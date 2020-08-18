Националисты Беларуси обнародовали свою программу: выход из Союзного государства, уголовная ответственность за отрицание белорусской идентичности

Белорусская оппозиция националистического толка обнародовала на своем сайте первоочередные меры по изменению военно-политического курса страны.

Эти меры в случае свержения переизбранного на пост президента в ходе недавних президентских выборов в Белоруссии Александра Лукашенко оппозиция намерена реализовать в оставшиеся месяцы нынешнего года.

Одним из основных пунктов политического раздела программы является выход Белоруссии из Союзного государства, Евразийского союза и Таможенного союза.

Предполагается ввести уголовную ответственность «за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство». Уголовная ответственность будет введена и за публичные оскорбления белорусского языка.

Еще одной мерой, направленной на ограничение российского влияния в стране, станет «мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси».

Вторым пунктом программы значится «запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры».

В информационной сфере предполагается освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова; запрет трансляции в стране публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами; включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины; восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.

В военной сфере также намечаются серьезные изменения курса:

— выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Белоруссии над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;

— вывод с территории Белоруссии российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами;

— усиление патриотического воспитания в белорусской армии; перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;

— развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Долгосрочные цели, которые следует реализовать до 2030 года, включают в себя создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов; восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата; исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО с подачей соответствующих заявлений на членство в этих структурах.

Обложка: Фото: «Рейтер» , Валентин Огиренко

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Источник: https://nstarikov.ru/nacionalisty-belarusi-obnarodovali-svoju-programmu-vyhod-iz-sojuznogo-gosudarstva-ugolovnaja-otvetstvennost-za-otricanie-belorusskoj-identichnosti-118264