Курс на выход
20:50. 25 ноября 2018 Просмотров - 496 Один комментарий Опубликовал: brahman
С 19-00 украинские корабли взяли курс на выход из Керченского пролива. Это подтвердило командование ВМСУ на своей странице в Фейсбуке.
Уходящие украинские катера и буксир по заявлениям ВМСУ преследуют от 8 до 10 кораблем ПС ФСБ и ЧФ РФ, при этом украинские флотоводцы опасаются, что катера и буксир будут взяты на абордаж, так как на борту пограничного корабля "Дон" находится спецназ, готовый захватить украинские корабли.
Кроме того, как заявляют украинские СМИ, украинские катера получили прямое предупреждение "Застопорить машины!" с угрозой, что неподчинение будет вести к открытию огня на поражение.
Судя по всему, выполнять законные требования по направлению запроса о проходе пролива по всем правилам Украина не стала, а значит никакой возможности пройти для украинских кораблей не было, и теперь они будут вынуждены либо вернуться в Одессу (как уже заявляют в некоторых украинских СМИ), либо отойти от Керченского пролива и повторить попытку прохода позднее, что менее вероятно, в силу ограниченной автономности и мореходности этих кораблей.
Вполне понятно, что вся эта клоуанда была организована Украиной исключительно в целям медийной провокации и последующих истерик в прессе и на уровне МИДа. Само собой, это не избавит украинские суда от необходимости получать разрешение на проход через Керченский пролив от российских береговых служб в соответствие с текущими правовыми нормами, безотносительно того, признает или не признает их Украина. Главное, чтобы выполняла.
Утреннее видео сближения кораблей. Навал к сожалению на видео не попал, но думаю его рано или поздно выложат.
Поступающую текучку по развитию событий буду выкладывать в Телеграм - https://t.me/boris_rozhin
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ну вот зачем весь этот балаган? Что бы потом на весь мир заорать: “Ааа спасите,инвалида бьют…) Может старший брат и заступится? А может и нет. Надоели эти клоуны уже.