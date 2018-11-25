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Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 9

19:00. 25 ноября 2018 Просмотров - 123 2 коммент. Опубликовал:

На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.

Читает Гриф.

От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE
Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q
Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU
Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA
Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY
Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw
Глава 6 – https://youtu.be/Ac3EVY3FrHg
Глава 7 – https://youtu.be/pTemLf3QsbE
Глава 8 – https://youtu.be/p0P8hTD6B_M

“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”

Хиневич А. Ю.

Приобрести книги Хиневича А.Ю. в издательстве “Родович” – http://rodovich.org/1455/

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 688 562
    Werwolf 25 ноября 2018 в 19:21 Ссылка Пометить
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    заставил себя прочитать первую книгу “Джоре”… Впечатление – жвачка для слабоумных, а после того как инопланетный искин сотоварищи обратил УАЗ Патриот в суперкар, и “герой” книги взял его с собой в галактическое путешествие в качестве последнего средства вразумления заблудших инопланетян – читал книгу как сборник туповатых анекдотов, но вторую осилил только на треть – просто надоело многократное повторение “гениальных” мыслей и идей автора, черезстраничное описание обедов с незаменимыми в любой части Галактики борщом, кашей с мясом и чаепитий с плюшками – всё это вкупе с мёдом в горшочке приводит в неизменный и неописуемый восторг инопланетян любой расы и вероисповедания. Вобщем, после всех прочтённых мною книг Сергея Тармашева цикла “Древний” (хотя там тоже шероховатостей хватает), эта суперфантастика, якобы объединенная с древними знаниями из славяно-арийских вед и прочих раритетных изданий, впечатлила с жирным знаком “МИНУС” и по своему уровню полностью соответствует псевдониму автора – Ахиневич!

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  • 1583 1015
    Инсургент 25 ноября 2018 в 21:09 Ссылка Пометить
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    Ахиневичу до братьев Стругатских еще далеко, но реббе старается…

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