Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива

Отношения между Россией и Украиной регулировались целым рядом соглашений. Одним из них является договор 2003 года и тут название договора.

С момента его заключения ситуация радикально поменялась. Сегодня этот договор серьезно устарел. Причин тому несколько, но все они берут свое начало в феврале 2014 года, когда в Киеве в результате госпереворота была узурпирована власть. Крым воссоединился с Россией, это изменило всю конфигурацию отношений между странами вокруг Керченского пролива. Но ещё больше изменило ситуацию упорное нежелание киевских властей считаться с реальностью и их попытки задушить Крым тисками различного вида «блокад». Строительство Керченского моста положило подобным планам конец, однако изменило ситуацию в проливе. Теперь для диверсий имеется крупная и серьезная цель — мост и не считаться с этим фактом невозможно.

Можно ещё долго рассуждать о содержании этого договора и о реалиях сегодняшней ситуации.

Но вывод напрашивается только один — Россия должна выйти из договора 2003 года. Он безнадежно устарел. России и Украине нужен новый договор, но вопрос его заключения это вопрос будущих переговоров. Пока же надо поступить так, как это делает любое уважающее себя суверенное государство. Если договор устарел, не соответствует более национальным интересам, то надо из него выходить. И заключать новый договор.

Источник: kremlin.ru

24 декабря 2003 года

Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами, руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними; руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, а также Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года; отмечая важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития России и Украины; будучи убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины; исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах России и Украины: договорились о нижеследующем: Статья 1 Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами. Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между Сторонами. Статья 2 1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. 2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него. 3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной. Статья 3 Российско-украинское сотрудничество, в том числе совместная деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовства, защиты морской среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания в Азовском море и Керченском проливе, обеспечиваются как реализацией имеющихся соглашений, так и заключением, в соответствующих случаях, новых договоренностей. Статья 4 Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон. Статья 5 Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в соответствии с процедурой, описанной в пункте 1 настоящей Статьи. Совершено в г. Керчь 24 декабря 2003 года, в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

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Источник: nstarikov.ru