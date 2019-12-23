Оглашён приговор бывшему ректору СПбГАУ В.А. Ефимову

Как установил суд, в ноябре 2011 года Ефимов, будучи ректором Аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на сумму 36 млн рублей , достоверно зная, что его условия выполняться не будут. Средства были перечислены на счет автономной некоммерческой организации "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций". [Треть акций которой принадлежит государству в лице СПб ЦМС, ГУ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"). – Прим. ss69100 ] Свою вину Ефимов не признал.

Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга, Ефимову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Гражданский иск СПбГАУ удовлетворен на сумму 28 млн 650 тыс. рублей.

"Одним из адвокатов осужденного является Павел Лапаев, заведующий Санкт-Петербургского филиала "Международная адвокатская коллегия Почуев, Зельгин и партнеры", который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 (пособничество в совершении преступления – ИФ) и частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа – ИФ), и в отношении которого уголовное дело было прекращено с применением судебного штрафа", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал "Интерфаксу" ранее информированный источник, расследование дела, в рамках которого был задержан Ефимов, касается судьбы средств, выделенных университету министерством образования и науки РФ в 2011 году на выполнение программы развития инновационной структуры вуза.

"В общей сложности на эти цели университет получил из бюджета 90 млн рублей. По версии следствия, отчеты по реализации программы были сфальсифицированы, а сами средства – похищены участниками схемы", – отметил собеседник агентства.

Общий объем похищенного, по словам источника, исчисляется десятками миллионов рублей.

Коррупция в вузе

По делам о взятках от студентов в Аграрном университете Петербурга ранее были осуждены декан юридического факультета Исабала Зейналов и методист Любовь Муканова. Также к уголовной ответственности за коррупцию привлекались начальник административно-правового управления Руслан Магомаев и бывший начальник управления капстроительства Израэль Глузман, приговоренный к условному сроку в четыре года и штрафу в 7 млн рублей за взятку в 200 тыс. рублей.

По аналогичному делу также проходил директор Центра международной деятельности и международных проектов Дмитрий Кравцов, получивший три года реального срока. В июле 2018 года к условному сроку в 3,5 года с испытательным сроком четыре года был приговорен главный инженер управления эксплуатации и инженерного обеспечения вуза Олег Липовой за растрату и мошенничество.

Информация о фактах коррупции в СПбГАУ появилась в СМИ в ноябре 2016 года. Тогда же сообщалось о следственных мероприятиях по соответствующим делам.

Интерфакс



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…Ефимова задержали и арестовали в ноябре 2018 года. В марте 2019 года в квартире Ефимова при обыске нашли 1,8 миллиона рублей. Суд наложил на них арест.Дело экс-ректора начали рассматривать в суде в июле 2019 года. В то время 71-летний ученый находился в СИЗО. Заключение сказалось на его здоровье, которое пошатнулось. В итоге за два месяца до вынесения приговора суд принял решение изменить меру пресечения с заключения на домашний арест.Вынося приговор, судья учел и преклонный возраст подсудимого, и состояние его здоровья и отсутствие судимостей. Гособвинитель просил приговорить Ефимова к 6 годам лишения свободы. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбывание в колонии общего режима. Из этого срока вычтут почти год, который Ефимов провел в СИЗО.Также суд удовлетворил гражданский иск, заявленный вузом – экс-ректор должен будет возместить ущерб, составляющий 28 миллионов 650 тысяч рублей.