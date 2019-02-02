Красота, разрушающая мир до основания-2

Вот тут-то и проявил себя бывший заключенный А. Солженицын, протолкнув в печать свою повесть «Один день одного зэка», написанную ещё в 1959 году. Но «старшие товарищи» из ЦК КПСС автора поправили и повесть «Один день Ивана Денисовича» впервые была опубликовано в 1962 году в журнале «Новый мир». Повесть принесла Солженицыну мировую известность и, по мнению исследователей, повлияла не только на литературу, но и на историю СССР. Хрущев увидел в Солженицыне соратника, который был способен приписать Сталину собственные недостатки.

8. Противоречия у Солженицина, Горького и Довлатова в представлении об экономике лагерной жизни заключенных 9. Сексуальная революция на острие решения экономических проблем 10. Псевдо-красота французского обывателя в политике защиты энергоресурсов 11. Воздействие американской «красоты» на разрушение всего мира



Автор повести смог поднять на высоту ощутимой жалости лагерную тоску заключенных, не ужившихся в Красной Армии, воевавшей с гитлеровским фашизмом. Либеральная интеллигенция, остро чувствовавшая «запах» денег, принялась создавать «внутреннюю красоту» духовного мира Солженицына в духе Достоевского.



Повесть позволила Солженицыну собрать материалы лагерной жизни, которых у либеральной интеллигенции, не любившей трудиться или откровенно ссорившейся с советской властью, было предостаточно. В результате образ «Ивана Денисовича». стал пьедесталом для «Архипелага ГУЛАГа».

Зачем же Солженицыну понадобился «Архипелаг ГУЛАГ»? «Архипелаг ГУЛАГ» был нужен не Солженицыну, а Западу в противостоянии с Советским Союзом. Солженицын использовал материалы ярого антисоветчика Пола Андерсона и организации русских студентов ИМКА (образована в России в 1900 году, с 1917 года перебравшаяся на Запад), имевшая протестантское направление.



После чего наносился удар по Сталину, другими авторами, сотрудничавшими с британской разведкой, последователями Солженицына, приравнивавшего Сталина к Гитлеру. Без таких «выводов» Запад не смог бы развалить мощную экономику Советского Союза.

И как покажет время, Западу нужны были фашиствующие элементы в России, которые были способны действовать по сценарию расстрела Дома Советов в Москве в октябре 1993 года. На политическую сцену России вышли такие силы как Народно-трудовой союз (НТС) солидаристов, начавших открыто распространять свой журнал «Посев», требовавший реабилитации фашизма предателей – власовцев во время Великой Отечественной войны и продвигающий криминалитет из бывших заключенных в качестве столь необходимых капиталу в России на роль «судебных приставов», опиравшихся на организованную преступность.



В конечном итоге, из «Архипелага Гулаг» нужно было сделать киевский «майдан» на всем постсоветском пространстве, во главе с фашиствующими режимами, действующими по указке из США.

Патриотическое мнение в России вынесло Солженицыну свой вердикт: «классик лжи и предательства». С ним связано известное выражение, что в Советском Союзе половина населения сидела в лагерях, а другая их охраняла, и на этом противостоянии социализм только и смог «строить» всю высокую производительность труда.

А ведь для истории ГУЛАГа не требовался заключенный со стажем, поскольку такая история была представлена в сталинское время в книге «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. В создании книги приняли участие все ведущие писатели 30-х годов и четко показали, что собой представлял ГУЛАГ той поры.



Но надо помнить, что до формирования системы исправления трудом, начавшей функционировать в 30-е годы, в 20-е годы была решена проблема бездомных детей и их адаптации в общество. Система исправления в ГУЛАГе многое учитывала из предыдущего опыта исправления, поэтому книга показывала необходимость адаптации через труд заключенных каналоармейцев в обществе.

Резко выделялась из общей массы заключенных категория воров. Их паразитизм представлен в книге «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства» под редакцией М. Горького. И этот паразитизм пробивал себе дорогу, стремясь опрокинуть сложившиеся условия труда заключенных.



И если у того же Солженицына воры ещё не доминируют «на зоне», а возле Ивана Денисовича ещё содержатся остатки духовности, «люди в лагере остаются людьми, помогают друг другу освоить науку выживания, поддерживают, как могут, слабого», позволявшей верить в заключенных из «лесных братьев» и «бендеровцев», то в год выхода его повести «Один день…» в 1962 году другой автор, Сергей Довлатов, служивший в охране Усть-Вымского лагеря на территории Коми, с 1962 года уже видел другие правила поведения, которые изложил в 1982 году в своей повести «Зона»:

«То, что я увидел, совершению меня потрясло…

Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие…

Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния.

…Мир, в который я попал, был ужасен. … В этом мире убивали за пачку чая.

В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим…

Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик.

Тут действовало нечто противоположное естественному отбору.

Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами…

- Всякую падаль охраняем!.. Сами хуже зеков!».

В начале 60-х годов ситуация в местах отбывания заключения изменилась. Власть «на зоне» перешла к ворам, а воры вводили систему своего «общака», как бы имитируя кассу взаимопомощи, на деле вводя свои порядки управления по денежной системе, в которой категория воров вынуждала всех платить дань, либо «опускала», т.е. калечила провинившихся, превращая их в тюремных проституток.



Тюремная система 60-х ломала людей, выбивая из них всё человеческое. Воры приватизировали рабочее время заключенных в зоне, используя их труд в своих целях, вынуждая их вязать рыбацкие сети для браконьеров или производить различный ширпотреб, а иногда просто отрабатывать за себя, для чего понадобились жестокие меры устрашения.



Тем самым была утрачена воспитательная роль труда, имевшая до конца 50-х годов первостепенное значение в местах лишения свободы, а на её место пришла уродливая власть денег как со стороны государства, так и со стороны воровского «общака». А говоря точнее, ворье перехватило у государства инициативу с производительностью труда у заключенных и поставили её на службу своим интересам. Либеральная интеллигенция звериную жестокость ворья «на зоне» незамедлительно списала на Сталина.

Такой опыт имел последствия. В 2018 году британская разведка осуществляет провокацию с «делом Скрипалей», поставив нынешнее руководство России в положение, сходное с ложью на Сталина, организованное Солженицыным.



В том же 2018 году МОК (Международный олимпийский комитет) отстранил сборную команду России от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее под предлогом снова организованных западными спецслужбами обвинений государственной системы допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.



В этой связи нельзя не вспомнить скандал в США с предвыборной президентской кампанией 2016 года, в которой Россию обвинили и продолжают уже два года «фабриковать» подозрения во вмешательстве в выборы на стороне Д. Трампа. Складывается впечатление, что западные спецслужбы делают всё, чтобы о Россию «вытереть ноги», опираясь на способность всяких перебежчиков, использовать опыт клеветы Солженицына на Советский Союз, подставлять Россию под всевозможные санкции.



Но если западным службистам и всевозможным предателям за их «труд» платят деньги, то в России на 100-летие Солженицына «классика лжи и предательства» продолжают заворачивать в «духовные наряды», создавая памятник «внутренней красоты» в центре Москвы.



Это больше напоминает заявку на продолжение провокаций против России, поскольку на опыте лжи «Архипелага ГУЛАГ» можно в Россию вкатывать любую лож и выдвигать громкие обвинения, вынуждая откупаться национальными богатствами.

9. Сексуальная революция на острие решения экономических проблем

На «Архипелаге ГУЛАГ» вырос бандитизм 90-х, выступивший в качестве организованной преступности в переделе собственности. Опираясь на уголовный мир ветераны 90-х распространили свое влияние на волю, подчинив себе молодежные группировки, вынуждая их жить по уголовным правилам.



Под лозунгом: «Жизнь ворам – смерть ментам», старшие вымогают деньги у своих младших соплеменников, создают общаки для передачи «на зону» продуктов, сигарет или денег. Появилась «своя» субкультура, принявшая форму аббревиатуры АУЕ (Арестантское уголовное единство).

Субкультура АУЕ в считанные годы распространилась почти по всей территории России, массово внедряясь в школы, интернаты и ПТУ. Основной контингент – дети в возрасте от 10 до 17 лет, из которых уличная преступность легко делает «волчью стаю», и главное – та её часть, которой в скором времени предстоит строить будущее.

На этой же уголовной базе 90-х осуществлялось разрушение традиционной семьи в России. При развале Советского Союза творческая интеллигенция впала в сильное расстройство по поводу того, что в «стране нету сексу».



Их не волновало то обстоятельство, что духовный настрой социализма позволял сохранить семью, как мельчайшую ячейку, на которой держится само общество. В качестве тарана для разрушения семьи использовалась западная «сексуальная революция», в 90-е годы захлеснувшая домашние телепрограммы.



В начале нулевых годов примитивные сюжеты половой распущенности стали исчезать из центральных телеканалов, оставив в наследство известный «Дом-2» на ТНТ, наполненный женщинами с отменными формами и пониженной социальной ответственностью.



Пониженная социальная ответственность вдохновила многих западных «звезд» эстрады и кино на продолжение «сексуальной революции», взвинтив её сюжеты в однополой любви и инцестах. В настоящее время Интернет забит порносайтами со всеми жертвами «сексуальной революции», смело прокладывающих российской семье путь в Содом и Гоморру.

Казалось бы, сколько на российском телевидении работников, заявляющих о своей элитарности и принадлежности к высокой культуре. Но достаточно беглого взгляда на навязчивые порносайты в Интернете, чтобы понять: значительная часть телеведущих страдает эсгибиционизмом и готова оголяться при первом удобном случае, благо даже увядающая красота и актерские способности ещё находится в цене.



Собственно, сексуальный состав работников порносайтов, несущих там службу, по большей части представлен актерским составом западного и отечественного кино и эстрады, понимающих видеоролики со своей пониженной социальной ответственностью как «конкурсы красоты».

И что же получается, эта «элита» будет вливать чувства веры в высокую нравственность и спасать неоперившуюся молодежь от преступлений и тюрьмы? Да такая «элита» скорее сама утащит всю молодежь в создаваемые по либеральным проектам Содомы и Гоморры.



Поскольку со строительством прекрасных городов, которыми молодое поколение готово гордиться – как-то туго: слишком дорого стоят новые квартиры, да и медицинское обслуживание с обучением обходится не дешево. И нет никаких оснований полагать, что молодое поколение готово защищать такую красоту.

10. Псевдо-красота французского обывателя в политике защиты энергоресурсов

Но что бросается в глаза на фоне высокой французской красоты, которой отечественный обыватель привык гордиться, а Солженицын спешил там опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ»?



А в Париже ныне модно требовать понижение цен на бензин и солярку, на базе которых мужал и развивался Советский Союз, но которые в современной России забыты, не говоря уже о всем постсоветском пространстве, которое когда-то стремительно развивалось на основе экономии ресурсов.



То, что Запад в Советском Союзе сознательно разрушал, теперь на Западе возрождается стихийно, на волне буржуазно-революционных преобразований, с учетом разрушающей идеологии Солженицына.

Поэтому, тут интерес представляет обзор самой западной прессы на тему стихийной электрификации.

В конце 2018 года Францию захлестнула волна массовых протестов, организованных движением "желтых жилетов". Движение названо так из-за светоотражающих жёлтых жилетов, используемых участниками манифестации с целью идентифицировать принадлежащих к этому движению.



В отличие от других демонстраций, инициаторами которых, как правило, оказываются профсоюзы или оппозиционные партии, это протестное движение мобилизовало себя самостоятельно – в основном через социальные сети.

В результате всего за несколько недель "желтые жилеты" объединили несколько тысяч французов, выступающих против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Для чиновников движение, которое в отличие от профсоюзов и партий не имеет официальных представителей, организующих протесты, представляет проблему – в первую очередь в силу своей непредсказуемости.



Поскольку ни об одной из его демонстраций не было объявлено заблаговременно, французским службам безопасности оказалось сложно оценить, где, когда и в каком количестве митингующие выйдут на улицы.

Движение быстро набирает обороты, приобретая политический окрас. Его открыто поддерживают несколько лидеров основных политических партий и политических движений: от левых (Жан-Люк Меланшон и Оливье Безансно) и центристских (Жан Лассаль) до правых (Лоран Вокье и Марин Ле Пен).

Дитер Рухт (Dieter Rucht) из берлинского Института исследования протестов и движений согласен, что рост цен на бензин – это не тема для профсоюзов или конкретной политической партии. Для того чтобы разгорелись протесты, "достаточно было лишь маленькой искры, поскольку недовольство охватило широкие массы населения", констатирует Рухт.

Одна из самых известных представительниц движения "желтые жилеты" и один из инициаторов протестов – 51-летняя Жаклин Мурад. Еще 18 октября она опубликовала в Facebook видео, в котором раскритиковала введенный в 2013 экологический налог на выбросы углекислого газа, который с тех пор регулярно повышается, приводя к росту цен на топливо. Мурад, которая зарабатывает на жизнь гипнотерапией, также назвала повышение цен на бензин и дизель "травлей автоводителей".

Демонстрации "желтых жилетов" – это протесты "маленького человека", объясняет Айлин Келлер. Речь идет о французах, проживающих в регионах и чувствующих себя не у дел. Поскольку их доходы выше прожиточного минимума, они считаются слишком обеспеченными для того, чтобы получать от государства материальную помощь. Но в то же время они не обладают достаточными средствами, чтобы вести финансово благополучную жизнь.

В то время как французское население растет чрезвычайно быстро на фоне процесса «замещения» французов неевропейскими иммигрантами, любопытно отметить, что среди «Желтых жилетов» в основном белые люди. Почему?

Необходимо понимать серьезную эволюцию французского общества и экономики. В течение последних десятилетий Франция столкнулась с развалом промышленного сектора, в то время как рабочие места в третичном секторе (сфере услуг) увеличили свою долю. Промышленная работа чаще всего гармонично распределена по всей территории государства, а работники третичного сектора, как правило, живут в крупных мегаполисах.

Поэтому феномен глобализации человечества, свойственный всему миру, особенно быстро прижился во Франции из-за краха французской промышленности. Впрочем, наибольший размах это обрело в Германии.

Такие метаморфозы приводит к интересному географическому распределению следующих групп населения:

- самые экономически состоятельные категории имеют средства для проживания в городских центрах крупных городов

- пригороды мегаполисов все чаще населяются неевропейскими мигрантами, а часть коренных жителей покидает эти районы (это явление известно как white flight)

- средний класс и коренные жители вынуждены проживать в 20, 30, 40 км и более от своего места работы, которое в основном находится в больших городах, и часто вынуждены ехать туда на автомобиле (в связи с недоступностью или небезопасностью общественного транспорта). Поэтому эти категории в первую очередь зависят от прямых и косвенных налогов на автомобили.

Более того, это ослабление Эммануэля Макрона на внутриполитической арене Франции происходит одновременно с проблемами Ангелы Меркель в Германии. Ослабление двух основных игроков Европейского союза, на фоне «Брексита» в Англии, может благоприятствовать укреплению других полюсов в ЕС, особенно «бунтарских» стран Центральной Европы, которые уверенно полагаются на большинство, в отличие от правительств Франции или Германии.

Сейчас в Париже всерьёз обсуждают возможность введения в стране чрезвычайного положения, а массовые протесты, тем временем, распространяются на другие европейские страны. «Жёлтые жилеты» уже вовсю беснуются в Бельгии, на очереди – Нидерланды, Германия и другие соседи Франции. Что происходит?

Сегодня с полицией Франции сражаются трудяги – работники транспортной сферы и мелкие предприниматели, чаще всего фермеры, которые очень недовольны повышением цен на бензин и дизельное топливо. Ведь рост цен прямо бьет по их финансовым интересам.

Можно назвать движение «желтых жилетов» возрождением буржуазно-революционных настроений. Субъект этих выступлений – среднестатистический французский обыватель, который имеет некоторый доход, владеет автомобилем.



Он довольно обеспечен для того, чтобы государство не платило ему пособия как сомалийским беженцам, но недостаточно богат, чтобы не чувствовать повышение цен на топливо. И, конечно, он недоволен французской властью, поскольку не видит для себя конкретной пользы от ее действий. Мигранты продолжают наводнять страну, нарушать ее законы, цены растут, а Эммануэля Макрона больше заботят какие-то внешнеполитические проблемы.

Хотя движение «желтых жилетов» еще очень молодо, европейские социологи уже обратили на него внимание. Ученые пришли к выводу, что протестующие выражают мнение значительной части населения Франции.



Три четверти французов сочувствуют «желтым жилетам» или, по крайней мере, считают их протесты вполне обоснованными. Это – очень тревожная цифра. Ведь она говорит о том, что фактически 75% населения Франции недовольны политикой Макрона и готовы понять направленные против нее массовые беспорядки.

Между тем, протесты «желтых жилетов» уже приобретают общесоциальный, а не только «топливный» характер. Бунт разгневанных автовладельцев и водителей перерастает в массовое выступление против всей политики современных французских властей. Ведь социальная политика Парижа в последние годы вызывает серьезное недовольство широких масс населения страны.



Например, во Франции, как и в России, была принята непопулярная мера о повышении пенсионного возраста, что миллионам французов, естественно, пришлось не по душе.

«Желтые жилеты» потребовали от французских властей поднять минимальную пенсию до 1200 евро и минимальную зарплату до 1300 евро «чистыми», платить всем депутатам не больше средней заработной платы по стране, вернуть под контроль центрального правительства весь топливно-энергетический комплекс, отказаться от закрытия провинциальных школ, детских садов, почтовых служб.



Кроме того, протестующие потребовали выносить на референдум любую законодательную инициативу, поддержанную 700 тысячами подписей французских граждан. Не забыли протестующие и о требовании снижения пенсионного возраста, который французы считают весьма высоким.

Интересно, что сами «желтые жилеты» уже определились с кандидатом на должность премьер-министра и это отнюдь не Марин Ле Пен. Кристоф Шаленсон, представляющий протестующих «желтых жилетов» в департаменте Воклюз, заявил, что идеальная кандидатура на пост нового главы правительства Франции – Пьер де Вилье.



Генерал, прежде занимавший должность начальника Главного штаба Вооруженных сил Франции, Пьер де Вилье пользуется широкой поддержкой населения и большим авторитетом среди военных.



Конечно, до нового де Голля ему очень далеко, но, с другой стороны, о характере де Вилье лучше всего свидетельствует тот факт, что он ушел с должности начальника Главного штаба, не согласившись с сокращением расходов на оборону, последовавшим после избрания Эммануэля Макрона президентом страны.

Макрон стал президентом Франции благодаря стечению обстоятельств. Его предшественник социалист Ф. Олланд не стал баллотироваться на второй срок по причине низкого рейтинга (всего 5%), а выступавшая с правого фланга Марин Ле Пэн пугала французского избирателя своим национализмом.



Поэтому Макрону ничего другого не оставалось, как очаровать электорат своей неотразимой красотой, притянув на свою сторону как простого обывателя, так и всё сообщество ЛГБТ. На расчищенном от профессиональных политиков поле он пообещал избирателям все мыслимые и немыслимые блага, чтобы победить с заметным перевесом. Так и случилось.

Теперь, когда наружу вылезли основные жизненные проблемы, за которыми в своё время Ленин видел проблемы электрификации всей страны и ставку делал на рабочий класс с целью резкого подъема производительности труда, во Франции традиционные политические партии оказались в процессе поиска себя, объяснила Келлер в интервью DW: "Они все еще слишком заняты собой.



Внутри партий есть конфликтные линии и различные представления о том, какого курса придерживаться". Поэтому вместо того, чтобы заниматься вопросами, беспокоящими население, и организовывать протесты, оппозиция, похоже, занимается прежде всего собственными проблемами, резюмирует эксперт.

11. Воздействие американской «красоты» на разрушение всего мира

Какой же итог в сложившейся политической ситуации наиболее реален?

Вопросы, которые возникли в связи с выступлениями «желтых жилетов» во Франции, требуют левого поворота и социалистических преобразований. Но рассчитывать на то, что мелкая буржуазия поведет революцию в социализм, крайне наивно.



В создавшейся ситуации наиболее реальны два варианта развития событий: либо вползание в анархо-синдикализм с махровой махновщиной, либо национал-социализм с полной реабилитацией маршала Петена, сотрудничавшего с Гитлером. То есть, реально может повториться киевский «майдан» в Париже.



А может распространиться и по всей Европе, в зависимости от того, где мелкая буржуазия остро потребует своего контроля над энергоресурсами. Старшие товарищи из «Вашингтонского обкома» направят движение в нужное русло.

Но решать вопросы с энергоресурсами Запада в любом случае будет крупный капитал, в первую очередь – американский. Разразившийся в США конфликт между Трампом и демократами, по мнению экономиста Михаила Хазина, представляет собой борьбу за будущий контроль над финансово-кредитной политикой ФРС.



А по сути дела – это уже две однородные группировки, у которых перспектива тоже одна, фашизация режима в пользу своих групп капитала, которые рвутся контролировать перераспределение энергоресурсов не только в Европе, но и во всем мире, с навязыванием собственного сжиженного газа по высокой цене. Поэтому «милые бранятся – только тешатся»

В такой ситуации обе американские группировки капитала считают необходимой войну за ресурсы в России и торговую войну с Китаем, как наиболее опасным конкурентом. А что касается Франции, то надо ожидать того же сжиженного газа США, который будет предложен недовольным вместо бензина, что только усилит конфронтацию внутри страны.

Горячее желание Трампа создать на границе с Мексикой высокий металлический забор, непреодолимый для беженцев из Центральной Америки, больше всего напоминает возврат к резервациям, поднимающий дух националистов из южных штатов США, позволяющий формировать из них будущих боевиков на страже металлического забора с Мексикой.



Задача американского капитала – не допустить своих соседей с юга решать в США какие-либо проблемы, включая и ресурсные.

Нельзя не замечать, что ситуация с Россией во всем повторяет историю развала Советского Союза. И хотя В. Путин показал в 2018 году, что называется, «большие кулаки» в виде стратегического оружия, неуязвимого для противоракет Запада, но США считают опрометчивой затею с опорой на союзников по НАТО, видя в них бойцов «курортного» фронта, каких и в самих США хоть пруд пруди.



Воспользовавшись в СССР услугами «пятой колоны» и развалив их усилиями могучую страну, Западу нет необходимости искать другие варианты по захвату России.



Ибо внутри страны как во властных структурах, так и среди обывателей, много желающих получать доллары и отработать их на благо западной «демократии». Для бизнеса Трампа значительно проще скупить на корню огромные массы любителей доллара и развалить Россию изнутри, чем создавать стратегическое оружие равнозначное российскому и тратить на это большие деньги.

Только слепой не замечает в России того факта, что за счет государственных средств содержатся известные телеканалы, типа «Эха», обслуживающие откровенных русофобов, а наиболее одиозные фигуры либеральных демократов получают доступ на «президентском» ВГТРК.



Это говорит о том, что при общенародной симпатии к сталинской политике индустриализации, доступа её представителям на широкую трибуну не будет, стало быть и не будет высоких темпов повышения результатов производительности.



А это значит, что при желании нынешних властей повышать производительность труда, единственным шансом чего-то добиться – это выпрашивать у различных покровителей инвестиции и ублажать их для таких целей, в надежде что-то поправить в приобретении нового оборудования.



В то же время продолжение прозападной политики неизменно переложит затраты за энергоресурсы России, которая ныне приковывает себя газопроводами, как цепями, к Западной Европе.



И хотя это желание вытекает из необходимости уйти от грабежа российских ресурсов украинской фашиствующей мафией, в дальнейшем ситуация мало в чем изменится. Запад жаждет российских ресурсов и очень скоро потребует резкого понижения цен, в противном случае потребители российских энергоресурсов оденутся в «желтые жилеты».

И результат такой деятельности вытекает из простого требования экономики: чем больше будут понижаться цены на энергоресурсы, тем значительнее будет расти производительность труда, тем значительнее рост благосостояния населения. И это население будет готово организованно выступить против ценовой политики России на энергоресурсы.

Власти России не способны перевести экономику страны в ресурсный режим работы, как не способны решить проблемы объединения с Белоруссией и Казахстаном в единое государство, поскольку соседи не доверяют российскому бизнесу, а левый поворот в России пугает новых владельцев собственности больше всего.



Поэтому мы не видим своих соседей по Евроазиатскому экономическому содружеству на экономических форумах в России. как не привлекают их Гайдаровские экономические форумы, раздражает фигура Чубайса, которого близко к собственности допускать нельзя.



Всё, что российские власти способны предложить, так это свою «всеобщую организационную науку» и «красоту», которая спасет мир.

Российским властям и невдомек, что эта, раздувающая свои щеки солидность и «красота», разрушают не только Россию, но и весь мир.



Владимир Рябов

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