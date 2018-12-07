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Открытым текстом 07.12.2018

20:43. 7 декабря 2018 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

Порошенко назначил на 15 декабря объединительный съезд для утверждения устава единой украинской православной церкви.

Хотел персональную церковь, Петя, — получил колониальную. Открытым текстом сообщаю: даже устав раскольникам писали в Стамбуле. Под руководством Димитриоса Христовича Архондониса, пока живущего в резиденции Константинопольского патриарха под именем Варфоломей.

Украинская православная церковь — митрополия Московского патриархата — самостоятельна: даже святых канонизирует сама. Новая же церковь по уставу не только не становится патриархатом, но лишается прав, обычных даже для епископатов. Дубинами террористов, с кровью и жертвами, Петя просто передаст православные храмы в турецкие руки. Но ему не привыкать. Ведь со всей Украиной именно так и поступили. Открытым текстом объясняю: отделить Украину от остальной России можно, только укладывая её под кого попало — от вашингтонского холма Капитолий до стамбульского квартала Фанар. В нарушение конституции, запрещающей государству вмешательство в дела религий, Порошенко требует себе церковь! А тех, кто хранит канон веры, травят.

Не только в домах священнослужителей Украинской православной церкви, но и в храмах проходят обыски. Следователи демонстративно прерывают богослужения, заходят в алтари — причём не только мужчины, но и женщины. Христианскую литературу и компьютеры с текстами проповедей изымают как вещественные доказательства по обвинению в создании межконфессиональной розни.

Открытым текстом напоминаю: каждая церковь предлагает своим сторонникам исключительные правила. В Российской Федерации религиозная литература и проповеди священнослужителей исключены из действия уголовных статей об оскорблении чувств верующих и возбуждении розни. Насколько я наслышан, на Украине в мирное время были такие же правила. Вполне демократический подход.

Ну а что же защитники демократии? Где эти соколы свободы слова, ястребы евроценностей? Где возмущение всяких ПАСЕ? На аресты священников и прямое давление на свободу вероисповедания? Молчат… Православные попы. Чего за них переживать? Не геи же чеченские…

Источник – http://ren.tv/

Открытым текстом 07.12.2018

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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