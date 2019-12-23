Оглашён приговор бывшему ректору СПбГАУ В.А. Ефимову
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU – Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Виктора Ефимова, признанного виновным в присвоении 36 млн рублей вуза.
Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга, Ефимову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Гражданский иск СПбГАУ удовлетворен на сумму 28 млн 650 тыс. рублей.
Как установил суд, в ноябре 2011 года Ефимов, будучи ректором Аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на сумму 36 млн рублей, достоверно зная, что его условия выполняться не будут. Средства были перечислены на счет автономной некоммерческой организации "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций". [Треть акций которой принадлежит государству в лице СПб ЦМС, ГУ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"). – Прим. ss69100]
Свою вину Ефимов не признал.
"Одним из адвокатов осужденного является Павел Лапаев, заведующий Санкт-Петербургского филиала "Международная адвокатская коллегия Почуев, Зельгин и партнеры", который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 (пособничество в совершении преступления – ИФ) и частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа – ИФ), и в отношении которого уголовное дело было прекращено с применением судебного штрафа", – добавили в пресс-службе.
"В общей сложности на эти цели университет получил из бюджета 90 млн рублей. По версии следствия, отчеты по реализации программы были сфальсифицированы, а сами средства – похищены участниками схемы", – отметил собеседник агентства.
Общий объем похищенного, по словам источника, исчисляется десятками миллионов рублей.
Коррупция в вузе
По делам о взятках от студентов в Аграрном университете Петербурга ранее были осуждены декан юридического факультета Исабала Зейналов и методист Любовь Муканова. Также к уголовной ответственности за коррупцию привлекались начальник административно-правового управления Руслан Магомаев и бывший начальник управления капстроительства Израэль Глузман, приговоренный к условному сроку в четыре года и штрафу в 7 млн рублей за взятку в 200 тыс. рублей.
По аналогичному делу также проходил директор Центра международной деятельности и международных проектов Дмитрий Кравцов, получивший три года реального срока. В июле 2018 года к условному сроку в 3,5 года с испытательным сроком четыре года был приговорен главный инженер управления эксплуатации и инженерного обеспечения вуза Олег Липовой за растрату и мошенничество.
Информация о фактах коррупции в СПбГАУ появилась в СМИ в ноябре 2016 года. Тогда же сообщалось о следственных мероприятиях по соответствующим делам.
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Источник.
…Ефимова задержали и арестовали в ноябре 2018 года. В марте 2019 года в квартире Ефимова при обыске нашли 1,8 миллиона рублей. Суд наложил на них арест.
Дело экс-ректора начали рассматривать в суде в июле 2019 года. В то время 71-летний ученый находился в СИЗО. Заключение сказалось на его здоровье, которое пошатнулось. В итоге за два месяца до вынесения приговора суд принял решение изменить меру пресечения с заключения на домашний арест.
Вынося приговор, судья учел и преклонный возраст подсудимого, и состояние его здоровья и отсутствие судимостей. Гособвинитель просил приговорить Ефимова к 6 годам лишения свободы. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбывание в колонии общего режима. Из этого срока вычтут почти год, который Ефимов провел в СИЗО.
Также суд удовлетворил гражданский иск, заявленный вузом – экс-ректор должен будет возместить ущерб, составляющий 28 миллионов 650 тысяч рублей.
https://spb.mk.ru/incident/2019/12/23/eksrektora-agrarnogo-universiteta-viktora-efimova-posadili-za-rastratu.html
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ЧИСТОЙ ВОДЫ .ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ РАСПРАВА над 71!! летним профессором:
БИОГРАФИЯ:
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Окончил школу с золотой медалью, а в 1971 году — физический факультет Ленинградского государственного университета.
Служил командиром взвода в районах Крайнего Севера.
В 1985 году окончил Высшую партийную школу.
В 1994 году получил финансово-экономическое образование (Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского).
Работал в НПО «ВНИИМ имени Д. И. Менделеева» на инженерных и научных должностях, где окончил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук «Разработка и исследование эталонной установки и образцовых средств измерения импульсного давления в диапазоне 10⁵-10⁶ Па, 10⁻⁵-10⁻³ с»[2].
С 1986 по 1989 год — первый секретарь Ленинского районного комитета КПСС, в 1989—1990 годах — секретарь Ленинградского городского комитета КПСС[1].
С 1990 года — руководитель международных образовательных программ в Союзе арендаторов и предпринимателей. В 1991—1993 годах — генеральный директор, президент малого предприятия «Международный учебно-исследовательский центр развития малого предпринимательства».
Трудовая деятельность В. А. Ефимова была связана с аграрным производством и перерабатывающей промышленностью России. С 1993 по 2005 год В. А. Ефимов работал управленцем на предприятиях: ЗАО «Птицефабрика „Заводская“», ОАО «Псковский хлебокомбинат», ОАО «Петербургский мельничный комбинат», ЗАО «Каменногорское карьероуправление», председателем правления ОАО «Банк развития пищевой промышленности „Вита-банк“»[1], генеральным директором ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика»[1]. В 1993 году был заместителем директора по инвестициям коммерческого банка «Текобанк», в 1993—1994 годах — вице-президент акционерного земельного банка «Лэндбанк»”.
С 2002 по 2004 года первый заместитель председателя Концептуальной партии «Единение» (КПЕ). Читает в порядке продвижения идеологии Концепции общественной безопасности лекции по проблемам т. н. «надгосударственного управления»[3][4]. Является сторонником теории заговора, согласно которой с 1300 годов до нашей эры миром управляют жрецы Древнего Египта и их потомки[3]. 21 сентября 2003 году участвовал в выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга в качестве кандидата от партии КПЕ. Набрав в первом туре 0,83 % голосов, во второй тур не прошёл.
В 2005—2015 года — ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета[1]. На посту ректора занимался «воспитанием молодёжи», пытался включать в учебные программы идеологические разработки КПЕ[1].
В 2009 году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук по теме «Воспроизводство потенциала агропромышленного комплекса» (специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)). Научный консультант — доктор экономических наук, профессор Б. М. Генкин. Официальные оппоненты — доктор экономических наук, профессор М. М. Омаров, доктор экономических наук, профессор В. А. Спивак и доктор экономических наук, профессор В. И. Трунин. Ведущая организация — Орловский государственный аграрный университет[5]. Согласно проверке вольного сетевого сообщества «Диссернет» в работе содержатся некорректные заимствования[6].
Был членом редакции журнала «Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета»[6].
Во время работы ректором Ефимов читал студентам лекции по “надгосударственному управлению” и занимался продвижением идеологии КПЕ. Ефимов убеждал посетителей своих лекций в существовании мирового заговора, который организован за 13 столетий до нашей эры древнеегипетскими жрецами, чьи потомки правят миром и по нынешний день. По словам Ефимова, подобные лекции он читал офицерам управления ФСБ по Санкт-Петербургу. Многочисленные лекции Ефимова можно найти на YouTube[7][8].”..
П.С. кто в доме хозяин ?-правильно -юристы