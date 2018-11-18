Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 7
На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.
Читает Гриф.
От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE
Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q
Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU
Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA
Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY
Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw
Глава 6 – https://youtu.be/Ac3EVY3FrHg
“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”
Хиневич А. Ю.
Приобрести книги Хиневича А.Ю. в издательстве “Родович” – http://rodovich.org/1455/
Если книга по нраву пришлась, поделитесь роликом с друзьями, сделайте Мир лучше!
Быть Добру!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com
loading...
После убийства СССР многие жители нашей страны начали интересоваться обычаями и традициями дохристианской Руси. На постсоветском пространстве наплодилось немалое количество организаций: ведические центры, родноверческие и славянские общины. Самая известная – это Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглингов во главе с Александром Хиневичем, который представил миру славяно-арийские веды (САВ). Помогает Хиневичу в распространении САВ Алексей Трехлебов и сериал сайентолога Сергея Стрижака «Игры Богов». Позже к данной ведической тематике «случайно» примкнул «академик» Николай Левашов. Все вышеперечисленные персонажи являются провокаторами, задача которых извратить веру и традиции наших предков. Информация очень интересная, ласкающая слух русскому человеку, но много лжи и нестыковок:
1. Не существует оригинала и фотографий славяно-арийских вед (САВ). Когда спрашиваешь у распространителей САВ о наличие золотых пластин с рунами, то они начинают ссылаться на Библию, мол, её постоянно переписывали, и оригиналов Евангелие то же нет. Так же эти лжеродноверы ссылаются на первое издательство вед в 1944 году, и на журнал «Ведическая культура» №15, сентябрь 2007 года, в котором якобы есть фото этих самых САВ. При детальном рассмотрении этого журнала возникают вопросы и сомнения:
-это не фотография, а какая-то картинка ( ) Такое изображение любой может создать в фотошопе (смешать изображение фестского диска, арабскую вязь, черты и резы).
- почему во всём журнале только ОДНА картинка вед? (фотографией это не назовёшь)
- где фото САВ на фоне стены, в руках человека?
- кто и в каком издательстве опубликовал веды в 1944 году?
2. Староверы-инглинги утверждают, что наш народ делиться по роду занятий и цвету глаз на 4 части: харийцы, дарийцы, рассены и святорусы. Правда в том, что наши предки называли себя Русы (русые, светлые), славяне (сколовяне, то есть «солнцепоклонники»), арии (ярые, «солнцепоклонники»), православные, крестьяне.
3. Алексей Трёхлебов утверждает, что славяне приносили в жертвы животных, делая это правильно, ради их скорейшего эволюционного развития (источник: лекции и сериал «Игры Богов»). Правда в том, что наши предки жили в ладу с природой и убийствами не занимались.
4. Александр Хиневич симпатизирует Адольфу Гитлеру, считая, что фюрер навёл порядок в Германии, укрепив марку. Но Хиневич не договаривает, что Гитлеру помогала международная финансовая олигархия, США и Англия, чтобы всё это совершить. Так же Хиневич называет Германию социалистической, что является ложью.
5.Александр Хиневич пропагандирует ведическую культуру, но сам курит. Источник: http://www.youtube.com/watch?v=7XxmManB7uk
6. На праздниках последователи Александра Хиневича сжигают на костре деревянный меч – символ защиты Родины. А может нам водить хороводы и сжигать склады с оружием и боеприпасами?
7. Александр Хиневич, Николай Левашов, знающие всю мудрость наших предков, не говорят о самых важных элементарных вопросах: малая родина (родовое поместье), видовая пища человека (сыроедение) и естественное земледелие (пермакультура).
8. Староверы-инглинги утверждают, что наши враги – «Серые». Как их отличать от других людей? По форме черепа, по крови, по принадлежности к иудаизму или размеру стопы?
9. У Николая Левашова интересная биография. Он жил в США с 1991 по 2006 год. Успел сфотографироваться с Рокфеллером и набрать внушительный лишний вес, видимо ЦРУ хорошо кормило. Приехав в Россию, «академик» начал пропагандировать ведическую культуру и славяно-арийские веды. Позиционировал себя как целитель и гениальный ученый со сверхвозможностями, хотя имеет косоглазие. Если кто не знает, косоглазие и ленивое веко лечит Владимир Жданов.
10. Николай Левашов оклеветал Иосифа Сталина в своей книге «Россия в кривых зеркалах»: «…Далее горский иудей Джугашвили (Сталин), фамилия которого, при переводе с грузинского, означает – сын иудея, репрессировал десятки миллионов человек, большинство из которых опять-таки были РУССКИМИ, УКРАИНЦАМИ, БЕЛАРУСАМИ…». (Предисловие, 15 страница)
11. До Петра на Руси было летоисчисление от СОТВОРЕНИЯ МИРА. Но Староверы-инглинги придумали новое летоисчисление от сотворения мира в ЗВЕЗДНОМ ХРАМЕ. Доказательств (скан или фото летописей, карт; сказки, былины, предания) нет.
12. Эта «святая троица» утверждает, что РУСЬ воевала с древним Китаем, приводя в доказательство славяно-арийские веды и изображение Георгия Победоносца, поражающего копьём змия. Доказательств нет. Нас просто хотят поссорить с Китаем (мечта любого либерала) и заставить негативно относиться к этой стране.
13. Инглинги голословно утверждают, что наша планета называлась Мидгард-Земля. Доказательств нет. Может такие геоглифы Валерий Чудинов видел??
14. Староверы-инглинги придумали новый календарь – коляды дар (с месяцами и чертогами). Доказательств нет.
15. Александр Хиневич пропагандирует умеренное и культурное употребление спиртного, а если быть точным – яда, который разрушает нейроны головного мозга. С помощью минимальных доз алкоголя блокируются сверхвозможности человека, совесть, связь с Богом. Цитирую отсебятину Хиневича, так называемые «Заповеди Перуна» (пункт №33): «Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий».
16. Эта «святая» троица голословно утверждает, что люди различных рас прилетели с других планет и созвездий. Доказательств нет.
17. Сериал «Игры Богов» снят очень качественно, по-голливудски. Сергей Стрижак до староверов-инглингов пропагандировал сайентологов, сняв в 2003 году фильм «Сайентологи о сайентологии». Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2L_GcD_yjsE (время на видео 9:36, 12:50, 16:21 )
18. Инглинги придумали термин «Великая Раса» (ну как ВЕЛИКОбритания). Правда в том, что наша страна называлась РУСЬ, то есть светлое место, где духовность, нравственность и Ярило (солнце) светит. Не было прилагательных святая, великая, единственная и неповторимая. Название Русь изначально подразумевает святость!
19. Александр Хиневич скрывает свою истинную национальность http://antiingl.livejournal.com/968.html