больше одновременно эксплуатируется владельцев товара «рабочая сила», чем жёстче эта эксплуатация, тем интенсивнее растёт денежное «богатство».

Многим советским писателям казалось, что им платят мало за их двурушный труд при социализме. Судя по содержанию романов Аксенова, Тополя, Астафьева, Буковского, Войновича, им хотелось получать гонорары такие, какие получали «серьёзные» литераторы Запада, «мама» «Гарри Поттера» и «папа» «Властелина колец».



Некоторым советским певцам, например, Вишневской, Шафутинскому, Агузаровой, хотелось на Запад, чтобы получать, жить и умереть, как Элвис Пресли, Фредди Меркьюри, Майкл Джексон, Крис Корнелл… Но для того, чтобы свободно выезжать из СССР на потеху американским толстосумам, нужно было разрушить социализм, т.е. систему, при которой многие рабочие в СССР, особенно на БАМе, зарабатывали, больше некоторых полковников, СНСов, писателей и певцов.



Это страшно раздражало многих интеллигентов средней руки, поскольку все, что их интересовало в этой жизни, ассоциировалось в их сознании с суммой денег. Но после развала, презираемого ими СССР, оказалось, что они настолько серые и бесталанные, что, просто, вымирали в нищете, часто, обманутые министрами, продюсерами, сокращенные директорами НИИ, ректорами ВУЗов за их бесполезность.

Но Новицкому показалось, что его фантазии, относительно роли уравниловки в деле деградации СССР, настолько не отбиваемы, что в конце описания эксперимента «профессора», Новицкий, от третьего лица, советует:

«Эксперимент в классной комнате каждый здравомыслящий житель США должен выучить наизусть и при возможности рассказывать всем родственникам, друзьям и коллегам, проникнувшимся социалистическими идеями. Просто вежливо попросите «пламенных революционеров» объяснить, почему социализм не сработал даже в классной комнате, и почему вдруг «всеобщее равенство» будет работать в пределах всей страны».

Разгон демонстрации в США



Никогда не встречал здравомыслящих людей, заучивавших прозу наизусть. Актёры не в счёт. С таким же успехом можно утверждать, что, поскольку эксперименты по столкновению кафельных плиток на столе, не вызывают землетрясения, то и столкновение тектонических плит не может его вызвать.



В классной комнате, можно на 50-ти студентах поставить в течение четырёх недель эксперимент по проблеме перенаселенности земного шара и получить вполне успокаивающий результат. Демографического бума в классе за четыре недели не произойдёт, как бы студенты не резвились и, «следовательно», перенаселение планеты невозможно вообще.



А если поставить эксперимент в стакане молока, то, оказывается, можно убедить американских студентов-технологов в том, что все рассказы о последствиях тайфунов и цунами – полнейшие вымыслы.



Но с теми, кто не выучит наизусть текст «Эксперимента в комнате», полиция тех же США проведет практические занятия на свежем воздухе с примесью слезоточивого газа.

Самоуверенность Новицкого в непогрешимости его эксперимента имеет под собой то основание, что, за годы, последовавшие после предательства Хрущева, действительно, не было ни одной антисоветской, антисоциалистической идеологической диверсии, которая бы получила достойную отповедь, чтобы авторы антисоветского пасквиля получили ответ и выглядели бы в глазах читателей дураками не меньше Дюринга, чтобы этот персональный ответ грантоедам был бы оценён массами, как несомненная логическая победа современных марксистов над мракобесами.

Не будет преувеличением, если сказать, что одна из причин поражения КПСС в том и состоит, что ее официальные пропагандисты и агитаторы, усвоив кое-что из марксизма лишь для защиты диссертаций, утратили способность полемизировать с оппонентами на уровне не ниже «Нищеты Философии», «Критики готской программы», «Анти-Дюринга», «Материализма и эмпириокритицизма».



Даже, в борьбе против беллетристов, таких как Пастернак и Солженицын, КПСС прибегала к коллективным письмам Союза писателей СССР и голосованию на собраниях трудовых коллективов, которые и не собирались читать их «романы на оплаченную тему», хотя бы в силу занудности этих произведений.



В идеологическом аппарате ЦК КПСС, в Академии Наук при ЦК КПСС, в Институте марксизма-ленинизма, во всём КГБ не нашлось профессора, который бы смог, вступив в полемику с Солженицыным, сатирически высечь его пред всем народом.

Однако, как показывает практика, несмотря на то, что современное коммунистическое движение не имеет в своих рядах уже проявивших себя и приобретших широкую известность гениальных литераторов, одинаково хорошо владеющих и диаматикой, и юмором, «эксперименты в классах» и полицейские дубинки оказываются всё более бесполезными в деле дискредитации идей социализма и коммунизма.



Недавние социологические опросы, проведённые антикоммунистами в США, несмотря на весь маккартизм, исповедуемый республиканцами и демократами, доказывают это.

В. Подгузов



***

.