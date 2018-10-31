Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 2
На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.
Читает Гриф.
От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE
Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q
“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”
Хиневич А. Ю.
Приобрести книги Хиневича А.Ю. в издательстве “Родович” – http://rodovich.org/1455/
Если книга по нраву пришлась, поделитесь роликом с друзьями, сделайте Мир лучше!
Быть Добру!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com
loading...
После убийства СССР многие жители нашей страны начали интересоваться обычаями и традициями дохристианской Руси. На постсоветском пространстве наплодилось немалое количество организаций: ведические центры, родноверческие и славянские общины. Самая известная – это Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглингов во главе с Александром Хиневичем, который представил миру славяно-арийские веды (САВ). Помогает Хиневичу в распространении САВ Алексей Трехлебов и сериал Сергея Стрижака «Игры Богов». Позже к данной ведической тематике без разрешения примкнул «академик» Николай Левашов. Все вышеперечисленные персонажи являются провокаторами, задача которых извратить веру и традиции наших предков. Информация очень интересная, ласкающая слух русскому человеку, но много лжи и нестыковок:
1. Никто не видел оригинала или фото Славяно-Арийских вед. Когда спрашиваешь у распространителей САВ о наличие золотых пластин с рунами, то они начинают ссылаться на библию, мол, ее постоянно переписывали, и оригиналов евангелие то же нет.
2. Староверы-инглинги утверждают, что наш народ делиться по роду занятий и цвету глаз на 4 части: харийцы, дарийцы, рассены и святорусы. Правда в том, что наши предки называли себя Русы (русые, светлые), славяне (сколовяне, то есть солнцепоклонники), арии (ярые, солнцепоклонники), православные, крестьяне.
3. Алексей Трехлебов утверждает, что славяне приносили в жертвы животных, делая это правильно, ради их скорейшего эволюционного развития (источник: лекции и сериал «Игры Богов»). Правда в том, что наши предки жили в ладу с природой и убийствами не занимались.
4. Александр Хиневич симпатизирует Адольфу Гитлеру, считая, что фюрер навёл порядок в Германии и укрепил марку. Но Хиневич не договаривает, что Гитлеру помогала международная финансовая олигархия, США и Англия, чтобы все это совершить.
5.Александр Хиневич пропагандирует ведическую культуру, но сам курит. Источник: http://www.youtube.com/watch?v=7XxmManB7uk
6.На праздниках последователи Александра Хиневича сжигают на костре деревянный меч – символ защиты Родины. А может нам водить хороводы и сжигать склады с оружием и боеприпасами?
7. Александр Хиневич, Николай Левашов, знающие всю мудрость наших предков, не говорят о самых важных элементарных вопросах: малая родина (родовое поместье), видовая пища человека (сыроедение) и естественное земледелие (пермакультура).
8. Староверы-инглинги утверждают, что наши враги – «Серые». Как их отличать от других людей? По форме черепа, по крови, по принадлежности к иудаизму или размеру стопы?
9. У Николая Левашова интересная биография. Он жил в США с 1991 по 2006 год. Успел сфотографироваться с Рокфеллером и набрать внушительный лишний вес, видимо ЦРУ хорошо кормили. Приехав в Россию, «академик» начал пропагандировать ведическую культуру и славяно-арийские веды. Позиционирует себя как целитель и гениальный ученый со сверхвозможностями, хотя имеет косоглазие. Если кто не знает, косоглазие и ленивое веко лечит Владимир Жданов.
10. До Петра на Руси было летоисчисление от СОТВОРЕНИЯ МИРА. Но Староверы-инглинги придумали новое летоисчисление от сотворения мира в ЗВЕЗДНОМ ХРАМЕ. Доказательств (скан или фото летописей, карт; сказки, былины, предания) нет.
11. Эта «святая троица» утверждает, что РУСЬ воевала с древним Китаем, приводя в доказательство славяно-арийские веды и изображение Георгия Победоносца, поражающего копьем змия. Доказательств нет. Нас просто хотят поссорить с Китаем (мечта любого либерала) и заставить негативно относиться к этой стране.
12. Инглинги голословно утверждают, что наша планета называлась Мидгард-Земля. Доказательств нет. Может такие геоглифы Валерий Чудинов видел??
13. Староверы-инглинги придумали новый календарь – коляды дар (с месяцами и чертогами). Доказательств нет.
14. Эта «святая троица голословно утверждает, что желтые, черные, красные люди прилетели с других планет и созвездий. Доказательств нет.
15. Игры Богов снят очень качественно, по-голливудски. Сергей Стрижак до староверов-инглингов пропагандировал саентологов. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2L_GcD_yjsE
16. Инглинги придумали термин Великая Раса (ну как ВЕЛИКОбритания). Правда в том, что наша страна называлась РУСЬ, то есть светлое место, где духовность, нравственность и солнце светит. Не было прилагательных святая, великая, единственная и неповторимая. Название Русь изначально подразумевает святость!
17. Александр Хиневич скрывает свою истинную национальность http://antiingl.livejournal.com/968.html
18. Заядлый курильщик Хиневич пропагандирует умеренное и культурное употребление алкоголя. Если кто не знает, алкоголь – это яд, который разрушает нейроны головного мозга (смотрите лекции Владимира Жданова). С помощью минимальных доз алкоголя блокируются сверхвозможности человека, совесть, связь с Богом. Цитирую отсебятину жида Хиневича, так называемые заповеди пеГуна (пункт №33): ” Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий”.
Лжеродноверы, вам шах и мат. У ваших идеологов столько проколов, что это не может быть случайностью. Как говориться, нельзя быть немножко беременной!!!!!
loading...
Опять ты, как заведённый, одно и то же талдычишь… Сменил бы пластинку… Твоё появление, вместе с твоими корявыми умозаключениями, ещё вон когда предсказала Элеонора Рузвельт:
«Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие умы обсуждают людей…»
А играть с тобой в шахматы, всё равно, что и с голубем… Он, чувствуя свой проигрыш, смахнёт крылом фигуры, обгадит всю доску и улетит к своим голубкам ворковать, что всех победил…
loading...
Опровергни фактами! Не сможешь!
loading...
Ещё скажите, что когда ВАШИ, великие предки пришли на Русь, здесь никого не было…
loading...
Дежавю.