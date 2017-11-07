О жизни в дореволюционной России. Почему без революции нельзя было никак обойтись?

В дореволюционной России было столь чудовищное расслоение общества по уровню жизни и по статусу (одни – боги, другие – говно), что даже современной постмайданной Бандероукропи еще далеко до той “России которую мы потеряли”. Не буду философствовать, просто приведу некоторые примеры.



Либералы любят грустить по поводу строительства коммунистами Беломорканалов “на костях заключенных”. А как обстояло дело при строительстве Исаакиевского Собора в столице либеральной царской России в середине 19-го века? Во всех известных мне официальных источниках заявлено, что во время строительства Исаакия погибло около 100 000 рабочих.

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< ![CDATA[ ]]> Эта же цифра внесена в Википедию< ![CDATA[]]>:

Всего же в строительстве собора приняло участие 400 000 рабочих — государственных и крепостных крестьян. Судя по документам того времени, около четверти из них умерло от болезней или погибло в результате несчастных случаев[29]

Для сравнения. Во время войны с Наполеоном погибло 200 000 русских. А в мирное время на стройке в одной точке либеральной страны с добрым царь-батюшкой 100 000!

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Свободные американцы сбросили на Японию 2 мирных атомных бомбы. Одну бомбу, либеральную, сбросили на Хиросиму, а вторую, демократическую, – на Нагасаки. От первой погибло тоже около 100 000, а от второй второй и того меньше – “всего” 60-80 000 (я не считал, так говорит Википедия).

Что же это такое творится товарищи! Строительство только одного собора в либеральной России, которую испортили кровавые большевики, страшнее атомной бомбы! А ведь строили собор Христа Ради! Вот Христос обрадовался от таких жертв!

О чем говорит такое число жертв на стройке всего одного объекта? О том что люди в царской России даже не быдло, а говно. Не стоит тратиться на элементарную технику безопасности. Она ж денег стоит. Пусть дохнут. Бабы еще нарожают.



***



Хоть и хотел говорить только о царской России, но, один момент о советских репрессиях вынужден упомянуть, раз уж пошла такая пьянка со стройками страны. Все познается в сравнении. Какой только бред не придумывали антисталинисты. Но, похоже, наконец-то, достигли вершины паранойи:

Для уцелевших Беломор – это лагеря, где можно было повстречать бывшего министра Временного правительства Некрасова и простого булочника, арестованного за сходство с Николаем II http://ussr-kruto.ru/2012/10/23/istoriya-stroitelstva-belomorkanala-bez-tufty-i-ammonala-ne-postroili-b-kanala/ < ![CDATA[]]>

Бедный бедный проамериканский булочник! Виноват только в том, что внешне похож на Николая второго! При Сталине нельзя было быть похожим на тех кого не любит кровавый палач! Вы представляете? Медведев бы уже сидел в тюрьме!



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Интересно как, по мнению антисталинистов, поступали с теми, кто внешне похож на Сталина или Ленина? Награждали Сталинской премией и назначали министром?



Такое впечатление, что они свои идеи черпают в сумасшедшем доме. Наверное, заставляют пациентов псих-больниц писать сочинения о Сталине. Это был пример того как очерняется советская действительность либеральными любителями царьбатюшки.



***

Об образе жизни высшей касты российского общества мы можем узнать из книги Пыляева М.И. «Старое житье». «Гастрономический стол графа Строганова»

«… Пышным гастрономическим столом отличался в Екатерининское и Павловское времена граф Александр Сергеевич Строганов. Этот гостеприимный вельможа любил на своих роскошных обедах соединять вокруг себя лучших представителей русской интеллигенции. У графа Строганова, как у римского гастронома, был устроен триклиний – род столовой, где, подобно изнеженным грекам или римлянам, гости лежали за столом на постели, облокотясь на подушку. Здесь убранство напоминало великолепие и роскошь древнего Рима; полы были устланы мягкими дорогими коврами, стены были покрыты живописью с изображениями сатиров, собирающих виноград, охотящихся за зверями, видны были плоды, гроздья винограда, всякая живность, рыбы и т. д. Подушки и матрасы были набиты лебяжьим пухом и имели великолепные покрывала пурпурного цвета с золотом. Столы не уступали в роскоши: они были мраморные с мозаикой или из дорогого какого-нибудь пахучего дерева, по углам дымились благовонные куренья; столы гнулись под тяжестью золотой, серебряной и хрустальной посуды. Мальчики, все одного возраста, молодые и красивые, прислуживали за каждым из гостей;

первое – закуска, которая состояла из блюд, возбуждающих аппетит: икра, редиска, даже фрукты вроде слив и гранат входили тоже в состав ее; самым ценным из закусочных блюд былищеки селедок, на одну тарелку такого блюда шло более тысячи селедок. Во второй перемене подавались тоже пикантные блюда: лосиные губы, разварные лапы медведя, жареная рысь. Затем шли жареные в меду и масле кукушки, налимьи молоки и свежая печень палтуса;

третья перемена была устрицы, дичь, начиненная орехами, свежими фиговыми ягодами. Как салаты здесь подавались соленые персики, очень редкие тогда ананасы в уксусе и так далее. Если гость чувствовал себя сытым, то он, как древний эпикуреец, щекотал себе в горле пером, производил тошноту и давал место для новой пищи. Этот обычай за ужином повторялся не раз даже после каждой перемены блюд и не считался вовсе неприличным. После ужина шла попойка. Наши русские питухи, чтобы возбудить жажду, ходили даже в баню и ели там паюсную икру. У древних в этом случае дело доходило и дальше, и некоторые любители до питья вина принимали цикуту, чтобы страх смерти заставлял больше пить; другие пили толченую пемзу и даже валялись в грязи…»

А вот фотографии обычной жизни простого народа, кормившего этих рыгунов:

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Поражает вид тряпья на детях. Современные потрепанные половые тряпки выглядят намного лучше!

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Все босые, даже и девочки. Только один из 7 в каком-то подобии обуви то ли из тряпок, то ли из соломы. Детский труд, который был запрещен в СССР, применялся в царской России. Дети и взрослые не только работали, но и жили прямо в вонючих цехах. В том числе на химическом производстве. Беременные бабы работали без всяких декретных отпусков. Антисанитария. Рабочий день в большинстве случаев превышал 12 часов. А после работы скот идет не домой отдыхать, а спит тут же в цехах. Без всяких постелей. Потому что денег нет на дорогу домой. Можно пойти пешком бесплатно, но, времени нет и сил.



Почему? Потому что разделение общества на касты - узаконено! В России это называлось не касты, а сословия. Солдат можно бить палками за провинность – по закону, а не тайно. Узаконенное унижение – вызывало чувство отчаяния и безысходность.

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А это женщины бурлаки – таскают суда против течения реки в качестве тягловой скотины. Потому что баба меньше жрет чем лошадь.

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А на этом снимке видно что молодая женщина вынуждена бурлачить босиком. Взято отсюда < ![CDATA[ ]]> http://www.spb.aif.ru/society/people/ne_dozhivali_do_30-ti_kakova_byla_smertnost_v_carskoy_rossii< ![CDATA[]]>



***

“Ну, хорошо”, скажут либералы. “За то была свобода! Говорили, что думали!”

Вот небольшая цитата из Википедии со ссылками на первоисточники о строительстве Исаакиевского собора:

Вступивший на престол < ![CDATA[ ]]> Павел I< ![CDATA[]]> поручил архитектору < ![CDATA[ ]]> Винченцо Бренна< ![CDATA[]]> срочно завершить работу. Выполняя желание царя, архитектор был вынужден исказить проект Ринальди — уменьшить размеры верхней части здания и главного купола и отказаться от возведения четырёх малых куполов. Мрамор для облицовки верхней части собора был передан на строительство резиденции Павла I — < ![CDATA[ ]]> Михайловского замка< ![CDATA[]]>. Собор получился приземистым, а в художественном отношении даже нелепым — на роскошном мраморном основании высились безобразные < ![CDATA[ ]]> кирпичные< ![CDATA[]]> стены< ![CDATA[ ]]> [20]< ![CDATA[]]>.

Это сооружение вызывало насмешки и горькую иронию современников. К примеру, приехавший в Россию после длительного пребывания в Англии флотский офицер Акимов написал эпиграмму:

Се памятник двух царств,

Обоим столь приличный

На мраморном низу

Воздвигнут верх кирпичный < ![CDATA[ ]]> [21] < ![CDATA[]]>

При попытке прикрепить листок с этим четверостишием к фасаду собора Акимов был арестован. Ему отрезали язык и сослали в Сибирь < ![CDATA[ ]]> [21] < ![CDATA[]]> < ![CDATA[ ]]> [22] < ![CDATA[]]> .

В общем, свобода слова была, как в Саудовской Аравии. Так жить дальше было нельзя никак. Эту систему насилья надо было “разрушить до основанья”, ибо не было никаких сил терпеть такое УЗАКОНЕННОЕ бесправие, нищету и безысходность.”



Прошу обратить внимание, что язык демократично отрезали не простому мужику-быдлу, а офицеру, представителю высокой “касты”. А теперь представьте как относились к простолюдинам? Как к говну. Что делали с низшей кастой в случае провинности?

***

Кроме прочих радостей жизни в царской России была запредельно высокая смертность, особенно, детская. Возьмем “Арифметический задачник для начальных училищ и приготовительных классов гимназий и реальных училищ. Изд. 31-е. – М., изд. Башмаковых, 1911″ Хотя задачник издан в 1911 году, в нем отражена жизнь России более раннего времени, т.к. это 31-е издание. В задачах встречается 1889 г., как одна из самых поздних дат. Все задачи на прикладном материале: посчитать урожай, товар, расстояние и т. п. Некоторые задачки потрясают своей страшной обыденностью:

Ребенок родился 12-го мая в 9 часов утра, а умер 11-го июня того же года в 1 час пополудни. Сколько времени жил ребенок?

Мальчик родился 17 января 1873 г. Когда он умер, если прожил 3 года 4 месяца

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Взято отсюда < ![CDATA[ ]]> http://svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=2292%3Azadachi-shkolnikov&Itemid=96< ![CDATA[]]>

***

Все известные мне классики того времени ничего восторженного о жизни простого народа в Росси не писали. Вот фрагмент поэмы Александра Блока “Да, так диктует вдохновенье” (1911-1914):

Да. Так диктует вдохновенье:

Моя свободная мечта

Всё льнет туда, где униженье,

Где грязь, и мрак, и нищета.

Туда, туда, смиренней, ниже, -

Оттуда зримей мир иной…

Ты видел ли детей в Париже,

Иль нищих на мосту зимой?

На непроглядный ужас жизни

Открой скорей, открой глаза,

Пока великая гроза

Всё не смела в твоей отчизне…

В интернете можно найти < ![CDATA[ ]]> книгу Новосельского С.А. “Смертность и продолжительность жизни в России”< ![CDATA[]]>, Петроград, Типография министерства внутренних дел, 1916 год.

С. А. Новосельский возглавлял санитарно-статистическую часть в Управлении главного врачебного инспектора. Одновременно с этим он работал научным сотрудником в Бюро международной библиографии по естествознанию и математике (включая математическую статистику) при Академии наук. В 1907 г. был избран профессором санитарной и демографической статистики на Статистических курсах Центрального статистического комитета и преподавал на этих курсах.

Новосельский опубликовал подробную статистику смертности граждан царской России и сравнил смертность и продолжительность жизни с аналогичными показателями европейских стран.

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Красной чертой я выделил возраст до которого доживает половина мужчин в разных странах. В России этот возраст составлял 15-20 лет, в то время как в других странах половина до живала до намного более позднего возраста – 35-50 лет. Все остальные страны значительно превышали продолжительность жизни в России.

Таблицу и другие данные я взял отсюда < ![CDATA[ ]]> http://burevestn1k.livejournal.com/49037.html< ![CDATA[]]> там же есть аналогичная таблица для женщин.



Две таблицы – по мужчинам и женщинам показывают, что смертность детей до 5 лет в царской России 1896-1897 года составила 45% для мальчиков, 41% для девочек. Понятно, что это были времена, когда еще не было продвинутой медицины, не было антибиотиков и т.д. Поэтому, и в других странах детская смертность была гораздо выше нынешней. Однако, статистика показывает, что Россия по этому показателю являлась самой неблагополучной из двенадцати стран, взятых для сравнения, заметно отставая даже от неблагополучных тогда Венгрии с Австрией. Если говорить о странах-лидерах, то там показатель детской смертности уже в то время составлял 15-20%.

Не только детская смертность, но и смертность среди молодых людей трудоспособного возраста была очень высокой.

Новосельский сам комментирует показатели высокой смертности следующим образом:

“Российская смертность в общем типична для земледельческих и отсталых в санитарном, культурном и экономическом отношении стран”

Он прямо так и пишет, типография министерства внутренних дел это печатает, а царские чиновники это пропускают в распространение.

А знаете почему все было так плохо? Дело не столько в омерзительной медицине, сколько в элементарной образованности! Народ лечился не у врачей, а у попов. Лечили молитвами, а не медицинскими процедурами. Большевики в каждой деревне создавали избы-читальни и буквально учили крестьян основам санитарии: что воду перед употреблением надо кипятить, что в случае болезни ребенка обращаться надо к врачу, а не священнику и т.д.

Вот агитационные плакаты тех времен:

С грамотностью населения дело обстояло еще хуже. Большевики за кратчайший срок сделали из беграмотной страны грамотную. Практически ВСЯ молодежь страны Советов получила бесплатное ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ образование. Крестьянские дети в СССР могли стать учеными, инженерами и космонавтами. Юрий Гагарин, например, был родом из сельской местности.

***

Особенно мне удивительна ненависть евреев к большевикам. В Царской России внутри черты им вообще ничего хорошего не светило, кроме погромов, одобряемых лично царем-черносотенцем.

Александр Артемьевич Возницын (1701—1738) — отставной офицер военно-морского флота Российской империи, отрёкшийся от православия и принявший < ![CDATA[ ]]> иудаизм< ![CDATA[]]>. Помог ему в этом еврей Борох Лейбов. За сию дерзость Возницын и Лейбов были публично сожжены 15 июля 1738 года на Адмиралтейском острове в Петербурге по приказу царицы Анны Иоанновны.



Короче, царская Россия – это тот же ИГИЛ (запрещенный в РФ). А царица – глава православного ИГИЛА.

Зато, ненавидимый многими евреями больше всех на свете товарищ Сталин не только спас евреев от полного уничтожения нацистами, но, и, вообще-то, создал государство Израиль. Вот кто главный сионист не на словах, а на деле.

Именно при советской власти евреи не только вышли из черты оседлости и ушли от погромов, но, и стали на вершине пирамиды успеха и достатка советского общества. Практически все звезды эстрады, кино и театра – евреи, почти все доктора, академики, начальники разных уровней во всех сферах народного хозяйства и культуры – евреи. По-моему, это лучше, чем гореть на костре как Борох Лейбов.

Стоит напомнить господам евреям антикоммунистам что русское слово “Погром” вошло во все языки без перевода, потому что самые большие погромы происходили именно в России, в ЦАРСКОЙ России. И прекратились погромы при установлении советской власти. Но, как только советская власть была вытеснена в начале Великой Отечественной Войны с западных областей Украины, сразу произошел Львовский погром 1941 года. И пострадали, прежде всего, евреи-антикоммунисты, которые считали немцев освободителями от “коммунистического ига”, потому не сбежали с отступающей Красной Армией.



Кстати в 1918 году там же, во Львове, тоже был еврейский погром и тоже при отсутствии там советской власти. Разница только в том что погром был меньшего размаха, потому и менее известен, и учинен был не украинцами и немцами, как в 1941-м, а поляками после изгнания из Львова украинцев. Евреи в польско украинском конфликте не участвовали, но все равно оказались виноватыми во всём перед всеми.

С вязанная этим моментом тема:

Почему некоторые евреи за бандеру? < ![CDATA[ ]]> https://levhudoi.blogspot.com/2017/10/po4emuevreibanderi.html < ![CDATA[]]>

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