Националисты Беларуси обнародовали свою программу: выход из Союзного государства, уголовная ответственность за отрицание белорусской идентичности
Белорусская оппозиция националистического толка обнародовала на своем сайте первоочередные меры по изменению военно-политического курса страны.
Эти меры в случае свержения переизбранного на пост президента в ходе недавних президентских выборов в Белоруссии Александра Лукашенко оппозиция намерена реализовать в оставшиеся месяцы нынешнего года.
Одним из основных пунктов политического раздела программы является выход Белоруссии из Союзного государства, Евразийского союза и Таможенного союза.
Предполагается ввести уголовную ответственность «за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство». Уголовная ответственность будет введена и за публичные оскорбления белорусского языка.
Еще одной мерой, направленной на ограничение российского влияния в стране, станет «мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси».
Вторым пунктом программы значится «запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры».
В информационной сфере предполагается освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова; запрет трансляции в стране публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами; включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины; восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.
В военной сфере также намечаются серьезные изменения курса:
— выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Белоруссии над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;
— вывод с территории Белоруссии российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами;
— усиление патриотического воспитания в белорусской армии; перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;
— развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.
Долгосрочные цели, которые следует реализовать до 2030 года, включают в себя создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов; восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата; исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО с подачей соответствующих заявлений на членство в этих структурах.
Обложка: Фото: «Рейтер» , Валентин Огиренко
Источник: https://nstarikov.ru/nacionalisty-belarusi-obnarodovali-svoju-programmu-vyhod-iz-sojuznogo-gosudarstva-ugolovnaja-otvetstvennost-za-otricanie-belorusskoj-identichnosti-118264
Не следует путать национализм с нацизмом… Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности.
Соответственно, националист – отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков.
Пример же нацизма и нациста – тот Гитлер со своей шоблой и теперешний украинский батальон “Азов”…
Из названия национализм ясно, что это “любовь” к своей нации. Патриотизм – любовь к родине, патриа- это родина. Второе понятие ближе к вашему термину “отчизнолюбие”.
Белоруссия уже отрезана от марусиных евреев в фэйсбуке.
Осталась последняя надежда на Россию. Это радует.
А какой у них сегодня признанный гуано или программа все равно.
У каждого Абрама своя программа быть против к кому прилепился.
Лукашенко, конечно, довольно часто ведет себя противоречиво, пытаясь заигрывать с Западом. Однако не он один в этом виноват. Путин не только ничего не сделал для объединения, но и всячески отталкивал Лукашенко, навязывая ему российский олигархический режим и отрицая тот здравый смысл, который помог Лукашенке предотвратить разграбление Белоруссии в 1990-е годы.
Ну, ДБ!(с)
что-то ссылочка не работает!а на той,что есть – бред какой-то фейковый!
Ещё одни небратья… Жаль…
Повели их по пути Украины.
Одни и те же грабли!
Хрюшки повизгивают, а поезд идёт себе https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/blog-post_15.html