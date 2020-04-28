Курс Благополучия – программа выхода экономики из кризиса

Уважаемые коллеги! В сложных условиях очередного кризиса есть возможность относительно быстрого улучшения экономической ситуации в нашей стране.

Ее дает экономическая программа выхода экономики из кризиса Курс Благополучия, в разработке которой, принял участие и ваш покорный слуга.

Источник: Изборский клуб

Курс Благополучия

Экономическая программа выхода из кризиса

Предпосылки.

Несмотря на тяжелую внешнеполитическую и экономическую ситуацию, наложившуюся на проблемы отечественной экономики, в России на сегодня сложились все необходимые условия для быстрой реализации нового экономического и социального курса государства – Курса Благополучия.

Программа «Курс Благополучия» (или коротко Курс) призвана привести к быстрому экономическому росту без дополнительной инфляции и к ещё более быстрому росту доходов населения.

Выполнение Курса гарантирует экономический рост 7 – 11% в течение более 10 лет подряд, при потребительской инфляции 2 – 4%

Суть Курса Благополучия состоит в решении основной проблемы современной российской экономики – отсутствия в ней нужного количества денег для инвестиций и для потребительского спроса. Причем – на всех уровнях.

Сегодня на государственном уровне, в рамках существуюшего бюджетного механизма нет средств для реализации масштабных проектов, полного перевооружения армии, финансирования науки, образования и здравоохранения на должном уроне. Да, неизрасходованные средства на федеральных счетах и международные резервы Банка России огромны – но использовать их напрямую объявляется невозможным.

На уровне компаний — дорогие кредиты, делающие инвестиции в производство нерентабельными или даже невозможным.

На нижнем уровне – крайне низкие доходы населения, малый потребительский спрос. Как следствие – социальная неустроенность и напряженность, неразвитость целых регионов.

Исключительно малая монетизация российской экономики приводит к торможению развития России при огромных природных богатствах и невероятных потенциальных возможностях. Вместо этого – крайняя зависимость от цен на предметы экспорта, постоянный соблазн девальвировать национальную валюту. Все это вместе дает неустойчивую конструкцию, очень чувствительную к воздействию из вне. Более всего напоминающую канатоходца, балансирующего на грани фола – и при том выступающего перед крайне враждебными зрителями, так и норовящими «помочь» этому канатоходцу быстрее упасть.

Основные элементы Курса:

В целях ускоренного роста реальных доходов, создания внутреннего потребительского спроса и одновременного — строительства новых производственных мощностей и жилья:

Значительное увеличение зарплат бюджетников всех категорий и обнуление подоходного налога для граждан с доходами ниже 2-х прожиточных минимумов. Введение умеренно прогрессивной шкалы подоходного налога, которая в большей степени играет роль «клапана социальной справедливости», а не инструмента наполнения бюджета.

Увеличение расходов государства на строительство новой инфраструктуры, затрагивающей жизнь и экономическую активность большинства населения – качественные авто и ЖД дороги, все виды коммунальных сетей и энергосетей, учреждения образования и здравоохранения

Масштабное расширение кредитования строительства новых производственных мощностей и массового жилья через контролируемые государством банки, с возвращением большей части получаемых процентных доходов через дивиденды банка обратно государству.

В целях сохранения стабильности и предсказуемости курса национальной валюты:

Ограниченные меры валютного контроля для неторговых операций — при сохраняющемся свободном доступе к покупке и продаже валюты для нужд товарного экспорта и импорта. Жесткость контроля – в пределах мер, применяемых Китаем и многими другими странами сегодня, Японией в недавнем прошлом, и Россией до 2002 года.

Очевидно, что увеличение доходов бюджетников, рост остальных трат федерального бюджета потребуют увеличения расходов бюджета сверх его доходов – до 20% в первые два года Курса. Как и чем будет покрываться такой дефицит бюджета?

Важной частью Курса Государственного Благополучия является отказ от бездефицитного федерального бюджета .

Главной целью будет являться стабильность внутренних потребительских цен при росте доходов населения. Стабильность цен достигается жесткой антимонопольной политикой («кнут») и низкопроцентной кредитной поддержкой на быстрое добавление недостающих мощностей («огромный пряник»)

Сам факт дефицита бюджета не является чем-то хорошим или чем-то плохим по определению. Он может покрываться прямым созданием новых денежных сумм на казначейских счетах (прямая эмиссия). Дефицит также может покрываться низкопроцентными займами от госбанков государству — при этом весь процентный доход по таким займам гарантированно возвращается государству, как акционеру банка.

(Вдохновляющий пример здесь – финансовая политика Японии в треугольнике взаимоотношений министерства финансов, Банка Японии, и Японской Почты, как крупнейшего госбанка страны. При этом формально финансы страны соответствуют всем требованиям МВФ, Банка Международных Расчетов (BIS) и прочих международных институтов и соглашений).

Практика Китая последних 20 лет подтверждает – можно списывать часть выдаваемых займов от госбанков частным и государственным компаниям. Главное – проверить факт создания новых производств и инфраструктурных объектов, на которые брались эти займы. Механизмы списания выданных займов (то есть – скрытого субсидирования компаний) могут быть разные, подробности в других разделах подробного описания Курса.

В сумме – пункты 3, 5 и 6 способны удвоить денежную массу в стране в течение первых трех лет проведения Курса. Без потребительской инфляции!

Насколько нужно и можно пользоваться каждым из упомянутых способов расширения денежной массы?

Расширение займов от государственных банков

Увеличенные расходы бюджета за счет займов государству от госбанков

Реструктуризация (списание) части выданных займов при достижении целей финансирования,

Прямая эмиссия федерального казначейства.

Все эти инструменты достигают схожих целей и результатов. Оптимальная доля каждого из этих инструментов расширения монетизации экономики РФ зависит ещё и от переговорного процесса с внешними финансовыми институтами (такими как МВФ). Как и в случае с Китаем, неизбежно будет достигнут компромисс, позволяющий выполнять требуемые шаги Курса, но с разной «упаковкой» этих шагов для внешних наблюдателей.

7. Первые два года Курса возможно сохранение сегодняшней структуры собственности и регулирования в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве, РЖД и прочих естественных монополиях. Со всеми из них потребуются соглашения о реструктуризации их банковской задолженности и помощи государства в финансировании их капитальных затрат. Выполняется это через те же вышеописанные механизмы финансирования инвестиций — в обмен на фиксацию тарифов монополий на ближайшие три года.

Например – прямые бюджетные ассигнования или низкопроцентные займы госбанков, иногда с последующим списанием части займов на строительство инфраструктурных объектов. В обмен на это энергокомпании будут обязаны (!) уменьшить или не повышать свои тарифы в течение нескольких лет.

За последние 30 лет многие естественные монополии стали частными компаниями. В долгосрочной перспективе, государство будет вынуждено увеличить долю местных властей, региональных властей, федерального центра как владельцев и управляющих инфраструктурой страны. Хороший способ начать этот путь – создавать новые объекты инфраструктуры за государственные деньги и сдавать их в аренду за номинальную плату сегодняшним частным операторам инфраструктуры. В части проектов – когда тяжело выделить новые объекты в собственность государства – они будут создаваться на государственные кредиты и субсидии, с обременением для оператора зачесть их стоимость в сохранение или понижение тарифов для конечных пользователей.

Любая естественная монополия (в области электроэнергетики, коммунального хозяйства, ЖД-перевозок) имеет наибольшие затраты именно в области инвестиций в расширение инфраструктурных объектов и обслуживании кредитов, взятых на их создание. Резкое сокращение затрат на их строительство силами самих компаний-монополистов и затрат на обслуживание банковских кредитов по ним позволит сохранить прибыльность таких компаний при замороженных или даже сниженных тарифах.

Первые два года Курса быстрый экономический рост без инфляции происходит потому, что «заполняются» не полностью используемые сегодня производственные мощности, пропускные способности инженерных сетей и имеющиеся рабочие руки. Часть отраслей имеет высокую загрузку мощностей – именно там потребуются кредиты и субсидии от нового Фонда для предельно быстрого добавления новых мощностей.

Скорость роста первых двух лет зависит от стабильности курса рубля (то есть – от успешности валютного контроля), увеличения зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат, скорости увеличения кредитования существующих производств, и наличия достаточного числа рабочих рук.

Из этого вытекает необходимость с самого начала привлекать пособиями (подъемными) и льготным кредитованием жилья максимум русскоязычного населения из соседних стран, и ключевых иноязычных специалистов из всех стран мира. Также – потребуется крупными пособиями поддерживать внутренних переселенцев в те районы страны, где наибольшая нехватка рабочих рук, и наибольшие приоритеты в добавлении новых мощностей.

Скорость дальнейшего роста (3-й год и далее) зависит от работы новых агентств развития – Фонда Роста и Фонда Жилищного Строительства, двух новых агентств развития, по сути похожих на сегодняшний Фонд Развития Промышленности при Минпромторге, но значительно больших по размеру и имеющие более широкие полномочия и инструменты. Во-первых, они должны взять на себя кредитование существенной части новых производственных мощностей частных компаний и создания новых участков для жилищного и производственного строительства. Во-вторых, они должны профинансировать импортозамещение, создание внутренних аналогов множества наименований самого распространенного промышленного оборудования, и технологий и оборудования для коммунального хозяйства и строительства

Конкретные шаги программы Курса Благополучия

Подготовительный период – первые 3 месяца от принятия решения о выполнении Курса.

А. Разработка корректировки федерального бюджета.

— Подготовка имеющихся государственных банков в качестве центров эмиссии, при необходимости создание новых на основе санированных и национализированных ранее существовавших банков, создание новых подразделений внутри существующих, работающих крупных банков с государственным участием.

— Разработка новых законов и подзаконных актов для обеспечения требуемых действий первых нескольких месяцев

Б. Разработка и организация первых двух новых Фондов — Фонда Роста (ФР) и Фонда Жилищного Строительства (ФЖС). Проработка и создание дополнительных подразделений внутри существующих госструктур – в частности, ценового мониторинга внутри ФАС.

Выполнение задач Курса потребует новых ролей и задач у разных ведомств. И как следствие – новых ресурсов для этого, то есть новых подразделений, информационных систем, новых сотрудников. Пример – Фонд Роста должен будет взаимодействовать с ФАС в ежемесячном мониторинге потребительских цен по регионам, для определения секторов и компаний для быстрого добавления новых мощностей. Потребуется подробнейший анализ цен по наименованиям продукции в разных торговых сетях специализированными сервисами, которыми сегодня в России пользуются все крупные производители потребительских товаров.

В. Формирование нового органа по надзору за банками и валютным рынком: ВБН (Валютный Банковский Надзор), как отдельное федеральное ведомство с руководителем в ранге заместителя председателя правительства.

Для обеспечения валютного контроля и соответствия кредитной политики банков интересам Курса (пока нет достаточных договоренностей о новом режиме банковского регулирования с внешними институтами типа МВФ), придется сохранять видимость старой структуры «ЦБ как мега-регулятора», с добавлением новой контрольной структуры. Связка Валютного Банковского Надзора и двух Фондов должна создать параллельный финансово-экономический блок внутри исполнительной власти, подчиненный председателю правительства РФ.

Можно назвать этот блок «финансовой опричниной» — структурой государственного контроля и управления, устраняющей внешнее влияние из государственнной экономической политики.

Этап 1. Первый месяц:

Предлогом для срочного перехода к новому курсу должны стать «временные неотложные меры по восстановлению экономической стабильности вокруг ситуации связанной с … » (или нечто в этом роде), с заверением существующих внешних и внутренних инвесторов, что их интересы будут разумно учтены и защищены, но с неизбежностью новых правил игры.

Объявить и выполнить увеличение социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, начиная с наименее обеспеченных и критичных для стабильности общества. Ввести нулевой НДФЛ на доходы менее 25 тыс. рублей в месяц. Доходы наиболее низкооплачиваемых слоев (пенсионеров, бюджетников) и сотрудников частного сектора (55 миллионов человек в сумме) должны удвоиться к третьему году проведения Курса Благополучия. Объявить о плане снижения учетной ставки до 2% в начале действия Курса, ожидаемом уровне процентов по кредитам в 2%-4% от госбанков по целевым программам; плане предоставления целевых займов на расширение производственных мощностей и на жилищное строительство с ценой квадратного метра ниже определенной цифры для каждого региона. Объявить первые меры валютного контроля и полномочия нового органа – Валютно-Банковского Надзора (ВБН), действующие немедленно и одновременно с началом увеличенных социальных выплат и зарплат бюджетников. На момент начала действия нового валютного контроля и объявления планируемой учетной ставки, предусмотреть временные меры в виде «каникул» в несколько месяцев по существующим кредитам до начала действия новых правил, для избежания перерывов в кредитовании предприятий и строительстве жилья. Расширение работы двух главных агентств развития — Фонда Роста и Фонда Жилищного Строительства, с отделениями в каждом федеральном округе и с проектами, поддерживаемыми на территории большинства субъектов федерации. Краткосрочные меры стимулирования части потребительского спроса, типа выкупа старых автомашин и замены старой бытовой техники для создания спроса на продукцию местного производства с минимально приемлемым уровнем его локализации.

Этап 2. Последующие 2 – 6 месяцев.

Начало мониторинга потребительских цен, цен ключевых секторов экономики для определения приоритетных зон для расширенного низкопроцентного финансирования. Это ключевая часть всего Курса – отслеживание роста цен для быстрого выделения финансовой поддержки на создание новых мощностей. Смысл таких действий государства заключается в усилении внутриотраслевой конкуренции, путем оказания помощи в росте в своих сферах кампаний №3, №4 и т.д., если игроки №1 и №2 не инициируют добавление требуемых мощностей достаточно быстро. Сдерживание роста цен с одной стороны будет происходить с одной стороны из-за ввода новых мощностей в данном сегменте экономики путем точечного проектного и дешевого финансирования («пряник»). С другой – путем давления со стороны ФАС («кнут»), которая в тесной связке с Фондом Роста будет проводить расследование случаев монопольного повышения цен. Сегодня «кнут» не работает в первую очередь из-за отсутствия реального механизма роста новых мощностей всех видов. Начало работы вновь организованных банков (или национализированных из числа прежде санированных, принадлежащих государству и координирующих кредитную политику с Фондом Роста и Фондом Жилищного Строительства. Объявление программы выделения дополнительных земельных участков в каждом субъекте федерации. Цель – быстро увеличить объем строительства и сдержать рост цен на жилье в пределах не выше 15% сверх текущего уровня цен .

(Смысл этого – создание твердого ожидания населения и застройщиков о предстоящем увеличении предложении жилья, чтобы резко сниженный процент по кредитам и выросшие доходы населения не привели к росту цен на жилье). ФАС в совместной работе с Фондом Жилищного Строительства здесь выполняет роль, аналогичную вышеописанной про Фонд Роста – найти зоны риска роста цен и сосредоточиться на преследовании сговора, в то время как Фонд выделяет средства на новые инженерные сети и кредитование той части нужд застройщика, которая сегодня ошибочно переложена на механизм эскроу — счетов.

Формирование новых подразделений внутри Фонда Роста (ФР) и Фонда Жилищного Строительства (ФЖС) для технологической поддержки новых проектов и импортозамещения ключевых технологий. Для действенного импортозамещения – оба Фонда должны будут выдавать субсидии частным компаниям на создание требуемых местных аналогов ключевых технологий и единиц оборудования, используемых в работе 80% всех производственных мощностей, энергетики и коммунальных сетей – на сумму около 300 млрд рублей в год в первые 5 лет Курса. Объявление дополнительных инфраструктурных проектов, финансируемых государством – в первую очередь тех, что поддерживают дополнительное жилищное строительство в местах проживания большинства населения РФ (центральные очистные сооружения, коллекторы и водоводы, дополнительные мощности централизованных источников водоснабжения, подстанции 10кВ, внутригородская дорожная сеть для обеспечения расширенного жилищного строительства). Их финансирование Фондом Жилищного Строительства на сумму до 500 млрд рублей в год, вместе с временным порядком ускоренного выделения участков под жилищное строительство в каждом субъекте федерации и станет способом избежания роста цен на жилье даже при ожидаемом удвоении платежеспособного спроса на жилье (выросшие доходы при резко сниженной стоимости ипотеки) Поэтапное и плавное расширение списка допустимых неторговых валютных операций в рамках новых правил валютного контроля, при сохранении стабильного курса рубля. Объявление мер привлечения на постоянное жительство русскоязычных жителей других стран, нерусскоговорящих носителей технических компетенций, а также мер поддержки внутренних переселенцев для максимальной мобильности рабочей силы внутри страны с крупными выплатами на семью (500 тыс – миллион рублей), в дополнение к мерам по низкопроцентной ипотеке и поддержке застройщиков в местах желаемого размещения внешних и внутренних переселенцев.

Кредитная, бюджетная и ценовая политика в первый год действия Курса

— Главным сдерживающим механизмом в реализации программы является избежание создания избыточной новой денежной массы и потребительской инфляции с одновременной финансовой поддержкой новых производственных мощностей, чтобы отодвигать момент, когда их нехватка провоцирует рост цен.

— Соответственно, и увеличенные бюджетные расходы, и сильно расширенное кредитование под низкий процент могут быть больше или меньше ровно настолько, насколько новые Фонды успевают «осваивать» максимальное количество проектов по новым производственным мощностям и новой инфраструктуре. Сами Фонды здесь выступают лишь как организаторы процесса на первые 5 лет Курса, пока только формируются новые составы руководителей и специалистов в государственных банках. Со временем роль госбанков в прямом финансировании инвестиционного цикла будет увеличиваться, а роль Фондов – снижаться до проектов, требующих целевой и часто именно субсидийной, невозвратной поддержки.

— Чем быстрее работа новых агентств развития, тем быстрее большее количество новых денег можно «залить» в экономику без инфляции, и тем быстрее идет экономический рост.

— Валютный контроль препятствует спекулятивным атакам на рубль и удерживает курс рубля в коридоре, в котором он не провоцирует потребительскую инфляцию.

— Также, валютный контроль снижает вывоз капитала в его самой вредной, мошеннической форме — через трюки типа «создать новый займ, затем через сговор заемщика и банка обменять эти «новые» миллиарды рублей на доллары или евро, и вывести их из России». Или просто банально украсть эти средства на госзакупках и также вывести их из страны.

К концу первого года можно будет завершить переход банковской системы к ситуации, когда более половины новых кредитов на инвестиционные цели выделяется в рамках Фонда Роста и Фонда Жилищного Строительства. Даже при двух третях новых кредитов, приходящихся на госбанки и их взаимодействие с обоими Фондами — объем кредитов к выдаче частными коммерческими банками будет выше сегодняшнего уровня, и оставит разумную меру конкуренции в банковском секторе. За рамками действия этих Фондов останется финансирование крупных экспортных сырьевых проектов типа новых больших месторождений и газопроводов, самых больших инфраструктурных проектов типа Крымского моста, или новых портов и прочих объектов за полярным кругом.

Продолжение следует…