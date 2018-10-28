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Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 1

20:55. 28 октября 2018 Просмотров - 397 26 коммент. Опубликовал:

На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.
Читает Гриф.

От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE

“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”

Хиневич А. Ю.

Приобрести книги Хиневича А.Ю. в издательстве “Родович” – http://rodovich.org/1455/

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Источник: www.youtube.com

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26 коммент.»

  • 1794 857
    Василий 28 октября 2018 в 21:38 Ссылка Пометить
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    После убийства СССР многие жители нашей страны начали интересоваться обычаями и традициями дохристианской Руси. На постсоветском пространстве наплодилось немалое количество организаций: ведические центры, родноверческие и славянские общины. Самая известная – это Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглингов во главе с Александром Хиневичем, который представил миру славяно-арийские веды (САВ). Помогает Хиневичу в распространении САВ Алексей Трехлебов и сериал саентолога Сергея Стрижака «Игры Богов». Позже к данной ведической тематике без разрешения примкнул «академик» Николай Левашов. Все вышеперечисленные персонажи являются провокаторами, задача которых извратить веру и традиции наших предков. Информация очень интересная, ласкающая слух русскому человеку, но много лжи и нестыковок:
    1. Никто не видел оригинала или фото Славяно-Арийских вед. Когда спрашиваешь у распространителей САВ о наличие золотых пластин с рунами, то они начинают ссылаться на библию, мол, ее постоянно переписывали, и оригиналов евангелие то же нет.
    2. Староверы-инглинги утверждают, что наш народ делиться по роду занятий и цвету глаз на 4 части: харийцы, дарийцы, рассены и святорусы. Правда в том, что наши предки называли себя Русы (русые, светлые), славяне (сколовяне, то есть солнцепоклонники), арии (ярые, солнцепоклонники), православные, крестьяне.
    3. Алексей Трехлебов утверждает, что славяне приносили в жертвы животных, делая это правильно, ради их скорейшего эволюционного развития (источник: лекции и сериал «Игры Богов»). Правда в том, что наши предки жили в ладу с природой и убийствами не занимались.
    4. Александр Хиневич симпатизирует Адольфу Гитлеру, считая, что фюрер навёл порядок в Германии и укрепил марку. Но Хиневич не договаривает, что Гитлеру помогала международная финансовая олигархия, США и Англия, чтобы все это совершить.
    5.Александр Хиневич пропагандирует ведическую культуру, но сам курит. Источник: http://www.youtube.com/watch?v=7XxmManB7uk
    6.На праздниках последователи Александра Хиневича сжигают на костре деревянный меч – символ защиты Родины. А может нам водить хороводы и сжигать склады с оружием и боеприпасами?
    7. Александр Хиневич, Николай Левашов, знающие всю мудрость наших предков, не говорят о самых важных элементарных вопросах: малая родина (родовое поместье), видовая пища человека (сыроедение) и естественное земледелие (пермакультура).
    8. Староверы-инглинги утверждают, что наши враги – «Серые». Как их отличать от других людей? По форме черепа, по крови, по принадлежности к иудаизму или размеру стопы?
    9. У Николая Левашова интересная биография. Он жил в США с 1991 по 2006 год. Успел сфотографироваться с Рокфеллером и набрать внушительный лишний вес, видимо ЦРУ хорошо кормили. Приехав в Россию, «академик» начал пропагандировать ведическую культуру и славяно-арийские веды. Позиционирует себя как целитель и гениальный ученый со сверхвозможностями, хотя имеет косоглазие. Если кто не знает, косоглазие и ленивое веко лечит Владимир Жданов.
    10. До Петра на Руси было летоисчисление от СОТВОРЕНИЯ МИРА. Но Староверы-инглинги придумали новое летоисчисление от сотворения мира в ЗВЕЗДНОМ ХРАМЕ. Доказательств (скан или фото летописей, карт; сказки, былины, предания) нет.
    11. Эта «святая троица» утверждает, что РУСЬ воевала с древним Китаем, приводя в доказательство славяно-арийские веды и изображение Георгия Победоносца, поражающего копьем змия. Доказательств нет. Нас просто хотят поссорить с Китаем (мечта любого либерала) и заставить негативно относиться к этой стране.
    12. Инглинги голословно утверждают, что наша планета называлась Мидгард-Земля. Доказательств нет. Может такие геоглифы Валерий Чудинов видел??
    13. Староверы-инглинги придумали новый календарь – коляды дар (с месяцами и чертогами). Доказательств нет.
    14. Эта «святая троица голословно утверждает, что желтые, черные, красные люди прилетели с других планет и созвездий. Доказательств нет.
    15. Игры Богов снят очень качественно, по-голливудски. Сергей Стрижак до староверов-инглингов пропагандировал саентологов. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2L_GcD_yjsE
    16. Инглинги придумали термин Великая Раса (ну как ВЕЛИКОбритания). Правда в том, что наша страна называлась РУСЬ, то есть светлое место, где духовность, нравственность и солнце светит. Не было прилагательных святая, великая, единственная и неповторимая. Название Русь изначально подразумевает святость!
    17. Александр Хиневич скрывает свою истинную национальность http://antiingl.livejournal.com/968.html

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    • 22 14
      Хан_Уман Василий 29 октября 2018 в 5:26 Ссылка Пометить
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      На кого работаете?
      Это вопервых…

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        Вячеслав Хан_Уман 29 октября 2018 в 6:33 Ссылка Пометить
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        Я у него как-то раз спросил, раз ты такой “дока”, ответь мне тогда на это:

        От Иофета произошли все белые, от Сима – симиты – все жёлтые, от Хама – черные, и дальше – А индейцы – краснокожие от кого произошли? И вот тут-то у него – тишина восприятия… До сих пор молчит… А про тех, кто несёт людям правду, – вон сколько грязи вылил…

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        • 1794 857
          Василий Вячеслав 29 октября 2018 в 9:01 Ссылка Пометить
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          Я строитель и работаю сам на себя. Сейчас поеду на работу и не смогу в течение дня строчить десятки комментариев, как тот же Вячеслав. Я начал упорно воевать со свидетелями жида хиневича после оскорблений в мой адрес на мои ЗАМЕЧАНИЯ несколько лет назад.

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        • 1794 857
          Василий Вячеслав 29 октября 2018 в 9:04 Ссылка Пометить
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          “А про тех, кто несёт людям правду, – вон сколько грязи вылил…”
          На кого я грязь вылил?? На саентолога Сергея Стрижака?? https://www.youtube.com/watch?v=2L_GcD_yjsE
          На курильщика хиневича???
          На толстоватого Левашова, который в США жил 15 лет???

          Я уже писал, все желтые и черные – это мутации под влиянием местных особенностей.

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          • 13369 11541
            Вячеслав Василий 29 октября 2018 в 9:12 Ссылка Пометить
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            Слушай, строитель нескончаемого вранья! Ты когда будешь писать хоть что-то по существу, а не навешивая ярлыки на людей? Ты пиши об их мировоззрении, их философии и с чем ты не согласен… А не о том, кто, сколько и где жил… Пока же ты сообщаешь лишь сплетни, а не рассуждаешь о чьём-то мировосприятии… И ответь мне, наконец-то, христанутый, от кого произошли индейцы?

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            • 1794 857
              Василий Вячеслав 29 октября 2018 в 9:27 Ссылка Пометить
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              Ты нормальный?? Я уже писал про расы, индейцев. И уж точно они не прилетали на звездолетах ваших с других миров))))
              “а не рассуждаешь о чьём-то мировосприятии” – Вот тебе воприятие про алкоголь!!!
              18. Заядлый курильщик Хиневич пропагандирует умеренное и культурное употребление алкоголя. Если кто не знает, алкоголь – это яд, который разрушает нейроны головного мозга (смотрите лекции Владимира Жданова). С помощью минимальных доз алкоголя блокируются сверхвозможности человека, совесть, связь с Богом. Цитирую отсебятину жида Хиневича, так называемые заповеди пеГуна (пункт №33): ” Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий”.

              Слабо это опровергнуть?? Если ты такой просвещенный и просветленный, ответь!!!!!!! Ах, да , я забыл, что Хиневич кого-то там прокуривает и запивает умеренно и культурно алкоголем!

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              • 13369 11541
                Вячеслав Василий 29 октября 2018 в 9:32 Ссылка Пометить
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                Да, в Саньтиях есть наставление о вреде алкоголя… А в остальном ты так и остался лохом… Напиши, в чём ты не согласен, а не о том, пьют они или курят, евреи они или ещё кто-то…

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                • 1794 857
                  Василий Вячеслав 29 октября 2018 в 9:43 Ссылка Пометить
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                  Лох -твоя судьба, летай со своими серыми под действием лечебного курева жида Хиневича. Ты тут смел писать, скажешь такое у себя в городе окружающим – загремишь в психушку

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                  • 13370 11542
                    Вячеслав Василий 29 октября 2018 в 9:49 Ссылка Пометить
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                    Тот, кто других называет жидами – сам из их породы… Это давно известно… Оглянись, чудо из пруда… Уже МНОГИЕ начинают прозревать и уходить из христианства и вставать на сторону славянства… Если уж где откровенное враньё, то это в библии… Ты до сих пор веришь в диалог ослицы или куста с человеком, о том, как яйца в чьей-то там руке окрасились в красный цвет и другие библейские несуразицы и нестыковки?

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          • 13369 11541
            Вячеслав Василий 29 октября 2018 в 9:25 Ссылка Пометить
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            Твои объяснения по поводу мутаций – жалкое блеяние… Я тебя спросил ОТ КОГО, а не под воздействием ЧЕГО… Мой вопрос был – от Иофета произошли все белые, от Сима – симиты – все желтые, от Хама – черные. А индейцы – краснокожие от кого произошли? Ты ссылаешься на мутную метаморфозу и это наводит на мысль о твоей вменяемости…

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            • 1794 857
              Василий Вячеслав 29 октября 2018 в 9:31 Ссылка Пометить
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              Все произошло от единого корня – русского человека, русского языка, русской культуры. Доказательств полно. Тут даже в голливуде родственники Вачовски сняли фильм “Восхождение Юпитер”

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              • 13369 11541
                Вячеслав Василий 29 октября 2018 в 9:34 Ссылка Пометить
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                Ты и тут профан… Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.

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    Василий 28 октября 2018 в 21:49 Ссылка Пометить
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    Забыл добавить:

    18. Заядлый курильщик Хиневич пропагандирует умеренное и культурное употребление алкоголя. Если кто не знает, алкоголь – это яд, который разрушает нейроны головного мозга (смотрите лекции Владимира Жданова). С помощью минимальных доз алкоголя блокируются сверхвозможности человека, совесть, связь с Богом. Цитирую отсебятину жида Хиневича, так называемые заповеди пеГуна (пункт №33): ” Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий”.
    Лжеродноверы, вам шах и мат. У ваших идеологов столько проколов, что это не может быть случайностью. Как говориться, нельзя быть немножко беременной!!!!!

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    • 13350 11522
      Вячеслав Василий 28 октября 2018 в 22:51 Ссылка Пометить
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      ИЗ МЕТОДИЧКИ кремлёвского тролля:
      1. Не можешь атаковать мысль, атакуй мыслителя
      2. Свою атаку направляй на личность человека. Уничтожая личность, вы уничтожаете любую идею, которую она несёт.
      3. Обвиняйте оппонента в психических заболеваниях и… сексуальных отклонениях. Во всём, что противоречит идеологии малограмотных людей.
      4. Пишите больше и кричите громче. Тактика «базара» позволяет получить преимущество над оппонентом среди малограмотных людей.
      5. Используйте снисходительный тон, высокомерие. Изначально ставьте себя выше оппонента.
      6. Манипулируйте фактами. Создавайте ложь, которая подобна правде, и применяйте её в споре с оппонентом.
      7. Избегайте ответы на прямые вопросы. Цепляйтесь к определённым словам, манипулирование которыми наносит вред оппоненту.
      8. Используйте тактику «доведения до абсурда». Чем чудовищнее ложь, тем проще в неё верят малограмотные люди.
      9. Чаще используйте обороты «так все говорят», «все знают», «а для кого это секрет?». В среде малограмотных людей аргумент «все знают, а я проверю» часто является решающим.
      10. Оскорбляйте оппонента, умышленно коверкая его имя, национальную и политическую принадлежность, профессию…

      Вся твоя хрень полностью укладывается в методичку тролля… Ты по существу ответь, что тебе не нравится в лекциях и беседах Хиневича? Если сказать нечего, то захлопнись…

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        Василий Вячеслав 29 октября 2018 в 9:07 Ссылка Пометить
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        “Вся твоя хрень полностью укладывается в методичку тролля… Ты по существу ответь, что тебе не нравится в лекциях и беседах Хиневича? Если сказать нечего, то захлопнись…”
        У тебя про алкоголь(18 пункт) возразить нечего, вот и переходишь на всякие “заглопнись”, лжеГодновеГ.

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        • 13369 11541
          Вячеслав Василий 29 октября 2018 в 9:18 Ссылка Пометить
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          Твоя хрень не поддаётся никакому разумному объяснению… Он не курит, а ОБКУРИВАЕТ – сечёшь разницу? ОБКУРИВАЕТ при лечении некоторых недугов… Староверы же (знаешь, кто это?) пьют СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ только 2 раза в году – на весеннее и осеннее равноденствие… Наши Веды тоже говорят о вреде потребления крепких спиртных напитков… Слышишь звон да не знаешь, где он…

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          • 1794 857
            Василий Вячеслав 29 октября 2018 в 9:37 Ссылка Пометить
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            У вас на все объяснялка есть. Твой Хиневич в перерывах радиоэфира выходил курить. Кто там успел заболеть??? Какие наши веды?? Это случайность, что Левашов приехал в Россию в 2006 году и в том же году Хиневич издал САВ. А почему не в 1996 году?? А забыл, да он был занят созданием других сект. И все это разрекламировал саентолог Сергей Стрижак. Классная у вас компашка!!!!! Гусские патриоты))

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            • 13370 11542
              Вячеслав Василий 29 октября 2018 в 9:54 Ссылка Пометить
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              Веды, к твоему сведению, издавались и в 40-х годах прошлого века, и в 60-х… А компашка становится всё больше и больше, в отличие от твоей… Вон у тебя и какой-то малеос появился – любитель поискать эрогенные зоны…

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        • 8493 4727
          Maleos Василий 29 октября 2018 в 9:38 Ссылка Пометить
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          В большинстве своём люди, вроде твоего оппонента, очень любят, когда им говорят и обещают приятные вещи. Жыды нащупали у них и другой центр удовольствия: мечтать о своём величии и “великой славянской истории”. Когда им начинают его стимулировать, они перестают соображать, то есть, критически мыслить, и им уже похрен, КТО им этот центр стимулирует. Махровый жыдище кажется им прекрасным во всех отношениях человеком и они начинают дико ненавидеть его критика, и слышать ничего не желают, лишь бы не разрушить свои фантазии. Поэтому, не обращай на таких внимания, выложи факт и этого достаточно. Твой посыл обращён к адекватным людям и он до них дойдёт, не сомневайся. А твои оппоненты, стоит только всем вокруг заговорить совершенно противоположное тому, о чём говорится сейчас, тут же поменяют “своё” мнение на обратное и с пеной у рта будут доказывать, что они ВСЕГДА так думали…

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    • 3823 2903
      Николай Василий 29 октября 2018 в 4:30 Ссылка Пометить
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      Если кто не знает – жить вообще очень вредно и жизнь вседа заканчивается смертью, сменой мерного тела.

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  • 13362 11534
    Вячеслав 29 октября 2018 в 5:54 Ссылка Пометить
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    В узком круге специалистов широкого профиля замечено, что христианизм, кретинизм и онанизм имеют общую основу… С христанизмом и так всё ясно, а вот по остальным:

    КРЕТИН в переводе с латинского означает христианин
    http://www.liveinternet.ru/users/3431020/post383582397/

    Онанизм – слово «онанизм » происходит от библейского имени Онана (сына Иуды и Шуа). Согласно преданию отец Онана заставил его жениться на вдове умершего брата. Но Онан не желал иметь от нее детей и изливал семя вне влагалища жены. В медицинской литературе это именуется как прерванный половой акт, а под онанизмом (синонимы: мастурбация, ипсация, рукоблудие) подразумевается противоестественный способ самоудовлетворения полового чувства путем искусственного возбуждения и раздражения половых органов при помощи рук, каких-либо предметов либо вследствие эротической фантазии.

    Вот таки “спецы” и мастурбируют мозги людям, где это только возможно…

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