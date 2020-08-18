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Националисты Беларуси обнародовали свою программу: выход из Союзного государства, уголовная ответственность за отрицание белорусской идентичности

13:08. 18 августа 2020 165 просмотров 9 коммент. Опубликовал:
Источник: 9tv.co.il

Белорусская оппозиция националистического толка обнародовала на своем сайте первоочередные меры по изменению военно-политического курса страны.

Эти меры в случае свержения переизбранного на пост президента в ходе недавних президентских выборов в Белоруссии Александра Лукашенко оппозиция намерена реализовать в оставшиеся месяцы нынешнего года.

Одним из основных пунктов политического раздела программы является выход Белоруссии из Союзного государства, Евразийского союза и Таможенного союза.

Предполагается ввести уголовную ответственность «за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство». Уголовная ответственность будет введена и за публичные оскорбления белорусского языка.

Еще одной мерой, направленной на ограничение российского влияния в стране, станет «мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси».

Вторым пунктом программы значится «запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры».

В информационной сфере предполагается освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова; запрет трансляции в стране публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами; включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы,  Польши и Украины; восстановление постоянной деятельности Общественного координационного Совета в сфере массовой информации.

В военной сфере также намечаются серьезные изменения курса:

— выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Белоруссии над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;

— вывод с территории Белоруссии российских военных объектов — узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами;

— усиление патриотического воспитания в белорусской армии; перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;

— развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Долгосрочные цели, которые следует реализовать до 2030 года, включают в себя создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов; восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата; исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО с подачей соответствующих заявлений на членство в этих структурах.

Обложка: Фото: «Рейтер» , Валентин Огиренко

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Источник: https://nstarikov.ru/nacionalisty-belarusi-obnarodovali-svoju-programmu-vyhod-iz-sojuznogo-gosudarstva-ugolovnaja-otvetstvennost-za-otricanie-belorusskoj-identichnosti-118264

Метки: чит.клуб

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 32399 28161
    Вячеслав 18 августа 2020 в 13:20

    Не следует путать национализм с нацизмом… Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности.
    Соответственно, националист – отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков.

    Пример же нацизма и нациста – тот Гитлер со своей шоблой и теперешний украинский батальон “Азов”…

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    2
  • 4924 3316
    малыш 18 августа 2020 в 13:21

    Белоруссия уже отрезана от марусиных евреев в фэйсбуке.
    Осталась последняя надежда на Россию. Это радует.
    А какой у них сегодня признанный гуано или программа все равно.
    У каждого Абрама своя программа быть против к кому прилепился.

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  • 9923 3864
    nikolay 18 августа 2020 в 13:25

    Лукашенко, конечно, довольно часто ведет себя противоречиво, пытаясь заигрывать с Западом. Однако не он один в этом виноват. Путин не только ничего не сделал для объединения, но и всячески отталкивал Лукашенко, навязывая ему российский олигархический режим и отрицая тот здравый смысл, который помог Лукашенке предотвратить разграбление Белоруссии в 1990-е годы.

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  • 9893 7717
    Павел 18 августа 2020 в 13:26

    Ну, ДБ!(с)

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    1
  • 1089 919
    Werwolf 18 августа 2020 в 14:17

    что-то ссылочка не работает!а на той,что есть – бред какой-то фейковый!

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  • 11080 8948
    Айва 18 августа 2020 в 14:35

    Ещё одни небратья… Жаль…

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  • 2703 2459
    Хан_Уман 18 августа 2020 в 14:39

    Повели их по пути Украины.
    Одни и те же грабли!

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  • 14564 8762
    Maleos 18 августа 2020 в 14:42

    Хрюшки повизгивают, а поезд идёт себе https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/blog-post_15.html

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