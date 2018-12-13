О деле ректора Ефимова из первых уст
21:05. 13 декабря 2018 Просмотров - 215 Один комментарий Опубликовал: brahman
Правда или ложь?
Простые люди, читатели и слушатели Виктора Ефимова, выражают своё мнение о его задержании и высказывают слова поддержки человеку, изменившему их жизнь.
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Верь не верь,а без грамотных юристов тут не обойтись,а на это нужны деньги.В принципе он и сам может юридически защитить себя если дело состряпано,но если подстава,то без покровителей точно не обойтись,он ж вам не навальный.)