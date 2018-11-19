Задержание Ефимова, переговоры по Курилам, обработка сознания, BREXIT

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Пятый выпуск

Концептуальный аналитик Дмитрий Таран о конкурентной борьбе, которая происходит в мире. Почему нам важно выделить процессы, которые стоят за ключевыми событиями недели? Вернёт ли Путин Курильские острова? Последует ли за активизацией переговоров раздача земель? Как не подкармливать эгрегор истерики? Почему ВЦИОМ считает, что россияне стали чувствовать себя хуже? Почему у нас нет позитивной повестки дня? Кто ведёт против нас информационную войну? Почему Британия выходит из ЕС? Зачем центр управления перемещается в Азию? К чему готовили Сталина? К каким корням восходит большевизм? Почему этот проект прекратился?



Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР

Избранные сочинения Сталина. 1921-1953 годы, Сталин Иосиф Виссарионович



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